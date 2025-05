Vlaanderen kreeg in 2022 75 procent meer subsidieaanvragen voor thuisaccu

In Vlaanderen zijn vorig jaar veel meer aanvragen ingediend om subsidie te krijgen voor een thuisaccu dan in het jaar ervoor. Het gaat om een toename van 75 procent. Over enkele maanden stopt dit premieprogramma.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap meldt dat er in 2022 in totaal 33.258 aanvragen zijn ingediend, terwijl dat in 2021 op ongeveer 19.000 bleef steken. Het agentschap van de Vlaamse overheid meldt niet welk deel van de in 2022 binnengekomen aanvragen daadwerkelijk is gehonoreerd.

Begin december vorig jaar heeft de Vlaamse regering officieel besloten dat de premie voor de thuisaccu's vervroegd zal verdwijnen. Alle thuisaccu's waarvan de keuring na 31 maart plaatsvindt, kunnen geen aanspraak meer maken op de subsidie. Die bedroeg in 2022 maximaal 1725 euro of 40 procent van de factuur inclusief btw. Tot eind maart 2023 is dat maximaal 850 euro of 40 procent van de factuur.

Vlaanderen en Duitsland lopen voor op Nederland als het gaat om de aanschaf van thuisaccu's. Daar willen de Nederlandse regeringspartijen iets aan doen. Zij stelden onlangs voor om de salderingsregeling met iets grotere stappen af te bouwen en daarmee geld vrij te maken om de aanschaf van thuis- en buurtaccu's te stimuleren. Momenteel is nog onduidelijk of dit plan er komt en of de Nederlandse salderingsregeling daadwerkelijk op termijn gaat verdwijnen en zo ja, in welk tempo.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap schrijft ook dat het aantal zonnepanelen vorig jaar flink is gestegen. Er was een jaardoelstelling van 450MW aan bijkomend vermogen en volgens Zuhal Demir, de minister van Energie, is in 2022 voor minstens 517MW aan zonnepanelen geplaatst, verspreid over 99.552 daken. In vergelijking met 2021 zijn er vorig jaar dubbel zoveel zonnepanelen geplaatst in Vlaanderen. Volgens de minister profiteren de thuisaccu's van het succes van de zonnepanelen, omdat volgens haar aardig wat kopers naast zonnepanelen ook meteen een accu aanschaffen.