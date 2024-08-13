WSJ: Huawei werkt aan AI-chip die vergelijkbaar moet zijn met Nvidia H100

Chinese techgigant Huawei introduceert binnenkort een nieuwe datacenterchip voor AI-gebruik, ondanks sancties van de Verenigde Staten. Dat vertellen ingewijden aan The Wall Street Journal. Technische details over de chip zijn niet bekend.

Huaweis nieuwe AI-chip, genaamd de Ascend 910C, wordt momenteel getest door Chinese internet- en telecombedrijven, schrijft The Wall Street Journal. De Chinese techgigant zou van plan zijn om de 910C in oktober officieel te gaan leveren. Het bedrijf zou klanten verteld hebben dat de chip vergelijkbaar is met Nvidia's H100-datacenterchip, die door exportrestricties niet beschikbaar is in China.

Bedrijven als TikTok-eigenaar ByteDance, Baidu en China Mobile zouden de AI-chip willen afnemen. Op basis van eerste onderhandelingen tussen Huawei en potentiële klanten, zouden er mogelijk meer dan 70.000 Ascend 910C-exemplaren kunnen worden besteld, die gezamenlijk ongeveer 2 miljard dollar waard zijn.

Er zijn geen concrete specificaties van de chip bekend. Het is bijvoorbeeld onduidelijk wie de Ascend 910C produceert en op welk procedé dat gebeurt. Huaweis huidige Ascend 910B wordt gemaakt door Chinese chipmaker SMIC op een tweede generatie 7nm-node, hoewel dat zou gebeuren met zeer lage yields. SMIC produceert ook de controversiële Kirin 9000s-smartphonesoc op datzelfde procedé.

China heeft momenteel geen toegang tot de geavanceerdste AI-chips en de chipmachines om die zelf te kunnen produceren. Dat komt door exportrestricties van de Amerikaanse overheid, die in 2022 werden geïntroduceerd en vorig jaar werden uitgebreid. Onder de restricties valt ook de H100-datacenter-gpu, die Nvidia vorig jaar uitbracht. De Amerikaanse gpu-gigant bracht sindsdien wel een H20-chip uit voor de Chinese markt, maar die is een stuk minder krachtig.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-08-2024 17:18 38

13-08-2024 • 17:18

38

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Reacties (38)

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zap8 13 augustus 2024 18:46
Wat vaak vergeten wordt met alle kritiek op China van veel Tweakers is dat China enorme hoeveelheden chips afneemt van "het Westen" voor eigen consumptie en om weer in elektronische apparaten die weer voor export bedoelt zijn. Verbiedt je de export van "onze' chips en apparatuur dan betekent dat ook dat westerse bedrijven een enorme export markt verliezen.

Zie oa:
nieuws: Helft omzet ASML-machineverkopen was afgelopen kwartaal afkomstig van...

En dan vooral in het achterhoofd houdend dat als China geen toegang meer heeft tot bepaalde techniek, ze de boel zelf ontwikkelen. En omdat ze itt ons geen democratie (waarbij politiek om de 4 jaar zomaar weer anders kan gaan) zijn ze extreem kunnen inzetten om om zich extreem te focussen om achterstanden in te halen.
n4m3l355
@zap814 augustus 2024 02:45
Hoewel china de mogelijkheid heeft om zich te focussen en daarnaast ook niet schroomt om letterlijk honderden miljarden in hun chip ontwikkeling te steken, hebben ze tot op heden niks. Sterker nog een groot aantal projecten die stuk voor stuk miljarden hebben opgeslurpt liepen op niks uit dankzij corruptie en oplichting.

Een gezond klimaat zowel politiek maar ook economisch zorgt voor nieuwe ontwikkelingen, echter in landen zoals China waar corruptie de norm is, zie je het omgekeerde gebeuren, men zoekt naar manieren om miljarden te onttrekken.

