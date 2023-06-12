'Nederland wil Chinese universiteitsstudenten weghouden bij gevoelige tech'

De Nederlandse regering wil naar verluidt Chinese studenten weren van opleidingen op Nederlandse universiteiten waarbij met waardevolle, gevoelige technologie omgegaan wordt. De wetgeving zou zo geformuleerd worden dat China niet specifiek genoemd wordt.

Dat meldt Bloomberg op basis van zijn eigen bronnen. Hoewel China niet bij naam genoemd zou worden in het wetsontwerp, zou dat wel de grote motivatie zijn voor dergelijke wetgeving, schrijft de krant. Het Nederlandse ministerie van Onderwijs bevestigt aan Bloomberg dat het werkt aan een 'verplichte screening van studenten en onderzoekers die met gevoelige onderwerpen werken'. Die zou gelden voor alle landen van herkomst buiten de EU.

Tegenover de Financial Times bevestigt onderwijsminister Dijkgraaf ook dat er aan dergelijke wetgeving gewerkt wordt. Universiteiten maken zich zorgen over de China Scholarship Council en de minister deelt die zorgen. De CSC is een studiebeurs die als voorwaarden heeft dat Chinese uitwisselingsstudenten trouw zweren aan de CCP, binnen twee jaar na het afstuderen terugkeren naar China en zich tijdens hun verblijf melden bij de Chinese ambassade ter plaatse. Vanuit die bezorgdheid weren universiteiten nu al uit eigen beweging vaker Chinese studenten, schreef Trouw eerder dit jaar. Later dit jaar zou het wetsontwerp naar de Tweede Kamer gebracht worden.

China zou universiteiten zien als een alternatief op kennis vergaren bij Nederlandse techbedrijven als ASML, meldt handelsminister Liesje Schreinemacher aan het FT. Daar werd in februari van dit jaar nog verduistering door een Chinese ex-werknemer gemeld.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 12-06-2023 14:26 198

12-06-2023 • 14:26

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Reacties (198)

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EwieM 12 juni 2023 14:31
Ik zou het (los van studenten van specifiek Chinese afkomst) best een goed idee vinden als er een soort "werkplicht" komt voor mensen die afstuderen in het Nederlands onderwijs. als een soort "teruggift" aan de maatschappij na het afronden van een opleiding verplicht een aantal jaren werken bij een Nederlands gevestigd bedrijf. Omzeil je direct de CCP die dus wil dat studenten binnen twee jaar weer terugkeren.
bladerash @EwieM12 juni 2023 14:46
Chinese studenten betalen 19k EUR college geld om hier te studeren. De universiteiten verdienen hier aan en het is zonder onze overheidssubsidie. Als ze een scholarship hebben, dan betaalt de Chinese overheid. Wij in de EU betalen 2,3k EUR.. Groot verschil. ''Teruggift'' aan de maatschappij in NL kan je als argument gebruiken voor ons, niet voor Chinese studenten.

[Reactie gewijzigd door bladerash op 22 juli 2024 14:55]

AlphaRomeo @bladerash12 juni 2023 15:07
De universiteiten en hogescholen verdienen inderdaad flink aan deze studenten. En in sommige gevallen gaat dat ten koste van de binnenlandse studenten. Zie bijvoorbeeld de enorme kamer-/woningnood in veel studentensteden. Ook het geforceerde Engels in veel opleidingen is iets waar ik me aan stoor. Dat wordt gegeven door docenten die slecht Engels spreken en opgevangen door studenten die ook nog geen perfect Engels spreken, daardoor ontstaat twee keer ruis op de communicatie.

Ondergetekende werkt veel met buitenlandse studenten en er zitten een hoop 'goeie' tussen, maar ik vind het wel een beetje jammer dat ik om mij heen Nederlandse jongens en meiden zie die gewoon geen kamer kunnen vinden, en bovendien een gigantische studieschuld opbouwen ten koste van buitenlands kapitaal. De investeringen die wij doen in het onderwijs vertrekt bovendien vaak weer naar het buitenland. De universiteit heeft er dan flink aan verdiend, maar wij hebben met belastinggeld een deel van de kosten gedragen.
n4m3l355 @AlphaRomeo12 juni 2023 17:46
Universiteiten verdienen niet aan non-EUs met enkele uitzonderingen qua opleiding daar gelaten. Zij betalen beduidend meer omdat onze overheid hun niet subsidieert. Het verschil tussen EU vs non EU zijn gewoon de kosten die niet gedekt zijn.

PhDs is een ander verhaal, die worden dus volledig betaald door Beijing.

Dat er vervolgens niet genoeg kamers zijn is meet het gevolg van onze medewerkers verheid. zo geeft gemeente Maastricht bijvoorbeeld bijna geen permits en komen er zo dus ook geen kamers bij. Daarnaast houden ze ook studentenwoningen projecten tegen.

Dat studenten hun Engels slecht is, is meer het gevolg dat ze heel goed door tests weten te komen met in de praktijk zwak zijn.
PerAspera @AlphaRomeo12 juni 2023 15:36
Engels is de taal van de wetenschap (in het westen). Dus lijkt me prima op een universiteit. Ik denk dat we het niveau van engels gewoon omhoog moeten halen in NL. Sprak laats een bulgaarse, daar krijg je de optie voor taalscholen dwz op de middelbare school alle vakken in eigen taal of het engels, spaans, duits (zelf te kiezen). Die spreken dus vloeiend een tweede taal.

Hier in nederland doen we mensen liefst 7 talen half leren: nederlands, engels, frans, duits, spaans, grieks & latijn. Zodat ons steenkolen gebrabbel in elke taal gehoord mag worden :) !

[Reactie gewijzigd door PerAspera op 22 juli 2024 14:55]

Horatius @PerAspera12 juni 2023 15:47
Nederland spreekt bijzonder goed Engels en iedereen die naar WO gaat komt daar binnen met C1 wat wereldwijd de standaard of beter is. Zeker als ik vergelijk met mijn universiteit zijn het vaak de internationals die slechter Engels spreken dan de Nedelanders.

Ook als je kijkt naar onderzoeken zijn Nederlanders zeer vaardig in Engels.
germania @Horatius12 juni 2023 16:32
Nederlanders zijn inderdaad bijzonder goed in Engels, maar gemiddeld C1 op het WO is simpelweg lariekoek. De meeste mensen blijven op B2 hangen. Ik studeerde in het Engels en was 1 vd 2 die C2 was van het hele jaar (100 man?). Ongeveer 10% had C1 en de rest B2/B1.
Horatius @germania12 juni 2023 17:23
VWO vereist C1 voor leesvaardigheid en B2 voor schrijven, luisteren en spreken.

C2 is ook zeer onnodig voor je studie en best veel werk om te halen, ben ook benieuwd hoe je aan deze cijfers van je jaar bent gekomen.

Dus waarom moeten we dan het niveau van engels in Nederland omhoog halen?

[Reactie gewijzigd door Horatius op 22 juli 2024 14:55]

germania @Horatius13 juni 2023 09:12
Leesvaardigheid is dan ook niet waar wij alleen op beoordeeld werden. Wij kregen allemaal een Cambridge examen (leesvaardigheid, luisterexamen, essay, presentatie) om ons niveau te peilen, moest minstens B2 zijn ook. Kom trouwens van een middelbare school waar ik gewoon CPE kon halen, was absoluut niet veel werk zoals jij omschrijft.

Omdat lezen niet alles is. Ik ben hier op mijn werk 70% van de tijd Engels aan het praten, alle trainingen die ik geef (en krijg) zijn in het Engels, etc. Spreken en luisteren zijn een veel betere graadmeter imo.

[Reactie gewijzigd door germania op 22 juli 2024 14:55]

xxs @germania13 juni 2023 11:20
camebridge of Cambridge?

