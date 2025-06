'Huawei introduceert op 10 september eerste dubbel vouwbare telefoon'

Huawei zal op 10 september een aankondigingsevenement houden. Het bedrijf wil daar naar eigen zeggen een product introduceren waaraan het 'vijf jaar lang' heeft gewerkt. Volgens Bloomberg gaat het om een smartphone die in drie delen kan worden gevouwen.

Het Chinese bedrijf heeft het evenement aangekondigd via Weibo. Op de teaserafbeelding is een apparaat te zien dat ogenschijnlijk in drie delen kan worden gevouwen. De bekende leaker Ice Universe claimt op X dat het daadwerkelijk om zo’n toestel gaat en bronnen van Bloomberg lijken dit te bevestigen.

Als de geruchten waar blijken te zijn, wordt het de eerste commercieel verkrijgbare dubbel vouwbare smartphone. Er waren deze zomer al geruchten over een dubbel vouwbare smartphone van Huawei. Topman Richard Yu zou enkele weken geleden gezien zijn met zo’n toestel. Er werden toen foto’s genomen die via Weibo zijn verspreid.