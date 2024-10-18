'Plug-and-play'-zonnepanelen worden vanaf april 2025 toegestaan in Vlaanderen

Plug-and-playzonnepanelen zijn vanaf april volgend jaar toegestaan in Vlaanderen. Dat meldt de Belgische energieautoriteit VREG. Dergelijke zonnepanelen worden via een stekker aan het stopcontact aangesloten en leveren zo stroom, zonder dat daarvoor een installateur nodig is.

Vlaamse inwoners mogen vanaf 17 april 2025 deze 'plug-and-play'-zonnepanelen gaan gebruiken, schrijft Belgisch nieuwsmedium HLN. De Belgische energieautoriteit VREG heeft een wijziging in de wet goedgekeurd die dat mogelijk maakt. Tot op heden moesten zonnepanelen in België voorzien zijn van een vaste aansluiting en dus niet via een gewone stekker.

Individuele toestellen moeten eerst nog goedgekeurd worden door Belgische netbeheerder Fluvius voordat deze aangesloten mogen worden op het net. Consumenten die stekkerzonnepanelen gaan gebruiken, moeten die ook aanmelden bij de netbeheerder, schrijft HLN.

Er wordt al langer gewerkt aan een regelwijziging om plug-and-playzonnepanelen in Vlaanderen toe te staan. In september maakten netbeheerders bekend 'de laatste stappen' te doorlopen om dat mogelijk te maken, schreef Solar Magazine destijds. Toen werd ook gesproken over goedkeuring voor plug-and-playthuisaccu's. Het is niet bekend of dergelijke thuisaccu's inderdaad ook worden toegelaten vanaf 17 april volgend jaar. Tweakers heeft hierover vragen uitstaan bij VREG.

Plug-and-playzonnepanelen worden als bouwpakketten verkocht. Gebruikers kunnen deze eenvoudig installeren en aansluiten op een gewone wandcontactdoos en vervolgens zonnestroom gebruiken of terugleveren aan het net. Dergelijke pakketten brengen wel enige risico's met zich mee, schreef ook het Nederlands Normalisatie-instituut NEN eerder dit jaar. Gebruikers zijn bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor het goed en veilig installeren van de panelen. Verkeerde installatie kan volgens NEN in de meest extreme gevallen brand veroorzaken.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 18-10-2024 10:39
137 • submitter: Mortis__Rigor

18-10-2024 • 10:39

137

Submitter: Mortis__Rigor

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Reacties (137)

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sdziscool 18 oktober 2024 10:40
Hoe zit dat in Nederland? Mag het hier zonder problemen?
ApexAlpha @sdziscool18 oktober 2024 10:42
Ja volgens mij wel, je mag ook gewoon kleine batterijen aansluiten op een stopcontact zolang ze maar maximaal 800w erover terug leveren.
thomasv @ApexAlpha18 oktober 2024 10:44
Waar komt die 800W dan vandaan vraag ik mij af. Voor het koperdraad (anders dan de zekering) maakt het geen verschil of het een zonnepaneel is of een batterij die terugleverd. Dus als jij 3600W (het randje van een 16A zekering/automaat) over een stopcontact terug het net op duwt, ziet niemand of dat van een zonnepaneel af komt of toch van zo'n batterij.
Skix_Aces @thomasv18 oktober 2024 10:57
Veiligheid. Stel dat alle apparaten op die groep opeens 5000W vermogen vragen. Een normale B16 automaat zou er in dit geval uit klappen. Als er echter 2000W vanuit de batterij naar de apparaten geleverd wordt, gaat er maar 3000W vermogen door de B16 automaat. De zekering gaat in dit geval niet af, terwijl er over de draden die achter de zekering zitten wel een flinke stroom loopt.

Een zonnepaneel zit altijd achter een eigen zekering waar geen andere apparaten op aangesloten mogen worden. Dan heb je dit probleem niet.
!mark @Skix_Aces18 oktober 2024 13:04
Maar als je dan bijv. zou kiezen om voor een 10A automaat te kiezen voor die specifieke groep omdat er toch geen grotere verbruikers opzitten. Mag je dan wel verder gaan of zit je nog steeds aan diezelfde 800W vast?
Skix_Aces @!mark18 oktober 2024 13:19
Nee want dan heb je nogsteeds hetzelfde probleem. Waar zou je de batterij dan op willen limiteren? Als de batterij 2300W levert en de 10A automaat levert 2300W, dan wordt er alsnog 4600W over je groep getransporteerd zonder dat de automaat eruit klapt. Dit is gewoonweg niet veilig. En dan kun je wel zeggen dat er toch geen apparaten op zitten die zoveel vermogen gebruiken, maar er kan altijd een apparaat kapot gaan waardoor hij wel veel vermogen gaat trekken.

Als je meer vermogen wilt exporteren zul je de accu op een aparte groep met zekering moeten zetten.
84hannes @Skix_Aces18 oktober 2024 13:37
Goed verhaal, maar houdt dit op bij een zekering?

Stel ik heb een hoofdstop van 25A op een fase. Op die fase heb ik twee groepen met zonnepanelen en twee groepen met verbruikers. Iedere groep is gezekerd op 16A, wat ook toevallig precies is wat er doorheen gaat. Ik lever 2x16A en verbruik 2x16A. Er gaat dan 32A door een draadje dat gemaakt is voor maximaal 25A toch? Maar door de hoofdstop gaat 0A, dus die slaat er niet uit.
phubert @84hannes18 oktober 2024 13:51
Nee dit houdt niet op bij de zekering, de zekering is aan het begin van het traject. Zoals eerdere posts aangeven heb je te maken met berekening van de bedrading. In Nederland is de bedrading in woonhuizen in principe 2,5mm2 en 1,5mm2 voor verlichting (schakeldraad). Het maximaal toegestane vermogen van de bekabeling in huis gezien de afstand is 16A. Als je het plug-and-play zonnepaneel bijvoorbeeld in je keuken in plugt en daarbij ook nog keukenapparatuur gelijktijdig gaat gebruiken gaat er veel te veel vermogen over de bekabeling, vooral als men meer dan 1 paneel gaat aansluiten.

Niet dat 'reguliere' zonnepanelen altijd op de correcte wijze worden aangesloten door een wildgroei aan klusbeunen, hierbij wordt (over het algemeen genomen) wel een aparte (aardlek)installatieautomaat in de meterkast geplaatst zoals het hoort en om de veiligheid te verhogen. Het zou de voorkeur hebben plug-and-play zonnepanelen op eigen aardlek-automaat aan te sluiten om overbelasting te voorkomen.
Verwijderd @phubert18 oktober 2024 21:21
Het maximaal toegestane vermogen van de bekabeling in huis gezien de afstand is 16A.
Onjuist.
Bij zacht (flexibel) draad is het maximaal toegestane vermogen 20A en bij draad met een harde kern 32A.
bkor @!mark18 oktober 2024 13:31
Maar als je dan bijv. zou kiezen om voor een 10A automaat te kiezen voor die specifieke groep omdat er toch geen grotere verbruikers opzitten.
Dan lijkt me het handiger om het gelijk goed aan te leggen en dus vast (in plaats van een stekker). Verder weet je niet wat iemand mogelijk in een stopcontact stopt. Een gast/bezoeker, de volgende bewoner, etc. Je hebt ook dingen zoals een PV-verdeler.
bilgy_no1 @bkor19 oktober 2024 00:41
Ik zie wel een scenario voor zoiets als een schuur achter in de tuin waar al een groep naartoe loopt die verder weinig wordt gebruikt. Of mensen met een tuinhuisje bij een moestuin. Daar is het verbruik vaak minimaal en ben je met een paar panelen al klaar. Dan scheelt het iets als je dit zelf neerlegt en inplugt zonder aanpassingen aan de meterkast.

Het zal in dat soort gevallen maar een paar panelen betreffen die ook bij elkaar niet zo heel veel piekvermogen hebben.

