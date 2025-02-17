Eneco NL verhoogt terugleverkosten voor zonnepanelen met 3 cent per kWh

De Nederlandse tak van Eneco verhoogt de terugleverkosten voor klanten met zonnepanelen met 3 cent per teruggeleverde kWh. De verhoging geldt voor klanten met een variabel contract vanaf 1 april. De verhogingen werden vorige week voor nieuwe vaste contracten ingevoerd.

Nederlandse Eneco-klanten betalen vanaf 1 april 0,1723 euro per kWh, bevestigt Eneco aan Tweakers na berichtgeving van NU.nl. Deze klanten betalen nu nog 0,1430 euro per kWh. Eneco zegt de prijzen 'voornamelijk' te verhogen vanwege 'gestegen onbalanskosten', dus als de vraag op het energienet afwijkt van het aanbod, bijvoorbeeld vanwege andere weersomstandigheden of een grotere dan verwachte vraag.

Eneco zegt de verhoging voor klanten met een variabel contract gefaseerd in te voeren over een periode van drie maanden. Klanten met een nieuw vast contract betalen sinds 10 februari meer, schrijft Energievergelijk.nl. Voor klanten met een contractduur van één jaar gelden dezelfde tarieven als voor klanten met een variabel contract. Voor klanten met een driejarig contract gaan de terugleverkosten eveneens met drie cent omhoog van 0,1530 naar 0,1823.

Overigens gaat de terugleververgoeding ook licht omhoog. Deze stijgt van 0,1730 euro per kWh naar 0,1823 euro voor een variabel of éénjarig contract, of van 0,1830 naar 0,1923 euro voor een driejarig contract. Netto krijgen deze klanten dus 2 cent minder, omdat de terugleverkosten meer stijgen dan de terugleververgoeding. Klanten krijgen alleen een terugleververgoeding als ze op jaarbasis meer terugleveren dan dat ze verbruiken.

Oude terugleverkosten Nieuwe terugleverkosten Oude teruglever-vergoeding Nieuwe teruglever-vergoeding
1-jarig contract of variabel 0,1430 euro 0,1723 euro 0,1730 euro 0,1823 euro
3-jarig contract 0,1530 euro 0,1823 euro 0,1830 euro 0,1923 euro

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 17-02-2025 15:52
443 • submitter: Jelle

17-02-2025 • 15:52

443

Submitter: Jelle

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Reacties (443)

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Vinnie.1234 17 februari 2025 15:55
Dit blijft natuurlijk het briljantste verdien systeem ooit. Je laat mensen duizenden euro's investeren om zelf stroom op te wekken. Daarna laat je die mensen geld betalen om dat aan jou terug te mogen geven en vervolgens verkoop je deze energie weer voor het dubbele aan de buren.
kiang @Vinnie.123417 februari 2025 17:08
Ik ben me alvast aan het oriënteren op thuisbatterijen met laag vermogen, dus enkel en alleen voor de opslag van mijn stroom om die later te gebruiken.

NIET voor handelen op de onbalansmarkt: dat is ook zo'n feestje waar mensen nu massaal voor worden warmgemaakt door Zonneplan & co, maar je weet gewoon dat mensen over 2 jaar en koude douche krijgen en die batterij van 10.000 euro nooit terugverdiend wordt. Want denk even 10 seconden na: als die Zonneplan nexus zo'n fantastische geldmachine is, waarom zou Zonneplan hem dan verkopen? Als hij daadwerkelijk zo winstgevend is zouden ze elke batterij die ze importeren gewoon zelf houden om er zelf grote winsten mee op te strijken. Maar dat doen ze niet: Zonneplan maakt keihard reclame om zo veel mogelijk mensen duizenden euro's in hun sprookje te laten stoppen. en wanneer over 6 tot 24 maanden de muziek ophoudt zijn het weer consumenten die met de gebakken peren blijven zitten.

Daarom dus: focus enkel op alles dat achter je eigen meter zit. Dat is van jou en kan geen beleid of facturatiemethode een speld tussen krijgen.
Alles waar je voor moet vertrouwen op de energieleveranciers en de politiek heeft zich in de afgelopen 2 jaar als totaal onbetrouwbaar bewezen.

Bespaar, sla eigen energie op, en gebruik die energie wanneer het jou het beste uitkomt. Want men kan geen absurde vergoedingen eisen voor energie die je niet gebruikt, en energie die je van je eigen paneel in je eigen batterij stopt, daar weet je leverancier niet van en kunnen ze dus ook niet misbruiken om hun kwartaalcijfers mee te spekken.

[Reactie gewijzigd door kiang op 17 februari 2025 18:41]

Q @kiang18 februari 2025 11:30
Pas op met thuisbatterijen:

Veel kant-en-klare oplossingen lijken afhankelijk van ‘de cloud’.

Tip: check het volgende:

- werkt de accu nog (goed) als de fabrikant failliet is en/of de cloud uit zet
- kun je de accu nog beheren zonder cloud?
dev-random @kiang17 februari 2025 18:55
Er zit hier zeker een kern van waarheid in. Maar helemaal ga ik er ook niet in mee, dat Zonneplan en anderen geen financieel risico lopen wil nog niet zeggen dat het voor de consument helemaal oninteressant is.

Een groot deel van de winst zit namelijk in de beschikbare aansluiting en capaciteit daarvan. Alles boven 3*35A kost per kW vermogen gruwelijk veel geld, ook voor de grootverbruikers. Ervan uitgaande dat er überhaupt ergens capaciteit beschikbaar is.

De aansluiting van een normaal huishouden gebruiken, waar toch voor betaald moet worden!, is dus een economisch interessant startpunt. (Tenminste, tot men daar ook dynamische tarieven introduceert).

Of de winst die Zonneplan maakt op de accu ooit terugverdiend worden door haar klanten gaan we vanzelf meemaken, of niet :+

[Reactie gewijzigd door dev-random op 17 februari 2025 18:56]

kiang @dev-random17 februari 2025 22:31
Of je de kosten eruit haalt weten we wel hoor: het antwoord is neen.

1) in de projecties van zonneplan (en de overzichten die hun gebruikers online enthousiast delen) is nooit de slijtage van de batterij opgenomen. De meeste fabrikanten geven garantie voor ongeveer 6.000 cycli. Met een prijs van ongeveer 500€ per kWh opslag moet je dus ongeveer zelf 8c/kWh aan kosten rekenen voor de afschrijving van de batterij.
2) wat men altijd vergeet is de round trip efficiency. Die is vaak niet al te best, soms slechts 60%. Maar laten we uitgaan van het beste geval, wat de fabrikanten zelf in de specs zetten: 80%. Dus je mag je afschrijfkosten per geleverde kWh al verhogen naar 0.096c want je batterij laadt eigenlijk 20% meer dan dat je zou denken.
3) vanaf 2027 is er geen saldering mr wat dus wil zeggen dat opladen op een goedkoop moment je alsnog 13c/kWh kost.

Dat tezamen wil dus zeggen dat je om winst te maken op 1kWh stroom je een spread moet hebben van 13+9,6 = ongeveer €0,22. Nou, mag jij mij even vertellen hoe vaak dat gebeurt: vandaag was de spread 15c, morgen 10c, dus je batterij staat nu niets te doen zonder saldering (en met saldering win je amper 1-6c per kWh na afschrijving van de accu).
En als de spread al zo hoog is zo is: dan zit je nog maar break even te draaien.

Nu hoor ik de zonneplan gebruikers roepen "ja maar kijk eens, ik heb de batterij al een jaar en het afgelopen jaar €1500 verdiend met mijn nexus, voordat saldering stopt heb ik echt al heel wat verdient, dat het daarna trager gaat is niet zo erg!". Ja, misschien, maar weet je wat er in dit afgelopen jaar ook is gebeurd? De Nexus is €2000 goedkoper geworden. Door de batterij niet te kopen had je dus meer verdient.

Kortom, een batterij voor onbalansgandel is volgens mij absoluut niet gunstig, en het onbalansfeestje stopt helemaal in 2027. (Of eerder, want de netbeheerders zijn niet blij dat er nu in rijke buurten plots meerdere huishoudens zijn die op hetzelfde moment 5 tot 10 kW gaan laden of terugleveren)

Disclaimer: ik ben geen specialist, ik ben simpelweg iemand die best wat gelezen heeft, en ik kan me dus vergissen of bepaalde zaken fout begrijpen. Maar het hele zaakje lijkt me echt een luchtspiegeling gebaseerd op wat ik heb gelezen.

Ik blijf er daarom bij dat het me veel maar dan ook veel veiliger lijkt om je enkel te focussen op wat achter je meter ligt, daar ben je namelijk veel minder afhankelijk van derde partijen die jouw belangen niet behartigen om het financiële plaatje te doen kloppen.

[Reactie gewijzigd door kiang op 17 februari 2025 22:35]

beschuitfluiter @kiang18 februari 2025 10:33
Gros wordt verbruikt door warmtepomp bij mij; in de avond. Nul invloed op.
En ga niet onder de 15 graden stoken. Het is allemaal weer een grote shitshow
kiang @beschuitfluiter18 februari 2025 11:50
Qua verwarming kan je het enigzins oplossen door een boilervat te gebruiken, dat is dan effectief een warmtebatterij die je doorheen de dag al kan laten opwarmen om dan in de avond te gebruiken. Maar dat is enkel effectief voor je sanitair water natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door kiang op 18 februari 2025 15:06]

bkor @beschuitfluiter18 februari 2025 13:20
Gros wordt verbruikt door warmtepomp bij mij; in de avond. Nul invloed op.
Mijn Itho warmtepomp kan ik sturen dankzij een bordje van een Tweaker. Bijvoorbeeld om het warmebedrijf tijdens de duurste uren te blokkeren.
matroosoft @kiang18 februari 2025 23:39
Voor jou informatie: Zonneplan handelt op de onbalans markt, als consument zelf kun je alleen op de day ahead markt handelen. De spread op de onbalans markt is veel groter dan op day ahead.
kiang @matroosoft18 februari 2025 23:41
Je kan het niet zelf? Dan ben je dus volledig afhankelijk van de goodwill van Zonneplan, naast dat je ook nog onderhevig bent aan de willekeurige markt, en wetgeving die elk moment een streep door je rekening kan trekken.
Dat, plus extra kosten van 13c/kWh vanaf 2027 door de afschaffing van saldering, geeft me niet echt vertrouwen in de Nexus.

edit: waar kan je die prijzen inzien? Ik ben benieuwd hoeveel groter.

[Reactie gewijzigd door kiang op 18 februari 2025 23:44]

matroosoft @kiang18 februari 2025 23:51
https://services.tenergy....spx/actualimbalanceprices

Vandaag een tamme dag maar er zitten wel grotere verschillen in.
chielsen @dev-random17 februari 2025 19:56
Eens. Ook helpt het natuurlijk dat je intern kan salderen en is de onbalans handel extra. Alleen maar een batterij neerzetten voor onbalanshandel niet uit nee, maar als consument kan de combinatie wel interessant zijn.
Maar idd Zonneplan is erg aggresief en niet altijd realistisch.
N1ckk @kiang18 februari 2025 10:51
Ja, maar(!) ik keek laatst naar Sessy (zullen vast ook andere aanbieders bestaan of komen). Lijkt een prima product hiervoor, kosten (ex subsidies, ex installatie) 3550€ voor 5 kWh (gemiddeld huishouden zou tussen 3 en 7 kWh per nacht gebruiken - met 1 stuk kun je in ieder geval 100% efficiency pakken dan).

Als je uitgaat van afnameprijs van 0,30€ per kilowatt, dan heb je 2367 cycli of lees "dagen" nodig voor breakeven. Dat is 6,5 jaar. Sessy zegt dat die 6000 cycli moet meegaan, dus hij levert bij gelijkblijvende stroomprijs ook 3500€ op (give or take).

Wat mis ik?
Q @N1ckk18 februari 2025 11:17
De winter en het weer.
Jij gaat in de winter waarschijnlijk 3/4 maanden die accu niet vol krijgen.
En dan nog de slecht weer dagen.

Reken maar op 10+ jaar.
N1ckk @Q18 februari 2025 11:24
Dat is best een groot gat in mijn berekening die ik inderdaad volledig ben vergeten. Ik zie dat in de winter zonnepanelen gemiddeld ,1kWh per stuk per dag opleveren - dan ga je geen batterij opladen inderdaad. Dus als dit 30% van het jaar is, dan ga je idd naar 10 jaar.
Mar.tin @N1ckk18 februari 2025 11:48
1kWh per paneel per dag in de winter zou top zijn. Mijn beste dag vorige maand met 20 435Wp panelen op het dak was +- 6kWh, met voldoende dagen van 0,75kWh.

Pas nu eind feb komt t een beetje los richting de 10kWh per dag de afgelopen paar dagen. (Da's nog steeds maar 0,5kWh per paneel per dag).
N1ckk @Mar.tin18 februari 2025 12:01
Helaas, ik schreef 0,1 :(. Ik had in mn vorige huis 12 panelen, die deden ook rond 1kWh per dag. Dat ging natuurlijk meteen op, dus een batterij was leeg gebleven.
FalconerHG @N1ckk18 februari 2025 13:23
1kWh haal je echt niet in de winter.

Dit is ook waarom zonnepanelen heel rap oninteressant aan het worden zijn. Terugleverkosten, saldering... Als het zo doorgaat legt met een jaar of 2 helemaal niemand meer zonnepanelen op het dak. (het is nu al volledig ingestort).
N1ckk @FalconerHG18 februari 2025 13:33
Helaas, ik schreef 0,1 :(. Ik had in mn vorige huis 12 panelen, die deden ook rond 1kWh per dag (bij elkaar). Dat ging natuurlijk meteen op, dus een batterij was leeg gebleven.
FalconerHG @N1ckk18 februari 2025 13:36
Yes :(

Ik vermoed dat er tussen oktober en februari niemand is die z'n batterij ook maar een beetje opgeladen krijgt.

Met de salderingsregeling werd het lichtnet onze batterij, maar die wordt nu 'afgesloten'. Dit feestje is voorbij.
Zygivt @FalconerHG18 februari 2025 14:15
Vol geladen misschien niet, maar opgeladen toch zeker wel. Er zijn wel vaker zonnige piekmomenten op een dag die meer opwek, dan verbruik creëren. Deze zon pieken kun je dan in je batterij kwijt.
FalconerHG @Zygivt18 februari 2025 16:32
Ik betwijfel dat zeer sterk.

Mijn huis verbruikt per dag zo'n 8-11kWh afhankelijk van of we thuis zijn. 17 panelen (300 Watt peak) op het dak, en op een zonnige dag zoals vandaag doe ik zo'n 2.5kWh. Een batterij zou bij mij echt nul opladen. En ruimte voor 60 panelen heb ik niet. ;)

Sure, krachtiger paneel, beter gepositioneerd, minder verbruik... Er zijn scenarios waar een batterij wel wat oplaad, maar ik denk dat maar het weinig voorkomt.
Zygivt @FalconerHG24 februari 2025 11:36
Beetje late reactie, maar de situatie kan inderdaad verschillen. Ik heb diezelfde dag 7 opgewerkt en tussen 12.00 en 1700 alleen maar terug geleverd. Zonder saldering, zou je dat liever in een accu steken.
Q @N1ckk18 februari 2025 11:26
Yes. Afhankelijk van het product heeft dat ding ook cloud nodig en over 10 jaar is een sessy al lang en breed verdwenen, de cloud uitgezet en doet het ding niets meer.
N1ckk @Q18 februari 2025 11:33
Volgens mij werken deze producten in ieder geval voor de basisfuncties (dus niet het handelen in dynamische energie) gewoon offline. Maar eens, over 10 jaar nog support krijgen is maar de vraag - ook voor grotere merken.
kiang @N1ckk18 februari 2025 16:34
Je mist sowieso nog efficiëntie: 1kWh erin komt er niet uit als 1kWh. Onder ideale omstandigheden kan je uitgaan van 80% efficiëntie (dat komt omdat je AC->DC->AC doet).

Maar ik snap je vraag niet helemaal: wat is je scenario? Wil je de batterij gebruiken voor handleen (goedkoop laden en op dure momenten terugleveren?

In dat geval is dit mijn berekening (ik kan fout zijn, corrigeer dan vooral):
1. Slijtage: de batterijen zijn meestal gerate op 6000 cycli. Met een prijs van €3550 voor 5kWh opslag kost de batterij dus 710€/kWh, dus effectief kost elke kWh die je erin pompt je €710/6000 = 11,8 cent.
2. Efficiëntie: laten we uitgaan van optimale efficiëntie: 1kWh erin pompen levert amper 0.8kWh op, dus wil je 1kWh leveren dan moet je 1.25 kWh erin pompen, waardoor je dus ook harder je batterij verslijt: kosten per kWh leveren zitten dus al, enkel qua slijtage, op 14,75 cent.

Tot 2027 kan je dus die batterij gebruiken om winst te maken, maar dus enkel op momenten dat het verschil groter is dan 14,75 cent. Dat is dus niet vandaag of morgen (de spread is vandaag en morgen 10cent). Sure, je KAN je Sessy aanzetten (en dat willen de fabrikanten ook, die hopen dat je de afschrijving niet meeneemt in je berekening), maar de slijtage aan je batterij kost meer dan je kan verdienen.

Een spread van 15 cent of meer gebeurt wel met enige regelmaat, maar dat kan zeker niet elke dag.

Vanaf 2027 salderen we niet meer, en dan kost het opladen vanaf het stroomnet je sowieso ook nog eens 13 cent per kWh. Dan is je batterij dus pas winstgevend als er een spread is van 27,75 cent. Dat gebeurt amper, dus je batterij zal bijna niets staan doen.Batterijen gebruiken om optimaal terug te leveren zou ik echt niemand aanraden.

Wil je je batterij echter enkele gebruiken om je eigen verbruik op te vangen? Dan verandert het plaatje:

Laadt je je batterij op op goedkope momenten om op dure momenten zelf te gebruiken: houdt wederom rekening met efficientieverlies, wat lijdt tot meer verbruik (en dus meer energiebelasting)

Wil je de batterij gebruiken om je eigen zonnestroom op te slaan? Wanneer saldering wordt afgeschaft kan dit best interessant worden. Houdt ook daar wel weer rekening met het efficientieverlies en slijtage van de batterij: is het voordeliger de stroom aan je fabrikant te verkopen, of om het op te slaan (en 20% te verliezen en per kWh enkele centen aan slijtagekosten te absorberen).
N1ckk @kiang19 februari 2025 07:18
Ik volg je berekening juist heel goed. De vraag die bij mij achterbleef gisteren was: is het een goede investering voor mijn woning? Je zult hem terugverdienen (8-10 jaar), maar that’s about it. Dus puur financieel is het een slecht product met deze aanschaf- en stroomprijzen.

