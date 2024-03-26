Nederland en Vlaanderen willen samen digitale vaardigheden leraren verbeteren

Nederland en Vlaanderen gaan samen een methode ontwikkelen om de digitale vaardigheden van leraren te verbeteren. Dat is bekendgemaakt op de Nederlands-Vlaamse Onderwijstop. Dit moet er onder andere voor zorgen dat ze hun leerlingen op dit gebied beter kunnen onderwijzen.

Nederland en Vlaanderen beginnen de ontwikkeling van deze digitalevaardigheidsmethode na de zomer, schrijft de Rijksoverheid op dinsdag. Over twee jaar moet deze bruikbaar zijn. De methode is bedoeld voor alle leraren in het primair en voortgezet onderwijs.

Met de samenwerking moeten leraren 'doorlopend digitaal vaardiger' worden en moet hun digitale geletterdheid vergroot worden. Daarmee kunnen zij deze kennis en vaardigheden ook beter overbrengen op hun leerlingen, zo schrijft de Rijksoverheid. De Europese Commissie stelt een budget van ongeveer 700.000 euro beschikbaar voor het project.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 26-03-2024 21:01 127

26-03-2024 • 21:01

127

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Reacties (127)

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Garfrost 26 maart 2024 21:14
Wat ik mij met dit soort dingen afvraag is (en wellicht is mij eigen beeld hier in vertekend omdat ik veelal met computers bezig ben) hoe men zich zoveel jaar na introductie van een computer, tablet, smartphone en dergelijke nog steeds niet een beetje thuis kan vinden in de basis van deze apparaten.

Ik zie geregeld collega's van de helpdesk de meest basale vragen oplossen voor mensen die al 30 jaar met een computer werken.. Is dit nu onwil van mensen om er ook maar een klein beetje van te leren of zijn deze taken nu daadwerkelijk zo ingewikkeld voor de "gewone" mens?

Ik ben geen vakkundige klusjesman, maar ik kan ook nog steeds een kastje aan de muur hangen.
Wat is er in de IT nu zo anders voor dit soort basale dingen?

Ter verduidelijking, dit vraagstuk komt uit interesse naar boven als ik dit lees. Niet als verwijt of iets dergelijks, weet alleen even niet hoe ik dit anders moet verwoorden.

Edit: het wordt lastig om op de telefoon alles te volgens tijdens het werk met alle reacties. Als ik er niet aan toekom om te reageren toch bedankt voor de input! Vind het zeer interessant om andermans ervaring of ideeën hierover te lezen.

[Reactie gewijzigd door Garfrost op 23 juli 2024 04:59]

Polydeukes @Garfrost26 maart 2024 21:21
Ik ben 't helaas met je eens.

Ik ben werkzaam in 't hoger onderwijs. Een aanzienlijk deel van de docenten vindt zich op de eerste plaats vakman-/vrouw, expert en ervaringsdeskundige in het vakgebied waarin ze les geven. Dat is mijns inziens de verkeerde prioriteit. Ze zijn op de eerste plaats docent. En van een docent verwachten we bepaalde basale skills, waaronder didactiek, maar ook het kunnen bedienen van hard- en software in het onderwijs en de ondersteuning ervan.

Helaas vinden velen dat gewoon niet interessant en moeten "anderen" dat maar oplossen voor ze. Ik generaliseer nu, en daarmee doe ik ook een groep docenten (die hun vak wél serieus nemen) tekort, maar ik blijf het opmerkelijk vinden dat men van baan verandert, maar de bijbehorende kennis en vaardigheden niet eigen wil maken. En 't ergste, ze komen er nog mee weg ook, omdat het niet in de cultuur zit van 't onderwijs om mensen af te rekenen.
marinostrus @Polydeukes26 maart 2024 21:28
100% mee eens met wat je zegt! Wij voorzien budgetten voor opleidingen die door geen enkele school wordt aangesproken, organiseren constant zelf opleidingen waar dikwijls weinig tot niemand op afkomt, ...

We blijven dit doorzetten en proberen, maar het is vechten tegen de bierkaai.

Het is voor veel van die mensen gewoon onwil naar mijn ervaring met als reden zoals je zelf zegt: iemand zal het wel komen oplossen en er hangen geen consequenties aan vast.
milte001 @marinostrus26 maart 2024 21:59
Zonder flauw te doen... Ik heb een managed laptop waarop ik weinig zelf kan doen. Vervolgens zijn er een stuk of twintig verschillende beamers, vier is vijf verschillende modellen usb dongels aan die beamers om het verbinden gemakkelijk te maken, en zijn er binnen die modellen ook verschillende edities. Elke heeft een eigen driver die geïnstalleerd moet worden. Zo iets basaals als een beamer aan de praat krijgen lukt gewoon niet altijd, er zijn te veel permutaties voor de IT afdeling om te testen, dus ook mij gebeurd het een keer per jaar dat ik de beamer echt niet aan de praat krijg en de IT afdeling het mag komen oplossen. Die moeten dan met hun wachtwoord vaak de video driver er af mikken en opnieuw er in zetten. Reken er maar op dat dit een goed half uur of meer kost en het college verloren is gegaan. Je kan dan dat college ook niet op een later moment weer inhalen, want de tijd is verloren gegaan. En ja, soms krijg ik er dan ook genoeg van en mag de it afdeling de boel oplossen. Het is hun managed device, laat ze dat ding dan ook maar fatsoenlijk managen.
MaestroMaus @milte00127 maart 2024 07:49
Het oorspronkelijke bericht ging over basale problemen. Jouw voorbeeld is terechte kritiek; niet een gebrek aan basale kennis. Ik heb helaas eerstelijns ervaring, dus ik kan je wel een paar voorbeelden geven. Situaties zoals 'mijn laptop doet het niet' en wanneer IT kijkt blijkt de accu leeg te zijn. Of 'mijn scherm doet het niet' en de stekker van de monitor blijkt niet in het stopcontact te zitten. Of 'ik ben mijn oplader kwijt' wanneer ze al drie opladers kwijt gemaakt hebben. 'Mijn internet doet het niet' terwijl ze hun wifi uit hebben staan. Of mensen die regelmatig IT lastig vallen omdat ze niet in staat zijn om een simpele online meeting te organiseren. Of mensen die IT lastig vallen met simpele vragen over PowerPoint/Excel.

[Reactie gewijzigd door MaestroMaus op 23 juli 2024 04:59]

roffeltjes @MaestroMaus27 maart 2024 09:31
Even heel eerlijk. Op mijn budget is eerstelijns een mini-postje. Ze doen geweldig werk en daar gaan we vooral niet teveel aan morrelen. De winst die ik pak om die calls te drukken is zo klein.... De kosten voor de organisatie zitten op heel andere plekken.
MaestroMaus @roffeltjes27 maart 2024 11:17
Ik begrijp niet goed wat je probeert te zeggen. Probeer je te zeggen dat het gebrek aan kennis bij werknemers oké is omdat 1e-lijns werknemers relatief goedkoop zijn?
roffeltjes @MaestroMaus27 maart 2024 11:35
In zekere zin wel, omdat het om een heel kleine groep gebruikers gaat waarvan de vraag is of scholing effect gaat hebben. De voorbeelden die jij geeft laten al zien dat het om een bepaald slag wanhoops-gevallen gaat die stiekem het allerliefst willen dat je naar hun bureau loopt, de pc aanzet en ze een aai over hun bol geeft.

Om het financiële deel hiervan te duiden: Ik was projectleider implementatie O365. We hadden een invoering van MFA. Perfecte handleidingen etc. Toch had ik een tafeltje geregeld en een uitzendkracht erachter gezet. Hij had die dag drie klanten (misschien gechargeerd, maar het was minder dan 10), waaronder twee opleidingsmanagers. Kostentechnisch grote onzin. Maar de stemming in het MT als die twee bozo's niet waren geholpen zou funest zijn geweest voor de acceptatie van het project.

Ik zie niet in hoe ik de eerste-lijn kan wegsaneren zonder dat ik een oceaantanker van klachten krijg. Dus ja, je gaat altijd mensen hebben die de muis van hun buurman hebben gepakt, die hun PC niet aan hebben gezet, die huilend aan de lijn hangen omdat ze al hun mail hebben gearchiveerd en niet weten waar de archive map zit. Ik heb niet de naiviteit dat dat ooit gaat veranderen :+

Ik zie eerste lijn ook deels als een PR uithangbord, goed voor het geven van morele en psychische steun in bange dagen.

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 23 juli 2024 04:59]

Huntard @roffeltjes27 maart 2024 11:54
Ik heb niet de naiviteit dat dat ooit gaat veranderen
Als we dat blijven faciliteren zal het inderdaad nooit opgelost worden...
Ik zie eerste lijn ook deels als een PR uithangbord, goed voor het geven van morele en psychische steun in bange dagen.
Daar zijn die mensen niet voor.
roffeltjes @Huntard27 maart 2024 14:10
Als we dat blijven faciliteren zal het inderdaad nooit opgelost worden...
Het alternatief is die mensen te laten stikken. Cursusjes gaat deze subset niet helpen. Sterker nog, dit zijn mensen die heel braaf naar zo'n cursus gaan en daarna nog steeds in paniek raken als er iets gebeurd wat ze niet verwachten.

Misschien denk ik er te makkelijk/moeilijk over, maar ik zit al heel lang in de wereld en heb het zowel vanuit de centrale IT als vanuit de decentrale IV kant meegemaakt. Sterker nog, er zijn nog steeds mensen die denken dat ik als Informatiemanager naar hun werkplek kom om een nieuwe laptop af te leveren. Zelfs als ik zou willen... zo gaat dat niet.

Anderzijds ben ik natuurlijk ook niet te beroerd om even mee te kijken als ze bij mijn bureau staan of als ik toevallig rondloop.
Daar zijn die mensen niet voor.
Ik heb meerdere supportafdelingen (van eerste lijn tot beheer) onder mijn hoede gehad, zowel centraal als decentraal. Ik zie dit wel degelijk als één van de taken.

Gebruiker is in paniek en jij moet hem kalmeren. Als hij zijn spullen kwijt is moet diegene wel ophangen met het gevoel dat hij zijn best heeft gedaan ipv dat hij denkt dat hij een grote oelewapper is die maanden werk door de plee heeft getrokken.