Ga je voor een volwaardige installatie van meer dan 1-1,5 kWp en ook op je normale dak, dan begint het al logischer te worden om inderdaad een vaste installatie te maken.
Grrrrrene @Skix_Aces18 oktober 2024 15:16
Ik heb het idee dat je de vraag van @thomasv niet goed begrijpt (of ik, dat kan ook :P). Een normale PV-installatie zit inderdaad achter een automaat in de meterkast, dus die levert eventuele stroom terug aan het huis altijd via de andere automaten in die groepenkast. Datzelfde zal voor een thuisaccu gelden.

Maar als je zo'n plug-and-play zonnepaneel (of -accu) aansluit op een stopcontact, en (the horror) er misschien wel 4 op een verdeelblok aansluit (want iedereen kan dit nu aansluiten, niet gehinderd door enige kennis van zaken), krijg je via zo'n PV-installatie potentieel ook die 2000W aan vermogen op het koper in je muur, onzichtbaar voor de automaat in je meterkast. Voor je zonnepanelen gaat er niks mis, want ze maken geen kortsluiting. Voor je automaat gaat er ook niks mis, want er wordt <16A stroom getrokken door je apparaten, maar je koperdraden krijgen 5000W te verwerken.

Datzelfde kun je in zekere zin over batterijen zeggen. Ik ben echt bang dat al die "makkelijke" kleine installaties nog tot veel branden gaan zorgen, omdat mensen niet goed snappen waar ze mee bezig zijn.

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 18 oktober 2024 15:16]

Fly666 @Skix_Aces18 oktober 2024 12:50
En wat met mensen die dan 3 panelen van 3000W aansluiten in dezelfde kring?
Hobbit13 @Fly66618 oktober 2024 13:06
Dan vliegt sowieso de zekering van drie groep eruit, omvormers met een eigen groep zitten vaak achter een trage 16A zekering, die kan geen 39A aan. En anders de hoofdzekering van die fase bij een 3x25A aansluiting.

Als je netjes 4 of 6 mm2 kabels gebruikt en een 1x40A aansluiting hebt, zou het allemaal goed kunnen gaan. Of het mag weet ik niet (verwacht van niet). Maar met 9000 Watt piek aan panelen zou ik zeker voor een 3 fase aansluiting gaan, en dan kan het gewoon op een eigen 3x16A groep zonder enig probleem.
d3x @Fly66618 oktober 2024 13:16
eerst en vooral er bestaan geen panelen van 3000W en als je deze op eenzelfde kring zet gaat die automaat alsnog afslagen. als je die alle 3 op aparte kringen zet gaat het afhangen van je hoofdautomaat. Maar weet dat er in BE een limiet is van 5kVa voor een enkel fase en 10 voor 3 fase.

[Reactie gewijzigd door d3x op 18 oktober 2024 13:18]

phubert @Fly66618 oktober 2024 13:54
Ik / Het is onwenselijk om zoveel vermogen op 1 groep te zetten of voor een 1 fase aansluiting, uitgaande van een 1x40A. Verdeel het dan over een 3 fase aansluiting. Maar als je met dit soort vermogens gaat werken moet je eigenlijk een installateur inschakelen voor de veiligheid.
Verwijderd @Fly66619 oktober 2024 00:25
Als dat op een 3 fase inverter is zie ik geen enkel probleem. 3 fase 16a kar alamatje er voor en gaan. Maar op 1 fase 40a? Dat is een no go.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 19 oktober 2024 00:27]

Verwijderd @Skix_Aces18 oktober 2024 21:11
in de huidige NEN staat NIETS meer over direct zonnepanelen aansluiten op een stopcontact, en in de vorige kon ik het ook al niet vinden.

Dit mocht altijd tot 520 watt per groep. maar met het vervallen hier van is het nog steeds NIET waar dat een zonnepaneel altijd alleen achter een eigen zekering zit!

Plug and play zonnepanelen zijn in Nederland dus een No-Go.

Het mag ook via een PV-verdeler aangesloten worden indien er verder niets meer tussen de zekering en deze PV-verdeler zit.

Deze verdeler bestaat uit 2x 16a b karakteristiek installatie automaten, en 2x hoofdschakelaars. 1 voor de zonnepanelen en 1 voor de rest zo als een wasmachine of je schuurtje waar je panelen op liggen.
Naafkap @thomasv18 oktober 2024 11:03
Het heeft er mee te maken dat in theorie op de groep 3600W + 800W =4.400W aan vermogen kan gaan lopen op de groep zonder dat de automaat afschakelt. Dat komt neer op ca 19A. Dat wordt verondersteld om nog veilig te zijn op kabels in huis met een 2,5mm2 diameter.
KabouterSuper @thomasv18 oktober 2024 10:54
Het punt is dat zodra jij teruglevert via een stopcontact er 'stromen' heen en weer gaan lopen die de stroomkabels niet aankunnen, maar waarvan de zekering niet tript. 3600W leveren en 3600W consumeren via stopcontacten in dezelfde groep kan resulteren in een belasting van 7200W op je stroomkabels, maar er gaat 0W door je zekering. De waarde van 800W is inderdaad vrij arbitrair.
Stoney3K @KabouterSuper18 oktober 2024 11:58
Je berekening gaat verkeerd: Als een stopcontact aan de ene kant aan de 'muur' is aangesloten via de zekeringkast, en er een 3600W zonne-installatie naast zit ingeprikt, dan kan er door dat stopcontact 7200W aan vermogen worden getrokken (3600W vanuit de muur + 3600W van de zonnepanelen) zonder dat er een zekering uit klapt. De groepenkast ziet namelijk niet dat er nog 3600W vanuit de andere kant wordt ingevoerd.

Dat is een slordige 32A wat veel te veel stroom is voor de bedrading en het stopcontact, dus dat gaat bij elkaar een beetje warm worden.

Je kan het oplossen door elk stopcontact zijn eigen dedicated zekering te geven zodat je nooit meer dan 3600W opneemt, of je zonnepanelen vast te bedraden (dan wel via een eigen dedicated stopcontact). In ieder geval geen bronnen en verbruikers bij elkaar op één groep.

[Reactie gewijzigd door Stoney3K op 18 oktober 2024 11:59]

Grrrrrene @Stoney3K18 oktober 2024 15:22
Je kan het oplossen door elk stopcontact zijn eigen dedicated zekering te geven zodat je nooit meer dan 3600W opneemt, of je zonnepanelen vast te bedraden (dan wel via een eigen dedicated stopcontact). In ieder geval geen bronnen en verbruikers bij elkaar op één groep.
Volgens mij is dat alleen een oplossing als je die zekering niet bij het stopcontact plaatst, maar in de meterkast, zodat ieder stopcontact zijn eigen dedicated stukje koper heeft. En zelfs dat dure en relatief veilige idee gaat mank zodra iemand zo slim is om een verdeelstekker aan te sluiten op dat stekkerblok, waarbij je weer terug bent bij af: daar kunnen een verbruiker en terugleverapparaat op worden aangesloten.

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 18 oktober 2024 15:22]

Verwijderd @Stoney3K18 oktober 2024 21:16
er van uitgaande dat je 3x 2,5 vast (massief) draad hebt kan je maximaal 32A doorvoeren. 7200 watt is dus geen enkel probleem. bij zacht draad heb je gelijk. dan is de max 20A
arbraxas @Verwijderd18 oktober 2024 22:44
Vind je 16A stopcontact leuk. Die brand je echt uit de muur
Verwijderd @arbraxas18 oktober 2024 23:24
Nee, want die zit niet in het 32a deel. Die zit achter een eigen 16a b kar

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 18 oktober 2024 23:25]

Luckyoil @Stoney3K19 oktober 2024 08:49
@Geen bronnen en verbruikers op 1 groep: betekent dit dan ook dat 1 groep altijd terug levert (zonnepanelen) en de andere groepen alleen verbruiken? Dat is bij een salderingsregeling minder erg (hoe zit dat met terug leverkosten?) maar je wil toch net dat je eerst je eigen stroom verbruikt voordat je terug levert?
Stoney3K @Luckyoil19 oktober 2024 09:31
De panelen leveren natuurlijk wel tot in de groepenkast en vanaf daar wordt het weer door verdeeld.

Ze zitten alleen achter een aparte zekering.
tweakuwe @KabouterSuper18 oktober 2024 12:02
Als je 3600W levert en 3600W consumeert, dan gaat er 3600W door je kabels. Dan heb je in theorie geen issue bij een goede installatie.