De enige use case die ik me nog kan bedenken is grid failure. Nu ondenkbaar in Nederland, maar wellicht is dat de toekomst door slecht netbeheer of iets ergers zoals oorlog in Europa. Maarja, dan wil je eigenlijk 15 kWh.

Laatste afweging voor mijzelf: wil je een praktisch onblusbare batterij in je meterkast zonder enige upside naar dit (kleine) risico met grote impact.
BobJung @kiang18 februari 2025 09:44
Ik ben net aan het genieten van mijn Homewizard batterij. Kreeg hem zaterdag binnen.
Aangesloten en als eigen buffer voor gebruik als je niet meer terug leverd. Scheelt me nu 7,5kwh afgelopen 3 dagen. Als het bewolkd is en de panelen minder dan eigengebruik opleveren vult hij direct aan. Bij hele dag zon loopt tie vol met 800w in 3 uur en zodra de zon weg is leverd die batterij dat terug.
Geweldig apparaat, binnenkort komt mijn tweede.
Na een seizoen ga ik kijken hoeveel erbij moeten.
beschuitfluiter @BobJung18 februari 2025 10:34
Ik zou graag jouw rekenmodel zien voor hoe dit onder de streep zichzelf terugverdient.
P_Tingen @beschuitfluiter18 februari 2025 11:12
Of je het terug gaat verdienen weet ik niet, maar ik weet wel dat je vrij veel kan halen door 'peakshaving', net wat @BobJung zegt: als de zon even weg is of als je de waterkoker aanzet en meer gebruikt dan je op dat moment opwekt, springt de batterij bij en gebruik je dus nog steeds je eigen stroom.

Ik ben wel eens aan het rekenen geweest maar de berekening is lastig omdat je het verbruik en de PV opbrengst van de hele dag per minuut moet weten, maar ik zie het nog niet zo somber in, helemaal niet als het salderen is afgeschaft. Tot die tijd ga je er niet veel aan verdienen omdat de piek-stroom die je uit het stopcontact haalt toch wel verrekend wordt met de PV opbrengst van eerder of later
beschuitfluiter @P_Tingen18 februari 2025 11:21
ja ik zie het allemaal nog niet; vooral ook doordat je dubbele belastingen gaat betalen straks

https://www.bright.nl/nie...ij-is-onvermijdelijk.html
P_Tingen @beschuitfluiter18 februari 2025 11:22
Zolang je niet teruglevert aan het net heb je dat probleem sws niet
beschuitfluiter @P_Tingen18 februari 2025 11:33
Als je gasloos huis hebt en gemiddeld aantal panelen ga je in de zomer altijd leveren en kom je in de winter altijd tekort
kiang @beschuitfluiter18 februari 2025 11:56
Dna heb je het over jouw panelen die terugleveren, dat is niet waar het eerder over ging: dat betreft je batterij opladen met netstroom, en die stroom daarna terugleveren.

Ook daar betaal jij overigens geen dubbele belastingen: jij betaalt belasting als jij je batterij laadt met netstroom, en wanneer jij die stroom teruglevert betaalt IEMAND ANDERS er weer energiebelasting over.

Je kan nu gaan beargumenteren dat dat niet hoort of zo, maar dit heeft geen enkele invloed op de terugverdientijd van de batterij.
Zygivt @beschuitfluiter18 februari 2025 14:04
Steeds meer omvormers maken het mogelijk om niet terug te hoeven leveren.
AutCha @beschuitfluiter18 februari 2025 15:24
De HomeWizard plug in accu is gemaakt om alleen te laden bij overschot en te ontladen bij vraag doordat het in contact staat met een P1 meter die weet of er vraag of juist aanbod is. Dat gebeurt dus volledig achter de meter en heb je geen last van de dubbele belasting.

Voor accu oplossingen die laden bij laagtarief en afgeven bij hoogtarief heb je gelijk, maar daar is de HomeWizard niet voor bedoeld.
BobJung @beschuitfluiter19 februari 2025 00:41
Mijn doel is niet terug verdienen, mijn doel is inzicht. Daarbij is dit reuze leuk om te zien functioneren in je eigen huishouden.
3raser @kiang18 februari 2025 10:23
Als de salderingsregeling stopt zou ik mijn zonnepanelen (Enphase) het liefst zo'n werkprofiel meegeven dat ze nooit meer dan 10Wh terug leveren. Dit zou voldoende moeten zijn om de P1 meter te laten zien dat we aan het terug leveren zijn zonder dat er daadwerkelijk veel energie het net op gaat. Een eventuele HomeWizard accu kan dankzij die kleine terug levering zien dat hij mag gaan opladen wat ervoor zorgt dat mijn overschot aan zonnestroom wel de accu in gaat maar amper het net op gaat. Op die manier kan ik met een eenvoudig accusysteem mijn eigen energie zoveel mogelijk binnenshuis houden.
smooc @3raser18 februari 2025 20:39
Beter je emphase aan de ac out van een victron multiplus-ii zetten. De victron kan de spanning verhogen of frequentie beetje aanpassen waardoor de omvormers stoppen. Energie meter met snelle updates (dus geen p1 is veel te traag) en je hebt wat je wil.

Ik doe dit voor 3300 euro. Dat is multiplus , batterij van 14.3kwh en vm 3p75ct meter.

HomeWizard is duur. Tuurlijk leuk wat betreft plug n play maar met een overheid die onbetrouwbaar is, en energie bedrijven die truukjes uithalen wil ik veel meer controle. En we zijn tweakers toch?
Aldy @kiang18 februari 2025 13:39
Want denk even 10 seconden na: als die Zonneplan nexus zo'n fantastische geldmachine is, waarom zou Zonneplan hem dan verkopen? Als hij daadwerkelijk zo winstgevend is zouden ze elke batterij die ze importeren gewoon zelf houden om er zelf grote winsten mee op te strijken.
Dit is wel heel kort door de bocht. Om te beginnen is investeren in handel iets anders dan investeren in gebruiksgoederen. Je hebt een aanzienlijk groter kapitaal nodig als je die accu's zelf gaat exploiteren. Verder moeten ze vervolgens op zoek naar mensen die hun energie aan hun willen leveren. En als laatste: Als er een accu van Zonneplan bij de klant staat, dan heeft een andere accuboer het nakijken.

Even voor de duidelijkheid: Ik heb geen aandelen in Zonneplan, werk er niet en ben ook niet van plan een thuisaccu aan te schaffen.
Redwood @kiang18 februari 2025 15:47
Hou er wel rekening mee dat onbalans en handelen op de dynamische mark twee verschillende zaken zijn.
Ik ga juist investeren in een slimme(re) accu. In mijn geval een Victron.
Met name dan ook om mijn eigen verbruik te verhogen, maar ook om te handelen op dynamische energie.

Daar is behoorlijk wat winst te behalen, zeker als je een grootverbruiker bent zoals ik.

Nu is het ook zo dat de al die accu's van leveranciers zelf behoorlijk aan de prijs zijn.
Voor de 10k die de 13.3kWh van Tibber kost, zet ik al zo'n 50kWh van Victron neer.
mafl @kiang18 februari 2025 19:50
Daarom dus: focus enkel op alles dat achter je eigen meter zit. Dat is van jou en kan geen beleid of facturatiemethode een speld tussen krijgen.
Alles waar je voor moet vertrouwen op de energieleveranciers en de politiek heeft zich in de afgelopen 2 jaar als totaal onbetrouwbaar bewezen.
Ik ben het er mee eens, maar ik speculeer ook graag. Stel nou dat morgen iedereen zelfvoorzienend zou zijn in zijn eigen warmte en energie (dus ook voor transport). Dan wordt er geen benzine meer gekocht, geen stroom meer van het net afgenomen en geen gas meer verbrand. Dat zorgt vervolgens voor een begrotingstekort door misgelopen accijnzen en BTW. Hoe zouden ze dat dan oplossen, een tekort wordt natuurlijk niet geaccepteerd in Den Haag.

Dit is een extreem scenario, maar met persoonlijke investeringen in duurzaamheid en energieopslag gaat het wel in die richting. Afhankelijkheid is als melkkoe te gebruiken, en het tegengestelde niet. Daarom verwacht ik dat het stille beleid zal zijn om onafhankelijkheid tegen te werken. Zonneplan en kornuiten willen gewoon verkopen en bekommeren zich om eigen gewin. Dat de particulier met de gebakken peren komt te zitten is de schuld van de beleidsmakers.
sprankel @Vinnie.123417 februari 2025 19:23
Het is een hardnekkig idee dat een energieleverancier jou zonnestroom duur kan doorverkopen wat komt omdat consumenten vaak niet begrijpen hoe die vaste prijs tot stand komt.

Voor een energieleverancier is er geen vaste prijs, alle stroom die ze verhandelen word aan marktprijs verhandeld.

De vaste prijs die ze aan de consument geven is dus opgebouwd op wat een gemiddelde klant aan continu veranderende marktprijzen kost op jaarbasis + overhead + risicopremie + winstmarge.

Als een energieleverancier een vaste prijs van 0,20 aanrekend wilt dat zeggen dat sommige dagen de leverancier veel winst maakt omdat de werkelijke prijs 0,10 is en sommige dagen maken ze enorme verliezen omdat de marktprijs 0,30 is maar gemiddeld genomen dekt de vaste prijs hun kosten.

Nu voeg je een klant toe die opwek heeft met zonnepanelen die gaat injecteren als er veel opwek is, het probleem daarbij is dat de marktprijs naar beneden stuikt bij veel opwek, in de zomer zelfs regelmatig negatief gaat. En als de prijs negatief gaat dan moet de energieleverancier betalen om jou opwek te verkopen.

Vervolgens gaat die klant die op een later moment die stroom terug vragen als die geen opwek heeft en tijdens piek momenten waar de marktprijs veel hoger ligt.

Opnieuw de energieleverancier intern werkt niet met vaste prijzen, zij moeten opwekstroom met een marktwaarde van 0,05 cent salderen met stroom van 0,10 tot 0,25 cent.

Klanten die salderen drijven de kosten dus op dus wat doet de energieleverancier? Hetzelfde als de marktprijzen continu hoger zijn als het jaar ervoor, de vaste prijs omhoog gooien bij al hun klanten zodat ze terug uit hun kosten geraken. En klanten die niet salderen betalen in verhouding nu de bulk van jou saldeer fantasie.

Echter dat salderen was maar tijdelijk echter de politiek durft het niet meer afschaffen. Tegelijk ontstaat er een concurentieprobleem want als energieleverancier A 20% klanten heeft die salderen en extra kosten veroorzaken maar energieleverancier B heeft maar 5% salderende klanten, dan kan B onder de gemiddelde vaste prijs van A gaan zitten.

Voor een energieleverancier maakt het dus economisch logica zoveel mogelijk salderende klanten weg te jagen en zoveel mogelijk niet salderende klanten te hebben.

Overigens zijn die terug leverings vergoedingen nog steeds zeer verliesgevend voor de leveranciers, het is meer een pest maatregel om klanten weg te jagen en een statement te maken naar de overheid.

Als je als klant perse met vaste prijzen wilt werken dan moet je opwek en verbruik hun eigen vaste prijs geven. Dan betaal je een gemiddelde vaste prijs voor de werkelijke prijs van stroom die je opvraagt (het systeem dat je altijd al gebruikt hebt) en krijg je de gemiddelde werkelijke prijs voor de stroom die je opwekt.

Als je dan in andere landen gaat kijken dan blijkt die gemiddelde vaste prijs van opwek ergens tussen 0,03 en 0,06 te liggen wat mee veroorzaakt word dat niemand zijn zonnepanelen uitzet als de prijs negatief gaat. (Als ze dat wel doen hebben ze een dynamisch contract)
mvoosten @sprankel18 februari 2025 09:49
Dus moeten ze samenwerken met netbeheerders en overheid om opslag capaciteit en buffer ruimte op het net te creëren. Maar nee, korte termijn visie en de diepte zakken van de directie en beleggers waar het geld in verdwijnt. Wij als burgers mogen opdraaien voor de ellende die zij veroorzaakt hebben. Ik zeg, uitschudden en weer overheids bedrijf laten worden
HellboyFromHell @mvoosten18 februari 2025 11:53
Het is nagenoeg onhaalbaar om "opslagcapaciteit en bufferruimte op het net te creëren". Ze hadden de problematiek jaren geleden al moeten voorzien en nooit die onzinnige subsidies voor zonnepanelen moeten verstrekken; dat is altijd hun grootste fout geweest. Nu heeft een derde van de Nederlanders zonnepanelen op hun dak, waar het net en de netbeheerders niets aan hebben. Nagenoeg elk huishouden is, in plaats van alleen afnemer, nu ook stroomopwekker geworden. Hele wijken wekken nu stroom op in plaats van alleen afnemen zonder dat het net daarvoor werd herzien. Het overschot aan stroom wordt dan ook voor een koopje aan buurlanden verkocht, die op dat moment ook met congestie kampen omdat daar ook de zon schijnt. Een overschot in het net houden is niet mogelijk, want dat zou stroomstoringen veroorzaken.

Sorry hoor, maar capaciteit en bufferruimte op het net creëren is het laatste waar aannemers en netbeheerders zich mee bezig moeten houden. Grootverbruiksaansluitingen hebben al een wachttijd van meer dan twee jaar, en dat zegt nog niets over de grote transporttracé projecten die al helemaal stil liggen.

Meer kabels, dikkere kabels en meer (trafo)huisjes want van die verdomde zonnepanelen komen we niet meer af.

[Reactie gewijzigd door HellboyFromHell op 18 februari 2025 12:12]

Aldy @HellboyFromHell18 februari 2025 13:46
Het is nu als zonnepaneelbezitter heel sociaal om tijdens de zonuren heel veel stroom zelf te gebruiken. Niet alleen kost het je dan minder, maar je belast het net minder of als het mee zit, helemaal niet.
lappro @HellboyFromHell18 februari 2025 15:45
Het probleem is niet de zonnepanelen of de subsidies, maar dat salderen (te lang) gratis is geweest. Er is nooit een prikkel geweest om energie verbruik af te stemmen op je productie. Als gevolg zijn thuis batterijen oninteressant gebleven, waardoor die markt onvoldoende ontwikkeld is en zijn mensen te afhankelijk geworden van salderen zodat het afschaffen veel weerstand veroorzaakt. Daarmee is het probleem van de onbalans op de energiemarkt vooruit geschoven en zitten we nu met de gebakken peren.
Fidesnl @mvoosten18 februari 2025 13:21
. Ik zeg, uitschudden en weer overheids bedrijf laten worden
De netbeheerders zijn overheidsbedrijven.

Misschien is het daar wel misgegaan, omdat het overheidsbedrijven zijn. Jarenlang onvoldoende geïnvesteerd in het net waardoor we nu netcongestie hebben. Was het een commercieel bedrijf geweest dan was netcongestie mogelijk helemaal niet aan de orde geweesti.
Aldy @Fidesnl18 februari 2025 15:27
Was het een commercieel bedrijf geweest dan was netcongestie mogelijk helemaal niet aan de orde geweesti.
Je bedoelt waarschijnlijk dat als het een commercieel bedrijf zou zijn, de netbeheerder zelf de beslissing had kunnen nemen. Want de netbeheerders hebben al heel lang in Den Haag aan de bel getrokken dat er capaciteitsproblemen moesten worden opgelost.
Overigens moet je er niet aan denken dat zo'n belangrijke infrastructuur in particuliere handen zou zijn.
Fidesnl @Aldy19 februari 2025 08:02
Waarom moet ik daar niet aan denken?
Internet is ook in particuliere handen, werkt prima. Tolwegen in Frankrijk zijn ook in particulieren handen, werkt prima. Luchthavens, vliegtuigmaatschappijen, olieraffinaderijen, tankstations en energiecentrales zijn ook in particuliere handen, werkt prima.
Aldy @Fidesnl19 februari 2025 09:56
Om te beginnen is internet niet in particuliere handen; internet is van niemand. De tolwegen in Frankrijk zijn pas sinds 2006 in particuliere handen en voor wegen is dat een beetje tekort om nu al te stellen dat het prima werkt. Ik denk niet dat je kunt stellen dat luchthavens in particuliere handen zijn als de staat alle aandelen heeft en de rest van je voorbeelden zijn geen infrastructuur, wel voor de maatschappijen zelf, maar niet voor het land.
Spoorwegen, een elektriciteitsnetwerk, wegen, dat verstaan we onder infrastructuur.
Fidesnl @Aldy20 februari 2025 06:29
Om te beginnen is internet niet in particuliere handen; internet is van niemand.
Je snapt prima waar ik op doel.
FalconerHG @mvoosten18 februari 2025 13:33
Opslag van overtollige electriciteit op schaal is met de huidige technologie niet meer dan een droom.

Batterijen (EV style) zijn te duur en andere methoden kosten teveel ruimte of zijn gevaarlijk. Ik was een tijdlang erg positief over zink-air batterijen maar die komen niet van de grond (pun intended).

Weinig oplossingen aan de horizon, ben ik bang.
sprankel @mvoosten18 februari 2025 18:09
Als jij opslag wenst is het niet moeilijk, laat een batterij installeren en je bent klaar.

Maar dan blijkt die batterij wel veel te kosten, tussen de 0,10 en 0,17 per kWh die je erdoor draait uit mijn eigen berekeningen (de exacte kost is van heel veel factoren afhankelijk)

Als je het dan gaat uitrekenen bij een consument dan is het heel lastig om echt winst te maken op die thuisbatterij waarbij de marge vooral bestaat uit dat je de distributie, taksen en overheidstoeslagen kan uitbesparen.

Zuiver op het net handelen met batterijen op enkel stroomprijs? Extreem zeldzaam dat de prijzen je toelaten een winstmarge te maken.

Nu kan je discussie voeren over de exacte kost van opslag en hoe je exact die opslag moet gaan gebruiken, feit is en blijft, de kosten zijn er.

Dus wie gaat die kosten dan betalen?

En voor je zegt de netbeheerder, die rekenen die kosten gewoon door aan de klanten. Dat is hetzelfde als salderen waarbij je de kosten vooral doorduwt naar diegene die niet kunnen salderen.