Even heel plat gesteld. We kunnen ook de eerste lijn vervangen door een chatbot en een mailbox. Alles importeren in Servicenow en via een algoritme routeren. Maar dan ga je echt een heleboel klachten over je heen krijgen over onpersoonlijk omgaan met elkaar. Bij een bedrijf kan dat in sommige gevallen, maar bij onderwijs? Geen goed idee.
MaestroMaus @roffeltjes27 maart 2024 12:53
Ah oké helder. Ja, als je alleen over geld denkt, dan heb je misschien wel gelijk.

In dit geval gaat het over leraren. En van leraren mag je meer verwachten, vind ik. Dat heeft een aantal redenen:
- Het is een core-competency; als niet om kunnen gaan met technische middelen die ze nodig hebben om les te kunnen geven dan kunnen ze niet effectief les geven.
- Ze hebben een voorbeeldfunctie: als zij de balk laag leggen dan schept dit lage verwachtingen bij leerlingen over presentaties of lessen die ze moeten geven.
- Er is een educatief aspect. Als ze het zelf niet kunnen dan kunnen ze dit ook niet aan de leerlingen uitleggen.
roffeltjes @MaestroMaus27 maart 2024 13:28
Ah oké helder. Ja, als je alleen over geld denkt, dan heb je misschien wel gelijk.
En sfeer. Eerste lijn weghakken levert irritatie op. Mensen willen laagdrempelig dingen kunnen melden.
In dit geval gaat het over leraren. En van leraren mag je meer verwachten, vind ik. Dat heeft een aantal redenen:
- Het is een core-competency; als niet om kunnen gaan met technische middelen die ze nodig hebben om les te kunnen geven dan kunnen ze niet effectief les geven.
- Ze hebben een voorbeeldfunctie: als zij de balk laag leggen dan schept dit lage verwachtingen bij leerlingen over presentaties of lessen die ze moeten geven.
- Er is een educatief aspect. Als ze het zelf niet kunnen dan kunnen ze dit ook niet aan de leerlingen uitleggen.
Deze (oudere) leraren gaan het niet meer leren. Je kan ze ook niet ontslaan.

Ik ben absoluut niet tegen een digitaal rijbewijs, maar het gaat niet alle basale vragen verhelpen, dat is echt te naief.
MaestroMaus @roffeltjes27 maart 2024 13:37
O, maar ik denk niet dat ik of anderen hier willen dat de eerstelijns wegbezuinigd wordt. Dat is inderdaad naïef. Het gaat erom dat het niveau van veel leraren m.b.t. dit soort vaardigheden beter zou kunnen/moeten.

Overigens; je hebt het over de oudere leraren. Maar ik merk dat de jeugd op dit moment steeds minder goed met computers om kan gaan. Smart-services uitgezonderd; daar zijn ze sterren in.
roffeltjes @MaestroMaus27 maart 2024 14:01
O, maar ik denk niet dat ik of anderen hier willen dat de eerstelijns wegbezuinigd wordt. Dat is inderdaad naïef. Het gaat erom dat het niveau van veel leraren m.b.t. dit soort vaardigheden beter zou kunnen/moeten.
Niveau van 99% van de leraren is echt wel okay genoeg. Alleen is het die kleine groep die calls blijft veroorzaken. Je ziet ook aan de voorbeelden (en ik ken ze ook uit mijn praktijk!)die worden gegeven dat dit echt een bizar stukje technologie-fobie is. Ik denk niet dat een cursus deze specifieke personen helpt. Sterker nog, ik zie ze de cursus met vlag en wimpel halen om daarna alsnog compleet in paniek te raken als ze de volgende morgen hun pc aanzetten :+

Ik ben ook niet tegen de cursus, veel mensen gaan er wat aan hebben. Maar mensen die niet weten hoe je een monitor aanzet zijn special cases, ik ga er ook niet vanuit dat het niveau van de stof wordt :+
Overigens; je hebt het over de oudere leraren. Maar ik merk dat de jeugd op dit moment steeds minder goed met computers om kan gaan. Smart-services uitgezonderd; daar zijn ze sterren in.
Ja, eens. Al valt ook dat over de hele linie ook wel weer mee. Verreweg de meeste studenten redden zich wel op het elo en in office.
karelvandongen @roffeltjes27 maart 2024 19:03
Als sommige gebruikers belde, omdat hun pc geen beeld gaf, was de eerste vraag of het lampje op de monitor brande. En daarna de vraag van mij om op de blauwe aan knop van de monitor te drukken... ;) je kunt soms zoveel remote oplossen.
marinostrus @milte00126 maart 2024 23:21
Daar mag je wat mij betreft gerust flauw over doen, dat is een terechte frustratie. Jij moet als leerkracht gewoon een klas kunnen binnen wandelen en je job kunnen doen.

Het hebben van zoveel verschillende types projectoren, vind ik persoonlijk een beleidskeuze. Ik gok dan ook dat er niet veel opleidingen 'projector aansluiten' door deze organisatie gaan worden aangeboden, want dat is zoals je zelf aanhaalt dikwijls heel specifiek.
roffeltjes @marinostrus27 maart 2024 09:27
Het hebben van zoveel verschillende types projectoren, vind ik persoonlijk een beleidskeuze.
Ik vrees dat je het kostenplaatje heel, heel erg onderschat.

Ik heb jaren lang het IV budget van mijn faculteit beheert, leslokaaltje voorzien van scherm+extron kastje is al snel 8k. Daar moet je het 8 jaar mee doen, dus ben je onderweg al snel 1-2 interfaces verder (DP, HDMI, USB-C, de Apple varianten... ga maar door). Dat werkt allemaal op elkaar in theorie, maar er ligt 15meter+ kabel in het plafond, vaak met versterker... en dan merk je dus dat het NIET zo makkelijk met elkaar werkt.

En dan heb ik het nog niet over de logistieke hel, als het om massa acties gaan heb je per jaar een maand om dat even erdoor te drukken, samen met alle andere werkzaamheden (waxen van vloer, aanpassen van meubulair, werken aan de airco, etc. etc. etc. etc.). En dat allemaal op een onderwijsbudget waar je ook leraren van wil betalen.
marinostrus @roffeltjes27 maart 2024 11:46
Ik denk dat ik dat kostenplaatje absoluut niet onderschat, dit verhaal draait gewoon om het uitwerken van een goede visie en beleid rond ICT.

Ik ben al 15 jaar IT'er in het onderwijs. Wij ondersteunen met een team van 6 mensen 50+ scholen. En dit lukt ons toch ook bij de armste scholen in onze groep om zo'n dingen uit te werken.
Garfrost @milte00127 maart 2024 07:07
Dit schaar ik eerder onder een slechte opzet vanuit de IT dan een gebruiker die het niet begrijpt, haha.
magician2000 @marinostrus27 maart 2024 22:49
Onwil is nogal een groot woord. Het heeft niet hun interesse, dat zal zeker zo zijn.

Echter, het is voor de meeste mensen een noodzakelijke tool om hun werk te kunnen doen. Een hamer is ook een tool, maar die tool faalt niet zomaar. In tegenstelling tot een stuk hard- en software welke wij computer noemen.

Het is ook niet aan die mensen om de tool te begrijpen, wel om deze te kunnen gebruiken. Het "ding" hoort gewoon te doen wat het moet doen, ze hebben geen zin en geen tijd om daar verder over na te denken. Hetgeen ook iets voor te zeggen is.

Als het om basale dingen gaat, dan is het systeem dus blijkbaar toch niet foolproof genoeg.
watabstract @Polydeukes27 maart 2024 05:57
Ik ken zelf mensen in het hoger onderwijs en afgaande op hun verhalen zijn er wel belangrijkere problemen om op te lossen dan IT vaardigheid. De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. Opleidingen worden vereenvoudigd om slagingspercentages te laten stijgen. De nadruk ligt tegenwoordig steeds vaker op inclusiviteit terwijl onderwijs van oudsher juist een vorm van schifting was. Je leidt mensen op om er slimmere en vaardigere mensen van te maken terwijl het tegenwoordig neigt naar een diploma machine. Veel docenten haken af en bewegen richting het onderzoek. De dikke management laag die met name in hoge scholen is geïnstalleerd helpt daar ook niet aan mee.

Daarnaast zijn docenten aan de hoge school vaak helemaal geen docenten maar hooguit begeleiders vanuit hun eigen vakgebied dus het is niet zo vreemd dat er dan nadruk wordt gelegd op onderzoek. Misschien is dat ook wel inherent aan het gelijktrekken van een HBO opleiding aan een bachelor enkele decennia geleden. Het HBO is min of meer geïntegreerd in de universitaire wereld en daar ligt de nadruk van oudsher op onderzoek en is kennis doorgeven maar een onderdeel van het instituut.

Doceren op welke school dan ook gaat gepaard met veel teveel papierwerk en regels. Daar stompen mensen op af. De IT-vaardigheid van deze mensen is dan eerlijk gezegd het laatste waar ik me druk om zou maken.
Nathilion @watabstract27 maart 2024 08:23
Teveel papierwerk, te veel regels. Zaken waar goede IT vaardigheden juist bij kunnen helpen. Als een docent wegwijs is in programma's als Word en Excel, dan is het papierwerk er snel doorheen te jassen. Als ze nog geeneens een tekst van opmaak kunnen voorzien of een berekening in een spreadsheet kunnen kloppen dan gaat die papierhandel vele uren meer kosten dan er daadwerkelijk nodig voor is.

Een bouwvakker kent ook zijn gereedschap, hij weet wanneer een hamer te gebruiken en wanneer een schroevendraaier. Zo mag je ook van een docent verwachten dat die zijn gereedschap kent en weet wat, wanneer en hoe te gebruiken.
watabstract @Nathilion27 maart 2024 08:40
Nee hoor. Dat papierwerk is onnodig veel geworden en dat heeft niks met gereedschap te maken. Onderwijs is te procedureel geworden. Het is een goede zaak als docenten goed met IT om leren gaan maar dat moet geen noodzaak worden om op te blijven boksen tegen toenemende bureaucratie. Dat is de verkeerde motivatie.
roffeltjes @watabstract27 maart 2024 11:23
Dat papierwerk is onnodig veel geworden en dat heeft niks met gereedschap te maken.
Wet en regelgeving.

