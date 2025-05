ASML onderzoekt mogelijkheden voor grote uitbreiding bij Eindhoven

ASML heeft samen met de gemeente Eindhoven een intentieverklaring getekend om te blijven groeien in Nederland. Het bedrijf en de gemeente gaan samen onderzoeken of de chipmachinemaker kan uitbreiden bij Eindhoven, specifiek op de Brainport Industries Campus.

ASML en de gemeente Eindhoven maakten het ondertekenen van de intentieverklaring op maandagmiddag bekend. De chipmachinemaker heeft de behoefte uitgesproken om uit te breiden op het noordelijke gedeelte van de Brainport Industries Campus, zo staat vermeld in de intentieovereenkomst. Het betreffen nog geen definitieve uitbreidingsplannen; ASML en Eindhoven gaan de mogelijke uitbreiding onderzoeken. Volgens de gemeente is er op het terrein ruimte voor 20.000 medewerkers van de chipmachinemaker rond of na 2030. Het BIC Noord-terrein, dat vlakbij de luchthaven van Eindhoven ligt, is momenteel nog in ontwikkeling.

ASML sprak eerder al de ambitie uit om tegen het einde van dit decennium zijn hoeveelheid medewerkers in Nederland aanzienlijk te willen verhogen. Momenteel zijn dat er ruim 20.000, maar dat moet tegen het einde van dit decennium verdubbelen naar 40.000. Het terrein in Eindhoven is daar volgens de gemeente dus voor geschikt. Met de stap zou de fabrikant zijn werkterrein in Nederland uitspreiden. De huidige Nederlandse ASML-campus is gevestigd aan De Run in Veldhoven.

"Zoals eerder gezegd, houdt ASML haar kernactiviteiten in Nederland het liefst zo dicht mogelijk bij de bestaande locaties in Veldhoven", zegt financiële topman Roger Dassen in een verklaring. "BIC is voor ons een interessante optie die we nu samen met de gemeente Eindhoven verkennen." Later dit jaar wordt definitief bekendgemaakt of ASML gaat uitbreiden in Eindhoven.

Dassen zei eerder dit jaar in een interview met Tweakers al dat het bedrijf de voorkeur heeft om door te groeien binnen Nederland. Toch lag dat de afgelopen maanden ter discussie. Het bedrijf uitte zijn zorgen over het huidige vestigingsklimaat in Nederland. Dat draaide onder meer om de beschikbaarheid van talent, infrastructuur en huisvesting. ASML dreigde toen om toekomstige uitbreidingen in het buitenland te doen.

Het demissionaire kabinet kwam hierom met project Beethoven. Daarmee wordt 2,5 miljard euro uitgetrokken voor de Brainport Eindhoven-regio, waar ook ASML van moet profiteren. ASML laat in een verklaring weten blij te zijn met de kabinetsplannen. De chipmachinemaker hoopt dat deze plannen gesteund worden door het parlement, aangezien ze 'het algemene ondernemingsklimaat en onze potentiële uitbreidingsplannen bij BIC sterk ondersteunen'.