De overheid? Dan moet die ofwel hun inkomen verhogen (belastingsverhoging) of op iets anders besparen.

Diegene die wenst te salderen? Dat is saldering afschaffen zonder luidop te zeggen dat je saldering afschaft met nog meer kosten dan wat de saldering nu eigenlijk al kost.

Overigens wanneer je over opslag spreekt dan gaat dit enkel over uren, mogelijks 24 uur. Stroom tijdens de zomermaanden opslaan voor in de winter? Dat is science fiction technologie.
carlo @sprankel18 februari 2025 17:19
Voor een energieleverancier is er geen vaste prijs, alle stroom die ze verhandelen word aan marktprijs verhandeld.
Ik neem aan dat energieleveranciers gewoon contracten hebben afgesloten met energieproducenten, slechts een (klein) deel van de elektriciteit wordt dan via de dagmarkt verhandeld.
sprankel @carlo18 februari 2025 17:56
Net zoals je op de beurs olie kan kopen in de toekomst kan je dat op de energiemarkt ook doen dus ja je kan een future kopen welke een afnameplicht veroorzaakt op vervaldatum.

Echter die futures zijn zeer speculatief waarbij die ook stijgen en dalen afhankelijk van wat de markt denkt dat er gaat gebeuren. En als de markt denkt dat er veel opwek gaat zijn, dan word dat in de marktprijs verwerkt.

Het bestaan van futures of contracten zoals jij het noemt, heeft op zich geen effect op mijn verhaal.

Integendeel, ze durven vaak op een perverse manier de prijs kunstmatig verhogen door teveel speculatie.

Een mooi voorbeeld daarvan waren de futures tijdens corona voor ruwe olie die negatief gingen. De speculanten kregen die niet meer verkocht en op vervaldatum moesten de speculanten die ruwe olie fysiek in ontvangst nemen, nogal een probleem als de afnemer een prive persoon blijkt te zijn die aan het handelen is vanop de zolderkamer.
GewoonWatSpulle @Vinnie.123417 februari 2025 15:57
Yep en effectief heb je nog steeds een rekening van nagenoeg niets, perfect toch? Jij een mooie terugverdientijd, energieleverancier handige extra energiebronnen en de netbeheerder de gebakken peren.
Luchtbakker @GewoonWatSpulle17 februari 2025 16:04
Yep en effectief heb je nog steeds een rekening van nagenoeg niets, perfect toch?
Met salderen heb je gelijk, maar als dat straks voorbij is gaat die vlieger natuurlijk niet meer op.
david-v
@Luchtbakker17 februari 2025 16:12
dan is een thuisaccu icm een EV weer een stuk interessanter. In de zomer gaat het hoe dan ook wel een ding worden, want ik produceer op zonnige dagen bijna 20kWh, ik verbruik zelf ongeveer 10kWh per dag + laden van EV wat niet dagelijks gebeurd. Het overschot kan ik dan niet altijd in mijn thuisaccu of EV kwijt.

Ik moet gaan rekenen of de investering voor een thuis accu zich dan terug betaald, maar voorlopig hebben we nog (deels) saldering, dus ik wacht het nog even af.
Nijl @david-v17 februari 2025 16:33
Als je die energie later weer gaat anspreken (vanaf 2027), dan mag je 2x energiebelasting aftikken! Weet waaraan je begint! Er is geen batterijboer die je dat vertelt!

[Reactie gewijzigd door Nijl op 17 februari 2025 16:35]

Dorank @Nijl17 februari 2025 16:54
Er jij levert geen bron. Waarom zou ik jou verhaal geloven?
Heroic_Nonsense @Dorank17 februari 2025 17:10
Toch heeft hij gelijk.

Bright heeft er twee weken terug een artikeltje aan gewijd:

https://www.bright.nl/nie...ij-is-onvermijdelijk.html
kiang @Heroic_Nonsense18 februari 2025 06:58
De eigenaar van de batterij betaalt geen dubbele energiebelasting, waar men het over heeft is dit:
https://solarmagazine.nl/...is-een-oplossing-in-zicht
Wanneer elektriciteit van het stroomnet wordt gehaald en opgeslagen in een thuisbatterij, betaalt een kleinverbruiker energiebelasting over de elektriciteit die wordt afgenomen. Bij teruglevering aan het net wordt daar geen belasting over geheven. Maar als dan de spreekwoordelijke buurman deze elektriciteit afneemt dan moet ook hij nog eens belasting afdragen. Zo ontstaat een stapeling waarbij hetzelfde product meermaals belast wordt.
Dus ja er is dubbele belasting, maar been dit heeft geen enkele invloed op jou als batterij-eigenaar en jouw terugverdientijd.

In ieder geval, wat ik iedereen aanraadt: focus enkel op war er achter de meter zit, dus opslag eigen energie (of goedkoop opladen met en dynamisch contract) en gebruik een batterij enkel om je eigen verbruik naar nul te brengen. Energie opslaan om later terug te leveren aan een hogere vergoeding, dat is een spelletje waar je en gegarandeerd aan zal verbranden, want de energieleveranciers zullen altijd een manier vinden om je te beroven.
Nijl @Dorank17 februari 2025 16:59
https://solarmagazine.nl/...iebelasting-thuisbatterij
Kloppendlid @Nijl17 februari 2025 17:13
En dat is dus alleen bij het laden en of ontladen via het net een probleem.
Wat je wilt is zoveel mogelijk van je eigen opgewekte energie kunnen gebruiken om juist minder belasting en geen terugleverkosten te hoeven betalen.
En hierin zijn kleine thuisaccu’s een goede oplossing.
Nijl @Kloppendlid17 februari 2025 17:16
Ja, maar dat kunnen ze dus NIET zien:

Dat laatste komt volgens de minister doordat zelf opgewekte elektriciteit – bijvoorbeeld via zonnepanelen – ingevoed wordt in de thuisbatterij. ‘Omdat de thuisbatterij ook (belaste) elektriciteit van het net kan hebben afgenomen tijdens het opladen, ontstaat er vermenging van belaste en onbelaste elektriciteit. In dit licht is het op dit moment onmogelijk om te bepalen of de elektriciteit die vanuit een batterij aan het net wordt teruggeleverd, belast is geweest met energiebelasting.’

Denk als consument maar niet dat het ook maar in jouw voordeel is ....

[Reactie gewijzigd door Nijl op 17 februari 2025 17:17]

Dorank @Nijl17 februari 2025 18:03
MAW je bron ondersteund niet je initieele claim:
Als je die energie later weer gaat anspreken (vanaf 2027), dan mag je 2x energiebelasting aftikken! Weet waaraan je begint! Er is geen batterijboer die je dat vertelt!
Je spreekt hier over gebruik vanaf de accu.

Maar je bron:
n dit licht is het op dit moment onmogelijk om te bepalen of de elektriciteit die vanuit een batterij aan het net wordt teruggeleverd, belast is geweest met energiebelasting
heeft het over terugleveren aan het net vanuit een accu.

De oplossing is heel simpel: niet terugleveren vanuit de accu.
SpoekGTi @Dorank17 februari 2025 18:22
En ze kunnen dus ook niet zien of jouw batterij is geladen met netstroom ipv zonnestroom.
Nijl @Dorank17 februari 2025 18:06
Er is geen enkele garantie dat je EV of thuisbatterij NIET teruglevert. Over 2 jaartjes gaan we zien wat dit gaat betekenen voor de eigenaren van een EV en/of thuisbatterij. In DH is er iig geen haast bij.

[Reactie gewijzigd door Nijl op 17 februari 2025 18:15]

Kloppendlid @Nijl17 februari 2025 19:38
Die kans kan er zijn als je een batterij via bepaalde partijen afneemt.
Zelf heb ik een Victron omvormer met eigen accu's waardoor ik volledige controle heb over het systeem.
Ithaca81 @Nijl17 februari 2025 18:46
Hiermee wordt dus bevestigd dat de zonne-energie die overdag extra wordt opgewekt in de avond -in het eigen thuis net áchter de meter- gratis gebruikt kan worden.
Goldwing1973 @Nijl17 februari 2025 17:32
Thuis accu met island mode niet een oplossing?
Kloppendlid @Nijl17 februari 2025 16:55
Leg dat eens uit als je wilt, want niemand behalve jijzelf weet hoeveel er in en uit je accu gaat.
Heroic_Nonsense @Kloppendlid17 februari 2025 17:12
Het gaat spelen als de batterij wordt ingezet om onbalans te voorkomen - zoals veel energieleveranciers die thuisbatterijabonnementen en -financiering leveren vereisen. Dan gaat de stroom wel langs de meter naar buiten (en naar binnen).

Zie ook https://www.bright.nl/nie...ij-is-onvermijdelijk.html
Kloppendlid @Heroic_Nonsense17 februari 2025 17:16
Precies en daar zou je een thuisaccu niet voor moeten inzetten.
Als de saldering wegvalt kan het voor particulieren eigenlijk niet uit.
Maar je kunt de accu’s wel goed inzetten om zoveel mogelijk van je eigen energie te gebruiken en tegelijkertijd ook de piekmomenten op het net te ontlasten.
Heroic_Nonsense @Kloppendlid17 februari 2025 17:18
Daar heb je gelijk in.

Maar er zijn dus partijen die zo'n accu aan je willen verhuren, of voor je financieren, tegen een aantal voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat zij dan met de in jouw batterij opgeslagen elektriciteit mogen handelen op de onbalansmarkt, waardoor jij ineens dubbele energiebelasting gaat betalen.

Die partijen zijn vaak ook nog eens onderdeel van dezelfde holding als de energiebedrijven.
overhyped @Nijl17 februari 2025 17:04
Dat is dus onjuist. De energie die je zelf gebruikt, van je eigen opwek, wordt niet belast.

Alleen als je gaat handelen betaal je over ingekochte energie belasting, en degene die het ontvangt ook. Heel logisch.

Er is genoeg onduidelijkheid, laten we die niet verder vergroten door zulke Posts met een enorm klok/klepel gehalte.
Nijl @overhyped17 februari 2025 17:05
lees:

https://solarmagazine.nl/...iebelasting-thuisbatterij
overhyped @Nijl17 februari 2025 17:18
Die ken ik ja.nogmaals: alleen een ‘probleem’ als je actief terug gaat leveren. Niet bij eigen gebruik van energie.
VVVJeroen @Nijl17 februari 2025 18:35
In dit licht is het op dit moment onmogelijk om te bepalen of de elektriciteit die vanuit een batterij aan het net wordt teruggeleverd, belast is geweest met energiebelasting
Dit gaat om elektriciteit die je eerst afneemt van het net, en daarna weer teruglevert aan het net. Alleen in dat geval betaal je nu dubbele belasting, omdat je eerst betaalt over de afnamen, en dan over de teruglevering. Als je een thuisaccu hebt die je eerst oplaad met je eigen zonnestroom betaal je geen belasting over het opladen. Als je die energie daarna weer consumeert zonder het terug te leveren betaal je wederom geen belasting.
aikebah @VVVJeroen18 februari 2025 08:08
Betaalt "men" dubbel, want je betaalt zelf nog altijd enkel, maar de nieuwe ontvanger van door jou teruggeleverde stroom uit de batterij betaalt nog een keer belasting.
Ithaca81 @Nijl17 februari 2025 16:55
Hoe komt men daar dan achter?
De thuisbatterij slaat toch juist de zonne-energie op die ik niet op het net wil terugzetten omdat ik er dan voor kan betalen. En dat ik dat dan in de avond gebruik komt ook niemand achter want het blijft allemaal achter de meter.

Dubbele betaling van energiebelasting komt dan toch alleen voor als ik een thuisaccu zou gaan gebruiken om te traden op de energiemarkt. Want voor die groep heb ik minder begrip.
Microstar @Nijl17 februari 2025 16:57
Als je je eigen PV-energie vóór de energiemeter opslaat en verbruikt, is je energie belastingvrij.

[Reactie gewijzigd door Microstar op 17 februari 2025 17:03]

david-v
@Nijl17 februari 2025 18:50
Ik wil geen thuisaccu om terug te gaan leveren aan het net (onbalans) maar juist om zelf volledig op te maken en zo min mogelijk terug te leveren aan het net. Van April tot en met September ga ik het niet volledig redden, maar de rest van het jaar wel, dan is mijn dagelijks verbruik hoger dan mijn opbrengst.

Ik moet dan gaan uitzoeken hoe ik het laden van de auto zo kan verspreiden dat ik in de zomer het laden van de auto over meerdere dagen kan spreiden zodat ik op zonnige dagen rond de 12kWh de accu van de auto kan laden, maar dat zie ik niet echt als een oplossing aangezien ik niet veel kilometers rij met de auto om dagelijks 12kWh erbij te laden.
TWeaKLeGeND @Nijl17 februari 2025 16:50
0x
Martinus @Nijl17 februari 2025 16:52
echt waar? damn wat krom.... worden genaaid waar je bij staat, poeh....
pa2ra @david-v17 februari 2025 17:30
Je zou een dynamisch contract kunnen doorrekenen. Wie weet is dat wel het beste voor jou. Dynamische contracten hebben geen terugleverboete.
Donstil @david-v17 februari 2025 19:18
Ja hier nog een, wij hebben op een normale zomerdag ongeveer 25 kWh over, in onze auto gaat 80 kWh maar om die nou elke drie dagen bewust leeg te rijden is ook zo wat.

Voor ons lijken er daarom drie opties voor de zomer.

1. In een accu stoppen zodat we deze in de avond/nacht leeg kunnen maken.
2. Het hele huis permanent op 19 graden met airco’s.
3. De zonnepanelen op een of andere manier afkoppelen.

Ik ga er in ieder geval niet voor betalen om het door mijn energieleverancier te laten gebruiken. Prima als ze het gratis willen hebben, of dat ze mijn opgewekte stroom verkopen maar er voor betalen ga ik niet doen. Dan is de energie transitie mislukt.
david-v
@Donstil17 februari 2025 20:57
De terugleververgoeding is 1 cent hoger dan de terugleverkosten. Voor elke kWh dat je terug levert aan het net krijg je dan 1 cent. Dit gaat pas in op het moment dat de salderingsregeling naar 0% gaat. Dat levert dus nauwelijks iets op en in de zomer op zonnige dagen willen ze het overschot ook niet want de leverancier kan het ook nergens kwijt. Uitzetten is dan de beste optie, al helemaal als je dat automatisch kan regelen. Maar alleen als saldering 0% is.
Donstil @david-v17 februari 2025 21:03
De terugleververgoeding is 1 cent hoger dan de terugleverkosten. Voor elke kWh dat je terug levert aan het net krijg je dan 1 cent. Dit gaat pas in op het moment dat de salderingsregeling naar 0% gaat. Dat levert dus nauwelijks iets op en in de zomer op zonnige dagen willen ze het overschot ook niet want de leverancier kan het ook nergens kwijt. Uitzetten is dan de beste optie, al helemaal als je dat automatisch kan regelen. Maar alleen als saldering 0% is.
Ja uiteraard nadat de saldering stopt, mijn contract zonder terugleververkosten loopt ook nog anderhalfjaar.

Voor nu vinden wij Airco’s de beste oplossing overigens maar dat is persoonlijk natuurlijk. Anders inderdaad uitzetten
TD-er @Luchtbakker17 februari 2025 16:19
Nou nee, want als je nu een terugleververgoeding moet betalen, dan spaar je in de zomer niet meer voor de winter.
Dus heb je geen rekening meer van "nagenoeg niets".

Mijn situatie is bijv. dat ik ruwweg 8000 kWh opwek in een jaar en ongeveer 8500 kWh verbruik. (geen gas)

Met de salderingsregeling en geen terugleververgoeding betaal je dus netto voor 500 kWh in een jaar.
Echter als ik een terugleververgoeding zou moeten betalen (gelukkig net voor 2 jaar vastgezet vlak voordat GreenChoice de terugleververgoeding invoerde), dan zou ik over ongeveer 5000 kWh een terugleververgoeding moeten betalen. (beide teruglever tellers zijn samen na een jaar ongeveer 5000 kWh hoger)
Met de bedragen die hier genoemd worden zou dat dus 5000 * 0,18 = 900 euro schelen.

En daarvoor heb ik dus pak 'm beet 3 jaar geleden 15k euro geinvesteerd...
mjtdevries @TD-er17 februari 2025 18:21
3 jaar geleden speelde deze discussie ook al. Dat iets zoals dit er aan zat te komen was al zonneklaar toen je die investering deed.
TD-er @mjtdevries17 februari 2025 19:26
Jazeker, het kabinet had het toen over geleidelijke afbouw tot 2030.
Niemand had het toen nog over terugleververgoeding, want dat kwam ineens uit de lucht vallen toen de onzekerheid over de salderingsregeling weer groter werd.
Niet te vergeten dat men steeds genoemd heeft dat het doel altijd was dat eigenaren van zonnepanelen de investering in ruwweg 7 jaar zouden moeten kunnen terugverdienen.

Altijd fijn dat je op de beloften van de overheid kunt bouwen...
Donstil @mjtdevries17 februari 2025 21:07
3 jaar geleden speelde deze discussie ook al. Dat iets zoals dit er aan zat te komen was al zonneklaar toen je die investering deed.
Nou dat durf ik te betwijfelen. Ik heb iets meer dan 3 jaar geleden geïnvesteerd en toen best goed onderzoek gedaan naar de teruglever”kosten” ben ik toen niet tegen gekomen.
VVVJeroen @Donstil18 februari 2025 18:02
Het afbouwen van de salderingsregeling staat sinds 2017 zwart-op-wit op de agenda van verschillende kabinetten. In het regeerakkoord van 2017 (pagina 58, "Vertrouwen in de toekomst") word het zelfs expliciet benoemd, met ingang van van afbouw in 2020.

Sindsdien word het door verschillende kabinetten en parlementen als een hete aardappel behandeld, en is de installatie van nieuwe panelen alleen maar versneld. De onderliggende noodzaak/kosten zijn dus alleen maar groter geworden. Dus dat die afbouw ging plaatsvinden kan geen verbazing zijn. Dat het op deze manier door de leveranciers word ingevoerd is... wel creatief en had ik nog niet eerder gezien.
Donstil @VVVJeroen18 februari 2025 18:31
Het afbouwen van de salderingsregeling staat sinds 2017 zwart-op-wit op de agenda van verschillende kabinetten. In het regeerakkoord van 2017 (pagina 58, "Vertrouwen in de toekomst") word het zelfs expliciet benoemd, met ingang van van afbouw in 2020.

