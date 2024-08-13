WSJ: Huawei werkt aan AI-chip die vergelijkbaar moet zijn met Nvidia H100

Chinese techgigant Huawei introduceert binnenkort een nieuwe datacenterchip voor AI-gebruik, ondanks sancties van de Verenigde Staten. Dat vertellen ingewijden aan The Wall Street Journal. Technische details over de chip zijn niet bekend.

Huaweis nieuwe AI-chip, genaamd de Ascend 910C, wordt momenteel getest door Chinese internet- en telecombedrijven, schrijft The Wall Street Journal. De Chinese techgigant zou van plan zijn om de 910C in oktober officieel te gaan leveren. Het bedrijf zou klanten verteld hebben dat de chip vergelijkbaar is met Nvidia's H100-datacenterchip, die door exportrestricties niet beschikbaar is in China.

Bedrijven als TikTok-eigenaar ByteDance, Baidu en China Mobile zouden de AI-chip willen afnemen. Op basis van eerste onderhandelingen tussen Huawei en potentiële klanten, zouden er mogelijk meer dan 70.000 Ascend 910C-exemplaren kunnen worden besteld, die gezamenlijk ongeveer 2 miljard dollar waard zijn.

Er zijn geen concrete specificaties van de chip bekend. Het is bijvoorbeeld onduidelijk wie de Ascend 910C produceert en op welk procedé dat gebeurt. Huaweis huidige Ascend 910B wordt gemaakt door Chinese chipmaker SMIC op een tweede generatie 7nm-node, hoewel dat zou gebeuren met zeer lage yields. SMIC produceert ook de controversiële Kirin 9000s-smartphonesoc op datzelfde procedé.

China heeft momenteel geen toegang tot de geavanceerdste AI-chips en de chipmachines om die zelf te kunnen produceren. Dat komt door exportrestricties van de Amerikaanse overheid, die in 2022 werden geïntroduceerd en vorig jaar werden uitgebreid. Onder de restricties valt ook de H100-datacenter-gpu, die Nvidia vorig jaar uitbracht. De Amerikaanse gpu-gigant bracht sindsdien wel een H20-chip uit voor de Chinese markt, maar die is een stuk minder krachtig.