De problemen bij zulke plug and play zonnepanelen is als je meer dan 3600W gaat consumeren, terwijl er minder dan 3600W door je zekering gaat. Als je bijv. 7000W consumeert terwijl er op dezelfde groep 3600W van je zonnepanelen wordt geleverd, dan kan er 7000W door je draden gaan terwijl de zekering maar 3400W ziet lopen en niet afslaat.
phubert @tweakuwe18 oktober 2024 13:58
Ik heb genoeg voorbeelden voorbij zien komen waarbij een niet wetende consument 3 elektrische kachels van 2000W op een 3-voudig stekkerblok van de budgetwinkel aansluit en het vreemd vind dat groep knalt, of als ie het wel trekt door te trage zekering het stekkerblok snoer aan de vloer geplakt zit.
DominoNL @KabouterSuper18 oktober 2024 10:58
Dat er 0 door je zekering gaat is dan toch juist omdat de 3600W die geleverd wordt direct gaat naar de 3600W die geconsumeerd wordt. Of die 3600W dan aan de ene kant van de draad (je meterkast) of de andere kant van je draad (je zonnepaneel/batterij) geleverd wordt maakt dan volgens mij geen reet uit herstel; de kant van je meterkast is dan dus normaal natuurlijk afgezekerd.. maar je komt volgens mij sws alsnog niet op 7200W.

[Reactie gewijzigd door DominoNL op 18 oktober 2024 11:00]

dasiro @KabouterSuper18 oktober 2024 13:18
Alles wat je op een gewoon stopcontact aansluit staat parallel met elkaar, wat ook wil zeggen dat er parallel gevoed wordt (in het geval van een "domme" voeding/accu/batterij) en dus van die 3600W levering 1800W naar het toestel en 1800W naar het net, terwijl het net ook 1800W levert naar het toestel. In totaal gaat er dus nog steeds maar 3600W door de kabels en 1800W door de zekering.
Verwijderd @thomasv18 oktober 2024 14:03
Met het gecombineerd vermogen van je zonnencellen en je (bijv) 16A groep, kan het best dat je 5000W trekt (als je meerdere zware apparaten aansluit) over de leidingen (~3600W van je groep en ~1400W van je panelen). De stop klapt er dan niet uit, want daar loopt nog steeds maar 16A langs, maar de bekabeling in de muur zal het niet leuk vinden, met mogelijke brand tot gevolg.

Ik vindt dit sowieso erg linke apparaten, mede ook omdat er stroom staat op de pennen van je stekker, iets wat volgens 'normale electro regels' niet mag.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 18 oktober 2024 14:07]

MSalters
@Verwijderd18 oktober 2024 14:50
Volgens mij zijn dit nog steeds "normale" PV systemen, die dus de 50Hz van het net moeten detecteren voordat ze besluiten om terug te leveren. Stekker niet in het stopcontact? Dan geen 50 Hz en geen spanning op de pinnen.
StormRider @thomasv18 oktober 2024 10:53
Volgens mij loopt de belastbaarheid van een 2.5mm2 kabel in onze muren op tot 20Ampere. Dat maal 230volt maakt je maximale belastbare vermogen op de kabel. De meeste groepen worden op 3600 watt afgezekerd toch?
Belastbaarheid berekenen: 20a maal 230 volt: 4600 watt

4600-3600=1000 1000-800= 200watt aan marge nog over.

We werken dus met een ruime veiligheidsmarge. Dan moet je de groep dus ook nog een keihard gaan belasten. Een warmtepomp droger en een moderne wasmachine gebruiken ook nog niet eens zo veel meer.

De vraag blijft altijd wel. Wil je deze grens opzoeken. Een oud stopcontact zwaar belasten brengt risico's met zich mee. Daarbij is het ook belangrijk dat het een geaard stopcontact is en deze goed werkt!

[Reactie gewijzigd door StormRider op 18 oktober 2024 11:01]

arbraxas @StormRider18 oktober 2024 11:50
Nee, 2,5 moet afgezekerd worden op 16A. Dus je maximale belastbaarheid is 3.6KW
Maar de meeste huisinstallaties zijn helemaal niet geschikt voor een langdurige maximale belasting.
Daarom zie je in de winter ook vaak branden door "kortsluiting". Wat in bijna alle gevallen eigenlijk overbelasting is, waardoor er iets heet word. Veel stopcontacten hebben bv een max van 10A.
Wist je dat? Ga je leuk de boot in met je verkeerde aanname (20A max) en 10A geschiktheid.
Dan word het dus 2300-4600= -2300W.

Dat sommetje betekend dus dat in jou voorbeeld je dus 2,3KW aan overbelasting zou hebben.
Weet je dus gelijk waarom dat vermogen zo beperkt is gezet.
Vanwege zware ontwetendheid van mensen. En dan wil ik het nog niet eens hebben over het feit dat dit allemaal veel te simpel is voorgesteld en de praktijk ingewikkelder en nog gevaarlijker is.
StormRider @arbraxas18 oktober 2024 12:32
Dank voor je reactie :) Mijn sommetje zoals je het noemt gaat uit van de bedrading. Je bent natuurlijk vrij om er een 10A Action stopcontact te plaatsen zonder aarde. Wellicht kan je ook nog een kraan erboven monteren.
Je gaat natuurlijk nooit een droger, wasmachine + Homewizard accu op 1 10A stopcontact plaatsen.

Maar ontwetendheid zal altijd blijven. Precies wat @Paterpor al goed aangeeft.

[Reactie gewijzigd door StormRider op 18 oktober 2024 12:34]

arbraxas @StormRider18 oktober 2024 22:39
Dacht je? Ik heb het allemaal intussen wel een keer gezien.
En ja, de wasmachine en droger en accu en zonnepaneel allemaal op een goedkope stekkerdoos op dat 10A stopcontact gaat gebeuren.
In de bijkeuken, vlakbij de kraan voor diezelfde wasmachine.
Mortis__Rigor @arbraxas18 oktober 2024 12:58
In België mag 2,5mm² afgezekerd worden op maximum 20A, 1,5mm² mag afgezekerd worden op maximum 16A.
Jan Heyvaerts @Mortis__Rigor18 oktober 2024 13:54
Ik snapte hier ook de redenering of berekening niet. Tot ik besefte dat het waarschijnlijk over NL gaat. In België inderdaad kabels van 2,5mm2 worden afgezekerd op 20A. 1,5mm2 is 16A.
Paterpor @StormRider18 oktober 2024 11:07
Jammer genoeg is het niet zo simpel. Je hebt ook piekvermogen die niet zo eenvoudig te berekenen is en zoals hierboven ook reeds aangegeven worden er vaak verlengsnoeren gebruikt die niet gebruikt mogen worden bij 20A (dus je verlengdraad gaat rapper branden dan dat de automaat uit gaat).

Dus je hebt gelijk als je 1 toestel op 1 stopcontact aansluit (wat bv bij wasmachines aangeraden wordt).
StormRider @Paterpor18 oktober 2024 11:15
Er zijn over het algemeen geen huishoudelijke apparaten die een langer piekvermogen hebben dan de uitschakelwaarde van je automaat.
Als je zelf een 16A apparaat achter een 10A verlengsnoer zet....... 8)7 8)7

[Reactie gewijzigd door StormRider op 18 oktober 2024 11:17]

Paterpor @StormRider18 oktober 2024 11:55
Ik ben zelf geen technieker maar geef er les in. Daarom vragen vrienden/familie al eens aan mij om te komen kijken als er een probleem is. Ik kan je zeggen dat ik dingen heb gezien waar je achterover van valt.

Voorbeeld:
Kan je eens komen kijken, wasmachine werkt niet meer een ruikt raar. Ik kom kijken .. wasmachine en droogkast op verlengsnoer. Die verlengsnoer was deels opgebrand. Plastiek van stekker wasmachine volledig weg.

Mensen hebben (terecht) geen weet van vermogens en max stroom. Ze kopen gewoon goedkoopste en zelf ik moet daar vaak heel hard zoeken naar het toegelaten maximum vermogen.