Tot op heden ligt de Chinese chip industrie tien jaar achter, en er is geen teken dat ze die inlopen, ook Huawei niet. (En dan mag je je afvragen hoeveel IP onrechtmatig is verkregen en ondanks dat nog steeds niks weet waar te maken.)
SillieWous 13 augustus 2024 23:20
Begin het een beetje raar te vinden dat Huawei alles op moet gaan lossen zo het lijkt. Ze gaan zelf EUV machines maken, zelf SOCs maken, eigen kopie van Android, nu nog AI chips.
Ik snap dat China met sancties moet weten te dealen. Maar daarvoor lijkt me op een paard wedden niet de slimste manier.
droofx @SillieWous14 augustus 2024 11:59
Huawei maakt geen eigen EUV machines, maar ze laten hun chips maken bij SMIC. Die gebruiken DUV machines om chips op een ‘7 nm modus’ te maken, daarvoor hebben ze een proces van 34 stappen nodig waardoor de opbrengst vrij laag is (ca. 20% goede chips). Een EUV machine heeft daarvoor maar 9 stappen nodig
SillieWous @droofx15 augustus 2024 08:02
Daar zijn ze wel mee bezig.

https://www.datacenterdyn...-shanghai-chip-rd-campus/
morrowyn 13 augustus 2024 18:38
Zeer interessant om te zien hoe Huawei met alle sancties om gaat. Eerst met hun smartphone P60. Verder liegen hun omzetten/winst er ook niet om. Het is een beetje wachten wanneer Xi een crackdown erop doet, zoals het ook met Alibaba o.a. heeft gedaan.

Bron:
https://www.washingtonpos...ndo-phone-chip-sanctions/

Bron:
https://www.theguardian.c...test-growth-in-four-years

Bron: https://www.reuters.com/t...nese-big-tech-2023-07-12/
EAngeli @morrowyn13 augustus 2024 21:04
Het verschil is dat Huawei heel goed in de pas loopt met de Chinese regering en er goed mee samenwerkt. Dus ik zie dit niet gebeuren. Huawei wordt deels mee bestuurd door de Chinese regering.
Ze zijn ook echt wel het sterkste wapen van China in de techrace.
Reinier 182 @EAngeli13 augustus 2024 22:13
Zeker hebben weinig keuze na de aanval van Amerika. China ziet het gevaar om van alles afgesloten te worden door Amerika. Dit gaan ze voorkomen door zelf alles te maken en ontwikkelen.
morrowyn @EAngeli13 augustus 2024 21:42
Dat zou inderdaad heel goed kunnen. Dit interview met Victor Gao een oud-diplomaat laat dat inderdaad goed zien:
,, Je mag kritiek hebben op de chinese regering, zolang die maar positief en opbouwend is."

https://www.aljazeera.com...gs-china-on-a-path-to-war
Zyphlan
@morrowyn13 augustus 2024 22:02
Victor Gao is wel echt het toonpunt van iemand die alles goed praat.

YouTube: Is Xi Jinping’s China on a path to war? Mehdi Hasan & Victor Gao | H...

Op 37:55 zie je in 2 seconde dat in het geval van Victor Gao kun je net zo goed de chinese staatspropaganda afdeling uitnodigen en de comment section weten ze tegenwoordig ook goed te vinden de chinese propaganda afdeling.

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 13 augustus 2024 22:02]

EAngeli @morrowyn13 augustus 2024 22:02
Dank! Heel interessante link. Net ingedoken.
morrowyn @EAngeli14 augustus 2024 20:03
Graag gedaan.
thetakman @morrowyn14 augustus 2024 08:45
Zelfde met hun smart watches.
Heb zelf een Huawei GT4 nadat ik Galaxy watch classic / 3 / 4 / 5 pro en 6 classic heb gehad.
En ook tussentijds een uitstapje naar Apple en de Watch 5 /6 /7 en later 9 gehad.

Ik doe een week met de batterij met de Always on Display aan, de sensors zijn super, hij doet eigenlijk alles wat mijn vorige watches ook deden en reageert in tegenstelling tot de GT3 ook echt super vlot op alles.
Als ik sport kan ik alles tracken en opladen bestaat dus amper. Alle alternatieven moesten iedere dag aan de lader.

En het mooiste is, dit alles voor nog geen 300 euro in de winkel als je zoekt, EN het werkt gewoon net zo goed met Iphone als met Android (wel een Samsung apparaat en dan uit de samsung store downloaden maar dat is eigenlijk alles)

Ja het is china en bang en eng, wat ik snap en inderdaad een gegronde angst is. Maar waarom kan een state sponsorend tech bedrijf dit wel? Maar een miljarden bedrijf als Google of Apple lukt het niet?
morrowyn @thetakman14 augustus 2024 20:09
Misschien is de incentive anders. Zou misschien kunnen dat als je subsidies krijgt van de staat, je misschien hierdoor ook meer risico in innovatieve projecten kan nemen.
Als dit allemaal uit eigen zak moet komen, dan zit daar misschien van nature een rem op, vanwege het risico.