Sorry, ik kon het even niet laten in deze taal discussie.
germania @xxs13 juni 2023 11:59
Had mijn bericht niet bepaald gespellchecked, je hebt helemaal gelijk!
Omnicron1 @Horatius24 juni 2023 15:12
Dat maakt niet uit, zolang het maar geen houwtjes touwtjes signaal is wat afgegeven wordt !
De gemiddelde Nederlander kan zich behoorlijk goed in het Engels uiten. dat dan de conversatie wat haken en ogen heeft is een derde.

Vind ik op zicht geen probleem. Want: als ik zo kijk naar de wat hoger opgeleiden die zich aanspreekbaar maken in het Engels dan is het juist daar droevig gesteld.
Ik werk veel met buitenlandse collega's en we hebben veel conversaties in Engels, maar ik ben er persoonlijk geen voorstander van. Je wilt hier werken, dan leer ook maar Nederlands. Alles heeft zijn grenzen. dus ook dit
HackingDutchman @PerAspera12 juni 2023 16:25
De meeste internationals die niet uit Scandinavië, België of Duitsland komen spreken en schrijven matig Engels in vergelijking met de Nederlanders. Vooral de schrijfvaardigheid is om te janken. Studenten uit het Oostblok spreken en schrijven vaak ook wel acceptabel Engels, in ieder geval beter dan mijn ervaringen met het zuiden van de EU, Spanje bijvoorbeeld.
De kwaliteit van het Engels in het Nederlandse onderwijs is dus in vergelijking met andere landen goed tot zeer goed. Een index die aangeeft hoe goed een land het Engels beheerst waar Engels niet de voertaal is, English Proficiency Index, stelt zelfs dat Nederlanders uit een vergelijking met 111 landen het Engels het beste beheersen ter wereld(*111 landen is natuurlijk niet de gehele wereld).

Uit de praktijk kan ik zeggen dat met matig Engels spreken nog wel te leven valt, maar een slechte schrijfkwaliteit/schrijfvaardigheid maakt het pas echt irritant en moeilijk op een universiteit.

Zelf heb ik niet zo'n moeite met het Engels in het wetenschappelijk onderwijs, want dat moet je toch echt wel goed beheersen om aan je informatie te komen, al kan dit per studie wel sterk verschillen. Echter, in de normale maatschappij merk je steeds meer verengelsing. Van Engels woordgebruik terwijl er gewoon een normaal Nederlands alternatief is, bijvoorbeeld het woord ''random'' dat niet alleen in de Nederlandse spreektaal veel wordt gebruikt, maar je tegenwoordig ook steeds vaker in de Nederlandse schrijftaal aantreft, tot compleet nutteloze Engelse functieomschrijvingen bij volledig Nederlandse bedrijven. Ik lees ook steeds vaker willekeurige Engelse woorden in Nederlandse online nieuwsartikelen, al valt dat gelukkig bij de kranten nog wel mee.

[Reactie gewijzigd door HackingDutchman op 22 juli 2024 14:55]

Nitein-Repart1 @HackingDutchman13 juni 2023 08:16
Vergeet ook niet dat in heel veel landen ook van alles wordt nagesynchroniseerd waardoor de bevolking veel minder in aanraking komt met buitenlandse talen. Zelfs actualiteitenrubrieken worden vaak met een voice-over nagesynchroniseerd wat een erg school-tv-effect oplevert. In landen en gebieden waar nasynchronisatie nauwelijks aanwezig is, zoals Nederland, Vlaanderen en de Scandinavische landen heeft de bevolking een betere beheersing van de vreemde talen dan in landen waar wel flink nagesynchroniseerd wordt, zoals Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. Vergeet niet dat de Nederlanders en Denen naast een behoorlijk woordje Engels, ook nog een behoorlijk woordje Duits spreken en een Vlaming spreekt ook een aardig woordje Frans.
Bux666 @PerAspera13 juni 2023 15:39
Klagen over mensen die 'half Nederlands' spreken, maar zelf veel fouten (14 tel ik er) maken: inwoner van een land zonder hoofdletter, land zonder hoofdletter, alle talen zonder hoofdletters, 'doen we mensen liefst 7 talen half leren' (Limburgs?) gebruiken.

Laten we in Nederland eerst eens goed Nederlands leren! Dan kan het Engels of een andere taal erna. ;)
Arrogant @PerAspera12 juni 2023 16:09
Engels
Bulgaarse
Spaans
Duits
Nederland
Grieks
Latijn
steenkolengebrabbel
Misschien moeten we het Nederlands maar gewoon afschaffen. :+
GekkePrutser @Arrogant12 juni 2023 18:21
Ik zou het niet erg vinden persoonlijk.

Wel moet ik zeggen dat de meeste Nederlanders niet echt zo geweldig Engels spreken. Het is vaak met een zwaar accent en veel nederlandse uitdrukkingen er doorheen. Als ik in Nederland ben valt het me op dat Nederlands zelf een soort mix van Engels en Nederlands aan het worden is, en dan ook nog eens Amerikaans en Brits Engels door elkaar. Dat komt natuurlijk doordat we op school Brits Engels leren maar de primaire culturele invloed uit Amerika komt.

Maargoed taal is een levend iets en Nederlands is gewoon te klein om nog te kunnen bestaan als serieuze wereldtaal. Om het Engels primaire status te geven in Nederland en het Nederlands als een secundaire / culturele taal (denk literatuur) zou ik prima vinden. Maar ik denk dat veel mensen nog niet op dat punt zijn. Maar aan de samenleving te zien gaat het zeker wel die kant op.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:55]

Arrogant @GekkePrutser12 juni 2023 19:53
Je kan dan beter eerst de natiestaten in Europa opheffen en dan bepalen welke taal er collectief gesproken moet worden.
x280 @Arrogant13 juni 2023 00:27
Ik zou niet te hard schreeuwen want dat wordt natuurlijk frans….
Tassadar32 @x28013 juni 2023 08:11
Of Duits. Kijkend naar EU regelgeving waar ik mee moet werken word die altijd in Duits, Frans en Engels gepubliceerd. Die laatste is opmerkelijk aangezien de UK de EU verlaten heeft.
Eosus @Tassadar3213 juni 2023 12:04
Ierland is iedereens favoriete EU land?
Tassadar32 @Eosus13 juni 2023 13:12
Blijkbaar :*)

Gelukkig word het ook nog (gebrekkig) vertaald naar Nederlands door interne medewerkers zodat je nooit zeker bent of de NL specs overeen komen met de EU specs.
theobril @PerAspera12 juni 2023 16:24
Pure interesse: Waar wordt nog Latijn gesproken of ook maar gebrabbeld? Het is een dode taal voor zover ik weet.
_Pussycat_ @theobril13 juni 2023 01:38
In de kerk! En schijnbaar (zo zei mij latijnleraar) zijn er ook bijeenkomsten waar mensen samen Latijn spreken.
Ik weet dat Klingon ook door sommige mensen op bijeenkomsten gesproken wordt dus ik kan het me goed voorstellen.
Gast Gebruiker @PerAspera12 juni 2023 17:21
Dat heb je in Amsterdam op sommige scholen als optie. Heet TTO (tweetalig onderwijs). Erg populair bij ouders uit Zuid of de Watergraafsmeer omdat hun kinderen dan in een betere (lees: wittere) klas terechtkomen.
RCBL @Gast Gebruiker12 juni 2023 20:08
Ben jij zeker lang niet in Zuid of de Watergraafsmeer geweest
CopyCatz @AlphaRomeo12 juni 2023 15:24
Nog even afgezien van het feit dat een "kamer" voor Nederlands studenten helaas steeds vaker bestaat uit een container woning, terwijl state sponsored buitenlandse studenten samenclusteren in een iets luxere studentenomgeving eigenlijk bedoeld voor onze eigen toekomstige generaties.