Edit: Je hebt gelijk over het piekvermogen maar je wil natuurlijk ook niet dat je automaat steeds uitvalt wanneer er toestellen aanschakelen.

[Reactie gewijzigd door Paterpor op 18 oktober 2024 11:56]

HakanX @Paterpor18 oktober 2024 22:20
Ik heb een goedkope IR straler (verwarming) hier met 3 elementen van 1000 Watt per stuk. Juist zulke apparatuur gebruik je met een verlengsnoer om het perfect te positioneren en hij staat vele uren continue aan. Hier in Turkije staan ze bij vrijwel elke supermarkt in de aanbieding zodra het iets kouder wordt. Hoeveel supermarkt klanten zouden weten welke verlengsnoer je moet gebruiken en wat er nog meer op de betreffende groep is aangesloten?
Prince @StormRider18 oktober 2024 12:48
In theorie kan je tot 25A door een 2.5mm² trekken indien je korter blijft dan 25m. (ik onthoud hem als 25/25/25)
Als je er > 25A door trekt, zal hij beginnen opwarmen. Is dit dus eenmalig een beetje bij een korte piek, dan is er daarom nog geen echt probleem.
Een 20A automaat heeft dus zeker nog marge.

Het is ook een illusie om te denken dat een 20A automaat uitschakelt bij 21A. Het kan gerust zijn dat je 23A trekt voor een uur voordat deze af slaagt. Met wat zoeken op YouTube zal je hier vast wat filmpjes over vinden.

Ik vraag me ivm de stekker-zonnepanelen wel af hoe ze gaan om gaan met de max 10kW teruggifte. Mag je maar 1 stekkerzonnepaneel hebben? of mag ik als ik al een 10kW inverter heb, dit toch ook nog doen? We'll see zeker?
MSalters
@Prince18 oktober 2024 14:47
Het maakt voor het opwarmen niet uit of je 25A door 1 meter of 100 meter trekt. De warmte-ontwikkeling per strekkende meter is in beide gevallen hetzelfde, en de opwarming dus ook.

Regels op dit gebied zijn geen veiligheidsregels, maar dienen ervoor om te zorgen dat er genoeg spanning op het stopcontact staat. De spanningsval is ook per meter, maar die moet je dus wel over 25 meter optellen
willieverhoef @StormRider18 oktober 2024 14:09
En met de mogelijheid dat het 253 volt is bij levering.
Verwijderd @StormRider18 oktober 2024 23:27
De draden in je muren mogen 32a hebben. Dit is massieve kern. Zachte kern mag 22a
Verwijderd @StormRider19 oktober 2024 00:34
Edit. Dubbel

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 19 oktober 2024 00:34]

bytemaster460 @thomasv18 oktober 2024 10:51
Het is meer een veiligheidseis. Een batterij moet professioneel op je lichtnet worden aangesloten. Stopcontacten zijn vaak provisorisch aangelegd of wordt via verlengkabels allerlei apparatuur aangesloten. Als je daar 3600 W over gaat terugleveren aan het net is dat een risico.
thomasv @bytemaster46018 oktober 2024 10:54
Voelt nogal aan als een drogreden. De 16A automaat is ook een veiligheidseis. Het gebruik van juiste diameter draad ook.

Als we rekening moeten gaan houden dat een en ander provisorisch aangelegd wordt en we daar onze normen op gaan baseren hebben we een structureel probleem. Krijgen we straks automaten van 3A omdat jan en alleman allemaal dun speakerdraad gebruikt in plaats van 2.5mm².

[Reactie gewijzigd door thomasv op 18 oktober 2024 10:54]

Pixeltje @thomasv18 oktober 2024 11:06
Nou dat zou niet eens een gek idee zijn als ik sommige installaties zie.. Nederland is voor zover ik weet ook een van de weinige landen waar je vanaf de meter alles zelf mag aanleggen, ongeacht of je daar nu verstand van hebt of niet. Er zijn best veel landen waar dat niet zomaar toegestaan is, of waar je installatie ten minste gekeurd moet worden door een professional.

[Reactie gewijzigd door Pixeltje op 18 oktober 2024 11:07]

thomasv @Pixeltje18 oktober 2024 11:21
Nederland is ook een van die landen waarbij 1x35A/3x25A de norm is en we dus helemaal niet voorbereid zijn op hoge lasten achter de meter, want wil je hogere capaciteit dan mag je kapitalen gaan bijleggen. Er zijn best veel landen, onze directe buren (ook over de plas), waar ze hier wel op voorbereid zijn en de installatie in huis dus ook beter aangelegd lijkt te zijn dan hier omdat het gevaar bij het optreden van fouten nog net wat erger is dan hier (bij een standaard installatie, brand is brand uiteraard), ook met als gevolg dat er beter en/of professioneler op gecontroleerd wordt.

Het VK heeft overigens ook wat je voorstelt aparte "licht circuits" met lagere afzekering, maar die maken dan ook gebruik van "ring circuits" om lasten over draden te verdelen. Desalniettemin krijg je daar met gemak 80A enkelfase je huis in voor bijvoorbeeld een doorstroomboiler voor je douche, en hier dus niet zonder vreselijk veel bij te leggen.

[Reactie gewijzigd door thomasv op 18 oktober 2024 11:26]

GewoonWatSpulle @thomasv18 oktober 2024 11:58
Welk voltage heeft het VK? :+

Oh meestal gewoon 230 zie ik nu net, is al een tijdje terug dat ik daar geweest ben.

[Reactie gewijzigd door GewoonWatSpulle op 18 oktober 2024 11:59]

Hobbit13 @GewoonWatSpulle18 oktober 2024 13:10
Die zitten al heel lang op 240 V, al ruim voordat Europa van 220 langzaam om hoog ging. Oude apparaten hebben soms een aparte 220 en 240 stand op de voeding (en natuurlijk de 120 stand voor de VS).
[Yellow] @Hobbit1318 oktober 2024 14:29
Het VK is naar 230V gegaan toen ze bij de EU kwamen. Dat was een compromis tussen de 220V van het vasteland en de 240V in het VK. Die aanpassing is overigens geleidelijk gegaan gedurende 10 jaar ;-)
Hobbit13 @[Yellow]18 oktober 2024 16:31
Ah, dat wist ik niet.

De range is vrij ruim, waardoor je effectief best een huis in Engeland met 220V kunt hebben, en een huis in NL met 240V. Beide kunnen volledig voldoen. (geloof 10% afwijking acceptabel is)

Ik zit zelf soms op 205 V in de meterkast, zit binnen de marges, maar de warmtepomp achterin de tuin is het daar dan niet meer mee eens (die krijgt dan nog maar iets van 195 V door kabelverliezen). Twijfel om te gaan klagen, als de spanning opschroeven gaan m'n zonnepanelen in de zomer waarschijnlijk weer mekkeren omdat we boven de 253 V uit komen.
System @Hobbit1319 oktober 2024 08:03
Heb vaak 245V in vlaanderen
Tintel @Pixeltje18 oktober 2024 11:11
En helaas zijn er ook veel landen waar het een complete bende is en 'zekeringen' gewoon een stuk draad zijn en draaden zonder isolatie worden gebruikt.... :X

Maar ben het wel met je eens: een controle zou niet gek zijn (bestond vroeger ook - toen elektriciteitslevering nog een gemeentelijke voorziening was). Maar ja, kost geld. Echter nu zou het dan omgedraaid worden: je moet betalen voor een keuring. Maar dat lijkt me ook niets.
Dan moeten dit soort voorzieningen niet via commerciele partijen lopen.
WhatsappHack
@Tintel18 oktober 2024 15:36
En helaas zijn er ook veel landen waar het een complete bende is en 'zekeringen' gewoon een stuk draad zijn en draaden zonder isolatie worden gebruikt.... :X
"Zekeringen zijn duur, een spijker gaat langer mee." :+
arbraxas @thomasv18 oktober 2024 11:42
Het heet de NEN1010 en NEN3140. Verplicht via het bouwbesluit.

En juist vanwege gehobby van eigenwijze handige harrys is dat broodnodig.
U weet wel, 25 kruisstekkers op elkaar steken, want dat is zo handig met kerst.