In Nederland heb je de WSBO regeling voor research & development, dat een deel van de loonkosten vergoed. Geen idee hoe het in de VS en in China zit.

Bron: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/wbso
EAngeli @thetakman15 augustus 2024 11:56
Heb heel lang de GT3 en GT4 gebruikt met veel plezier. Zeker de sportfuncties.
Maar er zijn een aantal features die ik echt mis waardoor ik terug ben gegaan naar een Apple Watch.
Contactloos betalen, LTE en (vrij) kunnen reageren op berichten.
Tijdens het lopen vind ik het heel fijn om mijn smartphone thuis te laten en toch nog te kunnen bellen (zeker tijdens langere afstanden).

Daarnaast is het voor mij echt een gemak om terug via mijn smartwatch te kunnen betalen in de winkel.
Sportmonitoring op de Apple Watch is ook zeer goed, dus dan maar wat vaker laden.
ELD 13 augustus 2024 21:55
De grote waarde van Nvidia is natuurlijk de frameworks, libraries, documentatie en andere software. Het is ook één van de redenen waarom AMD moeilijk zijn offerings van de grond krijgt. Nu kun je gaan stellen dat China gebruik hiervan verplicht kan stellen, maar tegenover de complete westerse gebruikers, bedrijven en overheden die allemaal een bepaalde bijdragen leveren is het moeilijk concurreren.

Daarnaast moet je al deze nieuwsberichten met een grote korrel zout nemen. In een land als China is de beeldvorming belangrijker dan de waarheid. Het is bijzonder dat veel tweakers hier dit soort statements direct voor waar aannemen.
MennoE @magnifor13 augustus 2024 17:59
Ik volg de semiconductor industrie op de voet en elke keer als China of Rusland of Iran met iets nieuws komt doet het me zeer deugd. Nee, ben geen voorstander van duistere regimes echter dat iedereen naar de maatstaven van het westen moet leven en er momenteel “je luistert naar ons anders sancties!!!!” mentaliteit lijkt te heersen
Als China, Rusland of Iran ooit aan de macht komt dan zullen zij precies dat en erger doen naar het westen. Dus ik weet niet hoe slim het is dat dit soort berichten je deugd doen.
Zyphlan
@magnifor13 augustus 2024 22:07
Ik volg de semiconductor industrie op de voet
Met alle mankracht en financiële middelen die China heeft is het een kwestie van tijd dat ze zelf apparatuur kunnen ontwikkelen dat zich kan meten met de machines van ASML.
Echter spreken de feiten je tegen en het lijkt meer wishfull thinking.
China’s SMIC used ASML’s less-advanced DUV machines together with tools from other companies to make Huawei’s 5G-capable chip, sources say
de yield van deze manier is lager en minder zuinig , en nog het belangrijkste het word nog steeds gemaakt op Westerse technologie.
jmsaow @Zyphlan14 augustus 2024 10:19
En je denkt dat geen pararelle ontwikkeling plaatsvindt om de dwang van de Amerikaanse staat te elimineren? Uiteindelijk gaat de westerse hegemonie daar nog veel spijt van krijgen.
Zyphlan
@jmsaow14 augustus 2024 10:33
Nogmaals, de feiten spreken dit tegen en heb je die tekst letterlijk gekopieerd van de Chinese staatspropagandawebsite?

Een eye-opener, maar een dictatuur is niet iets waar je graag in wilt leven, en ik blijf me altijd verbazen hoe mensen zoals jij, die wel de westerse waarden uitgebreid gebruiken (vrijheid van meningsuiting, een andere mening mogen hebben), altijd het hardst schreeuwen dat een dictatuur beter is. Maar als wij in een dictatuur veranderen waar jij dus tot een minderheid zult behoren, dan sta je waarschijnlijk te schreeuwen dat je de westerse rechten die je hebt toch wel erg graag wilt houden.