[Reactie gewijzigd door CopyCatz op 22 juli 2024 14:55]

kiang @CopyCatz12 juni 2023 15:51
Ik ben absoluut tegen de internationalisering (aka commercialisering) van het onderwijs, maar laten we het absolute falen op de woningmarkt door jarenlang neoliberaal beleid niet afschuiven op internationale studenten.

De fout ligt bij neoliberale corrupte politici die een basisbehoefte vermaakt hebben tot een hyper-winstegevende hobby voor een elitaire bovenlaag in onze maatschappij die slapend rijk wordt aan jouw reële angst om dakloos te worden.

En die politici lachen zich te pletter als jij boos wordt op een Spaanse student en Syrische vluchteling: deze woningnood hebben zij doelbewust gecreëerd voor eigen gewin, dat jij anderen de schuld geeft vinden ze echt fantastisch.
PClop @kiang12 juni 2023 17:09
Verdeel het volk en heers, helaas werkt dat nog steeds.
Word er blij van dat ik hier nog dit soort geluiden hoor van mensen die dit ook zien en durven te benoemen!
himlims_ @kiang12 juni 2023 16:07
zolang er iedere week 700-900 nederlanders bij komen, en geen 700-900 huisjes worden gebouwd blijven wij met een woningtekort zitten.
kiang @himlims_12 juni 2023 16:23
Ik wist niet dat baby's meteen zelfstandig gingen wonen en huizen kopen, en bejaarden onsterfelijk zijn waardoor nul huizen vrij komen!

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 14:55]

himlims_ @kiang12 juni 2023 16:29
alle senioren wonen ook zelfstandig en niet in een verzorgingstehuis [..] onderaan de streep wordt er te weinig gebouwd, en te veel poppetjes die een woning nodig hebben.

wachtlijst hier bij woningbouw is 16 jaar(!!!) dan zou je jouw kroost al moeten inschrijven als ze 5-6jr oud zijn :X
kiang @himlims_12 juni 2023 16:37
Alsnog snap ik niet hoe je reactie relevant is.

De bevolkingstrend is al decennia volledig in lijn met voorspellingen van het CBS, er is dus helemaal niets onverwachts gebeurt. Dat er niet gebouwd werd was een politieke keuze: de VVD, in volle neoliberale arrogantie, hebben zelfs het ministerie van volkshuisvesting afgeschaft, zodat er zelfs geen corrigerend beleid kon gevoerd worden. Want ja: hun achterban verhuurd pandjes, en dus moesten de prijzen walgelijk hard stijgen.

Wat jij zegt doet niets af aan wat ik zei: de woningnood is niet de schuld van studenten (of vluchtelingen) maar was een bewuste keuze van Nederlands rechts.
divvid @kiang12 juni 2023 16:48
de woningnood is niet de schuld van studenten (of vluchtelingen) maar was een bewuste keuze van Nederlands rechts.
vlak ook "links" niet uit die om wille van de natuur* hier lokaal een woonwijk met 1300 huizen voor starters en sociale huur tegen houdt. Beide kampen hebben flink boter op het hoofd en zij in een soort freeze frame belandt wat betreft doeltreffend beleid.

*3 grote weilanden, ingesloten door twee snelwegen en een spoorlijn, alsmede een geluidswal en rivier. (en nee, ik ben niet tegen het stikstof beleid, maar iets genuanceerder mag het ook wel)

[Reactie gewijzigd door divvid op 22 juli 2024 14:55]

kiang @divvid12 juni 2023 17:26
49% van Nederland is landbouwgrond (eu gemiddelde is overigens 40%).
13% is bouwgrond.
15% is natura2000 gebied.

75% van de landbouw productie is voor export.

Als je dan met droge ogen gaat insinueren dat natuurbeleid de woningnood veroorzaakt vind ik dat echt geen correcte uitspraak.
divvid @kiang12 juni 2023 19:10
Dat zeg ik dus ook niet, wel lezen graag. Zoals je zelf aangeeft zou het ‘verlies’ van een stukje landbouw grond nul impact hebben op natuur en natuur beleid geen deel moeten zijn in de voortgang. Echter, wordt goedbedoeld landelijk natuurbeleid misbruikt om uitzicht te bewaren voor, toevallig, bewoners van een aangrenzend villaparkje, w.o. enkele prominenten van linkse partijen die daar hun ‘sociale’ koopwoningen hebben.
blorf @kiang13 juni 2023 05:04
Inrichtingsbeleid in het algemeen. Alles draait om het opvoeren van de viekante-meterprijs van grond.
Ik moet nog zien wat er aan grond van afgekochte boeren vrij komt en wat we daar mee gaan doen. Dat gaat nu beginnen. Woningbouw staat echt wel onderaan de lijst. Een paar natuurgebiedjes erbij?

[Reactie gewijzigd door blorf op 22 juli 2024 14:55]

RCBL @himlims_12 juni 2023 20:06
Dat tekort aan woonruimte bestaat al sinds het einde van de 19de eeuw. Dit probleem gaat nooit en te nimmer opgelost worden of er nu een neo-liberale of sociaal democratische overheid is.
himlims_ @amigob212 juni 2023 16:23
3209 worden er gemiddeld nieuw geboren - dan 3200 wekelijks uitgeschreven :+ ..... blijf je ngo steeds met je woningtekort zitten
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Waterbeesje @himlims_12 juni 2023 16:42
Gelukkig zijn er nog steeds mensen die gaan samenwonen :P dat drukt het tekort weer een beetje!

Aan de andere kant zie ik huizen verdwijnen... Hier worden jaren '50 woningen met bosjes gesloopt en de nieuwe hebben een groter grondoppervlak. Netto dus 9 woningen slopen is 8 teruggeplaatst.

Helpt niet mee aan het woningtekort. De oude huizen optillen naar de energiestandaard is te duur gebleken, dus doen ze het maar zo.
jaenster @Waterbeesje12 juni 2023 17:23
Ik zie het tegenovergestelde. Mensen die niet meer samen willen wonen, omdat ze als ze weer uit elkaar gaan nog altijd vast zitten met elkaar in huis. :+
combimagnetronn @CopyCatz12 juni 2023 16:01
Niet alleen een luxere omgeving, een exclusieve omgeving. Als Nederlands student maak je dus helemaal geen kans op een kamer op de campus van bijv. Erasmus Universiteit, alleen internationale studenten komen hier voor in aanmerking. Heeft me altijd al gestoord.

[Reactie gewijzigd door combimagnetronn op 22 juli 2024 14:55]

androidlovertje @AlphaRomeo12 juni 2023 18:40
Ik studeer zelf natuurlijk maar aan 1 universiteit (wel een double degree dus twee opleidingen) maar ik ben zelf juist heel erg te spreken over dat alles Engels is. Hiervoor heb ik aan het hbo gestudeerd waar alles Engels was en je merkt direct, hele dure Nederlandse boeken, verwarring want veel begrippen Engels terwijl je alles in het Nederlands moet uitleggen op tentamens, uitwerkingen van opdrachten zijn niet te vinden. Nu aan de universiteit zijn de boeken goedkoper, leraren beter (veel komen uit China en Duitsland maargoed aan de universiteit zijn leraren hoger opgeleid als aan hogescholen dus misschien heeft dat ook invloed), alle uitwerkingen van opdrachten zijn online te vinden, geen verwarring meer met begrippen, internationale studenten zijn erg interessant. Ik zou het heel jammer vinden als mijn opleidingen Nederlands zouden worden en ik denk dat de kwaliteit ervan achter uitgaat, er is namelijk een groot tekort aan Nederlandse leraren bij mij is 70% internationaal. Ik heb ook maar 1 leraar gehad die niet heel goed verstaanbaar was maar met een goed boek, powerpoint en goed luisteren kom je er echt wel.