En wist je dat de meeste stopcontacten geschikt zijn voor 10A ipv 16A?
Dan zit je nog met een volgend verschil, een zonnepaneel / accu is een energiebron. Dat is een wezenlijk verschil met bv je wasmachine wat een verbruiker is.

Er zit vast meer als 1 stopcontact op de groep, meeste mensen hebben geen idee van de belasting van hun groepen. Er is dus gewoon bewust een cap op het te leveren vermogen gezet.
Je moet ook ruimte houden voor bv een stofzuiger of gourmetstel als belasting.
Juist vanwege de stekker kun je niet voorspellen wat de belasting van een groep is, en een zekering is geen goede beveiliging tegen een kleine overbelasting. Die blijft gewoon zijn ding doen, maar je kunt wel hitteontwikkeling krijgen.

Dus lang verhaal kort 600Wp max (zonnepaneel) en 800W voor de accu is helemaal prima in dit concept
bkor @arbraxas18 oktober 2024 13:36
U weet wel, 25 kruisstekkers op elkaar steken
Wat is een kruisstekker? Je bedoelt waarschijnlijk niet zo'n bananenplug (Google resultaat).
Dus lang verhaal kort 600Wp max (zonnepaneel)
Wp zonnepaneel maakt toch niet echt uit? Belangrijker is toch de max van de omvormer? Of bedoelde je dit ook?
Raven @bkor18 oktober 2024 17:44
Ik gok iets a la https://www.freepik.com/p...ous-overload_14646021.htm
bytemaster460 @thomasv18 oktober 2024 12:14
Ik denk niet dat het een drogreden is. Zonnepanelen geven de hele dag stroom en worden in huis achtergelaten zonder dat er iemand thuis is. Apparaten die 3600 W gebruiken zijn doorgaans niet onbewaakt op allerlei stopcontacten en verlengsnoeren aangesloten.
shadylog @thomasv18 oktober 2024 10:54
Misschien lastig/onveilig om meer dan 800W te pompen over lange schakels. Stel je hebt je electra gewoon niet goed op orde binnenshuis, je hebt 20 aftakkingen op je 1 fase aansluitingen en aan de laatste aftakking zet je dan je 2kw aan zonnepanelen. Wat als je stopcontact ongeaard is enz enz.
francisp @shadylog18 oktober 2024 11:27
> je hebt 20 aftakkingen op je 1 fase aansluitingen

Als je installatie gekeurd is, dan heb je volgens het AREI maximaal 8 stopcontacten op je kring.
Hobbit13 @francisp18 oktober 2024 13:14
Dat is ie in woonhuizen in NL niet meer na de eerste verbouwing. Na verplaatsing van meterkasten / muren e.d. is het vaak lastig om nog netjes aan de eisen te voldoen. Denk dat er vrijwel geen huis van voor 1980 is dat volledig aan de eisen voldoet wat betreft elektra.
WouterG @thomasv18 oktober 2024 10:55
Bij een kortsluiting of overbelasting van een verbruiker op een groep waarop ook een opwekker aanwezig is kan de stroom hoger worden als 16A zonder dat de automaat uitschakelt.

De automaat kan 3600watt leveren, als een zonnepaneel dat ook zou doen kan er 7.2kW door de bedrading naar een verbruiker gaan zonder uitschakeling van de automaat.

[Reactie gewijzigd door WouterG op 18 oktober 2024 10:56]

Snow_King @thomasv18 oktober 2024 11:04
Je moet het zo zien: Je hebt een groep die is gezekerd op 16A.

Jij gaat op die groep 16A terugleveren, maar achter die zelfde groep zitten ook nog verbruikers: Denk aan oven, etc, etc. Stel deze verbruikers verbruiken 16A. Netto gaat er door de zekering dan 0A.

Nu kan je dus nog een extra verbruiker achter de zelfde groep aan zetten die ook 16A gaat gebruiken, dan zit je ineens op 32A die je kan gebruiken op een groep die eigenlijk maar 16A zou mogen hebben.

De kabels en stopcontacten kunnen gaan smelten.

800W is ongeveer 4A bij 230V. De kabel in een muur zijn 2,5mm2 en kunnen in principe wel 20A (16+4) hebben.

Daar komt de eis van maximaal 800W vandaan.
terror538 @thomasv18 oktober 2024 11:06
Het grote probleem (vermoed ik) is wat er gebeurt als jij een batterij aansluit die (veel) meer levert dan de max, en er op dezelfde groep een apparaat met kortsluiting zit. Dat apparaat kan dan 3600 watt + wat je teruglevert trekken voordat de zekering uitschakelt, met risico op brand tot gevolg.
800 watt lijkt mij dan ook gekozen als een relatief veilig maximum.
trab_78 @ApexAlpha18 oktober 2024 10:51
Dat staat beschreven in het NEN-artikel waarnaar wordt verwezen in het artikel hierboven. Er is wel een dikke maar. Volgens de NEN-norm moet de omvormer op een aparte groep worden aangesloten, waar verder geen andere apparaten op zijn aangesloten. Dat betekent dat je eerst die groep moet laten aanleggen door een installateur. Je kan je afvragen of je dan niet net zo goed de panelen ook door een installateur kan laten aansluiten.
Stoney3K @trab_7818 oktober 2024 12:01
Dat hoeft natuurlijk niet per sé, stel je hebt de groep van je wasmachine over (want je wasmachine staat heel ergens anders) dan kun je daar ook je zonnepanelen zo op inprikken.

Je zit dan wel nog met issues zoals bijvoorbeeld de aardlekschakelaar. Die moet je er apart bij zetten.
trab_78 @Stoney3K18 oktober 2024 13:54
In dat NEN-artikel staat niks over een aardlekschakelaar. Waar komt die ineens vandaan?
Stoney3K @trab_7818 oktober 2024 19:54
In de NEN1010 in het algemeen? Een wasmachine groep zit over het algemeen niet achter een aardlek (vooral niet in oudere woningen) en bij een omvormer heb je te maken met lekstromen.

Geen probleem als het vast is bedraad maar misschien wel als er een stekker aan zit.
trab_78 @Stoney3K18 oktober 2024 21:31
In de NEN norm staat natuurlijk wel e.e.a. over aardlekschakelaars. Ik doelde op het artikel waarnaar wordt gelinkt in het Tweakers-artikel. Daar wordt alleen gekeken naar brandgevaar doordat de stromen hoger kunnen worden zonder dat de zekering aanspreekt.
Pinkys Brain @trab_7818 oktober 2024 13:32
Als je wil mag je gewoon je eigen groep aanleggen, onder spanning als je het perse wil en nog geen hoofdschakelaar hebt.
trab_78 @Pinkys Brain18 oktober 2024 13:53
Tuurlijk. Maar als je dat kan en wil, heb je denk ik geen behoefte aan een "plug & play" zonnepaneel. Volgens mij ben je dan meer in de markt voor bliksem-energie á la "Doc" in Back to the Future... :P
WillySis @ApexAlpha18 oktober 2024 14:36
Maximum is maar 600 watt (2 panelen).
https://www.zonnepanelen....-stekker/#aandachtspunten
BoerBart @sdziscool18 oktober 2024 10:43
Je zou denken van wel, als je ziet hoeveel ze worden aangeboden, echter lijkt het erop van niet.
Technisch gezien kan het. Het is wel een risico. Installateurs moeten elektrische installaties zoals zonnepanelen installeren volgens het Bouwbesluit waarin wordt verwezen naar de norm NEN 1010:2020 (Nederlandse Normalisatie Instituut, 2021). Daarin staat dat zonnepanelen niet via het stopcontact aangesloten mogen worden. Ook het ISSO ‘Handboek Zonne-energie’ (HBze, ISSO, 2019), de ‘Handreiking Risicobeheersing Advies veilige PV-systemen’ (Brandweer Nederland, 2020) en de ‘Preventiebrochure voor PV-installaties’ (Verbond van verzekeraars, 2022) verwijzen naar de NEN 1010.
Bron

Oftewel, zoals verder op de website staat, een installateur mag het niet, als particulier wel. De vraag is alleen of je het dan moet willen.

