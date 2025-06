Gerucht: Intels Panther Lake-cpu's krijgen maximaal 16 cores waarvan 4 P-cores

Intels komende Panther Lake-cpu's krijgen mogelijk maximaal zestien cores, waarvan vier P-, ofwel prestatiecores. Naar verluidt komen er drie configuraties van de betreffende processorreeks, die voor begin 2026 gepland zou zijn.

Panther Lake zou in ieder geval bestaan uit een U-variant met een 15W-tdp die over vier P- en vier low-power-cores beschikt. Leaker Jaykihn merkte dit op in coreboot, het register van het gelijknamige opensourceproject, dat als alternatief voor bestaande cpu-firmware moet dienen.

Daarnaast zou er een P-variant van 25W komen met vier P-, acht E-en vier LP-cores, die overigens niet als zodanig in het document is aangemerkt, maar volgens VideoCardz wel het beschreven model betreft. Verder zou Intel H-versies van 25 en 45W met dezelfde rekenkernverdeling op de planning hebben staan. Het document vermeldt dat de U- en H- configuraties van de Panther Lake-cpu's vier Xe3-gpu-cores krijgen, terwijl de P-versie twaalf van deze gpu-cores krijgt.

Dat blijkt uit gegevens op coreboot, gepubliceerd door een Intel-corebootengineer. De informatie werd voor het eerst gespot door Jaykihn, die al eerder vergelijkbaar nieuws op basis van eigen gegevens meldde. Volgens eerdere informatie op basis van roadmaps moeten de Panther Lake-processors begin 2026 verschijnen. Onlangs kondigde Intel het voor het eerst aanzetten van de betreffende processorreeks op basis van het 18A-procedé aan.