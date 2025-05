'TSMC overweegt Intels chipfabrieken te gaan beheren op verzoek van overheid VS'

TSMC overweegt een meerderheidsbelang te nemen in Intels chipfabrieken. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. De Taiwanese chipmaker doet dat op verzoek van functionarissen van de Amerikaanse overheid. Er is nog geen besluit genomen.

Het team van Amerikaanse president Donald Trump opperde het idee tijdens een recente meeting met TSMC, zeggen de bronnen tegen Bloomberg. De Taiwanese chipmaker was 'ontvankelijk' voor het idee, schrijft het persbureau. Het is onbekend of Intel ook openstaat voor een samenwerking. De gesprekken bevinden zich in een vroeg stadium en er zijn nog geen definitieve plannen gemaakt. Het is niet bekend hoe de eventuele samenwerking tussen TSMC en Intel precies wordt vormgegeven, maar het beoogde resultaat zou zijn dat TSMC de chipfabrieken van Intel gaat runnen.

Volgens Bloomberg zouden grote Amerikaanse chipontwerpers ook een belang in de fabrieken kunnen nemen. Welke bedrijven dat precies zijn, is niet bekend. TSMC produceert echter chips voor vrijwel alle grote Amerikaanse chipontwerpers, waaronder AMD, Apple, Nvidia en Qualcomm. Ook de Amerikaanse overheid zou het project steunen. Zo wordt voorkomen dat de fabrieken volledig in handen komen van een buitenlands bedrijf, schrijft Bloomberg.

De berichtgeving van Bloomberg komt overeen met eerdere geruchten. Deze week opperde analistenbureau Baird ook dat TSMC mogelijk Intels chipfabrieken gaat beheren, schrijft ook TrendForce. Baird schreef dat TSMC en Intel samen eigenaar zouden worden van een joint venture, waarbij TSMC de operationele kant van de fabrieken op zich neemt. Het bericht van Baird werd onderschreven door het Taiwanese dagblad DigiTimes.

De deal zou een financieel redmiddel kunnen zijn voor Intel. Dat bedrijf heeft de afgelopen jaren een technische achterstand opgelopen op TSMC en verliest op productgebied terrein aan bedrijven als AMD. Eind vorig jaar vertrok Intel-ceo Pat Gelsinger plotseling. Gelsinger trad in 2021 aan als topman van de Amerikaanse chipmaker en investeerde miljarden om Intels chipfabrieken terug aan de top te krijgen. Als onderdeel van Gelsingers plannen zou Intel ook chips gaan produceren voor andere bedrijven. Die investeringen hebben vooralsnog geen vruchten afgeworpen. Intel Foundry, de chipproductietak van het bedrijf, draaide vorig jaar een verlies van 13,4 miljard dollar.

Intel is het enige Amerikaanse bedrijf dat geavanceerde chips kan produceren. Het bedrijf is daarom strategisch belangrijk voor de Amerikaanse overheid, dat binnenlandse chipproductie al jaren wil stimuleren. Intel kreeg eerder miljardensubsidies toegezegd voor het bouwen van nieuwe chipfabrieken in de VS, overigens net als TSMC, Samsung en enkele andere chipmakers. Daarvan heeft het bedrijf inmiddels 2 miljard ontvangen. De New York Times schreef vorig jaar dat Gina Raimondo, de vorige handelsminister van de VS, heeft gelobbyd bij Amerikaanse bedrijven om hun chips door Intel te laten maken.

Tegelijk wordt volgens Bloomberg al langer gesproken over eventuele back-upplannen. De regering van voormalige president Joe Biden gaf de voorkeur aan een deal tussen Intel en GlobalFoundries, iets waar eerder ook al berichten over rondgingen. Maar GlobalFoundries is gestopt met het maken van geavanceerde chips en heeft niet de middelen om Intels fabrieken over te nemen, dus die optie is afgevallen, schrijft Bloomberg. Er werd volgens het persbureau ook overwogen om TSMC's procedés onder licentie af te nemen voor gebruik in Intels fabrieken, maar TSMC was daar niet in geïnteresseerd.