Sindsdien word het door verschillende kabinetten en parlementen als een hete aardappel behandeld, en is de installatie van nieuwe panelen alleen maar versneld. De onderliggende noodzaak/kosten zijn dus alleen maar groter geworden. Dus dat die afbouw ging plaatsvinden kan geen verbazing zijn. Dat het op deze manier door de leveranciers word ingevoerd is... wel creatief en had ik nog niet eerder gezien.
Vandaar dat ik ook bewust de teruglever”kosten” noem, en niet de salderingsregeling ;)
Scriptkid @TD-er17 februari 2025 17:28
Met 5000 kwh terug levering a2 cent is dat dus 10000 cent of te wel 100 euro,

Wat je moet doen is dus 9 keer zoveel ,

Dus 45000KWH opwekken en terug leveren en dan speel je weer Kiet. en heeft eneco een probleem van factor 9 groter
TD-er @Scriptkid17 februari 2025 19:43
Nou nee, zoals ik het begrepen heb is die terugleverkosten over wat je teruglever-teller(s) in totaal in een jaar aan het net leveren.

Die 2 cent gaat pas tellen als je netto negatief uitkomt, omdat je met de salderingregeling je teruglevering kan aftrekken van je verbruik.
Dus zolang je netto meer verbruikt dan je teruglevert, heb je dus niets te maken met de terugleververgoeding.

Dus stel ik verbruik 7000 kWh en mijn panelen leveren 8000 kWh op, dan zit je op netto -1000 kWh.
Dan betaal je dus 18ct * 5000 + 19ct * -1000 = 710 euro.

Die terugleverkosten gaan echt over elke kWh die je terugleverteller(s) erbij tellen.

Het enige wat er nog van de salderingsregeling over is, is dat je over de kWh's die je zelf meteen verbruikt niets betaalt als je nu al vast zit aan de terugleverkosten.
Scriptkid @TD-er17 februari 2025 23:02
Dat is toch precies wat ik zeg.

Voor die 710 euro moet je dus *0.02 euro = 35500kwh bovenop je 8000 kwh terug leveren.

Of te wel zorg voor een 40khw installatie en je speel weer kiet en leverd als een malle terug.
TD-er @Scriptkid17 februari 2025 23:55
Ah check, dan had ik jouw bericht compleet verkeerd begrepen.

Je vergeet dan alleen nog wel 1 dingetje... om zoveel terug te kunnen leveren zou ik dan zwaarder dan 3x25A moeten hebben wat meer kost dan die 710 euro.
Laat staan dat er nog ruimte voor zou moeten zijn...
Scriptkid @TD-er18 februari 2025 08:24
Daarom moet je ook niet bij eneco zijn.

Ik zit bij vattefall en daar zijn de boetes veel lager en terug gaves hoger. Ik hoef maar 3500kwh terug te leveren om winst te gaan maken

Maar het is vooral een voorbeeld hoe krom het is men wil kosten druken voor terug leveren want er wordt teveel terug geleverd, resultaat is dat je meer moet terug leveren om winst te maken 8)7
Martijn.C.V @GewoonWatSpulle17 februari 2025 16:01
Nou, mijn rekening ging van 815eu terugkrijgen naar 250eu terugkrijgen naar dit jaar 200eu betalen. Stroomverbruik is iets toegenomen, maar niet zoveel, ik heb namelijk niet +4.000kwh verbruik tov van het eerste jaar :)

Ik snap alle redenen voor afschaffen van salderen etc, maar voor de consument is het niet meer een 'win' hoor. En als je eerst steeds te horen krijgt "Neem panelen, zoveel mogelijk want dat is heel goed!" en dan nu zo droog worden verrast is niet echt een feest. Ik ben wel een beetje boos.

Ik snap dat salderen onbalans maakt, maar nu moet ik betalen voor terugleveren? Een kWh waar ik voor betaal om terug te leveren, die nagenoeg gratis aan m'n buurman-zonder-zonnepanelen kan worden gegeven die er ook de volle prijs voor betaald.

En stel het was wel zo scheef en oneerlijk voor de leveranciers, hoe kunnen ze dan in godsnaam verklaren dat ze een RECORDWINST draaien?

Als het allemaal zo oneerlijk is zouden ze eens moeten kijken om energie ergens op te slaan en later terug te geven. Dat dekt niet zomer/winter, maar wel dag/nacht. En dan wordt t veel gunstiger voor ze. Maar daar lijkt weinig interesse voor te zijn vanuit de energieleveranciers en dat snap ik, namelijk recordwinsten.

[Reactie gewijzigd door Martijn.C.V op 17 februari 2025 16:07]

kujinshi @Martijn.C.V17 februari 2025 16:07
Dat is ook wat echt met je stroom gebeurt. Mijn stroom gaat zomers prima naar beide buren die geen panelen hebben. Stroom gaat de kortste weg dus het verlaat de straat niet eens.

Ideaal. De beheerders moeten aan ons drieen besparen op dat vlak. Dat kan niet anders.

En toch mogen de zonnepanelen eigenaren boeten......
mjtdevries @kujinshi17 februari 2025 18:13
Nu moeten ze boeten, daarvoor hebben ze teveel profijt gehad.
Beiden zijn niet eerlijk.
Annihilism @Martijn.C.V17 februari 2025 16:09
Ach en dan heb je nog die enorme velden die overal geplaatst worden die natuurlijk geen rooie cent hoeven te betalen om terug te leveren.

Zolang de aandeelhouders er maar rijk van worden, het klootjesvolk mag lekker betalen.
ritsl @Annihilism17 februari 2025 23:50
Al die velden hebben vaste contracten, en daarin staat ook dat ze max 50% van hun vermogen mogen leveren. En tegenwoordig ook andere regelingen. Die zonnevelden verdienen hun geld dus ook vooral buiten de vroege middagpiek.
GewoonWatSpulle @Martijn.C.V17 februari 2025 16:47
Waarschijnlijk heb je al heel lang zonnepanelen want het advies was al rond 2019 om niet meer dan je eigen verbruik op je dak te leggen, en als je al zo lang zonnepanelen hebt zijn ze allang terug verdient door de gekte tijdens de energie crisis rondom corona en oekraine.

Voor de rest van je bericht, volgende keer investeren in aandelen van een energie maatschappij ipv. zonnepanelen zou ik zeggen. Dat energie opslaan slaat nergens op en dat weet je toch hopelijk zelf ook wel.
overhyped @GewoonWatSpulle17 februari 2025 17:07
Dat hele eigen gebruik is zo’n onzin. Eigen verbruik wanneer? In de zomer? Dan heb je in de winter niets. In de winter? Past waarschijnlijk niet op je dak? Per jaar? Das een daldeer gedachte, waarvan we al lang wisten dat dat eindig is.

Dus: Gewoon dak vol, dynamisch contract en slim sturen. Ja, in de zomer moet je terug regelen, en ja, in de winter wat bijkopen maar over het jaar zit je goed.
GewoonWatSpulle @overhyped17 februari 2025 19:36
Zolang je nog een hypotheek hebt kan je beter aflossen dan je dak vol gooien.
overhyped @GewoonWatSpulle18 februari 2025 07:33
Vertel me dat je geen verstand van financiën hebt zonder dat je verteld dat je geen verstand van financiën hebt.

Het is duidelijk dat alle negatieve berichtgeving en het zwabberbeleid van onze regering z’n effect hebben.

Als je nu zegt: investeren in een wereldwijde EFT heeft een hoger financieel rendement over de levensduur van de zonnepanelen: ja, dat klopt, maar wat je nu roeptoetert is echt financiën voor kleine kinderen.

Ik heb zelfs in deze maand nog meer opgewekt (en voor 99.9% zelf gebruikt) dan rente + afschrijving op m’n zonnepanelen. 1 keer de auto laden op zonnestroom
Geeft meer rendement dan rente + afschrijving van de zonnepanelen.

Dus nee: extra aflossen op de hypotheek is niet gunstiger dan zonnepanelen leggen. Ook niet met de huidige plannen.
GewoonWatSpulle @overhyped18 februari 2025 17:08
Maar de meeste mensen hebben geen eigen oprit en geen accu, evenveel zonnepanelen nemen als je eigen verbruik en de rest lekker aflossen.
overhyped @GewoonWatSpulle19 februari 2025 08:52
Dit heeft helemaal niets met opritten en accu’s te maken. Wat jij roept is salderingswijsheid.

Nogmaals de vraag: welk verbruik? Dat van de zomer? Dat van de winter? Dat van 13 september? Of dat op salderen gebaseerde jaarverbruik?

Dat laatste werkt nog een kleine twee jaar.

Panelen kosten niets meer, en een heel dak volleggen is bijna geen extra werk ten opzichte van de helft, en het ziet er nog beter uit ook.

Dak dus gewoon vol, passende omvormer. (Niks mis met meer panelen dan de piek van de omvormer) en zorgen dat die klaar is voor dynamische sturing.

Salderen is over.

[Reactie gewijzigd door overhyped op 19 februari 2025 08:54]

GewoonWatSpulle @overhyped19 februari 2025 09:14
In de ik-situatie die je schetst lees ik toch echt een accu (want hoe anders 99.9%) en een elektrische auto.

Bij de meeste mensen namelijk: een tussenwoning zonder oprit en een "vol" dak hebben we het al snel over 9-18 panelen, hoe gaat een gemiddeld gezin daar ooit meer dan 30-40% eigen gebruik mee realiseren zonder accu of grootverbruiker als een auto die toevallig rond het middag uur thuis is en voor de deur staat met een kabelgoot stoep of drempel als de zon schijnt? ;)

Panelen kosten inderdaad een schijntje vergeleken een paar jaar terug en toch is het duurder geworden om je dak vol te leggen. Een "vol" dak betekend ook al snel een 3-fase omvormer en als je dan geen 3-fase meterkast hebt kan je daar ook nog je lol op. Maar goed daar heb jij in jouw situatie allemaal geen last van.

Maar goed salderen is binnenkort over en ik begrijp dat je graag energieleverancier speelt, voor mensen die nu willen starten is daar in ieder geval geen enkele economische onderbouwing voor en lekker neer leggen wat je jaarverbruik is is mijn advies, en dat van vele leveranciers van zonnepanelen en zoals je kan lezen ook het advies van de energiemaatschappijen in de vorm van terugleverboetes of totaal onzinnige vergoedingen van enkele centen per kWh.
overhyped @GewoonWatSpulle19 februari 2025 10:23
Naar drie fasen gaan zou eigenlijk gewoon verplicht moeten zijn, net als slimme sturing.daarnaast is omvormer capaciteit niet hetzelfde als paneelcapaciteit. Overdimensioneren van panelen is prima.

En nee, geen leveranciers behoefte. Sterker nog: ik ga er vcanuit dat in de zomer grotendeels mijn omvormer terug gaat regelen. Maar Op dagen zoals nu, met dure Electra en een slechtere energie mix, wek ik dankzij ‘te veel’ PV genoeg op om overdag gratis te verwarmen, met ‘jaarverbruik’ (auto buiten beschouwing om het vergelijk eerlijker te maken) was dat nooit gelukt.

En dat is een scenario dat in nagenoeg ieder all electric huis past (waar we ondanks dit kabinet toch naar toe gaan)

Tuurlijk: ik ben een idealist die het st te besteden heeft, hoe ik het doe raad ik een ander niet persee aan. De meerkosten van die 8 of 16 extra panelen op een modaal dak blijven de moeite.

Anyhow: ik dwaal af: om op het topic terug te komen, dit krijg je als de politiek faalt: marktpartijen zoeken wel een weg voor zichzelf.
darkpluisje @GewoonWatSpulle17 februari 2025 19:25
Niet het advies hier op tweakers in alle topics. Terugverdientijd was het beste met zo veel mogelijk panelen, en in de winter leveren ze toch weinig op, dus heel je dak vol leggen was het kredo tot de salderingsregels werden aangepast. Dus ook twee jaar geleden nog, toen wij gingen verhuizen en ik mijn hele dak vol heb laten leggen.
Paar maanden later werd duidelijk dat de salderingsregeling enorm vervoegd zou worden. Niet lang daarna kwam de terugleverboete.

Ben er niet boos om, maar als een startende huizenkoper die al een 4,3% rente af mocht tikken door een markt die net explodeerde voelde dit wel alsof ze nieuwe manieren aan het uitvinden waren om me te naaien ;(

[Reactie gewijzigd door darkpluisje op 17 februari 2025 19:26]

Martijn.C.V @GewoonWatSpulle17 februari 2025 17:09
Dat energie opslaan slaat nergens op en dat weet je toch hopelijk zelf ook wel.
Nee, sterker nog: Ik denk dat hier een belangrijk deel van de oplossing ligt. Op wijk niveau een vorm van opslag is erg gunstig namelijk. Nu heeft iedereen die knullige thuis accu's, maar dat is inefficient en mist de voordelen van schaalvergroting.

Als ze in (of buiten, iig in de buurt van) een wijk een opslag maken heeft dat voordelen voor iedereen:
Onze zonnestroom kan daar overdag lekker in lopen, dus onze stroom is niet waardeloos. Niet voor ons en ook niet voor hen.
Dan rond 18:00 komt iedereen thuis: Een lokale buffer kan de piek van die vraag enorm verlagen, de overdagstroom kan nu terug het net voor een gunstige prijs voor de aanbieder.

Het werkt dus erg nivellerend, het stroomnet wordt minder piekerig belast, de zonnestroom kan worden verbruik als de zon weer weg is dus ook duurzamer. En als de zon niet schijnt kunnen ze ook nog eens de buffers overdag langzaam laden, wederom dus de piekbelasting verspreidt over de dag.

In bijv. Australie hebben ze bedrijven die oude EV accu's opkoopt, die zeer minimaal aanpast (enkel een beetje regel elektronica), dat in en container schuif en voila: Een opslag van een paar honderd kWh :)

Het lastige hier is tweeledig:
1. In Nederland heb je de kabellegger, en de stroomleverancier. Bovenstaande oplossing kost de kabbellegger geld en levert de stroomleverancier de besparing op. Daar zijn ze dus nog niet uit.
2. Het is makkelijker en gunstiger om geld te claimen van consumenten, er een zielig verhaaltje aan te hangen dat het moeilijkmoelijk is en klaar.

[Reactie gewijzigd door Martijn.C.V op 17 februari 2025 17:10]

xxs @GewoonWatSpulle17 februari 2025 16:23
Mits je geen defecten aan je installatie krijgt. Ik ken meerdere mensen die al een kapotte omvormer gehad hebben of andere defecten. Je break-even gaat daarmee razend snel omhoog.
ari3 @xxs17 februari 2025 17:26
Precies, daarnaast houden de meeste mensen geen rekening met de onderhoudsinterval van de dakbedekking en de levensduur van de zonnepanelen. Als je nu zonnepanelen laat leggen met een verwachte levensduur van 20 jaar en je moet over 5 jaar de dakbedekking vervangen dan kun je fijn twee keer arbeidsloon betalen voor het verwijderen en terugplaatsen van de zonnepanelen. Al het rendement is meteen weg.
jaapzb @GewoonWatSpulle17 februari 2025 16:09
Nu dus niet meer, dat gebeurde dankzij het salderen. Salderen is officieel nog in werking, maar je mag gelijk het meeste van die salderingswinst (die de overheid subsidieert) terugboeken naar je energieleverancier.
GewoonWatSpulle @jaapzb17 februari 2025 16:38
Gelukkig werkt het niet zo, na je salderingswinst neemt Eneco nu graag wat extra stroom van je af en levert je daarvoor een teruglever vergoeding maar ze rekenen ook een bedragje omdat je het net belast op momenten waarop dat eigenlijk niet uit komt en zij deze overtollige energie niet goed (economisch gezien) kwijt kunnen.
jaapzb @GewoonWatSpulle17 februari 2025 17:37
Oh mooi als het niet zo werkt zal ik even tegen mijn energieleverancier zeggen dat ze die ~500 euro terugleverboete weer terug mogen boeken dit jaar.
GewoonWatSpulle @jaapzb17 februari 2025 19:30
Jouw leverancier is geen Eneco dus ja het kan zijn dat je andere voorwaarden hebt geaccepteerd.
Wouterie @GewoonWatSpulle17 februari 2025 15:59
De netbeheerder is de enige partij zonder winstoogmerk ;) Geniaal ingericht!!
Wouterie @Vinnie.123417 februari 2025 16:00
Yep, dat is het gevolg van het uitbesteden van de uitvoering aan commerciële bedrijven. Het is onbegrijpelijk dat we aan de ene kant mensen hebben die de rekening niet kunnen betalen (energiearmoede) en aan de andere kant mensen die moeten betalen om 'overtollige' energie te leveren.

Geniale oplossing zo.
mjtdevries @Wouterie17 februari 2025 18:26
Nee, dat is het gevolg van domme wetgeving.
Vanaf het allereerste moment was duidelijk dat saldering een domme stimulans maatregel is want het is onwerkbaar op de langer termijn. Maar er was geen plan gemaakt om het een tijdelijke maatregel te laten zijn en daarna wil geen politicus daar zijn/haar vingers aan branden.

En nu heb je dus mensen met zonnepanelen die teveel geld terug krijgen. En dat gaat dan ten koste van de arme mensen die geen investering voor zonnepanelen kunnen doen.
Wouterie @mjtdevries17 februari 2025 18:52
Ben ik maar deels met je eens. Salderen werkt redelijk prima in een situatie waarin enige mate van balans is. Naar mate de balans steeds verder zoekraakt is salderen steeds minder houdbaar. De balans is zoek omdat netbeheerders decennialang niet mochten investeren in de verzwaring van het net dankzij het geniale beleid van de ACM.
Kip - ei verhaal. Door niets te doen; niets op gebied van saldering en niets op gebied van verzwaring, zijn we in deze situatie terecht gekomen.
Rijk vs arm is maar vermoeiend. Er was ooit bedacht dat we in 2050 klimaatneutraal zouden moeten zijn in onze gehele energievoorziening. Nou, dan hebben we alle zonnepanelen nodig die we kunnen vinden! Zeg maar tegen Shell of Tata dat ze al die 'overtollige energie' gratis mogen afnemen op zonnige zomerdagen! Maar nee, de infra ligt er niet.
Audione0 @mjtdevries17 februari 2025 19:34
En arme mensen wonen over het algemeen in sociale huur woningen waarbij de huurvereniging de investeringen van zonnepanelen, warmtepompen, isolatie maatregelen zouden moeten doen..
Ik vraag me alleen af of dat op kwalitatieve en duurzame wijze wordt gedaan..
beschuitfluiter @Wouterie17 februari 2025 16:09
Sterker nog; er wordt straks betaalt om mensen te bewegen hun zonnepanelen uit te zetten en tegelijkertijd wordt er dure bouwgrond gebruikt om zonneparken aan te leggen.
Wouterie @beschuitfluiter17 februari 2025 16:12
Ik hoop dan ook dat het een tijdelijke oplossing is. Mocht het net ooit verzwaard zijn, mochten de grote afnemers zoals Shell en Tata een dikke aansluiting hebben en mochten we ooit zover komen dat ze de 'overtollige' energie fatsoenlijk kunnen opslaan, dan is het grotendeels klaar met die onbalans. Dan moeten ze weer wat anders verzinnen om geld te verdienen. Maar dat lukt ze vast wel.
beschuitfluiter @Wouterie18 februari 2025 08:43
Wishful thinking denk ik...
Martinez- @Vinnie.123417 februari 2025 15:57
En het mooiste is ook nog dat het toegestaan is! Ik blijf ervanuit gaan dat met het aflopen van het salderen, ook de terugleververgoeding verleden tijd is.