Er speelt hierbij van alles mee. Allereerst moet het groene monster (excel) dood. Het is vervelnd voor de gebruikers maar rondsturen en importeren van Excelsheets is fout gevoelig en onveilig. Daarnaast ben je door je OER verplicht bepaalde zaken goed te registreren en ben je vanuit de accreditatie verplicht dit weer op te lepelen. Je ontkomt er in veel gevallen niet aan goed onderbouwde feedback te geven en die op te slaan, ipv "een zes".

Een andere is de bekende taaklast registratie. Aan de ene kant klaagt men over werkdruk, maar als dat inzichtelijk moet worden gemaakt wil niemand meewerken, want controle van bovenaf, je vertrouwt ons niet. Dus dan heb je het in je jaargesprek over... gevoelens? Wat het vaak nog veel vreemder maakt is dat die taaklast wordt geregistreerd vanwege eisen uit de Medezeggenschapsraad....

Om het maar niet te hebben over de roostering waarbij geen docent op Vrijdagmiddag les wil geven, iedereen wil op DI/Do lesgeven. Dat past natuurlijk niet, dus moet de roosteraar met een toverstok zwaaien om het nog enigszins passend te maken.

Ik voel heel hard mee met de docenten (mijn vrouw is er één), maar ze zijn ook deel van het probleem. En sommige dingen zijn voor hele goede redenen. Transparantie en verantwoording.
watabstract @roffeltjes27 maart 2024 14:09
Die drang naar transparantie en verantwoording is doorgeslagen in Nederland. Het kost teveel tijd en het ondermijnt de basis van vertrouwen. Het systeem is te wantrouwig geworden. Daarnaast is lesgeven geen exacte wetenschap maar dat proberen ze er wel van te maken. Dan komen daar nog de vele onzinnige verplichte cursussen om de hoek waar ik betrokkenen over hoor klagen zoals inclusiviteit en andere 'hippe' verschijnselen in de maatschappij. Het gaat om docent en student en daar kan prima een constructieve relatie bestaan zonder een overdaad aan regelzucht. Toen ik scholier en student was ging dat in ieder geval gewoon prima.

Je ziet dit overigens in meerdere sectoren. Huisartsen stoppen massaal omdat ze verre van voldoende tijd met de patiënt wordt gegund.

De regeldrang in Nederland is op vele fronten doorgeslagen.
roffeltjes @watabstract27 maart 2024 14:13
Die drang naar transparantie en verantwoording is doorgeslagen in Nederland.
Dat is een mening. Ik kan me er soms ook in vinden, maar ik heb ook nergens in de wereld gezien dat dingen zo goed zijn geregeld als bij ons.

Er zijn geen simpele antwoorden.
watabstract @roffeltjes27 maart 2024 14:28
Dat spreekt voor zich. Het lijkt me wel een mening die vaak terugkomt. Vele vakmensen klagen erover dus dan zal er wel een kern van waarheid in zitten en mag er op zijn minst eens geluisterd worden.

Ik woon zelf al vele jaren buiten Europa dus in 'de wereld' en het leven dat ik leef is in vele opzichten prettiger. Veel zaken functioneren hier juist beter. Er is geen woningnood, er zijn geen wachtlijsten. Het eten is van betere kwaliteit. Het leven is naar lokale standaarden een stuk betaalbaarder. Er is minder armoede. Hier gaan geen kinderen zonder ontbijt naar school om maar wat te noemen. Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn uiteraard. Het paradijs bestaat niet. Maar het Nederland van nu legt mensen teveel een keurslijf op. En als de overheid het niet doet dan nemen mensen elkaar wel graag de maat. Als individualistische maatschappij is er paradoxaal genoeg weinig oog voor het individu vanuit 'het systeem'. Ik ben blij dat ik uit die molen ben gesprongen.
Nathilion @watabstract27 maart 2024 08:52
Het een sluit het ander niet uit. Ja papierwerk is te veel, maar het wordt een nog grotere kluif als men niet met hun gereedschappen kunnen omgaan.

Dit is gewoon een universeel toepasbaar concept en gaat op voor de agent op straat, de zuster in het ziekenhuis, de secretaresse op kantoor, en ga zo maar door. Waarom zou dit anders moeten zijn voor docenten? Wat maakt hen nou zo speciaal dat zij niet hoeven te werken aan de beheersing van hun gereedschap?

Het was toch een leven lang leren? Of vertellen ze dat alleen maar aan de leerlingen en doen ze er zelf niks mee? Goed voorbeeld ben je dan.
watabstract @Nathilion27 maart 2024 10:06
Het vertroebelt de discussie omdat het op zichzelf staande problemen zijn. Ik spreek niet tegen dat een goede beheersing van technische middelen enorm in je voordeel werkt maar dat is universeel en niet de kern van deze discussie. Het gaat er hier om dat er verschillende ontwikkelingen zijn waardoor het docenten onnodig moeilijk wordt gemaakt. Kern van de zaak is het goed opleiden van studenten. Dat staat onder druk en mijn punt is nu juist dat dat niet gerelateerd is aan IT. Als je een lijstje maakt van de problemen dan komt IT beheersing niet bovenaan te staan. Verre van.
Creesch @Nathilion27 maart 2024 15:55
Veel "papierwerk" maakt geen gebruik van Word, Excel of andere standaard tooling maar gaat via custom platformen zoals Magister. Natuurlijk zorgt het hebben van digitale vaardigheden er voor dat je een dergelijk platform beter kan navigeren maar deze platformen zorgen er ook direct voor dat de administratieve handelingen behoorlijk zijn toegenomen.
Garfrost @Polydeukes27 maart 2024 07:09
Duidelijke ervaring, maar in zo'n geval gaat elke hoeveelheid verplichte cursus toch ook niet helpen?

Als de tijd en interesse er niet is vanuit de docenten kant kun je er verplichte uren die zij bij moeten wonen en spenderen richting de leerling tegenaan gooien wat je wilt maar gaat het natuurlijk niks oplossen.
lenwar
@Polydeukes27 maart 2024 10:32
Dit is veel breder en omvat vrijwel iedereen.

Kijk iseens naar 'taal'. Taal is belangrijk voor iedereen. Het faciliteert communicatie. Kijk alleen al op dit platform hoe ongelofelijk veel taalfouten mensen maken. n.b. Ik ben ook niet feilloos hoor. Wil ik zeker niet suggereren, maar sommige mensen maken het wel heel bont. Ik heb het dan niet over een verkeerd gebruikt d'tje of t'tje, maar meer met dingen als "er om" of "erom" door elkaar gebruiken. (dat laatste maak ik mezelf wel is schuldig aan ;) .)

Hoeveel Engelse termen mensen wel niet gebruiken waar er gewoon normale gangbare Nederlandse woorden voor zijn. (ik heb het dus niet eens over specifiek IT-termen, die veelal Engels zijn, maar gewoon algemene Nederlandse woorden).
Als je ziet hoeveel mensen cijfers/getallen in tekst verkeerd gebruiken. Hoeveel mensen overal en nergens spaties ertussen gooien.

Als je iemand er op aanspreekt, krijg je al snel van die "Ja, maar dat is nou eenmaal een gebruikelijk woord" of "Ik ben toch geen neerlandicus" of dergelijke vage verweren.

Het is in veel gevallen gebrekkige interesse dan wel vaardigheid in taal. En dat is minimaal even slecht als niet goed kunnen werken met een computer.

Ditzelfde zie je dus ook met het gebruik van computers. Houd er rekening mee, dat voor veel mensen een computer niets meer is dan een stuk gereerdschap. Ik sprak vroeger iemand, die absoluut geen interesse of kunde had met een computer. Ik maakte daar een keer een grapje om. Zijn reactie was heel tekenend "Wat is een computer? Een kloteding als hij het niet doet!"
Laat die even rustig bezinken. Dat is wel hoe veel mensen het apparaat beleven. Het is een gebruiksvoorwerp dat het gewoon moet doen. Net zoals je een je mixer of een waterkoker gebruikt. Je hebt geen interesse in hoe het ding het doet. Hij moet het gewoon doen.

In het onderwijs zien we tegenwoordig dat er digitale hulpmiddelen zijn gemaakt, die specifiek aan het onderwijs zijn aangepast. Dit is dus een soort 'vakgereedschap' geworden. Denk aan een lasapparaat of een verfkwast. Dat zijn een stukken gereedschap die een heel specifiek toepasbaar doel hebben.

Die verfkwast kan redelijkerwijs iedereen met een gezonde controle over z'n motoriek gebruiken (of het mooi wordt is wat anders ;) ). Een lasappaat is al aanzienlijk lastiger om goed te gebruiken.

De onderwijsspecifieke computercomponenten zijn lastig, om dat het zich voordoet als een normale computer, maar het eigenlijk behandeld moet worden als een doespecifiek stuk gereedschap. Neem een digiboard voor in een klaslokaal. Technisch gezien is het onder aan de streep is het gewoon grote monitor met touchscreen en wat 'kleurstiften' en zo.
De interface echter, is specifiek aangepast aan onderwijs. Je moet het niet als een computer behandelen, maar als 'digiboard'. Als echter iemand in z'n hoofd heeft zitten dat computers 'moeilijk zijn' (lees "Een rotding as hij het niet doet"), dan is de beleving van zo'n digiboard ook dat hij 'moeilijk is', ongeacht hoe simpel het ding ook is, als je maar even de interface hebt leren gebruiken. (net zoals, als je een nieuwe oven koopt. Dan kan dat ook even lastig zijn in het begin)

Edit: Thanks @Huntard ;)

[Reactie gewijzigd door lenwar op 23 juli 2024 04:59]

Huntard @lenwar27 maart 2024 11:59
Kijk is naar 'taal'. Taal is belangrijk voor iedereen. Het faciliteert communicatie. Kijk alleen al op dit platform hoe ongelofelijk veel taalfouten mensen maken. n.b. Ik ben ook niet feilloos hoor. Wil ik zeker niet suggereren, maar sommige mensen maken het wel heel bont. Ik heb het dan niet over een verkeerd gebruikt d'tje of t'tje, maar meer met dingen als "er om" of "erom" door elkaar gebruiken. (dat laatste maak ik mezelf wel is schuldig aan ;) .)
Of is gebruiken in plaats van eens. :+
lenwar
@Huntard27 maart 2024 12:59
Goed punt! :)
(spraaktaal? ;) )
Polydeukes @lenwar29 maart 2024 08:56
Dan is 't spreektaal.
Jefrey Lijffijt @Garfrost26 maart 2024 21:46
Computers zijn eigenlijk super ingewikkeld, heel veel opties. Op een gegeven moment wordt alles wel logisch, want dingen zijn toch altijd een soort van op dezelfde manier ontworpen. Het is niet zo makkelijk om dat direct door te hebben en veel mensen ontwikkelen dan een angst om het verkeerd te doen. Door dergelijke angst blokkeert het leren om er steeds beter mee overweg te kunnen denk ik. Vroeger lagen de verwachtingen om alles juist te doen volgens mij veel lager en was uitproberen en 'spelen' met apparatuur en apps veel gangbaarder dan het nu is.
Xander2 @Jefrey Lijffijt26 maart 2024 22:06
Er is meer informatie toegankelijk dan ooit via het web. Voor vrijwel elk computergerelateerd probleem kun je via Google een oplossing vinden en het is echt niet zo dat je Hoare logica hoeft te begrijpen, kinderen kunnen het ook.