Ik ben het wel met je eens dat er te weinig kamers beschikbaar zijn. En dat veel mensen naar het buitenland trekken is eigenlijk best logisch, ik denk er zelf ook over na. In Texas kan je bijvoorbeeld voor de helft van de prijs een huis kopen, je hebt een veel hoger loon en betaald veel minder belasting. Niet om een politieke discussie te starten maar als je puur kijkt naar de bedrijven, de lonen, belastingen en de huizenmarkt is
Nederland niet echt concurrerend ik denk niet dat dat ligt aan de internationale studenten die wegtrekken. Ik hoor heel veel studenten om mij heen die boos zijn op de overheid dat ze geen compensatie krijgen en uit een soort "wraak" naar Amerika of Duitsland willen want ze willen niet geen belasting betalen. Maar dat is een ander verhaal ik dwaal af haha maar mijn punt blijft staan dat ik Engels onderwijs echt een gigantische plus vind en ik hoop dat dat niet wordt afgeschaft.
_Pussycat_ @androidlovertje13 juni 2023 01:55
Boos op de overheid omdat er geen compensatie is? Compensatie waarvoor?
mark-k @AlphaRomeo12 juni 2023 16:20
Het niveau van de buitenlandse studenten is helaas ook niet altijd om over naar huis te schrijven, in mijn master (Mechanical Engineering) had ik iemand in n project zitten die niet eens wist hoe ze de maten van een driehoek moest berekenen. Maarja, ze bracht wel een schep geld mee.
Nozmordre @AlphaRomeo12 juni 2023 19:53
Ik heb gestudeerd aan Wageningen Universiteit.
Ik heb meegmaakt dat een Chinese student door de professor uit een module is gezet omdat haar Engels zó slecht was dat ze niet eens verbaal kon communiceren. Maar ze was toegelaten want ze kon een goed cijfer laten zien van een taaltoetst die ze in China hadden gedaan, en duidelijk had afgekocht.
Maar Nederlandse studenten moesten een 7 VWO of 8 HAVO eindexamen Engels laten zien of anders een stricte en betaalde op locatie taaltoets moeten doen om toegelaten te worden.

Ik heb mensen in mijn project groepen gehad die zo slecht in engels waren dat in in élke zin die ze schreven minstens 1 grammatica fout zat. En van mij werd "verwacht" dat ik ze daarbij hielp leren, gratis.

Ik heb tijdens mijn Master soms de eerste 2 weken college van modules overgeslagen, want dat was alleen maar spul dat ik in het 1e jaar van mijn bachelor al had gedaan, en het was alleen om de internationale studenten op stoom te helpen. Nogmaals, ik blijf 2 weken weg van een college waar ik voor BETAAL, omdat het op geen enkele manier nuttig voor mij is, omdat het alleen maar is om de internationale "Master" studenten, die nauwelijke het niveau hebben van een Nederlandse HAVO'er, op weg te helpen.
Alleen maar om het geld, omdat die internationale studenten $$$ in het laatje brengen.
Cilph @AlphaRomeo12 juni 2023 17:02
Dat wordt gegeven door docenten die slecht Engels spreken en opgevangen door studenten die ook nog geen perfect Engels spreken, daardoor ontstaat twee keer ruis op de communicatie.
Vaak spreken deze docenten ook geen Nederlands, dus dan heb je liever het Engels met vol accent dan niks.
lmartinl @AlphaRomeo13 juni 2023 09:59
Ik kan me op zich wel in jouw constateringen vinden, maar hoe gaat jouw voorgestelde 'teruggift' van max een paar duizend euro waarde aan arbeid (met potentieel studievertraging) hier een verschil in maken?
Gaat de situatie dat die buitenlandse student dan op de zaterdag jouw biertje tapt op het terras het verschil maken? Leuk voor onderbuik maar ook niets meer dan dat.
Aldy @AlphaRomeo13 juni 2023 16:02
Ook het geforceerde Engels in veel opleidingen is iets waar ik me aan stoor. Dat wordt gegeven door docenten die slecht Engels spreken en opgevangen door studenten die ook nog geen perfect Engels spreken, daardoor ontstaat twee keer ruis op de communicatie.
Je schaamt je soms rot als je ze hoort praten. :(
Z100 @bladerash12 juni 2023 15:00
En dmv werken om de 'CCP te omzeilen' zou toch een wassen neus zijn. Wie gelooft dat dat waterdicht is... Mensen kunnen nog steeds 'appen' met de CCP. Zelfs mensen van Chinese komaf die hier al generaties wonen, maar zich om of andere reden nog steeds met China verbonden voelen, spelen info door zoals scans van blauwdrukken.

Westerlingen mogen ook niet bij kritieke Chinese bedrijven werken (en kritiek is in de ogen van de CCP een heel breed begrip).
lmartinl @Z10013 juni 2023 10:06
Idd; we kunnen best wel meer wederkerigheid toepassen wmbt.
Mag het in China niet (zowel wettelijk als in de praktijk) dan ook maar hier niet toestaan.
litebyte @bladerash12 juni 2023 15:01
Vergeet ook niet dat Chinese studenten veel bijdragen aan onderzoek.
Brent @EwieM12 juni 2023 14:48
Voor een internationale wereld zoals die van techwerk lijkt me dat onrealistisch. Ook veel Nederlanders gaan over de grens werken, en zou je dan ook treffen.

Eens kritisch kijken naar de Chinese beurzen en inderdaad niet zomaar mensen toelaten die door beurzen worden betaald waar onacceptabele voorwaarden aan hangen lijkt me preciezer de schade te targetten: industriële spionage.
tw_gotcha @Brent12 juni 2023 16:04
studeren en industriele spionage liggen ver uit elkaar. Je leidt studenten op. Sommige materie ligt gevoelig, zeker als er nog niet over gepubliceerd is. Maar dat heeft verder niks met spionage temaken. Al het lesmateriaal is toegankelijk als je tuition fee betaalt en studenten mogen dat meenemen na hun studie. Dus dat is simpelweg geen spionage. De Nederlandse universiteiten hanven een openscience pri cipe aan: wetenschap wordt door de gemeenschap betaalt en moet dus twn goede komen aan de maatschappij

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 22 juli 2024 14:55]

n4m3l355 @tw_gotcha14 juni 2023 07:38
Beetje laat... maar zo is het natuurlijk niet helemaal. Waar voor een BSc. of MSc. de informatie gewoon voor iedereen toegankelijk is (misschien muv voor een scriptie) zijn Chinezen ook geliefd voor PhD's vooral omdat hun overheid voor hun betaald. En met PhD's komen zeker in aanraking met cutting edge informatie zij het van professoren (die misschien ook als consultant ergens werken) maar zelfs voor bedrijven als ze onderzoek doen naar heel specifieke zaken. Het is niet voor niets dat meermaals buitenlandse studenten worden betrapt op spionage.