Maar ik ben er bang voor: zonder wettelijke verplichting wordt dit een drama.
Haribo112 @Martinez-17 februari 2025 16:01
Natuurlijk gaat dat niet verdwijnen. Het is net als met de inflatie ttv corona. Bedrijven zien dat mensen het blijkbaar betalen, dus waarom zouden ze dat ooit weer terugdraaien?

[Reactie gewijzigd door Haribo112 op 17 februari 2025 16:19]

Paul @Haribo11217 februari 2025 16:11
Waar maak je uit op dat men het wil betalen? Men moet, en in veel gevallen kan, maar willen?

Ik wil helemaal geen terugleverkosten betalen, maar je komt er simpelweg niet onderuit.
ari3 @Paul17 februari 2025 17:30
Je bent alleen verplicht om terugleverkosten te betalen omdat je dat overeen bent gekomen met de energieleverancier. Ok, er zijn geen leveranciers meer die geen terugleverkosten rekenen, maar zelfs dan heb je altijd nog de vrijheid om niet terug te leveren als je geen kosten wilt maken.
darkpluisje @ari317 februari 2025 19:30
En toch voelt het raar te moeten betalen voor terugleveren, of er voor kiezen niet terug te leveren, als ik een paar dagen geleden hier een nieuwsbericht lees over “europa’s grootste zonnepark” dat in Groningen gebouw gaat worden. Als de onbalans op het net van mijn paneeltjes zon probleem is, wiens idee was dat dan?
ritsl @darkpluisje17 februari 2025 23:56
Die nieuwe parken worden op de piekuren flink afgeknepen, ze krijgen dan alleen betaald voor een beperkte hoeveelheid stroom.
darkpluisje @ritsl18 februari 2025 07:58
Kijk, dat klinkt dan ook als een veel betere deal. Op de piekuren minder betaald krijgen voor je stroom is heel wat anders dan de algehele boette die je als consument 24/7 moet betalen voor het terugleveren
Paul @ari317 februari 2025 19:07
Ja, nadat iedereen er op heeft zitten pushen maar vooral zonnepanelen te kopen (en lang niet iedereen was 10 jaar geleden al in de gelegenheid; zelf hebben we ze pas anderhalf jaar of zo) gaan we mensen nu pushen ze uit te zetten. Dat zal de energietransitie zeker goed doen _/-\o_ :P

[Reactie gewijzigd door Paul op 17 februari 2025 19:08]

TheVMaster Moderator WOS @Haribo11217 februari 2025 16:08
Niet echt on-topic, maar eh....als je lagere prijzen wil hebben, ga je dan ook weer salaris inleveren?
icecreamfarmer @TheVMaster17 februari 2025 16:13
Salarissen liggen nog steeds significant achter qua verhogingen. Dus in zekere zin doen we dat al.
TheVMaster Moderator WOS @icecreamfarmer17 februari 2025 18:14
Dat is niet het punt. @Haribo112 suggereert dat bedrijven zomaar even prijzen zouden moeten terugdraaien omdat aan het eind van de Corona-crisis enorme inflatie was. Volledige onrealistisch natuurlijk.
Gunneh @TheVMaster17 februari 2025 20:31
Maar het tegenovergestelde zien we WEL gebeuren

Voorbeeld: benzine

Olie prijzen omhoog = benzine direct omhoog.
Olie prijzen omlaag = benzine niet direct omlaag want 'We hadden nog voorraad aan oude (dus hogere) prijzen.'

Dus het kan wel, maar ze willen niet want winst.
icecreamfarmer @TheVMaster17 februari 2025 19:38
Het zou deels logisch zijn. Prijzen stegen vanwege hoge energiekosten en grondstofprijzen en die zijn gedaald.
TheVMaster Moderator WOS @icecreamfarmer17 februari 2025 22:13
En vervolgens zijn loonkonsten met 10+ % gestegen over de laatste twee jaar. Maar los daarvan snap ik ook niet heel goed waarom fabrikanten hun verpakkingen kleiner maken en de prijzen langzaam toch blijven verhogen.

Begreep laatst overigens uit een item van Kassa of Radar ook dat de grote (Amerikaanse) fabrikanten Europa ook als een melkkoe zien, waarbij ze prijzen gewoon kunnen blijven verhogen.....
icecreamfarmer @TheVMaster18 februari 2025 08:49
Omdat de gestegen prijzen te compenseren. De grap is dat de winsten veel harder gestegen zijn.
Ze zijn de top van de prijselasticiteit aan het opzoeken onder het mom van inflatie.

https://wbs.nl/publicatie...sspiraal-naar-graaiflatie

Ik had een beter artikel van een economisch blad maar die krijg ik niet meer gevonden.
TheVMaster Moderator WOS @icecreamfarmer18 februari 2025 10:07
Ja, dat is ook wel vreemd natuurlijk. Dat is ook waar ik op doelde met dat stukje over Kassa of Radar. Vandaard dat de huismerkartikelen ook beter verkopen en de prijsvechters het nog beter doen.
Immutable @icecreamfarmer17 februari 2025 16:41
Je vergeet productiviteit van de werknemer mee te nemen in deze som. Die is dalende.

[Reactie gewijzigd door Immutable op 17 februari 2025 16:41]

Gunneh @Immutable17 februari 2025 16:47
Omdat ze door hebben dat ze effectief minder betaald krijgen voor hetzelfde werk
Zou jij 100% geven als jij maar 80% krijgt? Ik werk waarvoor ik betaald wordt
Immutable @Gunneh18 februari 2025 08:18
Nee, wij EU het westen zijn minder productief en competatief tegenover bijvoorbeeld Azie. Waarom zou jij meer betaald moeten krijgen dan iemand uit een ander land voor hetzelfde werk? Of nog erger. Waarom zou jij meer moeten krijgen voor zelfs minder werk dan iemand anders?

Onderbouw dat eens waarom dat zou moeten?

[Reactie gewijzigd door Immutable op 18 februari 2025 12:18]

Gunneh @Immutable21 februari 2025 16:39
Ik stel een andere vraag:

Waarom zou iemand in Azie zo veel en hard moeten werken voor minder geld?
Ik moet meer krijgen omdat kosten hier hoger liggen en ik een hogere kwaliteit van leven wil.

In Azie worden mensen geforceerd om 14u te werken tegen hongerlonen om producten te maken die voor hun een jaarloon kost (zo niet meer).

Laten we ook eventjes iets heel duidelijk maken: ik wil niet meer dan een ander. Ik wil dat iemand in Azie evenveel betaald krijg als ik. Ik wil dat mijn evenveel betaald krijg als ik.
Immutable @Gunneh22 februari 2025 11:53
Dus jij denkt dat andere mensen in Azie niet dezelfde hogere kwaliteit van leven willen?
Wat ik wil zeggen is dat onze levens standaard letterlijk voort komt uit de "leverage" die wij hebben over goedkoop arbeid. Maar wat is er verandert ten opzichte van vroeger? Mensen in Azie hun kennis is niet meer lager. Nee, op dit moment is het zo dat er langzamerhand de kennis juist daar overstijgt op verschillende sectoren en niet alle. Zit jij toevallig in zo'n sector waar Azie zal domineren. Ga jij hier gewoon welvaart verliezen.

Het is competitie. En wat je nu ziet is dat het westen conservatief begint te raken en op de rem begint te trappen omdat ze hun welvaart aan het verliezen zijn omdat ze de .... competitie niet meer aan kunnen. Daarom zie je USA ook flink op de rem trappen, met invoer tarieven van bijvoorbeeld 100% op auto's. Wat je nu ziet is dat de auto industrie in China KEIHARD aan het innoveren is. De snelheid van verbetering van shit producten naar steeds betere producten is gigantisch hard aan het gaan.

Wat krijg je dus dat westerse markten waar JIJ en IK onderdeel van zijn op de rem gaan trappen omdat ze niet meer kunnen concurreren. En dus onze productiviteit uit balans raakt ten opzichte van hun. Waardoor als hun een uur werken meer output is dan dat wij een uur werken. Dat is nog niet direct zo. Maar zelfs de "verandering" hiervan heeft al effect op onze economie. En vooral Duitsland. Want China zit vooral in het vaarwater van typische Duitse economie model.

Heb een collega in China en zijn welvaart is de afgelopen decennia flink erop vooruit gegaan. Die stijging zorgt letterlijk al voor een vertraging op onze welvaart. Dat komt omdat wij niet meer kunnen profiteren van extern goedkoop arbeid. Zelfs China krijgt daar last van en gaat hun werk uitbesteden aan andere landen zoals Thailand/Indonesie/Afrikaanse landen/Vietnam
Audione0 @Gunneh17 februari 2025 19:26
Iets van, zolang de werkgever net doet of ik veel betaald krijg, doe ik net of ik hard werk..
icecreamfarmer @Immutable18 februari 2025 08:47
Niet tov het loon.
Productiviteit is harder gestegen dan de lonen.
Croga @TheVMaster17 februari 2025 16:42
Salarissen van de gemiddelde medewerker hebben nagenoeg 0 invloed op de hogere prijzen. Winsten van bedrijven nemen, ondanks salarisverhogingen, hand over hand toe en topsalarissen groeien 50 tot 500 keer sneller dan die van jou en mij. Dus nee, salaris inleveren in de hooop dat de inflatie dan naar beneden gaat is zinloos.
ari3 @Croga17 februari 2025 17:35
Met het oog op vergrijzing moeten winsten ook toenemen. Pensioenfondsen zijn grootaandeelhouders en de hogere winsten zorgen voor beurswaarde en hogere dividenduitkeringen. Hiervan worden uiteindelijk pensioenuitkeringen betaald.
kujinshi @Martinez-17 februari 2025 16:09
Terugleverboete blijft bestaan en we krijgen er nog een terugleverboete op accu's bij.

Dus offgrid gaan is de beste oplossing om van de "roaches" af te komen. Ook al lukt dat maar voor 90% (midwinter blijft moeilijk offgrid).
martwoutnl @Martinez-18 februari 2025 08:52
Dit gaat nooit meer verdwijnen. Ze hebben een nieuw verdienmodel gevonden. En niemand kan checken of hun onbalanskosten wel kloppen als onderbouwing voor de stijging.
Martinez- @martwoutnl18 februari 2025 08:58
Stiekem weet ik dat ook wel - bedrijven gaan extra winst niet zomaar afgeven. Daarom dat ik hoop op een wettelijke verplichting. Maar ons land als een besluitvormend orgaan kennende zal daar ook wel weer luttele jaren overheen gaan ("Want we willen eerst de situatie aankijken voordat we mitigerend gaan optreden").
hipster @Vinnie.123417 februari 2025 15:56
Je doet het niet alleen voor de centen ook om te helpen met de algehele klimaatproblematiek
xxs @hipster17 februari 2025 16:25
Delven van metalen, fabriceren in China, transporteren naar Nederland en het recyclen van de materialen en terug transporteren naar China. Ik wil het eerlijke rekensommetje wel eens zien.

[Reactie gewijzigd door xxs op 17 februari 2025 16:26]

Webgnome @xxs17 februari 2025 18:59
volgens mij is een hoofdbestanddeel van een zonnepaneel silicium....
WokBoy @Webgnome18 februari 2025 08:36
Ja, zonne-energie is een van de schoonste, misschien wel de schoonste, vorm van energieproductie. Dat betekent niet dat het volledig schoon is, maar xss doet alsof gascentrales aan bomen groeien. Het verhaal wordt anders als je batterijen gaat inzetten natuurlijk, maar ook dan: batterijen zijn beter te recyclen dan opgebrande olie of gas.
arbraxas @WokBoy18 februari 2025 09:31
Even wachten totdat al die zonnepanelen weer van het dak gaan omdat ze vervangen moeten worden.
Mag al die chemische meuk de grond in.
WokBoy @arbraxas18 februari 2025 10:09
Met "die chemische meuk" bedoel je natuurlijk de middelen om het silicium te zuiveren. Dat is maar beperkt nodig. Daar komt bij dat de levensduur van zonnepanelen langer blijkt dan gedacht, zelfs voor oudere - in NL staat er minstens 25-40 jaar voor. De afname in productie is niet zo groot dat het een probleem zou moeten worden, maar dan nog - als je micro omvormers hebt kun je makkelijk een paneeltje erbij leggen om te compenseren.

Dus, laten wel over een jaar of 25 nog een keer samenkomen en kijken hoe het gaat?
xxs @WokBoy18 februari 2025 11:57
Hopelijk staan er dan ook 5 kerncentrales in Nederland. ;-)
xxs @WokBoy18 februari 2025 11:55
Nee, xxs doet helmaal niet alsof gascentrales aan bomen groeien. XXS wil het hele sommetje wel eens zien wat de CO2 footprint is van de hele keten, zowel zonne-, wind, als kolen- gasenergie.

Ik ben vooral voorstander van kernenergie, dan maak je echt stappen in de transitie.
En ja, ik heb er geen probleem mee als deze in mijn achtertuin zou staan.
bastro @xxs18 februari 2025 12:11
Benieuwd, n.a.v. je eerdere commentaar, naar je kosten-baten analyse voor de kerncentrales.
En de opslag van het restmateriaal zullen we afleveren in je achtertuin. Neem je dat ook mee in de berekening?
Wouterie @xxs18 februari 2025 10:34
Ach, hebben we dat weer. Hier een beetje leesvoer: https://www.milieucentraa...aamheid-van-zonnepanelen/

Als het gaat over CO2 dan is het met 6 jaar 'terugverdient'. En dat geldt voor de Chinese gevallen, dan hebben we het niet eens over de panelen die onder milieuvriendelijkere omstandigheden worden geproduceerd.

Maar goed, CO2 is maar een deel van het verhaal natuurlijk. Wat betreft grondstoffen zijn zonnepanelen en de omvormers niet/minder afhankelijk van schaarse of gevaarlijke grondstoffen: https://www.solar365.nl/n...fen-voor-pv-65A7B0AC.html Anders dan bijvoorbeeld de supermagneten in windturbines of uranium voor kerncentrales en laten we het niet hebben over de impact van fossiele brandstoffen.
Wouterie @hipster17 februari 2025 16:01
Eneco zit er alleen voor de centen hoor.
Martinus @Wouterie17 februari 2025 16:49
id, hoe naïef. Straks weer miljarden winst...
Miglow @Wouterie17 februari 2025 21:48
Ik ook. Mijn centen en hoe ik er het meeste voor kan doen/terug krijgen.
Annihilism @hipster17 februari 2025 16:45
Je doet het niet alleen voor de centen ook om te helpen met de algehele klimaatproblematiek
Is een beetje duidelijkheid omtrent de terugleverboete dan teveel gevraagd? Moeten we alles maar pikken "vanwege het klimaat"?

Ik zie trouwens niet hoe zo'n terugleverboeten bijdraagt aan een beter klimaat. Volgens mij roept het in combinatie met de onduidelijkheid of het blijft of er af gaat juist alleen maar irritatie op en gaan minder mensen zonnepanelen kopen en is moeder natuur uiteindelijk weer de verliezer.

Wat nou als iedereen precies genoeg panelen gaat kopen en thuisbatterijen gaat inzetten of nog erger de zonnepanelen uitschakelt op piekuren? Gaan we dan weer lekker kolen en gas bijstoken? Of gaan de energieleveranciers dan weer zielig lopen doen dat ze te weinig verdienen vanwege al die thuisbatterijen (met als gevolg dat daar ook weer een of andere debiele boete op komt).
langzaam @Annihilism17 februari 2025 19:31
Dit gaat opgelost worden door het batterij paspoort. Hierdoor kunnen de batterijen veel duurder gemaakt worden.
Havelock @Annihilism17 februari 2025 22:56
Het YouTube kanaal van Bright heeft hier een short filmpje van wat uit hun podcast komt.
https://youtube.com/shorts/8HJKcC8baWU?si=B1o16caKU9745JL-
Annihilism @Havelock18 februari 2025 08:02
Dank voor de link, deze ga ik zeker even kijken!
remzor @hipster17 februari 2025 16:50
Uhh, nee. Wellicht in een GL-bubbel, maar voor 90% van de mensen is dat antwoord dus: nee. Ongeacht hoe ik er zelf over denk overigens, maar het is goed je dit te realiseren.
HansvDr @hipster17 februari 2025 16:43
Ik ken werkelijk niemand die zonnepanelen heeft vanwege klimaatproblematiek. Ik in elk geval niet. Als het te gek wordt sloop ik ze zo van het dak of ik zet ze uit. Klimaatproblematiek of niet.
gaskabouter @HansvDr17 februari 2025 18:55
Verkeerde kringen denk ik. Ik eet minder vlees, koop biologisch, heb zonnepanelen en een warmtepomp en rij electrisch.
Zo draag ik mijn steentje bij. Met cynisme los je niks op
THE_BASE @gaskabouter17 februari 2025 19:46
Heel goed, daar zouden er meer van mogen zijn. Wij doen ook ons uiterste best met minder stoken, zonnepanelen en minder vlees, maar merken dat het zo makkelijk nog niet is.
MrDrako @gaskabouter17 februari 2025 20:55
Grapjas, de stroom die jij gebruikt komt nog grotendeels uit gas gestookte energie centrales zodra de zon even weg is en de wind waait wat minder hard.