Maar je moet er wel tijd in steken. Niet meteen denken dat is een computerprobleem en daar heb ik geen verstand van. De tijden zijn echt veranderd.
jellevanderpal @Xander227 maart 2024 03:52
Ik heb ook het idee dat bij veel mensen van mijn generatie en ouder (40+) nog steeds een hardnekkige minachting voor computers en aanverwanten bestaat. En er op de ICT'er, in de zin van Helpdesk-medewerker, wordt neergekeken alsof het een noodzakelijke ondersteuning is die men niet tot het product van organisaties rekent. Zoals ook de schoonmakers en de conciërges. Bij onderwijs an sich, kun je daar natuurlijk vragen bij stellen. Nu heb ik voor onderwijs verder zelf niet geleerd, maar het lijkt mij dat informatie vaardigheid, en dus ook IT-vaardigheid, nauw verbonden onderwerpen en producten zijn.
MaestroMaus @jellevanderpal27 maart 2024 07:57
Het echte probleem is dat mensen überhaupt op andere mensen neerkijken vanwege hun beroep. De schoonmakers en de conciërges doen ook waardevol werk. Naast collega's zijn ze bovendien ook nog mensen, en alle mensen verdienen een basisniveau van respect lijkt me.
SirLenncelot @jellevanderpal27 maart 2024 06:04
Niet alleen ouderen hoor. Ik zie bijvoorbeeld bij mijn zusje en sommige vrienden (allen nog onder de 30) dat ze prima een smartphone of computer kunnen gebruiken maar als die niet meer doet wat ze verwachten dat het helemaal spaak loopt. Ook maken ze maar moeilijk gebruik van spraak-input, wordt VR belachelijk gemaakt als “die gekke brillen” en is chat GPT iets waar ze “ook meer mee zouden moeten doen”. Het is niet hun interesse en daardoor zijn zij straks de mensen die straks ontzettend lang over taken gaan doen wanneer er bijvoorbeeld geen touch input meer bestaat omdat ze technologische stap niet gemaakt hebben.

En zonder verwijten hè, ik kan in een auto ook net een lamp of wiel vervangen maar dan houdt het al snel op. Mijn pa lacht er soms hard om.
Andros
@SirLenncelot27 maart 2024 07:22
Alleen behandel je je garagist niet als voetveeg en zeg je over het vervangen van een bobine nooit "ik snap er allemaal niks van, hahaha", een houding die vreemd genoeg wel regelmatig richting IT'ers gedaan wordt. Iets dat @jellevanderpal terecht aan haalt, het respect naar anderen die je helpen is bij sommigen ver te zoeken.
Arrogant @SirLenncelot27 maart 2024 16:13
Bij een auto wordt het stuur niet verplaatst bij een beurt wanneer de fabrikant dat een leuk idee vindt. :+
vickypollard @Xander226 maart 2024 23:51
kun je via Google een oplossing vinden
Je kunt een oplossing zoeken. Herkennen wat de oplossing is, is een andere vaardigheid.
Xander2 @vickypollard27 maart 2024 07:43
Trial and error. Zo begint ieder kind. En leraren begrijpen dat best, die staan i.h.a. niet voor de klas om een boekje voor te lezen maar om te zien groeien.

En dit is niet bedoeld als verwijt, als ik lees dat leerkrachten zelf lesstof samenstellen, bergen administratie te verwerken hebben en weer het zoveelste popie-jopie verantwoordde progressieve project naar binnen geschoven krijgen vraag ik me wel eens af wanneer dat beleidswaterhoofd leeggeprikt wordt.

Maar het gaat er bij mij echt niet in dat ze het niet kunnen als ze wel de laatste straattaal en trends oppikken van de kinderen. En ja, er zullen altijd tussen zitten die niet mee doen, maar eerlijk gezegd is het enorme enthousiasme en de inzet voor kinderen die ik zie totaal geen vergelijk met de scholen waar ik vroeger op zat (en dat waren heel erg goede).

Er is iets stuk daar wat niet met geld of top-down reglementen op te lossen is.
Robbaman @Xander227 maart 2024 10:56
Trial and error. Zo begint ieder kind. En leraren begrijpen dat best, die staan i.h.a. niet voor de klas om een boekje voor te lezen maar om te zien groeien.
Dus wat je zegt is dat mensen als ze iets op computergebied niet snappen, dat ze dan maar lukraak vragen in Google moeten gaan typen en het antwoord dat ze vinden (al dan niet ECHT gerelateerd aan het probleem, ze weten er immers niks van) moeten ze maar via trial en error gaan proberen.

Dat is echt een recept voor extreme problemen...
Xander2 @Robbaman27 maart 2024 15:29
Niets doen is ook een keuze met gevolgen, op digitaal gebied gaan veranderingen snel.

En ja, bij een nieuwe computertaal leren is voor mij trial & error de snelste manier om het eigen te maken. Kijken wat je nodig hebt en met geduld komt ervaring en inzicht. Al heel veel talen gehad.

Leren is weten waar grenzen liggen, fouten maken, weten wat consequenties zijn. Trial & error is niet hetzelfde als lukraak een bal gooien en kijken waar die landt.
xzaz @Xander227 maart 2024 09:49
En dat zoeken op Google gaat ook steeds moeilijker en dat zeg ik als IT'er. Zoeken op Google is echt een wirwar van reclame omzeilen en 'top 10' lijstjes uit de weg gaan totdat je eens bij een website komt waar na 3x scrollen het antwoord misschien staat.
Garfrost @Jefrey Lijffijt27 maart 2024 06:35
Gezien een veel voorkomende vraag (als ik even snel de helpdesk doorkijk op frequentie) is "Outlook is van de PC verdwenen!?" terwijl alleen het icoon van het bureaublad is maar zij wel begrijpen dat de rekenmachine in het start menu staat betwijfel ik of het daadwerkelijk om de complexiteit van een computer gaat.

Maar deels kan ik dit begrijpen? Ervaring met oudere mensen waar ik ooit als vrijwilliger een aantal lessen aan gegeven heb leert mij echter dat deze angst vrij makkelijk weg te halen is als iemand er daadwerkelijk iets van wil begrijpen.

Voor een basale taak als programma's starten, de mail te lezen of dagelijks dezelfde applicatie te gebruiken, zaken opzoeken, nadenken dat je niet op alle links voor gratis geld moet drukken hoeft niet veel gespeeld te worden namelijk.
Jefrey Lijffijt @Garfrost27 maart 2024 11:07
Sorry ik bedoelde de complexiteit van de interface. Dat is dus een uitstekend voorbeeld daarvan. Bijvoorbeeld kleine pijltjes in de hoek van een icoon om links te onderscheiden van bestanden zijn toch gewoon geen duidelijke indicatie? Fundamenteler: eigenlijk is het dus een link naar een link en een link naar bestand, want een icoon in een UI is geen link of bestand ('Ceci n'est pas une pipe'). Maar de verkenner en het startmenu zijn dan weer stukken van de UI die semantisch en syntactisch van elkaar verschillen. De enige reden dat Windows na 30+ jaar nog altijd dezelfde principes voor de interface gebruikt is compatibiliteit en een gebrek aan concurrentie.
Lothlórien @Garfrost27 maart 2024 13:11
Dan moet je wel weten dat het slechts een snelkoppeling is die op je bureaublad staat. De kennis dat de applicatie in C:/program files, /usr of elders op de computer staat en de realisatie dat je deze slechts start door op het icoontje te klikken of door de naam in Powershell in te voeren heeft niet iedereen. (Maar dat zou eigenlijk wel basiskennis moeten zijn, daar ben ik het helemaal mee eens).
nightgold @Garfrost26 maart 2024 22:31
Ingewikkeld.
Mijn vader, die nog niet eens heel oud is (55) kan totaal niet met technologie overweg. Ondanks dat hij het al jaren voor z'n werk nodig heeft, zit hij uren aan taken die mij 5 minuten kosten.
Wat je ook doet, het lukt hem gewoon niet.

Net zoals het er bij mij nooit inging om te metselen en men mij vertelde dat ik beter een "zacht" vak zou leren :+

Wat ik bij veel mensen zie (voornamelijk die niet opgegroeid zijn met computers) is dat ze het uiteindelijk wel kunnen na veel oefenen (of door de stappen op te schrijven) MAAR dan komt er een update en brand alles terug af. Een knopje die verplaatst is is al genoeg om de hele "flow" terug opnieuw te moeten leren.
Garfrost @nightgold27 maart 2024 06:40
En dat vind ik dus een interessant vraagstuk, waarom is een kleine verandering een groot probleem voor deze mensen.

Tenzij de IT natuurlijk geen informatie verstrekt heeft betreft de update en verandering van te voren, dan is het een probleem voor de afdeling IT. Maar als men dit niet leest of wil begrijpen terwijl er dagelijks mee gewerkt wordt is dit toch een soort onwil om je werk te begrijpen of ben ik daar nu een vreemdeling in?