China is hier een stuk gehaaider in, studenten worden soms gerecruiteerd zonder dat ze weten dat het de overheid zelf is. Zo posten reguliere Chinese bedrijven job postings om informatie te winnen bij bepaalde werkgevers. Maar het kan ook dwingender gebeuren waarbij men gewoon de familie bedreigt. Dat is allemaal heel normaal hier dus het hoeft niet eens een welwillende party member te zijn.
tw_gotcha @n4m3l35514 juni 2023 09:25
en daar is dus deze regeling voor. bekijk waar de phd over gaat en kijk of dat onder deze regeling valt. zo ja dan geen Chinezen of Iraniers of Russen erop aannemen. Bij de Univ Twente hebben we daar een commissie voor die dat beoordeeld. De Chinese Scholarship is overigens erg mager, maar 3 van de 4 jaar en dan nog niet kosten dekkend, bij lange na niet. Dus het is niet eens zo aantrekkelijk, er wordt vaak verwacht dat je vanalles niet rekent.
Andros @Brent12 juni 2023 15:07
Ligt eraan wat je internationaal noemt. Nederland is nog altijd lid van een clubje van 27 landen die veel samenwerken. Wellicht kun je iets regelen dat er voordelen zijn als je binnen de EU blijft.
tw_gotcha @Andros12 juni 2023 16:07
niks, je betaalt als student het gesubsidieerde collegegeld van het land is de afspraak. in NL is dat 2100 euro per jaar. In Zweden is dat bijv 0 euro. Dat is je voordeel als student.
FreezeXJ @Brent12 juni 2023 15:09
Tja dan hangen ze die voorwaarden er wel stiekem aan... Catch them if you can. Ik vind het al heel lief dat China dit uberhaupt toegeeft, net als dat ze actief buitenlanders weren uit kritieke omgevingen daar.
Kraay89 @EwieM12 juni 2023 14:34
Je kunt alleen zo weinig om dat te forceren. Ook als je er een schuld/kwijtscheldings termijn aan zou hangen... Als iemand vertrekt naar het buitenland en verder geen nederlandse (financiële) connecties meer heeft is er geen mogelijkheid dat geld terug te halen... Zolang er niet meegwerkt wordt door de thuislanden natuurlijk, wat me sowieso onwaarschijnlijk lijkt, want het is niet in hun eigen belang.

[Reactie gewijzigd door Kraay89 op 22 juli 2024 14:55]

mad_max234 @Kraay8912 juni 2023 14:43
Gewoon die landen weren, we zijn niks verplicht en we hebben overvolle colleges.
FreezeXJ @mad_max23412 juni 2023 15:08
Ah, maar universiteiten verdienen prima aan die externe studenten, en verliezen niet heel veel als alles uitlekt, dus die gaan echt niks weren. Sowieso is niemand in Nederland verantwoordelijk voor het verdedigen van onze kennis, dus ik verwacht daar weinig van.
Ottie93 @EwieM12 juni 2023 14:34
Als ze dan alsnog waardevolle informatie kunnen doorspelen heeft dat natuurlijk weinig nut, al snap ik je redenatie. Met deze wetgeving wordt (hopelijk) voorkomen dat ze überhaupt aan de informatie kunnen komen.
Gutanoth @EwieM12 juni 2023 14:34
Hoe wil je dat gaan handhaven wanneer ze het land al uit zijn? (En waarschijnlijk nooit de ambitie zullen hebben nog terug te keren naar Nederland)
rbr320 @EwieM12 juni 2023 14:36
Op zich een prima idee maar hoe ga je het afdwingen? Je kunt iemand op voorhand toegang tot je land weigeren, maar voorkomen dat iemand je land weer verlaat is lastig en mogelijk in strijd met de rechten van de mens. Het riekt namelijk naar vrijheidsontneming. Hetzelfde geldt voor iemand verplicht ergens te laten werken, dat riekt naar slavernij, hoewel het verschil natuurlijk is dat de persoon betaald zal worden. Al met al kan het soort wetgeving dat jij voorstelt internationaal erg gevoelig liggen.
jdh009 FP ProMod @rbr32012 juni 2023 15:17
In theorie kun je een soort kwijtschelding/borg vragen die in het collegegeld meegenomen word en ze pas terugkrijgen of in rekening wordt gebracht als ze de eisen niet halen. Vergelijkbaar met vroeger waarbij een student die het niet lukt om een studie af te ronden met het gevolg zat dat die het bedrag moet terugbetalen. Een oplossing die weinig meerwaarde geeft wanneer dit bewust vanuit een land georganiseerd word. Je hebt er dan alleen de goede studenten mee die hier heen komen om echt iets te leren zonder achterliggend motief.

Een theoretische verdubbeling van het huidige collegegeld van €19.000,- zal voor iemand die namens een bedrijf/land komt amper tot geen obstakel vormen. De kennis is vele male meer waard. En zoals je aangeeft, dwang is niet wenselijk (of mogelijk) en ik vraag me daarna ten zeerste af of het wel verstandig is om iemand, die reeds door minder goede beweegredenen is gaan studeren, werkstages of -verplichtingen aan te laten gaan bij bedrijven die hier waarschijnlijk niet op zitten te wachten (stelen van intellectueel eigendom).

Het verschilt per universiteit en hoge school maar over het algemeen genomen zouden we ons wel wat meer mogen richten op de Nederlandse en Europese student. Dat die goed onderwijs kunnen volgen en de studies kunnen volgen die ze willen. Daarna pas studenten uit andere landen (zowel China als in sommige sectoren ook de VS). Zeker als het om gevoelige informatie gaat, misschien is het dan beter om met minder studenten aan de slag te gaan. Maar het aantrekken van studenten uit het buiteland geeft ook andere problemen zoals een nog nijpender tekort aan kamers of andere casusvoorbeelden (die niet altijd even relevent zijn voor Europese studenten, spreek hier uit eigen ervaring).

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 14:55]

Remc0_ @EwieM12 juni 2023 14:37
Dit klinkt wel een beetje vreemd, de studenten betalen toch voor het onderwijs dat ze ontvangen? Dus waarom is het dan nog nodig dat er een 'teruggift' wordt gedaan na de opleiding? Uiteindelijk is een opleiding aanbieden aan buitenlandse studenten gewoon een export product.

[Reactie gewijzigd door Remc0_ op 22 juli 2024 14:55]

Skit3000 @EwieM12 juni 2023 14:38
Of je geeft landen als China een open lijn in gevoelige Nederlandse processen doordat je als gevolg van wat jij noemt, die studenten hier dus een baan (op niveau) aan moet bieden.

Overigens zijn er al een aantal studies waar geen (of in ieder geval bepaalde) buitenlanders niet op in kunnen schrijven (zonder ontheffing).
DataGhost @EwieM12 juni 2023 14:46
Naast dat dat onmogelijk te handhaven is en vaak voor de studenten zelf ook lastig aangezien een werkvisum iets heel anders is dan een studievisum, betalen die studenten ook het instellingstarief wat afhankelijk van de instelling en opleiding zo richting 20k of meer per jaar kan gaan. Het is niet alsof ze met het goedkope 2.3k/jaar gesubsidieerde tarief mogen komen studeren.
Verwijderd @EwieM12 juni 2023 15:00
Velen zouden zo'n werkplicht wel willen, want nu is het zo dat een student uit een non-EU-land een visum moet krijgen voor een proefjaar en binnen dat jaar moeten ze werk vinden dat ver boven modaal betaalt EN voor je visum betaalt om te mogen blijven. Ik ken er een aantal die dit als nieuwkomer op de markt dat niet konden bolwerken, want niet veel bedrijven willen de visum sponsoren EN ook nog het hoge salaris aan een groene junior betalen.
theduke1989 @EwieM12 juni 2023 15:22
Is het wel nodig dat ze dan ook uit het buitenland accepteren die bijvoorbeeld een visa nodig hebben.
Of dat ze toegestaan zijn om engelse afgestudeerde aan te nemen.
cadsite @EwieM12 juni 2023 15:36
Let op met wat je verlangt.
Er zijn héél veel Nederlanders die in België onderwijs volgen, over alle niveau's heen.
https://www.nieuwsblad.be...LiGMY0NZMuublnLy5hA%3D%3D
sonavep @EwieM13 juni 2023 15:28
Ben bang dat dit niet gaat werken. Wat weerhoudt een afgestudeerde Chinese student om na de studie linea recta terug te keren naar China. Dat houdt geen NL verplichting tegen.
TheAncientDovah 12 juni 2023 14:48
Als werknemer bij een Nederlandse universiteit vraag ik me wel af hoe deze wet vorm gaat nemen. Ik vraag me vooral af wanneer die screening moet plaatsvinden en door wie die gedaan moet worden.

