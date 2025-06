ASML gaat jaarlijks 100 miljoen euro investeren in uitbreiding Duitse fabriek

ASML gaat de komende jaren honderden miljoenen euro's investeren in het uitbreiden van zijn fabriek in Berlijn. Dat meldt de Duitse krant Handelsblatt. Het bedrijf zou dit jaar in totaal 100 miljoen euro investeren in die fabriek en in de jaren daarop hetzelfde doen.

"Dit jaar zal ASML ongeveer 100 miljoen euro investeren in Berlijn", vertelde George Gomba, algemeen directeur van ASML Berlijn, aan Handelsblatt. Een gemiddelde van 100 miljoen euro wordt ook voor 'de komende jaren' verwacht. De investeringen zijn bedoeld om de productie- en ontwikkelingscapaciteit van de Duitse fabriek uit te breiden. Volgens Gomba zijn er sinds begin vorig jaar al 600 medewerkers bijgekomen. Daarmee heeft het bedrijf momenteel 1700 personeelsleden werkzaam in Berlijn. In de komende jaren moet dat stijgen naar 2300.

ASML Berlijn bestaat sinds 2020, toen de chipmachinefabrikant Berliner Glas overnam. Dat bedrijf was al leverancier van ASML, maar is inmiddels dus ingelijfd door de Veldhovense chipgigant. De fabriek in Berlijn produceert belangrijke onderdelen voor euv-machines, zoals wafertables en -clamps. ASML doet tegenwoordig ook steeds meer r&d-werkzaamheden in Duitsland.

ASML verwacht de komende jaren een grote groei door te maken vanwege de groeiende vraag naar chips. Het bedrijf investeert daarom al langer in uitbreidingen. Het wil bijvoorbeeld zijn aantal werknemers in Nederland tegen het einde van dit decennium verdubbelen naar 40.000.