Dan heb ik het niet over zelf proces verbeteringen verzinnen of snel zalen regelen. Puur het gebruik van zaken waar je al dagelijks mee werkt en de opties van zaken waar je naar kijkt.
roffeltjes @Garfrost27 maart 2024 07:51
Puur het gebruik van zaken waar je al dagelijks mee werkt en de opties van zaken waar je naar kijkt.
Het support probleem zit hem in het onderwijs ook niet in Office, neen mailtje typen of een printje maken. Al die dingen die je thuis kan doen zijn niet lastig. Alleen werk je thuis niet met een ELO, Sharepoint, SIS, stagevolgsysteem, etc. etc.

Meestal ingewikkelde programma's met een heel vervelende UI (sommige 15 jaar oud, sommige gloednieuw, waardoor je ook van UI concept naar UI concept gaat). Ik doe heel soms nog wat beheer als een collega uitvalt, maar ik moet me dan echt verdiepen in de applicatie. En met sommige (bijvoorbeeld rooster/taaklast applicaties) kan je helemaal niets zonder een week op cursus (dan heb je een beetje de basisvaardigheid).

Ook kan je meestal helemaal niet zelf dingen updaten.. elke keer als ik dat in deze draad lees zie ik dat ook hier mensen nog tien jaar achterlopen met hun kennis. Onbewust onbekwaam zoals dat heet ;)
Garfrost @roffeltjes27 maart 2024 10:41
Ben helaas niet genoeg thuis in de onderwijs wereld (lees: niet) om over de complexiteit van de software te oordelen. Ik herken echter de verwarring wel, gezien er in elk vakgebied software bestaat met een interface die voor de programmeur best logisch zal zijn maar praktisch vrijwel niet werkbaar is. Haha.

Maar ik ga er ook vanuit dat deze software niet het geen is waar de digitale vaardigheid cursussen over gaan als men dit richting de student moet gaan kunnen uitleggen. Zullen meer algemene zaken zijn vermoed ik.

Betreft updaten, een gewone gebruiker op computers binnen een beheerde omgeving zou hier überhaupt niks mee moeten kunnen doen. Maar bij SMB bedrijven is dit meestal wat losser afgesteld dan bij grote bedrijven of zaken als onderwijs/zorg.
roffeltjes @Garfrost27 maart 2024 11:13
Maar ik ga er ook vanuit dat deze software niet het geen is waar de digitale vaardigheid cursussen over gaan als men dit richting de student moet gaan kunnen uitleggen. Zullen meer algemene zaken zijn vermoed ik.
Goed punt... ik vraag me dan meteen af of dit niet gaat om basis en voortgezet onderwijs, want beroeps onderwijs lijkt me rijkelijk laat :+
nightgold @Garfrost27 maart 2024 09:00
Het is geen onwil maar voornamelijk onkunde.

Niet iedereen heeft een aanleg voor het digitale net zoals ik geen aanleg had voor metselen of cello spelen :)
Het zou me sterk verbazen dat jij goed bent in "alles". Maar je gaat nu eenmal niet de bouw in als je het niet kan, dus ik hebt er geen last van. Maar het "digitale" vermijden omdat je het niet kan is zogoed als onmogelijk tegenwoordig.

Als er door die onkunde dan nog eens iets fout loopt, dan sluipt er ook nog eens angst in bij velen. Als er dan een knopje verlpaatst word in hun windows mail client, durven ze niets meer doen of geraken gewoon volledig de kluts kwijt.
sypie @Garfrost26 maart 2024 22:40
Docent in het mbo hier.

Wat je schrijft herken ik heel goed. Als ICT-onderlegd persoon zie ik ontzettend veel mis gaan bij collega's. Het grootste punt waar dit op hangt is interesse. Veel collega's zijn goed in hun vak, goed in klassenmanagement (daar waar ik meestal een werkbare chaos in mijn lokaal heb) en zijn daar op gericht. Techniek, ICT en alles wat daarmee samen hangt interesseert de meesten niet zo waardoor ze het niet oppikken.

Kijk, iemand die interesse heeft in auto's en dat graag wil leren fixen hoef je vaak maar één of twee keer iets te laten zien, dat wordt daarna opgepakt en uitgevoerd. Wanneer je mij met autotechniek bezig laat gaan kun je de auto beter meteen afvoeren. Dat wordt niks. Ik heb daar totaal geen interesse in.

Daarbij komt ook nog eens dat veel collega's niet de intrinsieke motivatie hebben om te onderzoeken of ze bepaalde taken sneller of handiger kunnen aanpakken. Stom voorbeeld maar wel waargebeurd: collega moest van zo'n 500 studenten die waren geïmporteerd op een website steeds hetzelfde rondje klikken. Dit kon niet voor allemaal tegelijkertijd maar moest echt per student gebeuren. Collega had daarvoor 2 andere collega's gevraagd om te helpen. Toen ik dit hoorde riep ik meteen al dat het voor de koffie klaar zou zijn en dat ze de twee gevraagde collega's wel hun eigen werk kon laten doen. Met een browser extensie waarmee je de muisklikken kon opnemen heb ik dit uitgevoerd, 4 instanties tegelijkertijd. Ging prima en voor de koffie klaar... Collega wist niet wat ze meemaakte.
roffeltjes @sypie27 maart 2024 07:43
Stom voorbeeld maar wel waargebeurd: collega moest van zo'n 500 studenten die waren geïmporteerd op een website steeds hetzelfde rondje klikken. Dit kon niet voor allemaal tegelijkertijd maar moest echt per student gebeuren. Collega had daarvoor 2 andere collega's gevraagd om te helpen. Toen ik dit hoorde riep ik meteen al dat het voor de koffie klaar zou zijn en dat ze de twee gevraagde collega's wel hun eigen werk kon laten doen. Met een browser extensie waarmee je de muisklikken kon opnemen heb ik dit uitgevoerd, 4 instanties tegelijkertijd. Ging prima en voor de koffie klaar... Collega wist niet wat ze meemaakte.
Vanuit Security en privacy gaan bij mij meteen claxons en sirenes af.

Ik was er niet bij en ken je niet, maar "handige" docenten die zelf knutselen zijn heel goed in het creeren van situaties die niet door de beugel kunnen.

Vanuit beheer oogpunt is dit trouwens ook niet handig.. wat als de browser een update krijgt? Wie gaat jouw "handige"oplossing daarna bij al die docenten installeren? Want de kans dat jij het netjes hebt gedocumenteerd (en besproken met werkplekbeheer) is heel klein.
sypie @roffeltjes27 maart 2024 13:08
Het kon omdat het aan een paar "voorwaarden" voldeed:
- Het was eenmalig.
- Het was op een vertrouwde website
- De auto-click-extensie heb ik vooraf bekeken en de reviews doorgelezen, wat nog niet zegt dat het inderdaad allemaal legitiem is geweest
- Het moest op korte termijn
- En ja, ik ben een "handige" docent die oplossingen zoekt, meestal ongedocumenteerd omdat het slechts voor mijzelf is (de rest heeft weinig interesse...)
roffeltjes @sypie27 maart 2024 13:55
Het kon omdat het aan een paar "voorwaarden" voldeed:
- Het was eenmalig.
- Het was op een vertrouwde website
- De auto-click-extensie heb ik vooraf bekeken en de reviews doorgelezen, wat nog niet zegt dat het inderdaad allemaal legitiem is geweest
- Het moest op korte termijn
- En ja, ik ben een "handige" docent die oplossingen zoekt, meestal ongedocumenteerd omdat het slechts voor mijzelf is (de rest heeft weinig interesse...)
Je redenatie is totaal niet geruststellend en bevestigen dat mijn instinct goed was. Dit is dus niet een goed initiatief. Dit zeg ik niet om je te pesten, maar je moet echt je IT organisatie en je Privacy Oficer hierbij betrekken.

Je bent docent... geen specialist.
JeroenNietDoen @sypie27 maart 2024 06:32
Docent in het mbo hier.

Wat je schrijft herken ik heel goed. Als ICT-onderlegd persoon zie ik ontzettend veel mis gaan bij collega's. Het grootste punt waar dit op hangt is interesse. Veel collega's zijn goed in hun vak, goed in klassenmanagement (daar waar ik meestal een werkbare chaos in mijn lokaal heb) en zijn daar op gericht. Techniek, ICT en alles wat daarmee samen hangt interesseert de meesten niet zo waardoor ze het niet oppikken.
ICTer in het MBO hier. Wat je omschrijft is ook wat ik ervaar. Daar wil ik aan toevoegen dat naar mijn mening onder de oudere garde docenten ook nog een elitaire houding heerst als in, neerkijkend op ondersteunend personeel en daarmee de "Er zit een stekker aan, daar ben jij toch voor" attitude.

Als afdeling geven we al jaren aan bij de directie dat de digitale vaardigheden van docenten ver onder de maat is. En wordt wel van diezelfde docenten verwacht dat ze lesgeven aan een digitale generatie. Op deze manier sta je al -1 achter.
Somoghi @JeroenNietDoen27 maart 2024 07:32
Studenten de docent "opa" laten noemen, als iets met ict ze niet direct lukt, schijnt een hele goede motivator te zijn om de docent sterk na te laten denken.
Garfrost @sypie27 maart 2024 06:46
Proces verbetering vind ik persoonlijk een ander niveau dan simpelweg een probleem herkennen wat je eerder gezien hebt en hier mee om kunnen gaan.

Veelal zie ik problemen terug van mensen die kwijt zijn (snelkoppelingen of favorieten) en dan totaal van slag zijn terwijl dit niet echt nieuwe functies zijn of zaken waarvan je een nieuw proces voor hoeft te bedenken.

Ik begrijp niet hoe een motor in en uit elkaar moet, maar nadat ik een keer een reserve band heb moeten vervangen weet ik wel hoe dit moet nu. Wat ik met veel mensen merk is dat zij echter de interesse/wil niet nemen om de informatie op te slaan voor de volgende keer.

Hoe zou een cursus die ze verplicht moeten volgen hier in gaan helpen als de interesse er nu al niet is?
Triblade_8472 @Garfrost26 maart 2024 22:38
Het probleem is drieledig.

1) Iedere leraar (in het voortgezet onderwijs) heeft een specialisatie. Er hoort een goed gespecialiseerde ICT vakdocent (niet programmeren, maar wel basis informatiekunde, terminologie, digiveiligheid en social media). En deze lijken compleet te missen. We leren kinderen wat Word gebruiken (boe hoe wat moeilijk voor de kids) en een brief tikken in Outlook. Of de Apple variant.