Nu worden volgens mij al enkele studenten gescreend door het ministerie van onderwijs en in enkele gevallen zelfs door de AIVD. Universiteiten hebben niet de middelen om goed in te schatten wanneer een screening moet plaatsvinden, en op welke manier.

Maar de vraag wanneer gescreend moet worden is wellicht een nog groter vraagstuk. Worden studenten gescreend bij toelating tot de opleiding, en zo ja, voor welke opleidingen dan? Worden studenten gescreend als ze zich inschrijven voor een vak? Dat zou onpraktisch veel vertraging op kunnen leveren.

Bovendien zijn er studenten die bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek tijdens hun afstudeerprojecten; moet de begeleider dan gaan aangeven dat een project gevoelig is en er een screening vereist is? Als begeleider kan ik niet inschatten wat in het landsbelang is, ik heb geen zicht op spionageactiviteiten. Andersom heeft het ministerie weinig zicht op het onderzoek dat ik doe. Kortom, wie bepaalt wanneer er gescreend moet worden en hoe?

EDIT: Ik wil ook nog even benadrukken dat dit beleid enigszins gek is en niet stookt met het beleid van de NWO dat door de Nederlandse overheid gefinancierd onderzoek open access (gratis publiek toegankelijk) moet worden binnen een korte periode. Al die potentieel gevoelige onderwerpen waar Nederlandse onderzoekers aan werken worden dus gewoon openbaar gemaakt. Transparantie en openheid zijn belangrijke peilers voor wetenschappelijk onderzoek en het voorgestelde beleid conflicteert daarmee. Niet publiceren is overigens ook geen optie om economische redenen, want dan kan je als onderzoeker of universiteit geen naam voor jezelf maken en heb je praktisch geen kansen op de markt. Ik ben benieuwd of de overheid de wetenschappelijke kernwaarden en het financieringsbeleid voor onderzoek ook wilt aanpassen n.a.v. deze discussie.

[Reactie gewijzigd door TheAncientDovah op 22 juli 2024 14:55]

Timoo.vanEsch @TheAncientDovah12 juni 2023 18:25
Ik blijf een n=1.

Ik heb echter een trip gemaakt van Brussel naar Dharamsala (India), by car (eind 2018). Daarvoor moest ik door West-China. Wat ik daar heb gezien, tart alle verbeelding. Hoe dat de Uyghurs behandeld worden, is beyond comprehension. Hoe de Tibetanen worden onderdrukt, is nauwelijks te bevatten. Ik reed -zonder overdrijven- langs nederzettingen van niet meer dan 15 huizen, waar de CCTV-camera's bijna groter waren dan de lemen hutten. Een volledige stad (waar die aanslagen in 2013 hebben plaatsgevonden) letterlijk gekooid. En met letterlijk bedoel ik élk huis, vervolgens élk woningblok, vervolgens élke weg achter tralies. Met níemand op straat, om 2u 's middags. En een bevolking die niet met mij mag spreken, op straffe van labour camps (long story; we had to return to that city in the evening to repair my car).

Ik heb een Chinese politie-academy gezien in een nederzetting waar de lokale, vrouwelijk bevolking gewoon als sexworkers worden misbruikt. Het dróóp er vanaf. De arrogantie van de politie was niet te harden en de vrouwen waren simpelweg objecten, to be abused. Hoe Lhasa is verkracht, is ongelofelijk. Hoe Han-Chinezen omgaan met deze minorities, is -letterlijk- om ziek van te worden.

Een AIVD-check op elke Chinees die hier wil studeren, lijkt mij dan ook geen overbodige luxe.

Niet dat Noord-India er veel beter aan toe is, maar daar was het vooral corruptie, misogynie en armoede wat me tegenstond, niet de onmogelijkheid om met de lokale bevolking te communiceren en het lijdzaam toezien hoe hele bevolkingsgroepen worden onderdrukt.

[Reactie gewijzigd door Timoo.vanEsch op 22 juli 2024 14:55]

mjtdevries @TheAncientDovah12 juni 2023 15:04
In de afgelopen jaren zijn er verscheidene situaties langs gekomen waarbij Universiteiten doenders goed wisten wat ze aan het doen waren en graag de oortjes lieten hangen naar de wensen van de CCP, als er maar voldoende geld binnen kwam.

Tuurlijk kun je praktische vragen stellen hoe je dit gaat uitvoeren, maar wat er eerst moet gebeuren is dat bij de universiteiten de ogen open gaan dat de CCP geen fijne partner is.
TheAncientDovah @mjtdevries12 juni 2023 15:17
In veel gevallen handelt de universiteit echter niet met de CCP, maar gewoon met een student. Als ik voor een collegezaal sta, vraagt de docent zich niet af welke studenten in deze zaal zitten, die geeft gewoon les. Ik zie ook niet voor me dat een docent voor een twee uur durend college 300 studenten moet gaan controleren. Veel campussen zijn gewoon open, zodat de rest van de gemeente ook de vruchten kan plukken van bijvoorbeeld de bibliotheek. Dus in principe kan iedereen die collegezaal binnen lopen.

Sowieso is er altijd nog een grote variëteit aan studenten en zegt nationaliteit niet alles. Iranese nationaliteit; mmhmm, kan dubieus zijn. Maar wat als ik je vertel dat het een vrouw is, en bepaalde fysieke beperkingen heeft? Dan zie je opeens iemand voor je die in haar eigen land mogelijk wordt weggezet als een minderheid en hier studeert met de hoop op een betere toekomst.

Ik heb van collega's bovendien ook verhalen gehoord over zogenaamde Braziliaanze studenten in Noorwegen die eigenlijk een soort spion zijn voor een ander land. Als je op paspoort controleert kom je niet per se verder want een inlichtingendienst heeft heus wel de expertise om een nep identiteit op te zetten.
mjtdevries @TheAncientDovah12 juni 2023 16:02
In veel gevallen handelt de universiteit echter niet met de CCP, maar gewoon met een student.
En dat bedoel ik dus. Blijkbaar is het kwartje nog steeds niet gevallen.
Je kunt als Chinees burger helemaal niet in het buitenland gaan studeren als dat niet goedgekeurd word door de CCP en dat betekent dus automatisch dat die goedkeuring er alleen komt als die student braaf doet wat de CCP van hem/haar verlangt.
TheAncientDovah @mjtdevries12 juni 2023 17:05
Op welke bron baseer je dit? Ik kan namelijk geen beperkingen vinden die op Chinezen van toepassing zijn die in het buitenland willen studeren. Ik vind alleen maar dat ze soms geweigerd worden bij een westerse universiteit, maar niet dat China ze in eigen land wilt houden.

We zijn niet de eersten die deze vraag stellen, zie tevens: https://www.quora.com/Doe...s-to-study-abroad?share=1
FreezeXJ @mjtdevries12 juni 2023 15:14
De CCP is juist een uitstekende partner, stelt maar een paar inhoudelijke vragen en heeft een grote zak met geld. Voor die universiteiten die allemaal economisch moeten gaan werken, en zelf de broek moeten ophouden is het de uitkomst van de eeuw. Gratis geld, en je hoeft alleen maar bepaald onderzoek even een beetje aan te passen. Klaar! Wie betaalt, bepaalt.
Mathijs Kok @TheAncientDovah12 juni 2023 15:03
Als werknemer bij een Nederlandse universiteit vraag ik me wel af hoe deze wet vorm gaat nemen. Ik vraag me vooral af wanneer die screening moet plaatsvinden en door wie die gedaan moet worden.
Wat is er moeilijk aan? Mensen met een Chinees passport krijgen geen verblijfsvergunning als ze bepaalde opleidingen willen volgen.
TheAncientDovah @Mathijs Kok12 juni 2023 15:09
Dit is ronduit discriminatie. Maar goed, laten we zeggen dat er een lijst is met zulke landen. Hoe bepalen we welke landen daarop staan?

