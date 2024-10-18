'Plug-and-play'-zonnepanelen worden vanaf april 2025 toegestaan in Vlaanderen

Plug-and-playzonnepanelen zijn vanaf april volgend jaar toegestaan in Vlaanderen. Dat meldt de Belgische energieautoriteit VREG. Dergelijke zonnepanelen worden via een stekker aan het stopcontact aangesloten en leveren zo stroom, zonder dat daarvoor een installateur nodig is.

Vlaamse inwoners mogen vanaf 17 april 2025 deze 'plug-and-play'-zonnepanelen gaan gebruiken, schrijft Belgisch nieuwsmedium HLN. De Belgische energieautoriteit VREG heeft een wijziging in de wet goedgekeurd die dat mogelijk maakt. Tot op heden moesten zonnepanelen in België voorzien zijn van een vaste aansluiting en dus niet via een gewone stekker.

Individuele toestellen moeten eerst nog goedgekeurd worden door Belgische netbeheerder Fluvius voordat deze aangesloten mogen worden op het net. Consumenten die stekkerzonnepanelen gaan gebruiken, moeten die ook aanmelden bij de netbeheerder, schrijft HLN.

Er wordt al langer gewerkt aan een regelwijziging om plug-and-playzonnepanelen in Vlaanderen toe te staan. In september maakten netbeheerders bekend 'de laatste stappen' te doorlopen om dat mogelijk te maken, schreef Solar Magazine destijds. Toen werd ook gesproken over goedkeuring voor plug-and-playthuisaccu's. Het is niet bekend of dergelijke thuisaccu's inderdaad ook worden toegelaten vanaf 17 april volgend jaar. Tweakers heeft hierover vragen uitstaan bij VREG.

Plug-and-playzonnepanelen worden als bouwpakketten verkocht. Gebruikers kunnen deze eenvoudig installeren en aansluiten op een gewone wandcontactdoos en vervolgens zonnestroom gebruiken of terugleveren aan het net. Dergelijke pakketten brengen wel enige risico's met zich mee, schreef ook het Nederlands Normalisatie-instituut NEN eerder dit jaar. Gebruikers zijn bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor het goed en veilig installeren van de panelen. Verkeerde installatie kan volgens NEN in de meest extreme gevallen brand veroorzaken.