2) We werken niet met een variateit, maar SaaS websites die niet realistisch zijn of eenzijdige varianten. Er zijn nouweenmaal veel Windows PCs en Apple laptops. Professioneel zijn er zeer weinig Chromebooks in omloop. Voornamelijk in het onderwijs omdat ze goedkoop zijn en alleen simpele SaaS apps draaien.

3) De lagere schoolleraar heeft al meer vakken en/of werkzaamheden erbij gekregen. Hoeveel kan men van hen nog verwachten naast ook nog eens alle extra administratie. Of er moeten twee docenten komen die elk de helft voor hun rekening nemen, of ze moeten meer werkzaamheden verplaatsen naar de middelbare school. Het is niet anders.
Garfrost @Triblade_847227 maart 2024 06:41
Dit klinkt meer waarom het mensen niet aangeleerd wordt dan waarom iemand die al 30 jaar een computer heeft er nooit goed naar gekeken heeft.

Maar wellicht begrijp ik je niet helemaal?
Triblade_8472 @Garfrost27 maart 2024 07:08
Goed naar kijken is niet voldoende. Ik kan kijken naar Nederlands/taal tot ik een ons weeg, maar ik ga er geen kinderen in kunnen onderwijzen.

En dat hebben echt heel veel mensen met de ict-onderwerpen.

Maar daarnaast, wat gaan de leraren dan allemaal niet meer doen waar ict voor in de plaats komt? Ik neem niet aan dat het er óók bij moet.
Garfrost @Triblade_847227 maart 2024 07:13
Ik begrijp dat je lesgeven in digitale vaardigheid er bij pakt, gezien het onderwerp van het artikel maar mijn initiële vraag had meer te maken met waarom deze mensen zo slecht zijn in hun persoonlijke digitale vaardigheden dat er een cursus voor nodig gaat zijn in het algemeen.

Lesgeven is weer een andere tak van sport inderdaad, en zoals ik al aangaf in een ander comment hoe gaan leraren die nu de tijd, energie en wil al niet hebben om de ict te begrijpen er met een verplichte cursus ineens wel tijd, energie en wil voor hebben.
iqcgubon @Garfrost27 maart 2024 06:01
Onwil imo.

Mijn grootmoeder (80+) kan perfect met al die dingen overweg. Mijn moeder (50+) niet. Omdat ze vertikt om het te willen kunnen. En zo mist ze de digitale boot volledig, terwijl mijn grootmoeder chat met kenissen en kerstcadeaus online koopt.

[Reactie gewijzigd door iqcgubon op 23 juli 2024 04:59]

no_way_today @Garfrost27 maart 2024 07:01
Omdat je de meest basale oplossingen ook niet meer zelf mag doen. Ik gedraag me tegenwoordig als een idioot op dit gebied. Als ik klantenservice provider antwoorden krijg op t werk: heb je de computer al opnieuw opgestart? Heb je de laatste updated geïnstalleerd? Dan ga je je vanzelf gedragen zoals je behandeld wordt.
StefanTs @no_way_today27 maart 2024 07:37
Heel flauw, maar als mensen voor ze naar de ICT gingen hun computer opnieuw zouden starten zou het me een hoop meldingen schelen. Print problemen, meestal verdwenen door de spooler opnieuw te starten bv. Computer opnieuw starten kunnen ze echter gewoon zelf. Wi-fi adapters die verdwenen zijn of andere wi-fi ellende, reboot en het werkt weer. Laptops die niet aan gaan, 10 sec de aanknop indrukken en voila. Ze kijken je aan alsof je een tovenaar bent. Gebeurt echt aan de lopende band. Betreft in veel gevallen leerlinglaptops die niet onder mijn beheer vallen dus structureel kan ik er niets mee maar het basisprincipe van opnieuw opstarten (en hoe dat moet...) lost zo veel op.
Je krijgt dat soort "klantenservice provider antwoorden" dus simpelweg omdat de gemiddelde gebruiker dat soort basale dingen zelf niet uitvoert. Dat gedragen zoals je behandeld wordt werkt dus twee kanten op.
roffeltjes @StefanTs27 maart 2024 08:48
Je krijgt dat soort "klantenservice provider antwoorden" dus simpelweg omdat de gemiddelde gebruiker dat soort basale dingen zelf niet uitvoert. Dat gedragen zoals je behandeld wordt werkt dus twee kanten op.
Ik ben heel eerlijk: Ik denk dat ik ook wel eens per jaar deze basale fout maak, naar de telefoon grijp en dan gedurende het gesprek me besef dat ik vergeten was opnieuw op te starten.

Maar dit zijn ook niet de dingen waardoor een support afdeling door de hoeven gaat...
roffeltjes @no_way_today27 maart 2024 07:37
Opnieuw opstarten is en blijft het beste advies wat je als support medewerker kan geven.

Daar moet je eigenlijk altijd mee beginnen in een gesprek.

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 23 juli 2024 04:59]

HJVDD @roffeltjes27 maart 2024 08:39
Dat is zelfs te moeilijk voor sommige gebruikers, dan zetten ze bijvoorbeeld hun monitor aan uit en dan denken ze dat de computer al herstart is.
roffeltjes @HJVDD27 maart 2024 08:44
Ik ben twee decennia geleden ook ooit op de helpdesk begonnen en herken dit... alleen is dat extreem uitzonderlijk. Alleen is dat wel de grapjas die dag in dag uit belt.

Pareto: 80% van de problemen komt van 20% van de gebruikers. Ik durf zelfs te stellen dat het eerder 95-5 is als het puur gaat om support.
vedercy @no_way_today27 maart 2024 07:32
Waargebeurd verhaal: een collega had gevraagd of de medewerker de computer al opnieuw had opgestart. Het antwoord "nee ik doe dat nooit want ik weet niet hoe dat moet" kwam naar voren. Toch was het wel de oplossing. Dus nee het wordt niet bedoeld als iets negatiefs, ookal wordt het vaak wel als zijnde opgevat door de medewerkers.
tw_gotcha @Garfrost27 maart 2024 05:33
omdat het meestal werkt. Het is als autorijden, iedereen doet het maar de meesten weten niet wat er onder de mororkap zit, laat staan hoe je een probleem oplost. Daar heb je garages voor. Daar is ook niks mis mee. Het is helemaal niet basaal voor degenen die hier geen gevoel bij hebben.
roffeltjes @Garfrost27 maart 2024 07:09
Ik werk al decennia op het HBO.

Digivaardigheid onder docenten is best okay gezien de gemiddelde (hoge leeftijd). Alleen zijn de mensen die niet zo handig zijn continue bezig de helpdesk lastig te vallen (Pareto). Gros van de gebruikers zie je nooit.

Hou er ook rekening mee dat een bedrijfscomputer ook niet hetzelfde is als een thuiscomputer, zeker op het onderwijs. Je mag niet alles, spullen staan op een andere plek, je hebt andere applicaties (en daar moet je het meedoen) en je krijgt een heel andere workflow. Wie werkt er privé met een ELO, Sharepoint een SIS, een stagevolgsysteem?

Verder is er ook een aantal zestigers die zichzelf heel handig vind "ik maak al decennia websites" en die zijn in feite onbewust onbekwaam want de huidige IT is compleet anders. Deze heren (altijd heren) hebben vaak flinke invloed in docententeam als keyuser of contactpersoon. Ze zijn ook erg eigenwijs (docent is koning in zijn klas), dus dat vergt wat paaien en beinvloeden voordat ze mee gaan met de realiteit.

Maar als ik heel eerlijk ben zit ons IV probleem vooral aan de kant van logistiek, bedrijfsvoering en onderzoek. Logistiek en bedrijfsvoering zijn krankzinnig ingewikkeld, onderzoek is elke keer maatwerk.

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 23 juli 2024 04:59]

Some12 @Garfrost27 maart 2024 08:19
Problemen:
1. Geen interesse; (niet zo nodig)
2. Niet abstract genoeg na kunnen denken;
3. Te verstandig om een potentieel gevaarlijk apparaat aan te raken (hackgevaar in het nieuws) en geen begeleider om het ze te leren;
4. De interface verandert om de haverklap, per OS, per apparaat;
5. Je moet eigenlijk verdomd lang leren om een algemeen technisch beeld te krijgen van hoe alles onder water werkt, of je doet echt een opleiding hiertoe.
nils7 @Garfrost27 maart 2024 08:51
Mijn moeder (van 66) gebruikt al 20 jaar een computer op het werk.
Maar sinds mijn vader is weg gevallen, enkele jaren geleden, moet ik haar wel helpen met bankieren op de app.
Ze leert het wel langzaam maar ik merk dat voor hen het wel heel snel gaat.
hachee @Garfrost27 maart 2024 10:09
Ik zie geregeld collega's van de helpdesk de meest basale vragen oplossen voor mensen die al 30 jaar met een computer werken.. Is dit nu onwil van mensen om er ook maar een klein beetje van te leren of zijn deze taken nu daadwerkelijk zo ingewikkeld voor de "gewone" mens?
https://inv.nadeko.net/watch?v=-E4fm4Wqego - The IT Crowd Are You From The Past
https://inv.nadeko.net/watch?v=wSAtLkuuNJE - The IT Crowd Answering Machine

[Reactie gewijzigd door hachee op 23 juli 2024 04:59]

TetsuoShima @Garfrost27 maart 2024 14:43
Vanuit mijn eigen perspectief. Een leraar moet in de eerste plaats weten waarover hij het heeft, als dat in orde is, dan moet hij het over weten te brengen en als dat lukt dan kan je gaan kijken naar allerhande specifieke methoden om dit dan over te brengen, inclusief digitale kennis.

Wat ik zie is dat er veel verschil zit tussen de scholen wat betreft het gebruik van digitale technologie. In sommige scholen wordt hier niet hard op ingezet, en loopt het toch goed. In andere scholen geeft men de indruk dat men er heel hard op inzet en wordt er een berg moeite in gestoken en levert het absoluut niets op omdat de mensen die er verantwoordelijk voor zijn niet bekwaam zijn of zich niet op die manier willen engageren dat leraren er ook echt iets aan hebben. Eind resultaat is dat dit soort dingen enkel meer werkdruk oplevert, in plaats van dat dit de werkdruk verlicht. Voldoende en de juiste mensen op de juiste plaats, daar wringt het schoentje. Meer opleiding voor leraren gaat bijna geen effect hebben. Ik ben nog geen enkele leraar die niet binnenkort op pensioen gaat tegengekomen die niet eindeloos beter met een computer kan werken dan de gemiddelde leerling of ouders van leerlingen.