Kun je me uitleggen wat de gedachte erachter is of is het een gevalletje ‘All animals are equal, but some animals are more equal than others’

PS: Als de Amerikaanse staat gelimiteerd wordt, snap je toch wel dat de chinese overheid hier niet heel erg bij gebaat is? Het is hun grootste handelspartner. De reden waarom we globaal zo makkelijk kunnen transporteren, is door dat oh zo verfoeide leger van Amerika dat ervoor zorgt dat internationale handel via zeetransport niet tegen problemen aanloopt.

Het kind met het badwater weggooien. vat het mooi samen

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 14 augustus 2024 11:01]

RonaldHeirbaut @magnifor13 augustus 2024 18:03
Het is nooit sec de bedoeling geweest van de Westerse Wereld om dat soort regimes te onthouden van nieuwe technologie. Iedereen die kan lopen snapt dat je komt van A naar B door de ene voet voor de andere te zetten. Maar je kan iemand het lopen wel moeilijker maken. M.a.w., je kan niet voorkomen dat regimes uiteindelijk bij B komen, maar wel de snelheid waarmee. En intussen zijn “wij” op weg naar C.

Dat heeft niets met arrogantie te maken. Dat heeft alles te maken met, vooral China, die het spelletje “handel drijven” een beetje vals speelt door overheidssteun. En als zij vals spelen, spelen wij ook vals… toch?
mbbs1024 @RonaldHeirbaut14 augustus 2024 16:09
Het is maar wat je valsspelen noemt.
In de VS en de EU krijgen bedrijven ook massa's subsidies toegestopt.
En onze bedrijfsleiders gaan maar al te graag elders produceren, en staan als eerste in de rij om hun handje op te houden en zelfs omoverheden te chanteren als het gaat om belastinggeld in handen te krijgen.
magnifor @RonaldHeirbaut13 augustus 2024 18:14
Tja wat is vals spelen, toen China puur diende als een goedkoop afvoerputje om goedkoop producten te produceren voor de consumenten zodat de Westerse bedrijven de marges lekker hoog konden houden was alles koek en ei. Nu China “op haar eigen benen leert staan” is China opeens gevaarlijk moet het worden gestopt etc etc.

Oftewel, China valt niet meer te controleren dus moet het land/regime kapot worden gemaakt. Zelfde zagen we in het MO. Ondanks dat toch wel algemeen bekend was wat voor praktijken een Saddam Hoessein deed werd er een oogje dicht geknepen want hij speelde het spel mee en daarom een bondgenoot. Toen hij een grote mond kreeg en een eigen koers wilde varen moest er opeens democratie in het land gebracht worden. Soortgelijke met Qadhafi. Alles was koek en ei ondanks dat men wist wat er speelde totdat hij weer de goud standaard wilde invoeren. Toen moest het westen even democratie komen brengen.
Rolf @magnifor13 augustus 2024 18:29
Koek en ei? Volgens mij was het vrijwel constant ruzie. Aanslagen van de ene kant, bombardement van de andere. Je stukje lijkt me geschiedsvervalsing.

De theorie met china was dat het openstellen van onze economie een positief effect zou hebben op het onderling vertrouwen. Met name op gebied van het respecteren van elkaars octrooirecht, maar ook mensenrechten en persvrijheid. Dat viel tegen en nu is het onderling vertrouwen op een dieptepunt. Daar hoort bij dat we onze economieën weer voor elkaar proberen af te sluiten.
Rolf @gfive13 augustus 2024 19:33
https://onzetaal.nl/schat.../uitdrukkingen/koek-en-ei
Metallize @magnifor13 augustus 2024 17:59
de arrogante Amerikaan ? .. ik dacht dat die chips altijd wereldwijd ontwikkeld werden tussen de USA/EU en Azie ? idereen heeft zn eigen regeltjes :)

Maar goed , het is altijd al zo geweest in de historie , een mens is van natura een hebberig persoon, en jouw goedereren , dat mag je niet zo maar zonder vergoeding kopieren en verbeteren, want dan is je stam wat minder sterk. ;)

