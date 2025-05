We schrijven op Tweakers steeds vaker over de uitbreidingsplannen van chipfabrikanten. Om de haverklap kondigen bedrijven als TSMC, Samsung, Intel en andere chipmakers aan dat ze nieuwe fabrieken gaan bouwen. Ze krijgen daarvoor vaak grote subsidiebedragen van overheden die de halfgeleiderfabrikanten maar wat graag verwelkomen.

De grootschalige uitbreidingen van chipmakers komen niet uit de lucht vallen. Al jaren roept een groot aantal landen dat ze hun inheemse chipsectoren willen versterken, vooral op het gebied van chipproductie. Die productie, voornamelijk van geavanceerde chips, gebeurt momenteel grotendeels op een aantal hotspots in Azië. Westerse landen willen graag onafhankelijker worden, terwijl Aziatische landen natuurlijk hun belangrijke positie in het chipecosysteem willen behouden.

De schreeuw om nieuwe chipfabrieken begon rond de coronacrisis. De pandemie legde pijnlijk bloot hoe kwetsbaar de halfgeleiderketen kan zijn. Dat kwam door de productiestoppen door lockdowns gecombineerd met een grote vraag, onder andere doordat mensen massaal gingen thuiswerken en daarvoor nieuwe hardware nodig hadden. Het gevolg was een wereldwijd chiptekort, waarvan we pas sinds vorig jaar écht beginnen te bekomen. Overheden kwamen erachter dat lokale bedrijven veel chips gebruiken en geen zeggenschap hebben over de leveranciers daarvan.

Bron: MirageC / Getty Images

Wereldwijde spreiding is wenselijk voor de weerbaarheid van de chipmarkt, luidde de conclusie al snel. Enerzijds zodat productietegenvallers, zoals die tijdens de pandemie, gemakkelijker kunnen worden opgevangen. Anderzijds waren oplopende geopolitieke spanningen, bijvoorbeeld tussen China en de VS, reden om de productie wereldwijd meer te spreiden. Om dat te bewerkstelligen, komen veel landen met zogenaamde chipwetten. Die wetten, die veelal miljardensubsidies vrijmaken voor de chipsector, moeten het aantrekkelijk maken voor chipmakers om nieuwe fabrieken te bouwen in een land. Niet alleen in Azië, maar bijvoorbeeld ook in Amerika en de Europese Unie, waar de kosten voor chipfabrieken een stuk hoger zijn.

In dit artikel bespreken we de uitbreidingsplannen van chipmakers in verschillende regio's van de wereld en de wetten die ze mogelijk maken. We bespreken de European Chips Act, de Amerikaanse Chips and Science Act, verschillende subsidieplannen in Azië en de chipsector van China. Ook bespreken we welke nieuwe fabrieken in ieder land worden gebouwd als onderdeel van deze subsidiewetten.

Bannerafbeelding: CSA Images & BoxerX / Getty Images