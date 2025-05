Ook basisscholen gaan gebruik mobiele telefoons en tablets in de klas verbieden

Mobiele telefoons, tablets en smartwatches zijn vanaf volgend schooljaar niet meer toegestaan in de klas op basisscholen en scholen in het speciaal onderwijs. Dat heeft demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul afgesproken met verschillende Nederlandse onderwijsorganisaties.

Het verbod gaat vanaf het schooljaar 2024-2025 officieel gelden, heeft demissionair minister Mariëlle Paul afgesproken met zeven belangenorganisaties. Volgens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs leiden die apparaten af en zorgen ze ervoor dat leerlingen slechter presteren. Deze zomer werd al een soortgelijke afspraak gemaakt voor middelbare scholen.

Volgens de Rijksoverheid mogen mobiele telefoons in bepaalde gevallen wél gebruikt worden in de les, als dat echt nodig is. Dat geldt bijvoorbeeld als leerlingen afhankelijk van de telefoon zijn, bijvoorbeeld om medische redenen of vanwege een beperking. Telefoons mogen ook in de klas gebruikt worden als ze 'noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les', bijvoorbeeld bij lessen over mediawijsheid.

Scholen moeten nu de komende tijd met leraren, leerlingen en ouders bespreken hoe het weren van telefoons in de klas er precies uit gaat zien. De afspraken gaan volgend schooljaar officieel in. De regels rondom mobiele telefoons gelden vanaf januari 2024 al voor het voortgezet onderwijs. Op een later moment wordt de effectiviteit van de afspraken geëvalueerd en wordt bekeken of er toch een wettelijk verbod nodig is.