[Reactie gewijzigd door BoerBart op 18 oktober 2024 10:46]

trab_78 @BoerBart18 oktober 2024 13:58
Als ik dit artikel goed begrijp staat er niet zozeer in de NEN norm dat zonnepanelen niet op een stopcontact aangesloten mogen worden, maar wel dat ze op een eigen groep moeten zitten waar verder niks anders op zit. Dus een wasmachine-groep die niet voor een wasmachine gebruikt wordt, zou daarmee geschikt zijn voor zo'n "plug & play" zonnepaneel. Maar als je die niet hebt moet je dus sowieso een extra groep (laten) aanleggen, en kan je je afvragen of je dan niet net zo goed een "echte" PV installatie kunt aansluiten, dus zonder stopcontact.

[Reactie gewijzigd door trab_78 op 18 oktober 2024 13:58]

phubert @BoerBart18 oktober 2024 14:08
Oftewel, zoals verder op de website staat, een installateur mag het niet, als particulier wel. De vraag is alleen of je het dan moet willen.
Een gemiddelde consument kijkt er op een hele andere manier naar dan mensen of installateurs die weten waarover ze het hebben. Het vrijgeven van de markt is op vele plekken fijn en een kostenbesparing maar werkt wel de klus-beunen in de hand waarbij de veiligheid onder druk komt te staan. Veiligheid niet alleen voor wie het aanlegt in zijn eigen huis maar ook de omgeving.

Op veel zware apparatuur o.a. keukenapparatuur staat nadrukkelijk vermeld een erkend installateur te raadplegen alvorens aan te sluiten. Waarom zit over het algemeen er geen aansluitsnoer aan een los verkrijgbare kookplaat? Wat ook weer een risico met zich meebrengt aangezien ik genoeg gezien heb dat mensen gewoon bij de bouwmarkt een aansluitsnoer met een Schuko stekker kopen, aan de plaat zetten met de verbindingsbruggen er nog in (32A) terwijl de plaat eigenlijk 2x16A aangesloten dient te worden, dus op een speciale kookgroep. Ja sommige fabrikanten hebben mogelijkheid vermogen te begrenzen, dit heb ik ook meegemaakt een 2x16A van 7200W terug naar 3000W. Veilig mwah, maar als je vervolgens een kwartier nodig hebt een ei te bakken schiet het zijn doel voorbij door onvoldoende vermogen.
Bika @sdziscool18 oktober 2024 10:43
Ja dat wil ik ook wel weten
toekie @sdziscool18 oktober 2024 10:58
Voor zover ik weet (nog) niet want ze zijn niet goedgekeurd met onderandere het argument genoemd in het artikel, brand gevaar door niet goed gebruik/installatie. Dus mocht het mis gaan ben je niet verzekerd. Al zie ik ze zo nu en dan wel gewoon aangeboden op Nederlandse websites. Zag er laatst een bij de praxis in de uitverkoopbak liggen. In Duitsland zijn deze al jaren gewoon toegestaan, worden daar met name verkocht als balkon optie.
Ben benieuwd of er nog gezeur komt ivm met die homewizard plug and play batterij. Die dumpt de stroom ook gewoon in je stopcontact, dat doen deze panelen in principe ook. De werking is namelijk
energiebron (accu/paneel)>> omvormer>>stopcontact. Dus als daar het brandgevaar vandaan komt volgens de nen dan mag die batterij ook niet lijkt me? Of zoeken ze dat brandgevaar meer bij stootschade of dergelijken?

Edit: niet goed gelezen ze hebben het dus ook over die batterijen, die zijn dus (nog) niet goed gekeurd. Grappig dat het hier in nl dus andersom lijkt geregeld, die homewizard mag wel maar niet zonnepanelen.

[Reactie gewijzigd door toekie op 18 oktober 2024 11:00]

ErikT738 @sdziscool18 oktober 2024 11:13
Op mijn huis lagen dergelijke panelen uit 2003, dus ik vermoed van wel. Zelf heb ik het niet uitgezocht, ze waren van de vorige bewoners.
jenshaak @sdziscool18 oktober 2024 12:08
Of je dit mag installeren of niet hangt in Nederland af of de omvormer goedgekeurd is. Deze lijst wordt bijgehouden door Netbeheer Nederland en is hier te vinden: https://www.netbeheernederland.nl/requirements-generators

Hier is ook te vinden dat deze eis vanaf 800 watt geldt. Dus wat hier in andere comments aangegeven wordt klopt. Dus als deze plug and play installaties onder de 800 watt blijven mag dat in Nederland.

[Reactie gewijzigd door jenshaak op 18 oktober 2024 12:10]

TonnyTonny @sdziscool18 oktober 2024 13:09
Geen probleem. Ik heb er zelf 3 op mijn garagedak liggen.
Kijk bv eens hier: https://supersola.com/

Kwestie van opstellen en de stekker er in steken,
phubert @sdziscool18 oktober 2024 14:14
Dat antwoord is 2 delig: Technisch en wettelijk verplichting van meldingsplicht zonnepanelen en thuisaccu.

Bron: https://www.netbeheernede...-registreren-zonnepanelen
marcop23 18 oktober 2024 10:43
In Nederland mocht dat altijd al toch, zolang het vermogen maar minder is dan 500W per groep? In de praktijk kan je dan 1 of 2 zonnepanelen via een stopcontact aansluiten.

Als er nu in België meer zonnepanelen op een groep mogen waar ook verbruikers op zitten, hoe wordt dan geborgd dat er niet te veel vermogen kan worden afgenomen op die groep? Bv 16 A uit de meterkast + 16A uit de omvormer = 32 A totaal.

Nu kan 2,5mm2 draad best wat hebben, maar is 1,5mm2 niet ook toegestaan? Dan wordt het erg krap. En mogelijk 32A door 1 Schuko stopcontact lijkt me ook te veel van het goeie.
cadsite @marcop2318 oktober 2024 10:44
maar is 1,5mm2 niet ook toegestaan?
Neen, dat mag enkel bij kringen waar alleen maar verlichting op zit.
tweakuwe @cadsite18 oktober 2024 12:04
Veel stekkerblokken, ook die met een 16A rating, gebruiken 1,5mm2 draad.
cadsite @tweakuwe18 oktober 2024 12:44
Dat is dan ook geen ‘vaste installatie’.
tweakuwe @cadsite18 oktober 2024 13:32
Dat klopt, maar er zijn daardoor wel stroomkringen die over 1,5mm2 gaan die niet enkel voor verlichting worden gebruikt.
phubert @tweakuwe18 oktober 2024 14:20
Klopt maar hierbij komt de kabellengte welke bepaald vanaf het stopcontact dat het mag. Veelal zijn stekkerblokken of verlengsnoeren niet langer dan 3-5 meter en in meeste gevallen 10m (goedkope bende ter zijde genomen).

Bij bijvoorbeeld een haspel moet deze volledig zijn uitgerold zodat deze zijn warmte kwijt kan.

Maar een uitgerold grasmaaier-snoer van 2-3x0,75 van 10 meter kan geen elektrische bbq hebben van 2000W, de kans dat je erna met een plaatmes over je terrastegels kan om gesmolten draad te verwijderen is groot. (Ben iets te vaak, helaas te laat, getuige geweest van dit soort fratsen)

Edit: toevoeging.

[Reactie gewijzigd door phubert op 18 oktober 2024 14:28]

StormRider @marcop2318 oktober 2024 10:58
Vaak wordt er enkel 1.5mm2 gebruikt als schakeldraad. Bij oa. verlichting
Alxndr 18 oktober 2024 11:12
Bijvoorbeeld dit soort paneeltjes:

https://supersola.com/products/plug-play-supersola

Leuke business, 370W paneeltje voor €700, terwijl hier 550W panelen voor €70 bij de bouwmarkt liggen. Geen idee wat een micro-omvormer kost, maar meer dan 200-300 kan dat toch niet zijn?

Anyway, mensen moeten en mogen natuurlijk geld verdienen, maar ik vraag me af in hoeverre je dit niet voor de helft van de prijs zelf op een middagje in elkaar schroeft?

En leuk dat het 'mag', maar dat is alleen voor de verzekering (als het misgaat) toch? Wie gaat er ooit achterkomen als ik dit zelf bouw en aansluit (zolang het goed gaat ;) )?