Daarnaast is dat voor de gemiddelde nederlander niet te betalen, isoleren, warmtepomp, nieuwe groepenkast voor alle extra zooi, nieuwe kookplaat, en dan nog de rekening bij de biologische supermarkt. Fijn dat mensen met geld vanuit hun torentje het plebs wel even komen vertellen hoe goed ze voor het milieu zijn.

[Reactie gewijzigd door MrDrako op 17 februari 2025 20:57]

gaskabouter @MrDrako17 februari 2025 21:19
Waar de bij haar honing haalt de spin zijn venijn.

Je, ietwat zure, reactie zal ingegeven zijn uit frustratie of zo. Iedereen moet doen wat hij zich kan en wil veroorloven. Maar aan de zijlijn cynisch gaan lopen spuien lost echt niks op. Iedereen kan het zich veroorloven minder vlees te eten, en niemand hoeft van mij biologisch te eten, gewoon van de Jumbo trouwens, de dichtstbijzijnde biologische supermarkt is 50 km verderop. Maar als iedereen die het kan betalen het doet wordt het voor iedereen betaalbaar en lonend voor de boer.
En zo komen we vanzelf stapjes verder.
HansvDr @gaskabouter18 februari 2025 06:35
Gewoon normale kringen. Ik eet gewoon vlees, koop alleen biologisch als dat goedkoper is, heb zonnepanelen vanwege het geld, een cv, ik kook op gas en rij op benzine.
pa2ra @HansvDr17 februari 2025 17:34
Ik heb ze vanwege klimaatproblematiek. Zo, nu ken je er 1.
WokBoy @pa2ra18 februari 2025 08:38
En hier nog een. Elke watt die mijn zonnepanelen genereren is er een die niet hoeft te worden opgewekt door het verbranden van gas. Rijk worden doe ik er niet van.
HKS-Skyline @hipster17 februari 2025 16:00
Dat was sarcasme toch?
Bull @hipster17 februari 2025 16:08
Lol, er zijn veel betere manieren om het "klimaatprobleem" op te lossen hoor.
ArawnofAnnwn @hipster17 februari 2025 17:53
Nee natuurlijk niet. Ik heb het voor mijn portemonee gedaan. Als ik het voor het klimaat had gedaan had ik ze niet gekocht. Als je goed voor het milieu wilt zijn moet je gaan demonsteren in Den Haag met borden waarom de bijna 5 jaar geleden beloofde twee kerncentrales nog niet in aanbouw zijn. Ze hadden al bijna af kunnen zijn.
mdcoo @ArawnofAnnwn17 februari 2025 19:28
Het bouwen van een kerncentrale is op zijn gunstigste geval ongeveer 17 jaar. De overheid had al lang moeten beginnen en eens minder investeren in zonneparken die de onbalans alleen maar vergroten.

https://mtsprout.nl/tech-...es-nederland-haalbaarheid
ASS-Ware @hipster17 februari 2025 18:16
Je doet het niet alleen voor de centen ook om te helpen met de algehele klimaatproblematiek
Dat kan zo zijn, ik heb er 24 liggen, maar zodra die op zijn, leg ik geen nieuwe panelen meer, klimaatproblematiek of niet.
SinergyX @Vinnie.123417 februari 2025 16:02
En dat alles is altijd je eigen keuze geweest, als het iets anders was geweest dan 'voor het geld', dan had je er geen probleem van gemaakt.
AndreC238 @SinergyX17 februari 2025 16:13
En dat alles is altijd je eigen keuze geweest, als het iets anders was geweest dan 'voor het geld', dan had je er geen probleem van gemaakt.
Uiteraard is de aanschaf de eigen keuze geweest. En ja, onbetrouwbare overheid, dus dat de saldering in de huidige vorm ooit eens zou gaan stoppen kon je op je vingers natellen. Maar nu ook nog kosten aan je energieleverancier betalen, dat is nooit ter sprake geweest bij de aanschaf.
Een eerlijke vergoeding voor alles wat je niet gebruikt tegenover een normale (inkoop)prijs voor alles wat alsnog van het net wordt afgenomen is wel zo fair. Destijds (nog niet heel lang geleden) werd iedereen verteld dat zonnepanelen voor elk huishouden positief uitpakt. Maar inmiddels zijn (vooral huurders) zonder warmtepomp (hoewel die ook vooral draait wanneer er geen zon is !) en zonder EV (hoewel die altijd onderweg zijn cq elders aan de laadpaal hangen als de zon schijnt) de dupe. Alles wat niet wordt verbruikt, kost straks geld. Ik zeg schakel ze dan maar uit.
mjtdevries @AndreC23817 februari 2025 18:29
Tja, eigenlijk was het altijd al heel duidelijk.

Als die zonnepanelen echt zo fantastisch waren als voorgespiegeld werd, dan zouden de energiemaatschappijen er zelf wel in investeren.
Dat ze de consument lieten investeren en daarmee risico lieten lopen zou een gigantische alarmbel moeten zijn geweest.
Aldy @mjtdevries18 februari 2025 15:55
Ze hebben er juist in geïnvesteerd. Een hoop zonneweides zijn van de energiebedrijven en wij, de zonnepaneelbezitters, zijn nu overbodig.
bzuidgeest
@Vinnie.123417 februari 2025 16:53
Maar als het net niets kan met die stroom is het waardeloos.... Maar niet getreurd, de prijs van batterijen zakt gewoon.
En je kan al variabele contracten vinden zonder panel, maar met batterij. De batterij word opgeladen in de dal uren en geeft je energie in de dure uren. Vooral met een variabel contract kan dit blijkbaar interessant worden.
Als je allebei hebt is het helemaal fantastisch.
Ondanks wat mensen lijken te denken zijn zonnepanelen niet om geld mee te verdienen. Ze zijn om je rekening mee omlaag te krijgen. Wat mij betreft is het genoeg als de rekening voor energie op den duur nul is (panelen, batterijen, warmtepomp, boiler van zon.)
Scriptkid @Vinnie.123417 februari 2025 17:16
hoho das niet waar,

Door salderen moeten ze stroom gratis aan jouw geven. dat is iets anders maar doe gewoon dit en jij hebt geen kosten en zij een groter probleem:

Scriptkid in 'Eneco NL verhoogt terugleverkosten voor zonnepanelen met 3 cent per kWh'
DataMan @Vinnie.123418 februari 2025 07:13
Je vergeet even dat het niet zo is dat je zonnepaneelhouders geld laat betalen om stroom terug te leveren, er staat tot 2027 nog iets tegenover: voor een belangrijk deel van de opbrengst van de zonnepanelen van de particulier betaal je er als energieleverancier hetzelfde bedrag aan de particulier als dat je er voor vraagt als je levert aan die particulier: inkoopsprijs = verkoopprijs. Dat is een slechte deal als je het mij vraagt.

Wat mij meer verbaasd is dat niemand in de commentaren aanslaat op de reden waarom Eneco dit doet : onbalanskosten. Laat onbalanskosten nu een door de ACM gelegitimeerde reden zijn om een terugleververgoeding te vragen. Dat gaat fijn worden na 1 januari 2027.
DutchEZmoder @Vinnie.123417 februari 2025 17:09
Yep, zelfde met elektrische auto's. In het begin betaalde je bijna niks bij een laadpaal. Na een jaar mocht je een veelvoud afrekenen, want je hangt toch al. Roverheid
RoyD @DutchEZmoder17 februari 2025 19:45
Je kunt de overheid veel aanrekenen maar deze niet: de (energie)belasting over stroom is de afgelopen jaren zelfs iets gedaald. Het zijn juist de laadpaaluitbaters die hoge tarieven rekenen.
ELD @RoyD17 februari 2025 21:15
Ik laad dan ook nooit publiek. Altijd thuis, bij familie of op werk met zeer lage tarieven.
bastro @Vinnie.123418 februari 2025 12:24
TL;DR Wat een slechte reactie
Je laat mensen duizenden euro's investeren om zelf stroom op te wekken.
Mijn aanname is dat je met 'Je' de energiemaatsschappij bedoelt. Wat is het verdienmodel voor de energiemaatschappij hier? En wat is de prikkel voor de energiemaatsschappij om mij te laten investeren?
Daarna laat je die mensen geld betalen om dat aan jou terug te mogen geven
Niks geven. Leveren! Zit geen verplichting achter. Dat is een vrijwillige keuze die door de wetgever erg is gepromoot de afgelopen jaren met de salderingsregeling. Dat de kosten die daar de eerste jaren uit kwamen in de algemene prijzen zijn verwerkt i.p.v. degene die er gebruik van maken is een gegeven maar daar heb ik weinig mensen over horen klagen indertijd. Hulde aan de Bond tegen Salderen en specifiek Marien Boonman.
en vervolgens verkoop je deze energie weer voor het dubbele aan de buren.
De energie is dus aangeleverd aan de energiemaatschappij en dan doet een bedrijf wat het moet doen, geld verdienen. Zelfde als Shell die olie inkoopt, er benzine van maakt en dat voor veel meer geld verkoopt. Kwestie van vraag en (veel) aanbod.
Gelukkig hebben consumenten de keuze in maatschappijen en type contracten zodat ze dit zelf kunnen regelen.

[Reactie gewijzigd door bastro op 18 februari 2025 12:27]

groene henk @Vinnie.123418 februari 2025 14:54
Precies! Het is een systeem van alle voorwaarden kunnen bijstellen zodat je bedrijf zo weinig mogelijk risico loopt en altijd geld verdient.
Hetzelfde is dat met andere huurdingen. Huurscooters, personal lease, deelauto's, huur software, telefoons in het abonnement, huur hardware, huurhuizen. Allemaal maakt het je afhankelijk van een overheid of een markt waardoor je superlage maand bedrag ineens super hoog blijkt geworden.
Maar omdat jij nooit hebt geïnvesteerd kan de overheid of de markt jou tot het einde van dagen uitmelken. Zo creëren we een 2 deling in de maatschappij: de arme mensen die huren en de overheid/ambtenaren/rijken die daar geld aan verdienen. De 1e groep komt nooit in de 2e terecht.
tvtech @Vinnie.123418 februari 2025 15:51
bovendien heb je zelf ook zonneparken opgezet die uiteraard ook moeten renderen. Nu is je eigen klant je concurrent die die moet je uit de markt drukken |:(
Halfscherp @Vinnie.123418 februari 2025 23:20
Wel schattig dat je erbij vergeet te vermelden dat je buren zonder paneel €200-300 per jaar hebben lopen betalen aan netkosten zodat jij terug kan leveren. Samen met salderen (wat effectief de stroomprijs voor iedereen omhoog haalt) heb je daar toch 10-15 jaar heerlijk op kunnen graaien.
Nats_DB 17 februari 2025 19:42
Zeg de stroomprijs bij Eneco = 0,30 Euro/kWh. Hiervan is de BTW 0,052 Euro/kWh, de energiebelasting 0,010154 (0,12286 incl. BTW) Euro/kWh, rest 0,14646 Euro/kWh (= de kale stroomprijs voor levering).

Wat Eneco doet is minimaal 0,1723 Euro/kWh in rekening brengen, rest voor degene die teruglevert 0,1277 Euro/kWh. M.a.w. een deel van de energiebelasting wat je terugkrijgt van de overheid eet Eneco op; 0,01876 (0,14646 - 0,1277) Euro/kWh (ze verdienen dus aan je voor de teruglevering, vreemd dat dit mag).

Met de afschaffing van de salderingsregeling wordt aangegeven dat je minimaal 50% van je 'kale leveringstarief' krijgt (tot 2030), dus 0,07323 (50 % van 0,14646) Euro/kWh. De overheid geeft niet langer de energiebelasting terug, dit ben je dus ook kwijt.
himlims_ @Nats_DB18 februari 2025 00:44
Semi-offtopic:

Tarieven, subsidie, terugleveren, inflatie etc .. het is een serieuze en complexe zaak, waarvan men al snel zegt “het zal allemaal wel

Nou dat is het zeker niet, mijn advies; noteer maandelijks de standen, leg deze vast via een foto. En aan het einde van t jaar, zet jouw waarden en tarvieven(!) maar eens weg tegen die van eneco.

Ik heb tot 2x toe een foutieve eindfactuur gehad, beide gevallen had eneco 600-700€ te veel doorberekend! Uiteindelijk pas na schrijven van advocaat (arag/rechtbijstand) mijn gelijk gekregen - en verschil met terugwerkende kracht ontvangen.

Inmiddels weg bij eneco, maar zo’n vermoeden dat het bovenstaande geen incident is geweest
mrjixies @himlims_18 februari 2025 08:31
Hoezo elke maand? Je ziet toch aan het einde van het jaar wat jou meterstand is en deze vergelijk je met begin van het jaar?
MartijnHavinga @mrjixies18 februari 2025 08:51
Terugleverkosten e.d. betaal je per maand. Als je dus in Juni dusdanig veel stroom teruglevert dat je daar 100 euro aan kosten voor hebt dan kun je dat niet wegstrepen in December als je diezelfde hoeveelheid stroom weer nodig hebt.
Kortfragje @himlims_18 februari 2025 09:09
Zelfde hier bij Essent, zonder enige onderbouwing ging verwachte jaarbedrag omhoog met 1000 euro. Bij navragen konden ze het niet onderbouwen, en “ineens” was er storing in de gasmeter en konden ze de standen in de app niet meer meenemen. Ik moest mijn tarief maar verhogen…

Dankzij p1 van homewizard inzicht en kunnen zien dat storing onzin was.. kostte 3 chatsessies en een brief voordat ze herstelden. Verwachte kosten komen nu exact uit op wat ik in mei, en nu, verwachtte..
remkay @Kortfragje18 februari 2025 10:23
Bij mij gebeurde ongeveer hetzelfde bij Essent. Anderhalve maand voor het aflopen van mijn jaarcontract kreeg ik een nieuw aanbod, waarbij mijn jaarkosten met 960 euro zouden stijgen bij gelijkblijvend verbruik! Ik heb mijn contract opgezegd en kom daar nooit meer terug.
Snelisvd @himlims_18 februari 2025 07:15
Zelfde ervaring!
swtimmer @himlims_18 februari 2025 08:01
Idem bij ENGIE. Die besloten opeens onze jaarlijkse afrekening met een paar maanden te vervroegen en vonden het wel ok om het negatieve van salderen dan weg te strepen. Als wij niet hadden opgelet waren wij ~300kwh van onze zomer "kwijt" geweest. Bizar dat hun software zo slecht is op hun core business.
BartjeBoos @Nats_DB18 februari 2025 10:44
"Wat Eneco doet is minimaal 0,1723 Euro/kWh in rekening brengen, rest voor degene die teruglevert 0,1277 Euro/kWh."

Wat u voor het gemak even vergeet is dat de stroomprijs een heel stuk lager is op het moment dat men terug levert dan op het moment dat men weer stroom afneemt wat dan veelal in de piekuren is.
De 30 cent leverkosten (invl. btw en eb) is de stroomprijs op momenten dat men niet teruglevert. Dat is veelal in de piekuren.

Verder krijgt men nog altijd een hogere vergoeding voor de stroom (na salderen) dan de terugleverkosten.
michielonline @BartjeBoos18 februari 2025 12:49
Nou, dat hangt dus van de inkoopstrategie van de energieleverancier af.
Een energieleverancier hoort een verantwoord inkoopbeleid te voeren waarbij een groot gedeelte van de energie op jaarbasis tegen vaste tarieven ingekocht moet worden.

Je zag bij de gascrisis van een paar jaar geleden dat de "cowboy energieleveranciers" omvielen omdat ze niets vooraf inkochten maar gewoon een enorme marge hadden op de actuele dagprijs. Doordat die dagprijs ineens vervijfvoudigde waren de reserves zo op en was de onderneming failliet.

De onbalans op de markt is niets meer dan een inkoopuitdaging. Een uitdaging waarbij het risico en de kosten hiervan voorheen "in de energieprijs" zat en nu snoeihard doorberekend wordt.

De marges van de energieleveranciers zijn ongekend hoog, deze verhoging is dus helemaal nergens voor nodig.

(off-topic: als ze nu eens het merrit order systeem los zouden laten, en de prijs van elektriciteit daarmee niet langer gekoppels was aan de gasprijs zou de kWh prijs direct halveren. Win-Win voor iedereen, behalve de groot eigenaren van wind/zonne parken en drie keer raden wie dat zijn... Zal vast verklappen, onder andere Eneco)
BartjeBoos @michielonline18 februari 2025 15:28
"(off-topic: als ze nu eens het merrit order systeem los zouden laten, en de prijs van elektriciteit daarmee niet langer gekoppels was aan de gasprijs zou de kWh prijs direct halveren. Win-Win voor iedereen, behalve de groot eigenaren van wind/zonne parken en drie keer raden wie dat zijn... Zal vast verklappen, onder andere Eneco)"

Dit is nou echt de grootste onzin. Windturbines en zonneparken draaien op subsidie. Daalt de energieprijs, dan stijgt de subsidie. De belastingbetaler betaalt de subsidie. ...

"Een energieleverancier hoort een verantwoord inkoopbeleid te voeren waarbij een groot gedeelte van de energie op jaarbasis tegen vaste tarieven ingekocht moet worden."
Dat doen en deden de grote energieleveranciers al zoals Eneco. Daarom de + 1 cent hogere vergoeding voor teruggeleverde stroom na salderen dan de terugleverkosten .....
MrFax @Nats_DB18 februari 2025 08:29
Dit kan toch gewoon automatisch met een programma worden berekend? Het is complex, maar niet complex genoeg om dit niet door een tooltje te laten berekenen met de data van de slimme meter.
mvoosten @Nats_DB18 februari 2025 09:41
Eneco en andere energie leveranciers zijn gewoon met de maffia. Keihard aanpakken die bestuurders en vastzetten en uitkleden.
phoenix2149 @Nats_DB18 februari 2025 12:03
Je krijgt dan wel je 50% van je "kale" leveringstarief (zeg 5 cent, omdat ik nu 9.9 cent betaal) maar vervolgens rekenen ze, OOK NA afschaffen saldeer regeling, terugleverkosten.

Wat deze worden weet nog niemand, want dat moet volgens de overheid de daadwerkelijk gemaakte kosten reflecteren. Ligt dus helemaal aan wat ze verzinnen.

Op dit moment probeer ik te achterhalen hoe mijn leverancier (Mega.nl) omgaat met de terugleververgoeding icm teruglever kosten.

Mijn rekenvoorbeeld is 1800kWh afnemen en 2200kWh terugleveren.