Mijns inziens ligt het probleem dus meestal niet bij de leraren, die zijn veelal van goede wil, binnen de beperkte tijd die ze beschikbaar hebben, maar ligt het probleem bij de mensen die aangesteld zijn om de ICT-mogelijkheden beschikbaar te maken en duidelijk over te brengen aan die leraren op een manier dat ze er ook effectief iets aan hebben. Vermoedelijk komt dit door het feit dat de meeste ICT-coördinatoren in scholen nu niet echt 'the cream of the crop' zijn om het lichtjes uit te drukken. vermoedelijk een gevolg van het feit dat je gemakkelijk 50% meer verdient met een gelijkaardige job in de privésector of dat de mensen in kwestie nog nooit voor een klas gestaan hebben (of daar niet goed in waren of het niet leuk vonden en daardoor de job van ICT-coordinator (of gelijkaardig) opgenomen hebben) of een combinatie van beide.

Dat los je niet op met eventjes een cursus uit te werken van een klein miljoen euro en is waarschijnlijk weer een hele berg weggegooid geld die als publiciteitsstunt kan dienen en die mooi klinkt in de oren van mensen die weinig weten over wat er echt aan de hand is en wat wel werkende oplossingen zijn. Helaas gebeurt dit in het onderwijs wel vaker, de heren bovenop nemen een beslissing die erop lijkt dat ze goede dingen doen en dus hun eigen populariteit vergroot, maar die in de realiteit geen enkel nut hebben en enkel een berg middelen verkwisten in plaats van iets te doen wat echt iets oplost.
m4th31st @Garfrost27 maart 2024 16:08
Ik ben zelf docent wiskunde en informatica en heb me dit ook altijd al afgevraagd.
Je hebt het denk ik over de "oudere generatie", maar ik zie nu ook weer een achteruitgang bij de jongeren (mijn leerlingen). Veel kinderen gebruiken thuis in plaats van een pc alleen nog maar hij smartphone of tablet, waardoor bepaalde handelingen en kennis die voor pc gebruikers vanzelfsprekend is (bv de mappenstructuur waar je bestanden opslaat) niet meer standaard aanwezig is bij veel leerlingen.
Deze week werken we in de wiskundeles toevallig op een laptop. (Statistiek met Excel). Ik moest vandaag aan een leerling uitleggen wat rechtsklikken was!
Frostikkel @Garfrost28 maart 2024 13:14
Jammer genoeg is het realiteit.
Ik ken mensen die specialist zijn in SAP of Java / Oracle, maar niet weten hoe ze de standaard printer in Windows moeten veranderen.
Ze zijn specialist in hun vakgebied, maar systeem-administrator zijn ze niet. Daar heb je de helpdesk voor.

Verder merk ik ook dat er toch een heel deel mensen zijn die nooit met een PC in aanraking komen in hun vrije tijd of op het werk. De meesten hebben een mobiele telefoon en/of tablet en daar houdt het meestal op. Verder ken ik iemand die een krak in programmeren is, maar zijn laptop op zijn werk laat. Thuis heeft hij geen computer om verder te hobbyen ofzo.
En als ik naar mijn vader kijk, dan zie ik dat ook 'durf' een grote factor in het verhaal is. Mijn vader durft niets aanklikken om een instelling te veranderen omdat hij schrik heeft dat hij het stuk maakt.
hgb380 26 maart 2024 21:59
De leerlingen zijn vaak al vaardiger met een computer dan de leraren. Dat gaat met 700k euro's voor een periode van 2 jaar niks aan veranderen.
R4gnax
@hgb38026 maart 2024 22:34
Dat was in mijn tijd op de middelbare school al zo.

Had een leraar informatica die zijn eigen boek had geschreven en gepubliceerd en er zo prat op ging dat elke definitie anders dan woord-voor-woord uit zijn boek uit het geheugen over gestampd, op elk proefwerk er een dikke kras doorheen kreeg.*

Op een gegeven moment kregen we (eindelijk eens...) praktijkinstructies daadwerkelijk programmeerwerk. Meneer was er heilig van overtuigd dat het onmogelijk was om met Quick-BASIC (want gadver, dat was toen nog waarmee er onderwezen werd...) dikgedrukte tekst op het scherm te krijgen.

Mijn reactie: "echt wel!"
Zijn reactie: "oh ja, laat maar zien dan"

Ja; dat heeft 'ie later dan ook mogen zien, samen met de rest van de klas.
Hey; jammer dan. Daar gaat je geloofwaardigheid. En dat heb je dan over jezelf afgeroepen.

Ik mocht samen met twee anderen die eerder ook al kritische vragen stelden of hem hadden betrapt op halfdoordachte zaken, dat hoofdstuk praktijkinstructie overslaan. Wilde ons wss. gewoon weg hebben zodat we hem niet tegen konden spreken, vermoed ik.

En dan vraagt men zich af waarom er zo weinig instroom is op hogere informatica opleidingen.
Nou- omdat veel jonge geesten die dit terrein interessant vinden, al op lager onderwijsvlak er op kapot gemaakt worden en op afbranden, door dit soort figuren die de interesse voor hen vergallen.


*) "Een chip is een klein schijfje silicium in een omhulsel met metalen contactpunten waarin een elektronische schakeling verwerkt is." Ik ken hem nog steeds, bah!

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 04:59]

no_way_today @R4gnax27 maart 2024 07:04
En jij denkt dat dit alleen op informatica gebied is?
sypie @hgb38027 maart 2024 07:00
Tegenwoordig weten veel leerlingen hoe ze hun telefoon moeten bedienen maar werken op een pc of laptop blijft lastig. Bestanden weg, apps niet begrijpen, logica van workflows niet doorzien, zelfde wachtwoord overal, sneltoetsen niet opslaan en nog veel meer zaken die ze niet voor elkaar krijgen (over het algemeen, uitzonderingen daargelaten)
roffeltjes @sypie27 maart 2024 07:22
Meerderheid zie of hoor je niet, over het algemeen lukt het mensen prima (zowel leraar als leerling).

Alleen is de harde kern die het niet snapt erg goed in het belasten van je helpdesk. :+
Verwijderd @hgb38027 maart 2024 04:56
De leerlingen zijn vaak al vaardiger met een computer dan de leraren.
Denk dat het meer een geval is van: "Er zijn vaak leerlingen die al ..."

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 04:59]

roffeltjes @hgb38027 maart 2024 07:20
Valt erg tegen hoor. Onze support en beheerders krijgen ook van leerlingen de meest basale vragen.... en instructies lezen op het scherm zijn sommigen echt bizar slecht in.

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 23 juli 2024 04:59]

Pual77 26 maart 2024 22:19
Als docent die inmiddels 25 jaar voor de klas staat ben ik blij dat ik altijd ook een gamer geweest ben die eigen pc bouwde, optimaliseerde en deed onderhouden.

Waar ik vooral verbaasd over ben is de zogenaamde skills van leerlingen, die zijn over het algemeen niet veel beter, zelfs minder dan die van mijn collega's die de computer niet als hobby hebben.

Dus ik kan mijn leerlingen redelijk goed bedienen wanneer ze problemen hebben met hun eigen device in de klas of aan het verwerken zijn in een digitale omgeving.

Maar dat is puur mijn interesse van jongs af aan. Ik weet niet of het zinnig is met geld 'interesse' aan te wakkeren. Die is er of niet. Merendeel van de mensen vindt een computer nu eenmaal niet zo interessant maar ziet het slechts als een tool. Zal onder docenten niet anders zijn.
Roel1966 26 maart 2024 22:38
Het eerste wat mij nu te binnen schoot is dat ze net op 1 januari 2024 een verbod op middelbare scholen hebben ingesteld op smartphones. Daarnaast dat ze op lagere scholen ook het gebruik van tablets willen gaan verminderen en zelfs gaan verbieden. Wel dan apart dat ze nu dan leraren hun digitale vaadigheden willen gaan laten verbeteren.

En tja daarnaast ga ik er toch vanuit dat een gemiddelde leraar wel bekend is met computers maar ik ergens dit ook niet zo belangrijk vind. Veel belangrijker is dat een leraar zijn vak verstaat en kinderen echt iets kan leren. Maar wel dan lekker op de ouderwetse manier op een gewoon schoolbord en de kinderen weer gewoon met pen en papier leren schrijven.
Andros
@Roel196627 maart 2024 07:44
Dat verbod is eerder bedoeld om afleiding van de diensten van Zuck & co tegen te gaan omdat het de lessen verstoort. Tevens kan ik me voorstellen dat docenten zich gewoon niet meer veilig voelen op hun werk als leerlingen te pas en te onpas vanalles lopen te filmen, te framen en zonder enig overleg online gooien met "kijk wat meester x nou weer doet" etc. Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving en het verbaast me dat dat smartphoneverbod er niet veel eerder gekomen is.

Toen wij 20 jaar geleden "ICT-les" kregen op school was dat ook op een computer van school, ik zie niet in hoe dat hier anders is. Voorzie klassen gewoon van laptop/tablet etc die beheerd wordt door de school zodat er geen onzin op geïnstalleerd kan worden en dan kunnen die toestellen zeker een toegevoegde waarde bieden voor het onderwijs. Net zoals werk computers in bedrijven waar sommige websites en alle USB mass storage apparaten geblokkeerd worden, niets vreemds aan.
roffeltjes @Andros27 maart 2024 08:58
. Voorzie klassen gewoon van laptop/tablet etc die beheerd wordt door de school zodat er geen onzin op geïnstalleerd kan worden en dan kunnen die toestellen zeker een toegevoegde waarde bieden voor het onderwijs. Net zoals werk computers in bedrijven waar sommige websites en alle USB mass storage apparaten geblokkeerd worden, niets vreemds aan.
Het vetgedrukte doet mij heel erg lachen. Je bedoeld dat er een support organisatie moet zijn die een aantal zorgvuldig geselecteerde applicaties kan scripten, als het SAAS is op een veilige manier toegang kan regelen, die een defecte machine on the fly vervangt, voldoende stopcontacten in een lokaal, licentie en contract beheer etc.