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 18 oktober 2024 11:17]

Rogers @Alxndr18 oktober 2024 11:37
In Duitsland krijg je 2x +-400w plug and play panelen rond de €300. Die Nederlandse bedrijfjes zijn hebzuchtig.
bugcyber @Rogers18 oktober 2024 12:38
Inderdaad promo in de duitse lidl € 299 voor 2x 415 wattpiek balkon panelen voor inde stekker.
https://www.hln.be/geld/l...het-ook-bij-ons~a44d31bd/
d3x @bugcyber18 oktober 2024 13:28
In BE komt er een registratie plicht... daar gaan de regels alweer boven komen.

Wat er niet vermeld wordt is:

dat de netbeheerder moeilijk gaan doen /niet toelaten om stekker panelen te leggen als er al liggen via omvormer want dan werkt het volgende punt niet meer...
dat ze geen terugbetaalvergoeding krijgen bij op het net duwen (wat ze enkel kunnen weten bij een digitale meter)
dus maw krijg je al snel de vraag hoe eerlijk ga je zijn met dit al of niet aan te geven... je kan de vraag dan al stellen wat toegevoegde waarde van dit systeem is buiten dat het weer typisch controle beleid is.
Daarbovenop zal de lijst goedgekeurde PV allicht weer extra winst marge op zitten tot het een groothandel oorlogje wordt van bouwmarten en andere markten... en die andere markten vraag je je maar weeral af hoe het zit met garantie claims.

[Reactie gewijzigd door d3x op 18 oktober 2024 13:30]

Rmaxx @d3x18 oktober 2024 16:05
De stroom gaat gewoon over de meter, dus dat is normaal zichtbaar, dat maak geen enkel verschil met 'normale' zonnepanelen. Je gebruikt gewoon micro-omvormers ipv een grote bak, en als de maximale belasting laag genoeg is, kan dat dus met een stekker. Als je installatie verder in orde is is er echt geen enkel probleem.
d3x @Rmaxx21 oktober 2024 10:23
toch wel, want de overheid wil niet dat er terugleververgoeding mogelijk is op deze plug-in panelen....
Rmaxx @d3x21 oktober 2024 10:30
Ah dat realiseerde ik me niet. Maar hoe willen ze dat technisch doen dan? En waarom?? Teruggeleverde stroom blijt teruggeleverde stroom toch? :?
d3x @Rmaxx21 oktober 2024 10:39
het is een digitale meter en op basis van de meldplicht kunnen ze dus zien of het stekker panelen zijn of niet en dus ook het contract met de leverancier zo opstellen zonder teruglever vergoeding.

echter maakt dit een zeer grijze zone voor installaties die al zonnepanelen hebben en die dus wegens omstandigheden nog wat extra willen leggen. zoals vb:

omdat ze ooit maar beperkt aangeschaft hebben en toch net iets meer willen (maar binnen de 5-10kVa norm)
omdat ze ook via deze manier panelen met andere orientatie kunnen leggen (nog steeds binnen de norm)

deze teruggave kunnen ze dus niet meten of financieel tegenhouden, ze kunnen alleen de plaatsing verbieden omdat het niet "toegestaan" is om zo hun terugbetaal ding te ondersteunen en dus de aanmelding niet toe te laten. Ze gaan natuurlijk met het foefje komen dat je zo anders boven de 5-10kVa kan komen, maar dat is enkel als je zelf geen totale opbrengst kan/wil berekenen. Alles hangt eigenlijk af van je hoofdzekering.

BE regels op en top....
Rmaxx @d3x21 oktober 2024 10:49
Haha lekker over nagedacht, waarom niet gewoonnook die stekker meetellen met terugleveren? Ik heb nl exact wat jij beschrijft, en als er over is gaat het terug over de meter, net als de rest.. ivm orientatie erbij gelegd en het loont zich toch.
The Zep Man
@Alxndr18 oktober 2024 11:28
En leuk dat het 'mag', maar dat is alleen voor de verzekering (als het misgaat) toch? Wie gaat er ooit achterkomen als ik dit zelf bouw en aansluit (zolang het goed gaat ;) )?
De VvE, woningcorporatie of verhuurder, als je die hebt. Die ziet zonnepanelen staan op bijvoorbeeld een balkon en kan het wel eens op iets gooien als "niet NEN1010-compliant, dus mag niet". De kans daarop is natuurlijk niet groot, maar dat is wel iets dat roet in het eten kan gooien.

Als je een eigen huis hebt? De balans capaciteit versus investering is met een vaste installatie een stuk beter, en je kan het meteen goed aan laten sluiten.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 19 oktober 2024 06:52]

swtimmer 18 oktober 2024 10:44
In Frankrijk zie je dit soort panelen al enige tijd in alle bouwmarkten. Ik lees daar eigenlijk nooit iets over brand door die panelen zoals de NEN hier aangeeft. Gok dat het grootste risico is dat men misschien een buitenstopcontact gebruikt dat niet echt gemaakt was voor langdurig gebruik etc.
Blokker_1999
@swtimmer18 oktober 2024 10:47
Meerdere panelen op 1 kring => overbelasting en je bent vertrokken
blorf @Blokker_199918 oktober 2024 11:03
Wat kan er gebeuren? Volgens mij is wat een enkel paneel afgeeft op een stroomnet nooit genoeg om daar iets aan kapot te krijgen. Natuurlijk wordt het warm als je er 300 op 1 stekker doet, maar wie was dat van plan? En die kan alsnog veel meer hebben dan je stoppen zelf.
Ik vraag me alleen af hoe je het rendabel kan houden als je een een zwakstroom-bron aan 230V wisselstroom toevoegt. Met transistoren die met de fase mee gaan? Ik zou schatten dat dit stroom kost in plaats van oplevert...

[Reactie gewijzigd door blorf op 18 oktober 2024 11:07]

CPV @blorf18 oktober 2024 11:49
Wat kan er gebeuren?
Pas een nieuwsitem over gelezen.
Bijv als je een groep al zwaar belast (wasmachine, oven etc.) en je stopt er ook nog eens honderden watts in via de zonnepanelen, dan heeft de zekering dat niet in de gaten, maar over de draden loopt meer dan de 16A waarvoor ze ontworpen zijn.
blorf @CPV18 oktober 2024 12:19
Hoezo? Die wasmachine gaat toch minder van buiten halen dan zonder panelen, dus minder belasting van de hele woning. Teveel gelijkstroom samen door 1 draad zou kunnen, maar dan ben je gewoon dom bezig. Daarmee kun je brand veroorzaken zonder dat er stoppen doorslan. Hetzelfde als kortsluiting met een auto-accu waarbij de bedrading in brand vliegt.

[Reactie gewijzigd door blorf op 18 oktober 2024 12:29]

Pinkys Brain @CPV18 oktober 2024 13:00
Dan klapt die groep eruit als de zon niet schijnt, moet al heel toevallig precies op de foute manier gebeuren.

Eerst zonnepaneel erin EN in het begin van het circuit (als het zonnepaneel aan het eind zit sommen de stromen niet op) EN dan met zon teveel aansluiten.
bkor @Pinkys Brain18 oktober 2024 13:25
Dan klapt die groep eruit als de zon niet schijnt, moet al heel toevallig precies op de foute manier gebeuren.
Dat is toch juist waarom er regels zijn? Qua "Zwitserse gatenkaas"-gedachte wil je meerdere beveiligingen hebben. En dat er dus niet alleen maar 1 ding fout kan gaan. Een regel waarbij iets onwaarschijnlijk is is behoorlijk onverstandig met miljoenen huizen en dus miljoenen installaties. Op de miljoenen wordt een kleine kans gewoon een zekerheid.

Edit: Ik dacht dat je het ok vond om meer dan die 800 Watt aan te sluiten.

[Reactie gewijzigd door bkor op 18 oktober 2024 14:03]

Pinkys Brain @bkor18 oktober 2024 13:52
Ik kan op een verlengdoos ook 3 friteuses aansluiten en brand veroorzaken voordat de stop springt.