Maar ook gewoon als je kijkt naar de opleidingen, welke opleidingen? Geschiedenis zal wel kunnen, maar economie ook? Wat vind je van wiskunde, of informatica? Bovendien kan je binnen een opleiding vaak ook keuze vakken van een andere studie volgen. Of mag je dan opeens bepaalde keuzevakken niet meer volgen? Elke opleiding is tot op zekere hoogte gevoelig, de vraag is echter waar je de lijn dan zou moeten trekken.
Timoo.vanEsch @TheAncientDovah12 juni 2023 18:33
Wat dacht je van spionage als criterium?
Als ik iets begrijp van China, dan is het wel dat geen enkele student in het buitenland vrij is van de CCP, tenzij ze asiel aanvragen (en onderduiken, waarschijnlijk).
TimmiX 12 juni 2023 14:38
Dit is wel heel erg schuren tegen artikel 1 van de grondwet.
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Benieuwd hoe ze dit willen verdedigen. Het uitsluiten van bepaalde studenten adhv hun afkomst, al snap ik natuurlijk de reden en achterliggende zorgen, is wel wat problematisch. Misschien komen ze ermee weg doordat op deze manier de studenten überhaupt niet in Nederland terecht komen, het sentiment is hetzelfde. Weet iemand hoe dit zit?

[Reactie gewijzigd door TimmiX op 22 juli 2024 14:55]

Infinnity @TimmiX12 juni 2023 14:49
Ik mag als man ook niet een blijf van mijn lijf huis in. Misschien een obscuur voorbeeld maar er zullen heus wel meer voorbeelden zijn wanneer er wel word gediscrimineerd mits de veiligheidsredenen der mate belangrijk zijn.
StefanTs @Infinnity12 juni 2023 15:11
Mocht je opmerking een stille schreeuw om hulp zijn:
https://www.regelhulp.nl/.../vrouwen--en-mannenopvang
Infinnity @StefanTs12 juni 2023 21:08
Haha Bedankt maar gelukkig niet
Cobalt @TimmiX12 juni 2023 15:09
De Rijksuniversiteit Groningen wou dit probleem oplossen door een vestiging in China van de Rijksuniversiteit Groningen te open zodat ze niet naar Nederland hoefden te komen maar wel aan een Nederlandse universiteit konden studeren en dan zou je dus bepaalde onderzoeken/paers afschermen maar wel hetzelfde onderwijs aanbieden. Groenlinks, DWARS, DAG waren hierop tegen.
DataGhost @Cobalt12 juni 2023 15:45
Maar dat is toch sowieso een achterlijk idee? Allereerst heel naïef om te denken dat het dan niet gewoon een Chinese universiteit met dito programma is. Maar degenen die hier komen studeren ter spionage zullen daar niet heen gaan en degenen die het doen in het kader van (o.a. culturele) verbreding ook niet. Welke groepen blijven dan nog over?
Zyphlan @TimmiX12 juni 2023 14:47
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Klopt alleen bevinden deze mensen zich niet in Nederland wanneer ze willen beginnen met de studie en je mag eisen stellen aan immigratie, wij als nederlanders hebben het opzich wel goed wij hoeven eigenlijk nooit iets te bewijzen om een visum te krijgen maar ik kijk naar vrienden uit azie dan moeten ze bewijs aanleveren van baan/loon/spaargeld.

Het limiteren lijkt me trouwens een gewenste optie. Het is algemeen bekend ondertussen dat het stelen van IP en terug naar china gaan en daar met het gestolen IP bedrijf opzetten met hulp van overheid is een standaard strategie.
DataGhost @TimmiX12 juni 2023 14:50
Op dat artikel bestaan talloze uitzonderingen, zowel in wetgeving als in de praktijk, waar verder geen problemen mee zijn. Een van de meest simpele die in deze context al opgaat is het collegegeld, voor EU-burgers is dat 2.3k, voor alle andere mensen kan het richting de 20k gaan. Op dezelfde manier kan je je als toerist nog zo ontzettend in Nederland bevinden maar toch niet mee mogen doen aan onze verkiezingen. Vind je dat ook discriminatie?
FONfanatic @TimmiX12 juni 2023 15:07
Een expatstudent die in dienst is van een politieke buitenlandse partij is geen "gelijk geval".
Cid Highwind @TimmiX12 juni 2023 15:32
Het is geen discriminatie op grond van afkomst, maar op grond van potentieel gevaar op deling van kennis met minder prettige regimes. Nu zou je dat natuurlijk kunnen gooien op discriminatie op grond van (mogelijke) politieke gezindheid, maar aan de andere kant denk ik eerder dat men het wil gooien op algemene geldende wetgeving en restricties.

Simpel voorbeeld: Je kan niet schrijven dat Russen geweerd mogen worden. Wat wel mogelijk zal zijn is het treffen van maatregelen om kennisexport naar gesanctioneerde landen en twijfelachtige regimes te beperken.
Toet3r @TimmiX12 juni 2023 14:49
Inderdaad, kan me zo voorstellen dat zo'n wet achteraf door een rechter ongeldig wordt verklaard.
sdziscool @TimmiX12 juni 2023 14:56
nouja je kunt het verdedigen door te zeggen dat dit toelaten kan zorgen voor meer discriminatie/leed/gevaar in de lange term en dat dat zwaarder weegt dan de discriminatie op persoon.
TheekAzzaBreek @TimmiX12 juni 2023 17:10
Dit gaat niet om onderscheid op basis van afkomst etc, maar op basis van een overeenkomst met de China Scholarship Council, waar verplichtingen bij horen die mogelijk tegen nederlandse belangen ingaan.

Dat lijkt me een redelijk objectief criterium dat niet met Artikel 1 botst. Pas als de wet zou zeggen dat studenten met dergelijke verplichtingen uit China wel, en uit pakweg Saudi Arabië niet uitgesloten worden kan je aan discriminatie gaan denken.

Overigens een betrekkelijk oude koe, Dijkgraaf heeft dit plan begin mei al uit de doeken gedaan.
Bulkzooi @TheekAzzaBreek12 juni 2023 17:27
Dit gaat niet om onderscheid op basis van afkomst etc, maar op basis van een overeenkomst met de China Scholarship Council, waar verplichtingen bij horen die mogelijk tegen nederlandse belangen ingaan.

Dat lijkt me een redelijk objectief criterium dat niet met Artikel 1 botst. Pas als de wet zou zeggen dat studenten met dergelijke verplichtingen uit China wel, en uit pakweg Saudi Arabië niet uitgesloten worden kan je aan discriminatie gaan denken.

Overigens een betrekkelijk oude koe, Dijkgraaf heeft dit plan begin mei al uit de doeken gedaan.
Dat zal inderdaad de achtergrond bij Baudet's waarnemingen t.a.v. Kaag zijn, en die Britse spionnenschool.

Het Nederland van Rutte begint weer op de Oostenrijkse Nederlanden te lijken.
JSX 12 juni 2023 15:40
Ik vind het toch wel wat dat een bevolkingsgroep zo neergezet wordt. Als we rationeel denkt is het niet vreemd dat een ingezetenen van een land het beste voor heeft met zijn of haar land. Of je Japan-er, Nederlander of Chinees ben.
In plaats van een bevolkingsgroep te verbieden, zou ik als overheid of als overkoepelende organisatie een beleid en process bedenken. Definieren van gevoelige kennis, structuur opbouwen hoe je dit beveiligd, etc.
Nu is dat China, in 5 jaar tijd is dat India, en dan Indonesie en dan Rwanda... Schaalbaarheid is net zo belangrijk.
FONfanatic @JSX12 juni 2023 16:43
Er wonen hier ook gevluchte Chinezen, Tibetanen, Oeigoeren, Kazakhen.