Op papier is het allemaal zo simpel. In de praktijk is het een enorme klus. En dan piepen we dat er teveel ondersteunend personeel is, "er moet meer geld naar het onderwijs".

Eigenlijk zie je dit ook bij de onderwijsvernieuwing. Geweldige ideeen op papier alleen is het uitrollen op een gecontroleerde manier over een al volgeladen doelgroep rampzalig, Resultaat verwarring, nog meer administratie, nog meer uitval.

Onderwijs (be)sturen is veel lastiger dan mensen denken. Je zit met een cyclische kalender, boekjaar en schoojaar lopen asynchroom, wet en regelgeving, enorme span of control issues. Over dat laatste, weet je waarom we zoveel managers hebben? Omdat je door de schaalvergroting wel moet... ja, zelfsturende teams zijn een heel leuk idee, maar zeker in Onderwijsland heb ik dat nog nooit zien werken. Idealiter wil je per 10 man een leidinggevende, anders wordt het "wie is die man die elke zondag het vlees snijdt". Dat halen we niet, dus zit je al snel met 15-25 man onder je... en dan nog ben je zo'n vervelende kutmanager waar we al veel teveel van hebben.

Ik zou zeggen: hak al die managers maar weg en kijk maar wat er gebeurd :+

(for the record, ik ben zelf geen leidinggevende en ik vraag me elk jaar af of ik dat nou wel zou willen. Maar ja carrierre...).
Andros
@roffeltjes27 maart 2024 10:12
Dat het onderwijs zwaar ondergefinancierd is is een groot schandaal en dat klopt, ik snap je kritiek. Maar dat is een hele andere discussie :) .
roffeltjes @Andros27 maart 2024 11:27
Het is dezelfde discussie alleen dan op een hoger niveau;)

Overigens is het (in het hoger onderwijs) meer een bestuurs- dan een financieel probleem. Er zijn geen magic bullets. Ik denk wel eens dat we alle grote instellingen moten gaan opsplitsen in kleinere behapbare scholen.. maar dat heeft ook een berg nadelen.
Roel1966 @Andros27 maart 2024 22:07
Dat verbod is eerder bedoeld om afleiding van de diensten van Zuck & co tegen te gaan omdat het de lessen verstoort.
Zeker, dat is ook mede een rede en absoluut belangrijk, maar ook dat kinderen weer leren gewoon met de handen en het hoofd te werken. Kijk als kinderen alleen geleerd krijgen om iets te Googlen dan fixeren ze zich maar op 1 ding. Leren ze om iets op te zoeken vanuit fysieke boeken dan zien ze ook meteen anderen wetenswaardigheden. Plus ze zijn dan daadwerkelijk bezig met iets en zitten niet tegen een scherm aan te kijken.
Robi-Wan 27 maart 2024 00:27
In 2020 gaf ik nog les én was ik ICT-coördinator. Ineens ging het leuke en vrijblijvende "wat dacht je van (tool) eens in je onderwijs te gebruiken?" om naar volledig online lesgevend-vaardig te kunnen zijn. Echt helse klus binnen no time, waarin je zou zeggen dat er veel ook geleerd is. Maar als ik nu na 4 jaar kijk en nog steeds zie hoe ontzettend onnatuurlijk en hulpbehoevend de 'reguliere' docent in die digitale geletterdheid zit... Dat maakt dit een lastig dossier.

Ik zie veel verhalen en analogieën over de (gebrek aan) affiniteit, maar met digitalisering zo integraal van de maatschappij en elk beroepsveld, kan onderwijs niet eeuwig achter blijven en in eigen kaders blijven denken. Het niveau van leerlingen is overigens ook niet persee meer beter in mijn ervaring: ze zijn zeker sneller in het leren en ontdekken, maar in de cloud- en servicebased wereld is daar weinig beroep op nodig.

Kortom: vaardigheden zijn keihard nodig. Dat vraagt naast support ook om een goede visie. Tijdje hoopte ik dat met nieuwe generaties aan docenten, opgegroeid in een digitale wereld, dit wat natuurlijker zijn weg zou vinden in scholen. Echter heb ik juist nu wat cynisme met de TikTok juffen en meesters, dat was niet helemaal hoe ik het voor me zag 8)7
Sandor_Clegane @Robi-Wan27 maart 2024 06:41
Heel veel dingen met computers kun je niet echt in een les vatten. Gewoon zoiets basaals als: Werkt het de eerste keer niet, gewoon nog een keer proberen en dan werkt het vaak wel. Leg dat maar eens uit.
Andros
@Sandor_Clegane27 maart 2024 07:46
Is dat zoveel anders dan een houten tv toestel uit de jaren 70-80 die het ineens wel deed nadat je er een klap op gaf? Of lui die nog steeds een dieselauto eerst laten "voorgloeien" voor ze het ding starten. Daar werden nooit vragen bij gesteld, dat werkte ook gewoon :) .
Sandor_Clegane @Andros27 maart 2024 08:23
Het zal je verbazen hoeveel mensen dan gewoon roepen: Hij is stuk :)
roffeltjes @Robi-Wan27 maart 2024 07:29
In 2020 gaf ik nog les én was ik ICT-coördinator. Ineens ging het leuke en vrijblijvende "wat dacht je van (tool) eens in je onderwijs te gebruiken?" om naar volledig online lesgevend-vaardig te kunnen zijn. Echt helse klus binnen no time, waarin je zou zeggen dat er veel ook geleerd is. Maar als ik nu na 4 jaar kijk en nog steeds zie hoe ontzettend onnatuurlijk en hulpbehoevend de 'reguliere' docent in die digitale geletterdheid zit... Dat maakt dit een lastig dossier.
Je raakt een belangrijke factor: een digitale omgeving van een docent lijkt niet op wat je thuis met een PC doet en dat wordt steeds meer het geval.

Het wordt steeds strakker en gedwongener waarbij de workflow al vooraf bepaald is. Helaas is dat ook nodig omdat mensen nu eenmaal slordig om gaan met digitale spullen en dat we in het onderwijs dat nou net niet mogen doen van de wet en regelgeving.
Coolstart 27 maart 2024 03:48
Nederland en Vlaanderen willen samen digitale vaardigheden leraren verbeteren
Die titel alleen al. Alles ruikt naar een mislukking. Hoe ga je resultaten meten? Wat ga je ze leren? Waar begin je trouwens?

Start je met een mail in bijlage te zetten? Welke mail-client dan?

Hoe extra workload organiseren? Als je ze straks op cursus stuurt klagen ze over de extra werkdruk. Zeker mensen met een digitale achterstand gaat het extra traag. Wat met leerkrachten die al weten hoe powerpoint werkt?

Dat werkt dus niet, die miljoenen gaan gewoon naar buiten.

Het enige wat werkt is ervoor zorgen dat het onderwijs moderniseert en digitaliseert. Dan hebben ze geen keuze. Al wie niet meer meekan schoolt zich bij of zoekt een andere job. Zo blijft de stiel aantrekkelijk voor nieuwkomers.
roffeltjes @Coolstart27 maart 2024 09:00
Het enige wat werkt is ervoor zorgen dat het onderwijs moderniseert en digitaliseert. Dan hebben ze geen keuze. Al wie niet meer meekan schoolt zich bij of zoekt een andere job. Zo blijft de stiel aantrekkelijk voor nieuwkomers.
Oftewel "Onderwijsvernieuwing". Er zijn wel een aantal hele goede redenen waarom dat bij de meeste mensen in onderwijsland de rillingen over de rug laat lopen. :X
cricque 26 maart 2024 21:13
Een paar webinars en videootjes en dat zal het zijn ... 700.000 euro subsidie lijkt veel, maar een paar consultants en het is zo op. En zeker over 2 jaar ... Das 350k per jaar. Er zal niet veel gebeuren

Maar goeie zaak, ben eens benieuwd wat ze daar gaan van maken.
Groningerkoek @cricque26 maart 2024 21:57
Dit is alleen om het plan te ontwikkelen, uitvoering wordt een nieuw budget.

3 mensen kunnen dus 2 jaar hier continue aan werken en af en toe iemand raadplegen, wat video's laten maken, een cursus bedenken e.d. en als 3 mensen met kennis van zaken hier 2 jaar de tijd voor krijgen met dit budget kan er prima wat heel moois ontstaan.
sypie @Groningerkoek27 maart 2024 07:03
En over 2 jaar kunnen ze weer opnieuw beginnen want: software heeft updates gehad en knopjes zitten ergens anders, Windows ziet er weer net iets anders uit, de gebruikte browser wordt niet door de onderwijsinstelling ondersteund, en nog veel meer dingetjes... En interesse kun je ook niet aanleren.
jongetje @cricque26 maart 2024 21:54
Die 700k is de Europese subsidie. De nl en be overheid betaald de rest.
heian 26 maart 2024 21:29
Er wordt na de zomer begonnen met het ontwikkelen van de lesstof, welke dan over twee jaar bruikbaar moet zijn.
Les 1. hoe maak je een backup
Les 2. upgraden van 24.04 naar 26.04 LTS
;)
tweakuwe @heian26 maart 2024 23:14
Als ze nu de lesstof vastleggen die ze over die twee jaar gaan ontwikkelen, dan krijg je in 2026 een gloednieuwe les over hoe je upgrade naar 24.04 :Y)
roffeltjes @heian27 maart 2024 07:33
Dit is een goed voorbeeld waaruit blijkt dat mensen hier het probleem niet goed begrijpen.

-> Backups zijn allang al niet meer van toepassing. Je data staat online.
-> Een gebruiker mag helemaal niet zelf upgraden.

Het probleem is vaak dat je docenten moet leren dat het NIET werkt zoals op je thuiscomputer. Waarbij ze werken met een scala aan heel vervelende applicaties met allemaal een andere interface.

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 23 juli 2024 04:59]

Maulet 26 maart 2024 22:30
Samenwerking over de grenzen! Mooi!

Dat zouden de Spanjolen als landverraad vervolgen 🤩
ikbenerniet 26 maart 2024 22:55
Bij dit soort berichten begin ik mij toch sterk af te vragen of het niet verstandiger is om mensen met digitale vaardigheden om te scholen tot docent in plaats van andersom.
roffeltjes @ikbenerniet27 maart 2024 07:34
Uit ervaring: omgeschoolde docenten geven weer heel andere problemen.

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