Hun antwoord voorlopig:
De terugleverkosten worden berekend over de volledige hoeveelheid teruggeleverde energie en niet na saldering. In uw voorbeeld betekent dit dat de kosten worden berekend over de 2200 kWh teruglevering.
Hun antwoord komt neer op dat de klant in dergelijke situatie dus € 122 aan hun moet betalen omdat de terugleverkosten in schalen gaat en als je de volledige schaal teruglevert het altijd neerkomt op een terugleverkosten per kWh die hoger is dan de vergoeding.

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 18 februari 2025 12:04]

hydex 17 februari 2025 15:56
Ik vind het allemaal erg verwarrend je betaald terugleverkosten en je krijgt terugleververgoedingen. Iemand een idee hoe dit zit?
grote_oever @hydex17 februari 2025 16:12
Het is een slimme manier om je te laten betalen om te salderen. Je zou denken, streep bij elkaar weg. Maar dat is zeer nadelig voor de energieboer. terugleverkosten gelden VOOR salderen en terugleververgoeding NA salderen.

Oftewel als rekenvoorbeeld.

Terugleverkosten: 0,1723 euro per kwh
Terugleververgoeding: 0,1823 euro per kwh

Dan betaal je het volgende:
Lever je vandaag 1kwh terug en neem je die 1kwh later op de dag weer af:

Rekensom bij salderen:
1kwh teruglevering - 1kwh verbruik = 0kwh = niks betalen voor je stroom

Rekensom bij salderen en terugleverkosten:
1kwh teruglevering - 1kwh verbruik = 0kwh = wel wat betalen, namelijk 0,1723 euro per kwh

Pas als je meer teruglevert op je jaarrekening krijg je overschot voor: Terugleververgoeding: 0,1823 euro per kwh

Dat klinkt heel logisch en normaal. Maar besef dat huizen tegenwoordig niet meer opgeleverd kunnen worden zonder zonnepanelen en je vaak overdag op het werkt zit. En toen we een paar jaar geleden allemaal zonnepanelen kochten heeft niemand deze berekening kunnen maken. Heb je een paar panelen dan zul je het vermoedelijk niet zo snel merken. Maar huizen die er een stuk of 40 hebben geplaatst krijgen opeens hele andere rekensommetje. Doet hetzelfde rekensommetje maar eens als je 10.000kwh teruglevert.

[Reactie gewijzigd door grote_oever op 17 februari 2025 16:15]

djiwie @grote_oever17 februari 2025 16:55
Budget Energie rekent alleen terugleverkosten over het deel dat je saldeert. Dus de terugleververgoeding is dan ook echt netto de vergoeding. Maar zij zijn wel de enige leverancier die dat zo doet, alle andere leveranciers rekenen terugleverkosten over zowel saldeerbare deel van je opwek als wat je teruglevert na het salderen.
Calypso @djiwie17 februari 2025 17:22
Waarschijnlijk doen ze dat voor zolang het duurt. Zelfs als ze dit uit principe zo doen (i.t.t. de andere leveranciers), dan is het nog op termijn onhoudbaar omdat je een magneet voor terugleveranciers (panelenbezitters) gaat worden, en zo je verhouding (en dus onbalanskosten) erg scheef gaan en je wel tarieven moet gaan aanpassen.

Hetzelfde kon je zien aankomen toen Vandebron met terugleververgoeding begon. Ik heb toen nog vlug een langdurig contract afgesloten bij 1 van de leveranciers die dat toelieten. Want uiteindelijk volgen ze allemaal.
reablom @Calypso17 februari 2025 20:37
Ik zou verwachten dat dat bij dynamische contracten gewoon wordt afgevangen via de uurprijs. Als er een gigantisch overschot is aan stroom dan wordt de prijs sterk negatief. Mensen gaan dan vanzelf hun panelen uitzetten óf ze betalen meteen zelf voor het dumpen van hun nutteloze stroom.

Het wordt hooguit vervelend voor die partijen als er bijvoorbeeld op een moment op de dag heel veel meer zon is dan de dag ervoor wordt verwacht. Maar als ze het een beetje netjes doen, dan dekken ze dit verlies af via hun bemiddelingskosten.
Hvdbnl @reablom17 februari 2025 22:07
Waarom denk je dat die partijen vol inzitten op thuisaccu's.
Zo genaamd om jou het geld te laten verdienen...

Natuurlijk kan je er geld mee verdienen, maar het is vooral gunstig voor die partijen want daarmee kunnen ze de onbalans kosten sturen.
En dus 2x verdienen, aan de accu en minder kosten :-)
djiwie @Calypso17 februari 2025 18:29
Weet ik niet. Uiteindelijk is het gewoon een rekensommetje, je kunt als leverancier ook de TLV zo laag zetten dat het niet aantrekkelijk is om al je stroom te dumpen.

Overigens hebben ze net een paar weken geleden de TLK verhoogd en daarbij is dit systeem in stand gebleven. Garantie tot de voordeur natuurlijk maar ze houden dit systeem nog steeds aan.
AJediIAm @djiwie17 februari 2025 20:15
Bij Tibber (en andere dynamische energie leveranciers) betaal je helemaal geen terugleverkosten.
marcop23 @AJediIAm17 februari 2025 20:34
Maar je betaalt wel een tariefverschil tussen een teruggeleverde zonne-kWh in de middag en een afgenomen kook-kWh in de vroege avond. Dat is effectief ook een soort "terugleververgoeding".
mars @marcop2317 februari 2025 21:03
Ik zit bij Tibber en heb over heel 2024 gemiddeld ongeveer 20 ct ontvangen per kWh, en 30 ct betaald. Is toch een stuk voordeliger dan bij Essent.
Tao @AJediIAm18 februari 2025 08:22
Op dit moment worden er nog geen terugleverkosten gerekend bij dynamische contracten.

Daar wordt wel onderzoek naar gedaan. O.a. bij Tibber.
tobias93 @djiwie17 februari 2025 17:59
Dat maakt natuurlijk alleen op papier uit. Als Eneco zou zeggen: we rekenen geen terugleververgoeding over je overschot, en de terugleververgoeding is 1 cent, heb je dezelfde situatie. Dus het hangt er van af wat Budget energie als terugleververgoeding biedt, dat zal geen 18,23 cent zijn (waarschijnlijk ook niet maar 1 cent, lekker karig)
Raymond Deen @djiwie17 februari 2025 20:10
Dat geeft al heel mooi aan dat die kosten nergens op slaan, maar gewoon een manier zijn om jouw opbrengsten af te romen.
Er is natuurlijk totaal geen verschil tussen gesaldeerde en niet gesaldeerde kWh’s.
Daarbovenop komt natuurlijk dat de stroom die je levert zeer lang niet allemaal geld kosten, want een groot deel van de tijd is de stroom prijs wel boven die 18 cent.
djiwie @Raymond Deen18 februari 2025 16:52
Als die kosten nergens op slaan had de ACM dat vorig jaar wel geconcludeerd of niet?
Raymond Deen @djiwie18 februari 2025 20:24
Waarom betaal ik met mijn dynamische contract dan geen terugleverkosten en vanaf oktober gemiddeld ongeveer 30ct per afgenomen kWh en krijg ik ongeveer 29 ct per terug geleverde kWh?
Energie maatschappijen willen gewoon geen winst inleveren aan mensen die zelf een soort energieleverancier worden en hebben mooi lopen lobbyen. Die lobby-actie is geslaagd en daarom betaal je nu ongeveer 70% van je omzet van je zonnepanelen aan hun terwijl de prijs van stroom gewoon positief is.
jumbos7 @grote_oever17 februari 2025 19:35
Het is nadelig voor zowel de energieboer als de klanten zonder zonnepanelen als je het salderen in de oude vorm gehandhaafd bleef. Want de energieboer moet dan de energie die in de zomer massaal opgewekt wordt met zonnepanelen maar die tegen een lage en soms negatieve prijs moet worden verkocht in de winter wegstrepen tegen de energie die ze aan klanten met zonnepanelen moeten leveren. Dat is geen groot probleem als er zoveel klanten zijn voor elke zonnepaneelbezitter, maar als die verhouding sterk daalt dan moeten er kosten doorberekend worden aan de overige klanten.

Het is wel kwalijk dat zonnepaneelbezitters hier in het verleden nauwelijks of helemaal niet op gewezen zijn dat het salderen niet houdbaar zou kunnen zijn en dit ook niet in de terugverdientijden zijn meegenomen die gecommuniceerd zijn door de verkopers en soms door de overheid klakkeloos is overgenomen om subsidieregelingen af te bouwen. Als je dan je hele dak hebt volgehangen zonder dat je het zelf allemaal kunt gebruiken dan is dat nu natuurlijk een hard gelag.
ritsl @jumbos717 februari 2025 23:37
Ik heb nog een verkoper over de vloer gehad oktober 2022 die ons graag een lening wilde verstrekken voor 9 panelen voor 8900 euro, die in een paar jaar terugverdiend konden worden. Met als uitgangspunt de energieprijzen van dat moment en salderen tot Sint Juttemis. We zouden er rijk van worden in 25 jaar ...

We hebben toch even verder gezocht naar wat betaalbaarders. Hoop dat er niet te veel mensen in zijn getrapt. Iedereen die oplette op de politiek wist saldering eindig was. Maar veel mensen letten natuurlijk niet op dat soort politieke discussies.

[Reactie gewijzigd door ritsl op 18 februari 2025 00:09]

DataMan @jumbos718 februari 2025 07:05
Het is wel kwalijk dat zonnepaneelbezitters hier in het verleden nauwelijks of helemaal niet op gewezen zijn dat het salderen niet houdbaar zou kunnen zijn
Dan heeft die consument zitten suffen. Je hebt zelf ook een verantwoordelijkheid om informatie na te zoeken. Er zijn websites vol te vinden hierover. Milieucentraal is er 1 van.
CaptainKansloos @grote_oever17 februari 2025 17:01
Ik realiseerde me niet dat terugleverkosten over elke kWh gaat die terug het net in gaat, ongeacht jaaroverschot (na saldering) of niet. Terugleververgoeding is alleen bij een jaaroverschot (na saldering dus). Maar hoe hoger je jaaroverschot, hoe hoger je terugleverkosten uitvallen.

Nou heb ik zelf al bijna 2 jaar een dynamisch contract bij Zonneplan waar geen terugleverkosten berekend worden. Het lijkt mij dat je met een beetje zonnepanelen installatie eigenlijk altijd wel beter af bent met een dynamisch contract? Of andersom eigenlijk; met terugleverkosten ben je flink de sjaak bij een vast contract.
laptopleon @CaptainKansloos17 februari 2025 19:38
Goede vraag. Het punt is ook, dat de 'regels' zo'n beetje elk jaar veranderen:

In 2022 (uit m'n hoofd) piekte de gasprijs na de oorlog in de Oekraïne en in de nasleep daarvan werden dynamische contracten populair. Toen mijn vaste jaarcontract afliep rond januari 2023 heb ik dat ook geprobeerd, omdat mijn zwager er goede ervaringen mee had én hun rekenvoorbeeld-tool gunstige resultaten beloofde, maar intussen deed Frank Energie de vergoeding voor zichzelf flink omhoog én de eigen zonnepanelenopbrengst werd in hun rekenvoorbeelden niet meegenomen, waardoor het netto juist minder goed uitpakte, juist als je zonnepanelen had. Want dan lever je vaak terug als er stroom genoeg of zelfs een overschot is. Dus al snel weer een vast contract genomen.

Toen hebben hebben een maat en ik met (toen) vrijwel hetzelfde verbruik, zelfde soort huis, vergelijkbaar vermogen aan zonnepanelen etc een vergelijkingstest gedaan: Hij dynamisch (niet bij Frank), ik vast. Lang verhaal kort: Verschil was verwaarloosbaar. Daarom heb ik daarna gekozen voor vast, omdat ik toch weinig kan sturen qua verbruiksmomenten en dan heb ik in ieder geval minder risico als de energie ineens heel duur wordt vanwege internationale onrust of zo.

Maar ja, toen gingen in 2024 alle leveranciers terugleverkosten invoeren. Dus misschien is het nu eerder een paar honderd euro goedkoper is om een dynamisch contract te nemen. Aan de andere kant: Als we de energiemaatschappijen mogelijk geloven, wordt de onbalans steeds groter en daarmee ook de verschillen in kosten. Het maakt uit hoe die kosten in rekening worden gebracht door de leverancier, op welke momenten je zelf levert en afneemt.
Chewmonkey @CaptainKansloos17 februari 2025 18:34
Ik kan met matig wetenschappelijke bewijs jouw conclusie bevestigen: heb middels de topics hier op Tweakers ook altijd hoog ingezet op de terugleververgoedingen, maar sinds juli '24 ook bij Zonneplan en haalde in een halfjaar een terugleververgoeding van gemiddeld 9 cent tegenover 6 cent wat de hoogste terugleververgoeding elders was zonder boetes.
FPSUsername @CaptainKansloos18 februari 2025 07:11
met een dynamisch contract? Of andersom eigenlijk;
Ligt er maar net aan hoeveel je gebruikt en teruglevert.

Een dynamisch contract op uurbasis is helemaal niet goed voor een paneelhouder, tenzij je accus hebt (ev bijv) die overdag kunnen laden.
CaptainKansloos @FPSUsername18 februari 2025 07:40
Dat is m.i. echt veel te kort door de bocht. Ja, met een dynamisch contract krijg je een lagere prijs bij veel overschot (typisch; bij veel zon), maar vooralsnog betaal je nergens terugleverkosten. Dus je rendement uit terugleveren is wss hoger. Daarnaast zijn de prijzen regelmatig laag (en soms heel hoog per uur) maar als je een beetje kunt schuiven met grootverbruikers dan is daar echt wel voordeel uit te halen.

De laatste 3 maanden zijn de prijzen gemiddeld best stevig bij een dynamisch contract, maar dan nog valt daar voordeel te halen (mits je je gebruik een beetje kunt sturen).

Maar goed, ik begin een beetje als een reclamespot voor dynamische tarieven te klinken, dat is ook niet de bedoeling. Ik verbaas me wel een beetje over de grote meerderheid die zich m.i. in een onvoordelig vast contract laten vastzetten. De zekerheid die je daar denk te hebben is een beetje schijnzekerheid is mijn idee.
FPSUsername @CaptainKansloos18 februari 2025 10:02
Ik heb zelf een overschot dat bijna 3x zo veel is van mijn afname. Grootverbruikers (eigenlijk alleen de vaatwasser en wasmachine) draai ik al overdag, zodat het klaar is op het moment dat ik thuis ben.

Met meerdere berekeningen kom ik toch elke keer goedkoper uit met een vast contract, echter scheelt het niet veel sinds vorig jaar. Ik krijg bijna niks terug van de teruggeleverde energie, dus nu ik nog kan salderen staat de verwarming in de winter dag en nacht aan om het huis op 21°C te houden, daar heb ik nog wel wat aan.
CaptainKansloos @FPSUsername18 februari 2025 10:24
En dan heb je ook de terugleverkosten mee gerekend? Zeker als je bijna 3x zoveel terugleverd, dan betaal je daar wss flink voor?

Ik heb zelf een huishouden van 5 met airco's als verwarming (en beperkt; koeling) en sinds november 2024 een EV. Maar voor de EV er stond was dynamisch onder de streep al voordeliger (al was het alleen al voor de gasprijs die veel lager lag dan bij vaste contracten; ik verbruik nog zo'n 450 kuub per jaar aan warm water etc.). Vaatwasser, droger en wasmachine draaien zoveel mogelijk in de 'daluren', dat kan overdag of 's nachts zijn; net hoe het uitkomt. We koken ook nog op inductie BTW.

Zonder EV neem ik per jaar zo'n 3700kWh af uit het net en lever ongeveer 3000kWh terug. De gemiddelde terugleverprijs vorig jaar was ex. BTW etc zo'n 6,6 eurocent; 19.75ct inclusief. De rest van de 4600-5100kWh opwek consumeer ik zelf. Die EV zit nu op ~300-350kWh per maand, maar dat zal richting de zomer wel een beetje zakken denk ik. Maar het doel is - zeker met een EV op de oprit - de eigen consumptie van de zonnepanelen opbrengst te verhogen.

Maar zelfs zonder een EV is de gemiddelde stroomprijs lager dan bij de meeste vaste contracten. Ook zijn de maandelijkse vaste kosten laag. Alleen de laatste 3 maanden waren wat duurder, maar mijn verwachting is dat dat richting de zomer wel weer bijtrekt; bovendien wek ik dan het leeuwendeel van de stroom zelf op.
pa2ra @grote_oever17 februari 2025 17:29
En de 'energieboer' is wat anders dan de netwerkboer. Die netwerkboer heeft met onbalans te maken. Ik weet niet of hij de energieboer daarvoor een rekening presenteert. Ik vermoed dat het zomaar kan zijn dat energieboeren nu alvast dit in de prijs verdisconteren (pure winst) en dat ze later, als die rekening komt, opnieuw de prijzen verhogen.
errorx @pa2ra17 februari 2025 19:00
Die onbalans wordt verrekend met de leveranciers. Dit gebeurt op basis van de programma’s, voorspellingen zeg maar, die ze de voorgaande dag indienen. Hoe verder je van de voorspelling zit, des te meer je moet betalen. En terugleveren zorgt voor grillige, minder voorspelbare, afname- en invoeringprofielen
RoJoTweak @grote_oever17 februari 2025 20:27
Zet gewoon de communicatie uit naar je energieleverancier. Als je geen data hebt kun je ook niets berekeningen

[Reactie gewijzigd door RoJoTweak op 17 februari 2025 20:43]

Scriptkid @grote_oever17 februari 2025 17:13
Je ziet het verkeerd,

Je betaald 26 cent per KWH, dus tijdens salderen betaal jij nog maar 9cent per KWH over je gesaldeerde stroom ipv 26 cent die je normaal zonder salderen zou betalen.

Daarnaast krijg je voor alle stroom die je terug leverd na salderen nogeens 1 cent.

Dus je Moet voor elke KWH die jij saldeerd zorgen dat je 9KWH terug leverd , Of tewel zorg er voor dat je 9x zoveel terug leverd dan dat je saldeerd en je kosten komen weer op 0 uit .

Dit helpt de onbalans niet echt maar werk voor de kosten wel.

Ik zit bij vatten fall en krijg 4 cent dus ik hoef maar 2x zoveel als ik saldeer terug te leveren. en daarna maak ik gewoon weer winst op me terug levering.


Je kunt dat ook zien in de gaslicht berekening, zodra je meer dan 1mwh terug gaat leveren ga je over het algemeen weer verdienen kwestie van genoeg terug leveren om je boete er uit te verdienen. En een partij kiezen als vattefall waarde boetes vrij laag zijn en rest waarde vrij hoog.

