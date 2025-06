Intel Foundry wordt een losstaande dochteronderneming met meer zelfstandigheid

Intel heeft een reeks strategische wijzigingen aangekondigd. Intel Foundry wordt een zelfstandige dochteronderneming. Intel gaat ook een samenwerking aan met Amazon Web Services voor de productie van custom chips en het verkoopt een deel van zijn belang in Altera.

De verzelfstandiging van Intel Foundry moet leiden tot meer transparantie voor klanten en leveranciers. Dat zegt ceo Pat Gelsinger in een persbericht. "Dit biedt onze externe klanten en leveranciers van foundries een duidelijkere scheiding en onafhankelijkheid van de rest van Intel. Belangrijk is dat het ons ook toekomstige flexibiliteit geeft om onafhankelijke financieringsbronnen te evalueren en de kapitaalstructuur van elk bedrijf te optimaliseren”, zegt Gelsinger.

Intel en AWS gaan verder samenwerken om aangepaste chips te produceren. In het kader van de samenwerking met AWS zal Intel onder meer een AI-chip produceren op het Intel 18A-proces. Ook zal het een aangepaste Xeon 6-chip produceren op Intel 3, waarbij Intel Xeon Scalable processors produceert voor AWS.

Ten slotte besluit Intel om een deel van zijn aandelen in Altera te verkopen. Die afdeling produceert fpga-chips, die programmeerbaar zijn voor specifieke rekentaken. Om kosten te besparen, wordt ten slotte de bouw van de geplande fabrieken in Duitsland en Polen met twee jaar uitgesteld. Intel blijft wel investeren in zijn Amerikaanse fabrieken.