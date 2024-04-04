'VS wil voorkomen dat ASML bepaalde lithografiemachines in China onderhoudt'

De Verenigde Staten willen dat voorkomen wordt dat ASML bepaalde lithografiemachines van Chinese klanten onderhoudt. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De Amerikaanse regering wil daar volgende week op aandringen bij Nederland.

Twee ingewijden melden aan Reuters dat Alan Estevez, het hoofd exportbeleid van de Verenigde Staten, volgende week maandag in Nederland is. Hij ontmoet dan vertegenwoordigers van de Nederlandse regering en ASML om te praten over onderhoudscontracten met Chinese bedrijven. Mogelijk wil Washington ook dat meer Chinese chipfabrieken restricties op de verkoop van lithografiemachines opgelegd krijgen. Het is niet bekend wat het standpunt van de Nederlandse overheid rondom deze kwestie is. De regering reageerde niet op vragen van Reuters. ASML en het Amerikaanse ministerie van Handel wilden geen commentaar geven, schrijft het persbureau.

De Amerikaanse regering probeert al langer de Chinese vooruitgang op het gebied van chips te beperken. Dat begon toen de voormalige president Donald Trump bedrijven als Huawei op een zwarte lijst zette. Daardoor hadden bedrijven een vergunning nodig om zaken te doen met die Chinese telecomgigant. De regering van de huidige president Joe Biden introduceerde ook vergaande exportbeperkingen op geavanceerde chips en de machines om dergelijke chips te produceren. Nederland introduceerde eerder exportbeperkingen van bepaalde duv-immersielithografiemachines naar China, nadat de Amerikanen daarop hadden aangedrongen.