[Reactie gewijzigd door Metallize op 13 augustus 2024 17:59]

magnifor @Metallize13 augustus 2024 18:07
De Amerikanen beheersen de semiconductor industrie. Alleen de daadwerkelijke productie van chips heeft Taiwan destijds goede zaken gedaan omdat we hier in het westen te gierig waren om fatsoenlijke faciliteiten in te richten omdat het anders te duur werd. Maar diverse technologie wat wordt gebruikt in het gehele proces (dus niet alleen de fase waar ASML machines aan bod komen want dat is een relatief klein onderdeel in het gehele proces echter wel een cruciale) zijn of bevatten Amerikaanse technologie waardoor ze flink wat vinger in de pap hebben (ja zelfs software waarmee je chips kunt ontwerpen zijn Amerikaans). Zelfs ASML is afhankelijk van Amerikaanse technologie vandaar dat ze als een schoothondje door de Amerikanen laten commanderen.
_Pussycat_ @magnifor14 augustus 2024 09:29
"elke keer als China of Rusland of Iran met iets nieuws komt doet het me zeer deugd"
Als rusland en iran nieuwe drones en raketten maken om op de Oekraïense ziekenhuizen te smijten ben je blij? Wat een figuur zeg... ja want het "gemene westen". Met zijn "gemene sancties" tegen gruwelijke dictatoren.
_Pussycat_ @magnifor14 augustus 2024 14:38
Het veroordelen van een vernietigingsoorlog met honderdduizenden doden en miljoenen vluchtelingen is "Lekker op emotie spelen, lekker makkelijk"? Serieus??? Meen je dat echt?
Veroordelen van de Holocaust is zeker ook "op emotie spelen"?
magnifor @_Pussycat_14 augustus 2024 15:15
De holocaust gebruiken om zelf dood en verderf te zaaien (wat Israël al jaren doet) vind ik ook op emotie spelen ja. Er heerst nu een “Wij kunnen alles maken want wij hebben een holocaust meegemaakt dus wij zijn zielig” mentaliteit in Israël. Niemand durft echt in te grijpen omdat dan de welbekende jokers worden gespeeld.
_Pussycat_ @magnifor14 augustus 2024 17:59
Geen idee waarom jullie op de trollenschool in rusland altijd leren overal Israël bij te halen. rusland is een walgelijke hoop aan tuig. Wat Israël wel of niet doet en of dat goed of slecht is doet niet terzake, en ik heb niets over Israël gezegd.

Ik heb enkel gezegd dat raketten afschieten op een kinderziekenhuis slecht is, maar blijkbaar vind jij het goed en meent het te moeten verdedigen met het wanhopig erbij halen van andere landen en conflicten die werkelijk helemaal niets met het thema "rusland is asociaal tuig" te maken heeft.
mbbs1024 @_Pussycat_14 augustus 2024 16:20
Israel is anders zelf ook hun eigen holocaust aan het uitvoeren op de Palestijnen, nadat ze hen al jarenlang proberen klein te houden en te verdrijven.
En daarmee wil ik niet de wandaden van Hamas goedpraten, beiden zijn aan elkaar gewaagd, en zolang er aan beide zijden religieuze en nationalistische fanatici aan de macht blijven zal het geweld daar niet ophouden.
_Pussycat_ @mbbs102414 augustus 2024 18:06
Niet op reageren! De russische troll probeert, zoals ze sinds ca. een jaar al doen, Israël te betrekken bij een oorlog die niets met de invasie van Oekraïne te maken heeft.
Ik neem aan dat de trollen dit draaiboek geleerd hebben te volgen volgen omdat er dombo's zijn die Palestijnen ondersteunen en zo dom zijn te denken dat ze dus Anti-Israel -> anti-USA -> anti-vijanden-van-USA -> pro-rusland moeten zijn. Dit werkt helaas gedeeltelijk, dus moet de denkende mens er niet op ingaan.

Gewoon "raketten schieten op Oekraïense kinderziekenhuizen = slecht" is een betere uitleg.

❤️🇺🇦❤️
magnifor @_Pussycat_14 augustus 2024 21:13
Jij hebt toch zelf als eerde de holocaust erbij betrokken :X
_Pussycat_ @magnifor15 augustus 2024 06:27
Yup, als historische gebeurtenis die jij zeker ook "op emotie spelen" noemt. Net als de russische (poging tot) vernietiging van Oekraïne een walgelijke ramp.

Israël en zijn huidige acties hebben daar niets mee te maken.

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