Pakistani en Iraniërs gingen overigens de Chinezen uit de Volksrepubliek voor.
kramer65 @JSX12 juni 2023 17:30
Ik begrijp dat je een bevolkingsgroep niet zo kan wegzetten. Dat was ook mijn eerste gedachte. Maar:
binnen twee jaar na het afstuderen terugkeren naar China en zich tijdens hun verblijf melden bij de Chinese ambassade ter plaatse
vind ik toch wel andere koek. De Chinese student is dan klaarblijkelijk niet meer vrij om zich te bewegen hoe het hem goeddunkt en staat onder directe controle van de dictatuur waar hij vandaan komt. Dan vind ik het best wel gelegitimeerd dat mensen onder deze regels gewantrouwd worden.

[Reactie gewijzigd door kramer65 op 22 juli 2024 14:55]

The Zep Man
12 juni 2023 14:28
Niets mis met dergelijke wetgeving, zolang die geschreven is op een manier dat het ook andere (niet-EU) landen dekt met dergelijke nauwe banden tussen student en overheid.

Dat het op het moment wellicht enkel/met name invloed heeft op Chinese studenten is jammer voor hen. Daarvoor moeten ze bij hun eigen overheid aankloppen. Als niet-EU burger in de EU studeren is een privilege, geen recht.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:55]

InsanelyHack @The Zep Man12 juni 2023 15:37
Waarom niet ook de EU/Nato? In de EU/Nato zitten anders ook koek-koek regeringen en dan noem ik Turkije, Hongarije en zelfs een beetje Polen. Ik snap dat dan de burgers de dupe zijn maar dat brengt de mensen daar wellicht eerder op ideeën zich de volgende keer toch écht op een andere kandidaat te richten bij verkiezingen.

Edit Nato toegevoegd ivm Turkije

[Reactie gewijzigd door InsanelyHack op 22 juli 2024 14:55]

Mink Z. @InsanelyHack12 juni 2023 15:53
Sinds wanneer zit Turkije in de EU?
Bulkzooi @Mink Z.12 juni 2023 17:06
Sinds wanneer zit Turkije in de EU?
Hij zal wel doelen op de duale paspoorten problematiek, alsmede de cruciale rol van Turkije in de NATO.
InsanelyHack @Bulkzooi12 juni 2023 18:26
Dat gaat vroeg of laat toch wel gebeuren omdat Turkije in de NATO zit. Ze waren aardig op weg totdat Erdogan aan de macht kwam.
MiBe Communitymanager @InsanelyHack13 juni 2023 10:48
De NAVO is een militaire samenwerking en is inhoudelijk dus iets totaal anders dan de Europese Unie. Heeft ook echt in de verste verte niets met onderwijs te maken.
InsanelyHack @MiBe13 juni 2023 12:44
Lol, je kan blind zijn voor de samenhang. De samenhang heet geopolitiek. En dit heeft ook niks met onderwijs te maken maar met kennis vergaren die uiteindelijk tegen ons gebruikt kan worden. En dan “kan” het je kijk op deze zaken veranderen.
MiBe Communitymanager @InsanelyHack13 juni 2023 14:08
Nu trek je mijn reactie uit z'n verband. @The Zep Man heeft het over EU en non-EU en jij trekt er ineens NAVO-landen bij (je argument w.b. Polen en Hongarije snap ik helemaal, maar Turkije had daar simpelweg niet bij moeten zitten). De NAVO zelf heeft immers niets met onderwijs te maken, de EU wel. Tuurlijk kun je alles geopolitiek gaan bekijken is alles uiteraard met elkaar verweven (dat zie je wel aan hoe Turkije momenteel zijn NAVO machtspositie gebruikt c.q. misbruikt t.o.v. Zweden), maar dat heeft natuurlijk niets te maken met de NAVO als samenwerkingsverband, aangezien dat een puur militaire aangelegenheid is.
InsanelyHack @MiBe13 juni 2023 15:44
Klopt Turkije zit niet in de EU maar dat komt voornamelijk door de koers van Erdogan. Voor Erdogan was Turkije al ver met toetreding. Dat ik er de NAVO bijtrek is niet zo vreemd hé? AMSL is al eens slachtoffer geworden van bedrijfsspionage uit China. Denk je dat deze directive om Chinese studenten weg te houden van Nederland komt? Vanuit de EU komt? of vanuit de VS? (die al ASML onder druk zetten om de machines vooral niet naar China te exporteren). Dat beleid wordt in de VS bepaald en daar huppelen wij in de EU achteraan. Het wordt nu populair gebracht dat de Nederlandse regering dat wil maar over global security heeft Nederland vrij weinig te zeggen namelijk. Formeel is er binnen de NAVO niemand écht de baas, of hebben de lidstaten samen allemaal hetzelfde instemmingsrecht, maar levert Amerika traditionele altijd de Supreme Allied Commander Europe.
Bulkzooi @InsanelyHack16 juni 2023 10:59
Formeel is er binnen de NAVO niemand écht de baas, of hebben de lidstaten samen allemaal hetzelfde instemmingsrecht, maar levert Amerika traditionele altijd de Supreme Allied Commander Europe.
Wie betaald is de baas, en die boodschap heeft Trump als bipartisane baas aan heel de wereld laten zien.

maar de wereld houdt niet van bullies, en de achterliggende politiek gaat dus verder als het VETO-recht.

Bovendien heb je nog een Permanent Observer die daar niks te zoeken heeft.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 14:55]

maartenst 12 juni 2023 14:36
beetje laat, en ASML dan ?
Crisium @maartenst12 juni 2023 15:25
Inderdaad, toen ik nog studeerde (ruim 10 jaar geleden) hadden we al onze bedenkingen bij sommige studenten uit bijv. China, Wit-Rusland en Iran, zo dicht bij de kraamkamer van onze technologie.
DePruus 12 juni 2023 14:54
Ik stel een screening voor voor elke student. En blijven screenen. De historie staat vol met voorbeelden van zogenaamde voortreffelijke burgers die toch zijn gaan spioneren. Omdat ze gechanteerd, geldgebrek of wat dan ook als probleem hebben, dus een continue screening van allen.
HooksForFeet @DePruus12 juni 2023 15:01
Ongeveer zoals in China gebeurt dus? Leuk voorbeeld.
FONfanatic @DePruus12 juni 2023 15:11
Uit overtuiging de goede zaak te dienen, zoals China gelijke kansen op ontwikkeling te geven. Loyaliteit t.o.v. je vaderland is een heel normaal verschijnsel.
Timoo.vanEsch @DePruus12 juni 2023 18:35
Ik stel voor dat ze beginnen met u.
UraniumBullet 12 juni 2023 14:37
Dit is goed nieuws. Des te eerder dit gebeurt, des te beter.
Storm-Fox 12 juni 2023 14:38
Ze worden nu pas wakker daar nu het kalf al verdronken is.
walletje-w @Storm-Fox12 juni 2023 15:29
Maar het volgende kalf is al weer in ontwikkeling ;) dus laat men de put in ieder geval dempen voordat die gereed is.
Frogmen 12 juni 2023 14:47
Ik denk dat je dan wel heel erg achter de feiten aan het aanlopen bent. Snap dat internationale studenten gewoon geld opleveren etc maar als je dan hoort om wat voor aantallen het gaat en de krapte op de woning markt etc. Kan je er wel vraagtekens bij zetten, los nog van het feit dat je je kennis economie in de uitverkoop doet.

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