Met 800 Watt zit je nog ruim binnen de veiligheidsmarges worst case, als je meer aansluit is het aan je zelf.
iqcgubon 18 oktober 2024 13:33
Dat komt goed. Lekker goedkoop paneeltje van Temu en hopen dat je brandverzekering in orde is.
rdfeij @iqcgubon18 oktober 2024 14:36
Dat kan dus niet, alleen goedgekeurde inverters/panelen / sets zijn toegestaan.
In Belgie is het iets strenger dan in NL met de zonnepanelen, zo moet bijvoorbeeld ook je omvormer goedgekeurd zijn door de energiemaatschappij anders mag je deze niet aansluiten. In NL mag je elk merk/type/model laten aansluiten.
MPIU8686 18 oktober 2024 10:47
Vallen mijn APC BR1500G-FR
+ APC Back-UPS BR24BPG dan onder plug-and-playthuisaccu's ?

Of bedoelen ze hier iets anders mee .. lijkt me een grijze zone te zijn.

Heb zo'n back-up batterijen altijd al gebruikt sinds 2015 .. niet enkel voor mijn desktop, maar ook voor mijn camera's + recorder en verlichting. (met 2 extra lichtkringen bijgeplaatst)


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[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 18 oktober 2024 10:49]

Robbierut4 @MPIU868618 oktober 2024 10:50
Lijkt mij dat je UPS alleen stroom levert aan de apparatuur die eran gekoppeld is, niet teruglevert aan je huis. Dus dan is het prima.

Grootste probleem met accu's/zonnepanelen die leveren aan je huis is als er stroomstoring is, dat er dan alsnog stroom op de kabels staat. Niet heel fijn voor een monteur.
Mitssz @Robbierut418 oktober 2024 10:54
Omvormers horen af te schakelen als er geen spanning meer is aan de netzijde. Dus dat is helemaal veilig voor de monteur.
phubert @Mitssz19 oktober 2024 11:51
Omvormers horen af te schakelen als er geen spanning meer is aan de netzijde. Dus dat is helemaal veilig voor de monteur.
Er zijn een aantal Chinese merken waarbij dit niet gebeurd en als installateur heb je ten alle tijden de onderzoeksplicht te checken of iets spanningsloos is; indien correct geplaatst de werkschakelaar uitschakelen.
MPIU8686 @Robbierut418 oktober 2024 11:10
Deze leveren inderdaad enkel stroom aan hetgene wat in de stopcontacten van de UPS zelf aangesloten wordt, is gewoon een soort van enorme powerbank met een vermogen van 865Watt om de schok op te vangen voor als de stroom uitvalt.

Leveren ook helemaal geen stroom terug aan het huis.
Wist niet zeker wat ze juist bedoelden met plug-and-playthuisaccu's.

Wel heb ik 2 extra vaste lichtkringen geplaatst op het gelijkvloers en boven
Hier zit een UPS tussengestoken zodat er op de belangrijkste punten in huis nog steeds licht kan worden aangestoken + een steeds werkende garagepoort bij een stroomuitval.


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[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 18 oktober 2024 11:12]

Stoney3K @MPIU868618 oktober 2024 12:05
Leveren ook helemaal geen stroom terug aan het huis.
Wist niet zeker wat ze juist bedoelden met plug-and-playthuisaccu's.
Van die accu's om zonnestroom in op te slaan zoals een Tesla Powerwall.

Die zijn niet bedoeld om stroom te leveren bij uitval en ze schakelen dan ook af als er geen netspanning is - ze kunnen niet draaien in zogenaamd 'eilandbedrijf'.
MarcelG @MPIU868618 oktober 2024 10:52
Nee, het gaat alleen om thuisaccus die terugleveren, en dat doet een APC Back-UPS nooit. Ik weet niet of er wel modellen zijn die dat wel doen, maar goed voor de accu is het niet.
DinX @MPIU868618 oktober 2024 10:54
Die leveren geen stroom terug richting het stopcontact waar ze op hangen
ArmEagle @MPIU868618 oktober 2024 10:49
Ik neem aan dat met dat p&p, accu's worden bedoeld die ook terug kunnen leveren.
The Zep Man
@ArmEagle18 oktober 2024 10:51
Klopt. Een UPS is vanuit het perspectief van het net gezien enkel een afnemer, geen leverancier (net als elk ander apparaat dat energie van het lichtnet gebruikt en een accu heeft). Daar is dus niets mis mee.
geetwee 18 oktober 2024 11:55
Belgische energieautoriteit VREG
Zoals de VREG zelf zegt: "VREG is de onafhankelijke autoriteit van de Vlaamse energiemarkt van vandaag en morgen" dus ja ze zijn Belgisch maar bedienen een deel van de Belgische markt.
Verwijderd 18 oktober 2024 12:59
Ik vind nogal bijzonder dat er een keuze is gemaakt in vermogen en niet in stroom.

800 watt levert bij een net spanning van 210 volt 3,8 ampère en bij 250 volt 3,2 ampère.

Net als groep van 16 ampère niet betekent dat de groep met 3,6kWh kan worden belast, dit is namelijk afhankelijk van de hoogte van de netspanning die tegenwoordig doorgaans hoger is dan 230v. Bij 240v met een stroom van 16 ampère kom je al op 3.840 W uit.
SuperDre 18 oktober 2024 18:25
Tja, en als je zo'n ding gewoon in je tuin zet is er niemand die er wat tegen zal doen, totdat je misschien brand hebt, maarja, als zo'n ding in je tuin staat is de kans op andere zaken affikken al een stuk minder.
Roel1966 18 oktober 2024 22:12
Voor wat ik er van begrijp van die plug en play paneeltjes steek je die dus gewoon in op het bestaande stroomnetwerk. Wat ik mij dan af vraag is hoe je dan kan zien hoeveel zo'n paneeltje dan levert aan stroom, plus ja hier in NL met die strafkortingen. Weet niet maar ik zou toch liever kiezen dan voor een meer onafhankeljk systeem waarbij je zelf kan kiezen.
Rmaxx @Roel196621 oktober 2024 10:32
Simpel metertje ertussen (stopcontact) en de microomvormer heeft vaak ook een aparte controller met software voor montoring.
Roel1966 @Rmaxx21 oktober 2024 19:08
Maar dan heb je nog steeds geen controle zo lang die paneeltjes ingestoken zijn op het stroomnet en je alleen dan kan zien wat ze eventueel aan stroom leveren. Evenzogoed wil dat dan nog niet zeggen dat je ook daadwerkelijk die gelevrde stroom van de zonnepaneeltjes gebruikt. Er is dan nergens een sturing en het net zo goed kan zijn dat je gewoon de stroom van het normale netwerk gebruikt.
Rmaxx @Roel196621 oktober 2024 20:08
Ik snap denknik niet wat je bedoeld, maar je kubt dus precies zien wat je panelen opleveren, dat gaat nl richting je meterkast door een los metertje, of door de controller (bijv. Deze ), en op je hoofdmeter zie je wat je totaal aan verbruik en teruglevering hebt gehad.. p1 metwrtje erop en je kunt het realtime zien. Je kunt zelfs de stroom op afstand onderbreken door je slimme stopcontact uit te zetten waadoor je panelen niks meer leveren..
Roel1966 @Rmaxx21 oktober 2024 21:36
Nou voor wat ik begrijp steek je die plug en play panelen in op een stopcontact neem ik aan, althans dat ik wat ik vanuit het artikel begrijp. En ja bij een niet plug en play systeem snap ik wel dat je dan die controller erbij hebt en klopt het wat jij schrijft.
Rmaxx @Roel196621 oktober 2024 22:30
Ik heb beide systemen. 1 is gewoon met een stekker. Stopcontact zit op een aparte groep met 2 aircos, is geen enkel probleem. (Ook volgens de erkende installateur). Tussen de stekker en het stopcontact zit een smart-stopcontact (zoiets) die o.a. de stroom meet. Die kan ik realtime zien in een app. Die ap controller heb ik ergens in een doos liggen, is overbodig voor mij.Ik snap ook niet waarom belgie nu een verschil wil maken tussen terugleveren voor een stekker installatie en via een normale omvormer.. behalve de hoeveelheid is er eigenlijk geen verschil.

[Reactie gewijzigd door Rmaxx op 21 oktober 2024 22:33]


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