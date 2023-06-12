'Nederland wil Chinese universiteitsstudenten weghouden bij gevoelige tech'

De Nederlandse regering wil naar verluidt Chinese studenten weren van opleidingen op Nederlandse universiteiten waarbij met waardevolle, gevoelige technologie omgegaan wordt. De wetgeving zou zo geformuleerd worden dat China niet specifiek genoemd wordt.

Dat meldt Bloomberg op basis van zijn eigen bronnen. Hoewel China niet bij naam genoemd zou worden in het wetsontwerp, zou dat wel de grote motivatie zijn voor dergelijke wetgeving, schrijft de krant. Het Nederlandse ministerie van Onderwijs bevestigt aan Bloomberg dat het werkt aan een 'verplichte screening van studenten en onderzoekers die met gevoelige onderwerpen werken'. Die zou gelden voor alle landen van herkomst buiten de EU.

Tegenover de Financial Times bevestigt onderwijsminister Dijkgraaf ook dat er aan dergelijke wetgeving gewerkt wordt. Universiteiten maken zich zorgen over de China Scholarship Council en de minister deelt die zorgen. De CSC is een studiebeurs die als voorwaarden heeft dat Chinese uitwisselingsstudenten trouw zweren aan de CCP, binnen twee jaar na het afstuderen terugkeren naar China en zich tijdens hun verblijf melden bij de Chinese ambassade ter plaatse. Vanuit die bezorgdheid weren universiteiten nu al uit eigen beweging vaker Chinese studenten, schreef Trouw eerder dit jaar. Later dit jaar zou het wetsontwerp naar de Tweede Kamer gebracht worden.

China zou universiteiten zien als een alternatief op kennis vergaren bij Nederlandse techbedrijven als ASML, meldt handelsminister Liesje Schreinemacher aan het FT. Daar werd in februari van dit jaar nog verduistering door een Chinese ex-werknemer gemeld.