Nederland en Vlaanderen willen samen digitale vaardigheden leraren verbeteren

Nederland en Vlaanderen gaan samen een methode ontwikkelen om de digitale vaardigheden van leraren te verbeteren. Dat is bekendgemaakt op de Nederlands-Vlaamse Onderwijstop. Dit moet er onder andere voor zorgen dat ze hun leerlingen op dit gebied beter kunnen onderwijzen.

Nederland en Vlaanderen beginnen de ontwikkeling van deze digitalevaardigheidsmethode na de zomer, schrijft de Rijksoverheid op dinsdag. Over twee jaar moet deze bruikbaar zijn. De methode is bedoeld voor alle leraren in het primair en voortgezet onderwijs.

Met de samenwerking moeten leraren 'doorlopend digitaal vaardiger' worden en moet hun digitale geletterdheid vergroot worden. Daarmee kunnen zij deze kennis en vaardigheden ook beter overbrengen op hun leerlingen, zo schrijft de Rijksoverheid. De Europese Commissie stelt een budget van ongeveer 700.000 euro beschikbaar voor het project.