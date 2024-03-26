Nederland en Vlaanderen willen samen digitale vaardigheden leraren verbeteren

Dit is veel breder en omvat vrijwel iedereen.
Kijk is
eens naar 'taal'. Taal is belangrijk voor iedereen. Het faciliteert communicatie. Kijk alleen al op dit platform hoe ongelofelijk veel taalfouten mensen maken. n.b. Ik ben ook niet feilloos hoor. Wil ik zeker niet suggereren, maar sommige mensen maken het wel heel bont. Ik heb het dan niet over een verkeerd gebruikt d'tje of t'tje, maar meer met dingen als "er om" of "erom" door elkaar gebruiken. (dat laatste maak ik mezelf wel is schuldig aan
.)
Hoeveel Engelse termen mensen wel niet gebruiken waar er gewoon normale gangbare Nederlandse woorden voor zijn. (ik heb het dus niet eens over specifiek IT-termen, die veelal Engels zijn, maar gewoon algemene Nederlandse woorden).
Als je ziet hoeveel mensen cijfers/getallen in tekst verkeerd gebruiken. Hoeveel mensen overal en nergens spaties ertussen gooien.
Als je iemand er op aanspreekt, krijg je al snel van die "Ja, maar dat is nou eenmaal een gebruikelijk woord" of "Ik ben toch geen neerlandicus" of dergelijke vage verweren.
Het is in veel gevallen gebrekkige interesse dan wel vaardigheid in taal. En dat is minimaal even slecht als niet goed kunnen werken met een computer.
Ditzelfde zie je dus ook met het gebruik van computers. Houd er rekening mee, dat voor veel mensen een computer niets meer is dan een stuk gereerdschap. Ik sprak vroeger iemand, die absoluut geen interesse of kunde had met een computer. Ik maakte daar een keer een grapje om. Zijn reactie was heel tekenend "Wat is een computer? Een kloteding als hij het niet doet!"
Laat die even rustig bezinken. Dat is wel hoe veel mensen het apparaat beleven. Het is een gebruiksvoorwerp dat het gewoon moet doen. Net zoals je een je mixer of een waterkoker gebruikt. Je hebt geen interesse in hoe het ding het doet. Hij moet het gewoon doen.
In het onderwijs zien we tegenwoordig dat er digitale hulpmiddelen zijn gemaakt, die specifiek aan het onderwijs zijn aangepast. Dit is dus een soort 'vakgereedschap' geworden. Denk aan een lasapparaat of een verfkwast. Dat zijn een stukken gereedschap die een heel specifiek toepasbaar doel hebben.
Die verfkwast kan redelijkerwijs iedereen met een gezonde controle over z'n motoriek gebruiken (of het mooi wordt is wat anders
). Een lasappaat is al aanzienlijk lastiger om goed
te gebruiken.
De onderwijsspecifieke computercomponenten zijn lastig, om dat het zich voordoet als een normale computer, maar het eigenlijk behandeld moet worden als een doespecifiek stuk gereedschap. Neem een digiboard voor in een klaslokaal. Technisch gezien is het onder aan de streep is het gewoon grote monitor met touchscreen en wat 'kleurstiften' en zo.
De interface echter, is specifiek aangepast aan onderwijs. Je moet het niet als een computer behandelen, maar als 'digiboard'. Als echter iemand in z'n hoofd heeft zitten dat computers 'moeilijk zijn' (lees "Een rotding as hij het niet doet"), dan is de beleving van zo'n digiboard ook dat hij 'moeilijk is', ongeacht hoe simpel het ding ook is, als je maar even de interface hebt leren gebruiken. (net zoals, als je een nieuwe oven koopt. Dan kan dat ook even lastig zijn in het begin)
Edit: Thanks @Huntard
[Reactie gewijzigd door lenwar op 23 juli 2024 04:59]