Zij doen 11 cent boete bij restwaarde van 4 cent dus je moet 2,5 keer zo veel terug leveren.

Ik saldeer 1500khw dus moet 4000kwh terug leveren. En de boete is verdwenen.

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 17 februari 2025 23:11]

freaky @Scriptkid17 februari 2025 18:13
Denk dat jij het verkeerd ziet.

Als ik 1000 kWh verbruik en 1000kWh produceer en er voor het gemak maar even van uit gaan dat ik al m'n stroom verbruik buiten de productie uren - dus die 1000kWh wordt volledig gesaldeerd, betaal je dus 1000*0,1723 aan terugleverkosten. Niet 1000*0,09.
Scriptkid @freaky17 februari 2025 19:31
Zonder salderen betaal je 26 cent.

Effectief heb je die stroom nu dus 9 cent goedkoper gekregen want je saldeert en betaald 17 cent ipv 26.

Je bent dus nogsteeds goedkoper uit.
xenn99 @Scriptkid17 februari 2025 20:39
Jij rekent het salderen 2 keer, daarom kom je zo hoog uit. :+
(eerst saldeer je de stroom direct en dan trek je dat bedrag vervolgens ook nog van de reguliere stroomprijs af, geen idee waarom je dat doet?)
Salderen is gewoon +/- je kunt het direct tegen elkaar wegstrepen.
De teruglever kosten die je betaalt staan los van het salderen er wordt alleen gekeken hoeveel je hebt terug geleverd aan het net.

Je betaald 0.26 voor de stroom die je koopt.
Je krijgt 0.26 terug voor alle stroom die je saldeert.
Scriptkid @xenn9917 februari 2025 23:06
Je zegt het zelfde.

Ik koop voor 26,
Ik saldeer voor 26,
Ik betaal boete 17 cent.
Dus ik heb 9 cent korting gekregen.

Normaal prijs = 26cent
Prijs nu na salderen en boetes = 17 cent , dus netto krijg ik 9 cent korting over het salderen perkwh.

Na salderen verdien ik 2cent per kwh die ik dan nog terug lever en moet ik dus voor elke kwh die ik saldeerde 9 kwh terug leveren om die 17 cent weg te krijgen n op 0 uit te komen.

Eind resultaat ik ga mijn PV opvoeren naar 9 keer zo veel. Of in mijn geval dubble zo veel.

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 17 februari 2025 23:07]

xenn99 @Scriptkid18 februari 2025 00:09
Klopt toch niks van die berekening?

Betaald: 0,26
Gesaldeerd: 0,26
------------------
0,00

Terugleveringsheffing: 0,17
"Korting?" -0,09
------------------------
Eindresultaat: 0,09

Dat is jouw berekening, dan moet je dus voor elke kwh die je teruglevert 9 cent bijbetalen.
Dus hoe meer je teruglevert, hoe meer verlies je maakt, het eindresultaat is namelijk geen credit, maar een debet.

Dat is wat ik probeerde te zeggen.

Maar zoals ik in mijn vorige post al opmerkte reken je de teruglevering en de saldering beide, iets dat in de praktijk niet mogelijk is het is altijd het een of het ander.

Saldering gaat namelijk alleen op tegenover het gedeelte dat je zelf hebt verbruikt, voor alles daarboven krijg je die 18 cent per kwh, maar daar moet je dan dus ook weer die 17 cent teruglever kosten op toepassen.

Ik zou nog maar is heel goed kijken voor je die panelen aanschaft.
Zelf zit ik in dezelfde situatie helaas.
Scriptkid @xenn9918 februari 2025 08:33
Nee jij blijft hangen op dat saldering van zelf sprekend is laat dat nu eens los want stroom kosten is normaal niet 0 maar is 26 cent,

(We zeggen allebij dat je -17 cent eindigd. Aleen ik zeg dat is 9 cent goedkoper dan -26 cent. )

Hiervan krijg je 26 cent korting van de regering over wat je saldeerd.

Dan moet je weer 17 cent boete betalen. Dus netto tegenover de 26 cent kosten ( jij rekent hier met 0) heb je dus die gesaldeerde stroom voor 17 ingekocht ipv voor 26. ( zonder boete zelfs voor 0)

Effectief heb je dus je stroom rekening met 9cent per kwh verlaagd.

Nogmaals vul eens een gaslicht bereking in dan kun je het zelf zien doe maar eens 1000kwh terug levering vs 5000 terug levering. Je verdient gewoon meer.

Bij mij liggen er al genoeg panelen 20 hoog rendement 500watt panelen. Die zijn allemaal demand driven aangesloten met shellys. Maar dat hoet nu nog steeds niet gezien massaal terug leveren geld opleverd om je salderings boete van te betalen en terug te werken naar de 100% korting

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 18 februari 2025 08:41]

xenn99 @Scriptkid18 februari 2025 11:29
Bij saldering is het de berekening die ik hierboven poste.
Dan worden de twee dingen tegen elkaar weg gestreept.
26 cent betaal je voor stroom, 17 cent is een boete op stroom die je teruglevert die twee dingen staan niet in relatie tot elkaar en kun je dus niet vergelijken.
(Je vergelijkt dan namelijk iets dat jij verkoopt (teruglevering), met iets dat de leverancier verkoopt.)

Bij niet salderen is het zo:

Jij levert 1 kwh terug, daarvoor krijg je 18 cent, en daarna moet je vervolgens 17 cent boete betalen.
je houd dus 1 cent over.
Als jij dus je hele systeem dekkend wil maken met 500 watt panelen dan moet je er 34 panelen extra bijleggen.
34x500w=17kwh x 0.01= 0.17 cent
Ik hoop dat je een groot dak hebt.

[Reactie gewijzigd door xenn99 op 18 februari 2025 11:37]

RoJoTweak @grote_oever17 februari 2025 20:20
Er mogen alleen de daadwerkelijke gemaakte kosten op de aansluiting doorbelast worden, vraag gewoon naar de specificatie op je jaar afrekening.

Het kan dus slechts alleen een voorschot zijn op je eindafrekening.

Gelukkig hebben nu een fantastische minister, zij(aka voormalig schoothondje van rutte)heeft veel kennis van de energiemarkt:-) nu het hondje van de energiemarkt.

Vanaf 2026 vervalt de salderingsregeling en dus ook de zogenaamde “terugleverkosten”

[Reactie gewijzigd door RoJoTweak op 17 februari 2025 20:23]

RubeL @RoJoTweak17 februari 2025 22:47
In 2026 kun je nog salderen, daarna vervalt het.
barbarbar @grote_oever17 februari 2025 16:31
Duidelijke uitleg. We hebben hier een gasloos huis. We zijn van 35 euro per maand terug krijgen (dus de energieleverancier betaalde ons), naar 15 euro per maand betalen gegaan in twee jaar tijd. Een verschil van 50 euro per maand, dat we nu extra betalen omdat het salderen via een omweggetje effectief al is afgeschaft.

Maar goed, klagen doen we niet want zonder zonnepanelen zouden we nu ~€ 120,- per maand moeten betalen. Dus de panelen sparen ons nog steeds 100 euro per maand uit. Ben wel aan het bekijken of zo'n klein accu'tje die je zo in een stopcontact kunt pluggen voor ons interessant is zodat we zo'n 8 maanden per jaar uitsluitend onze eigen stroom gebruiken en alleen in de wintermaanden nog wat stroom moeten afnemen voor het huis.

[Reactie gewijzigd door barbarbar op 17 februari 2025 16:34]

eddie02 @barbarbar17 februari 2025 19:42
Dynamisch?
barbarbar @eddie0217 februari 2025 21:16
Nu variabel, geen vastcontract. Dynamisch vind ik wat te onduidelijk, heb het wel eens bekeken maar in ons geval is variabel al dynamisch genoeg...
bzuidgeest
@Flappiewappie17 februari 2025 16:49
Het gekke is dat juist mensen die geen panelen hebben betaald krijgen voor het gebruik van energie. De energie prijs kan negatief zijn en mensen met een variabel contract kunnen dat energie gebruiken en geld krijgen.
Het is bizar in zekere zin, maar het huidige systeem was niet op een overschot aan energie berekend of zo...

Off-grid gaan is helaas nog niet helemaal mogelijk, maar als het kan zou ik het zo doen. Waarom niet? Zonnepanelen zijn de eerste stap, daarna een batterij, die zakken al in prijs en dan een warmte pomp of zo als vervanger.
Als ik genoeg panelen kan leggen en het overschot kan gebruiken om een watervat warm te houden is ook mooi. Maar dat zal wel niet lukken, mijn dak/huis is te klein.
Beakzz @bzuidgeest17 februari 2025 17:55
Gek dat er niet op een overschot gerekend is met al die zonnepanelen subsidies voor particulieren en de gesubsidieerde zonneparken.

Zonder die zonneparken had het vanzelf een keer recht getrokken, maar dan kan de energieboer niet genoeg verdienen.
bzuidgeest
@Beakzz17 februari 2025 20:11
Vind ik niet, heel veel mensen hadden de ontwikkelingen niet verwacht. Dat komt zo vaak voor.

De ontdekker van radiogolven dacht dat het leuke dingen waren zonder praktisch nut.... Hoe de wereld veranderd in een paar honderd jaar. Of zelfs minder als je, jezelf realiseert dat er dingen als draadloze telegrafie waren in de tussentijd.
Tim AtSharp @bzuidgeest18 februari 2025 00:21
Maar dat zal wel niet lukken, mijn dak/huis is te klein.
Nee, de reden is dat het weer in onze delen van EU te onvoorspelbaar is om dat rond te krijgen. Zolang we voor een woonhuis geen 10-20 dagen zonder zon kunnen overbruggen, gaat dat nooit lukken.

Je dak is niet te klein, de opslag (en dat is hoe je het ook bekijkt DE uitdaging van electrificatie van de maatschappij) is te klein. (eventueel aangevuld met het rendement van zonnepanelen)
bzuidgeest
@Tim AtSharp18 februari 2025 12:23
Ik zal nooit 100% offline gaan. De netkosten van de aansluiten zijn acceptabel als backup. Maar van gas af kan zeker wel en dan hou je alleen stroom aan. Een enkele fase is genoeg.

Zelfs met een grote opslag moet je nog de capaciteit in panelen hebben om die te vullen. Ook in de winter. Dat vereist best wel wat panelen.
remkay @bzuidgeest18 februari 2025 10:57
Off-grid is mogelijk met de Haier SmartCube. Op Youtube staat een filmpje waar dat wordt gedemonstreerd.
kiang @Flappiewappie17 februari 2025 16:50
Leuke nuance: die stroom die hij teruglevert (en zelfs voor moet betalen) verkoopt Eneco wel gewoon voor 30c/kWh aan de buurman zonder panelen.
banaan-X @kiang17 februari 2025 18:51
Nee hoor. Ook voor 17 ct. En hij betaalt nog 13 ct accijns/belasting aan de overheid (via de leverancier).
AJediIAm @kiang17 februari 2025 20:19
Hangt van de stroomprijs af.
Met een dynamisch contract kan je het zelf voor 17ct aan de buurman verkopen en heb je geen last van die terugleverkosten.
kiang @AJediIAm17 februari 2025 21:49
Klopt, dynamische contracten zijn veruit het eerlijkste momenteel.
RoJoTweak @kiang17 februari 2025 20:35
Tuurlijk het zijn cowboys met steun van de overheid, de overheid vangt namelijk 21% en er is namelijk heel veel geld nodig om alles en iedereen, met uitzondering van de Nederlander, een goed leven te geven.
Bruin Poeper @kiang17 februari 2025 22:44
Leuke nuance: die stroom die hij teruglevert (en zelfs voor moet betalen) verkoopt Eneco wel gewoon voor 30c/kWh aan de buurman zonder panelen.
Eneco heeft dan (stationair) een centrale draaien die geen stroom mag leveren omdat er zonnestroom is.
Dat stationair draaien kost dik geld.

Ook al zet je heel NL vol met windmolens en zonnepanelen, je kan niet met minder centralecapaciteit toe.
Want die moeten altijd kunnen leveren als er geen wind en geen zon is. Wind en zon dragen dus niets bij aan capaciteit. Ze besparen enkel een beetje brandstof (en dat alleen als er vraag is naar stroom als de centrale écht moet leveren: in de winter).
barbarbar @Flappiewappie17 februari 2025 16:51
Ik kan het niet in m'n eentje, en daar doel ik ook helemaal niet op. Ik probeer met ons eigen praktijkvoorbeeld duidelijk te maken wat de gevolgen zijn, omdat de prijsstructuren nu zo onduidelijk zijn geworden. Dan erbij: we leveren meer energie dan we gebruiken, dus waarom zouden we daar niet voor betaald mogen worden? Een energieleverancier krijgt toch betaald voor energie die die levert?

Daarbij ben ik van mening dat het stoppen van het salderen prima is. Dat er verschil zit in stroom afnemen en terugleveren vind ik vrij logisch. Zonnepanelen zijn nog steeds heel interessant, maar dat wordt door de wirwar aan tarieven niet duidelijk.

Het liefste zou ik zien dat die opslagen en vergoedingen van de rekening afgaan, daar maakt de overheid het ook niet makkelijk mee.

Gewoon domweg:
- vast aansluittarief voor je capaciteit, netwerkkosten dus, zonder dat die weer verlaagd worden met andere vergoedingen
- Leveringstarief hoog en laag
- Vergoeding voor teruggeleverde stroom hoog en laag. Dat kan dan dus effectief op 1 of 2 cent gezet worden.

Veel moeilijker hoeft het van mij niet te zijn. Maar goed, dan gaan een heleboel huishoudens opeens nog meer betalen dus zo'n duidelijk structuur zal niet snel gebeuren.

[Reactie gewijzigd door barbarbar op 17 februari 2025 16:52]

CaptainKansloos @barbarbar17 februari 2025 18:21
Gewoon domweg:
- vast aansluittarief voor je capaciteit, netwerkkosten dus, zonder dat die weer verlaagd worden met andere vergoedingen
- Leveringstarief hoog en laag
- Vergoeding voor teruggeleverde stroom hoog en laag. Dat kan dan dus effectief op 1 of 2 cent gezet worden.
Dat hoog-laag tarief denken komt nog uit een tijd dat er alleen een 'vraag' markt was. Nu is er ook een aanbod markt vanuit o.a. particulieren met zonnepanelen, maar dat aanbod varieert sterk. Natuurlijk zou je een soort van kunnen 'middelen' met hoog-laag, maar dat sstaat wel heel ver af van de prijzen op de spot markt.

Ik denk eerlijk gezegd dat dynamische tarieven het enige model is waarbij kosten en opbrengsten redelijk verdeeld worden.
RoJoTweak @CaptainKansloos17 februari 2025 20:43
Als ik een dynamisch contract zou hebben en als de prijs negatief is. Zet ik al mijn airco’s aan.

Ev-tje laden, misschien nog wel mobiel verwarmingunits buiten, heb er 3* 2000W. Alles om de onbalans op het net te verminderen.
xxxMaverick @Flappiewappie17 februari 2025 16:48
Je begrijpt denk ik de context niet . Hij levert ook via panelen . Dus mini energie leverancier net als iedereen met panelen . Dan is het al veel logischer uiteraard
hoeksmarp @Flappiewappie17 februari 2025 16:53
Niemand heeft het toch over betaald krijgen om energie te gebruiken (behalve dat je de leverancier moet betalen)?
Coolstart @grote_oever17 februari 2025 19:24
Dat klinkt heel logisch en normaal. Maar besef dat huizen tegenwoordig niet meer opgeleverd kunnen worden zonder zonnepanelen en je vaak overdag op het werkt zit. En toen we een paar jaar geleden allemaal zonnepanelen kochten heeft niemand deze berekening kunnen maken.
Toch geen argument? Dacht je nu echt dat je voor eeuwig uw energie 10x duurder kon verkopen dan de groothandelprijs en dat de belastingbetaler daar maar voor blijft opdraaien? Wishful thinking.

Het voorbeeld dat je geeft gaat dus over een thuisbatterij. Dan kan je het grootste deel van uw eigen energie gebruiken en moet je niets terugleveren.

In Spanje is bestaat dat systeem ook nog. Net een offerte aangevraagd en daar staat op 10cent/kwh terugleververgoeding van de maatschappij. Onbeperkt. Dus de verkoper rekende zich rijk en zei dat leer panelen de terugverdientijd gunstig zou beïnvloeden. Dat is natuurlijk onzin want eens het subsidiepotje op is vervalt die gunstmaatregel.
Pazo @hydex17 februari 2025 15:59
Hier wordt het een en ander mooi uitgelegd:
https://www.energievergel...rpen/terugleververgoeding
Kapotlood @hydex17 februari 2025 15:58
Veel duidelijker wordt het inderdaad niet, helemaal omdat de terugleververgoeding en terugleverkosten niet gelijk zijn, en omdat beiden per energieleverancier verschillen.
whitemage2003 @hydex17 februari 2025 19:46
Saldering had al langere tijd afgeschaft moeten zijn door overbelasting van het net.
Als er teveel teruggeleverd wordt, dan wordt je tijdelijk uitgeschakeld om terug te leveren ter bescherming van het net

Je maakt gebruik van iemands kabel netwerk (voor te leveren en af te nemen) het is dus lochiscje dat je betaald voor het netwerk voor te leveren. Echter lever je ook energie op dat mement wat dan (hopelijk) positief uit moet vallen. Echter leveren op dat moment heel nederland energie op waardoor er ook overschot plaats vind, deze emergie wordt dan minder waard en hen je dus kans dat je alleen moet betalen.

De saldering moet nu plaatsvinden op accu's in mijn ogen, zodat de overbelastong opgevangen kan worden met deze accu's, evenals de ontwikkeling ervan dan een boost gegeven kan worden.

Door betaling aan de netbeheerder, kan de netbeheerder ook investeren in eventuele opvang en overbalasting van het net te gaan ondersteunen.

Dit is nu nog niet letterlijk zo aan de hand, maar verwacht wel dat het daar naar toe gaat.

Zonnenpanelen zijn harstikke leuk maar niet heel erg handig omdat je in de winter navanant niets oplevert. Maar dan wel verwacht maximaal te kunnen genieten omdat het weg gestreept wordt. In mijn ogen een zeer verkeerd beeld van vergroening! Heb je voldoende panelen om je eigen huishouden te onderhouden zonder terug te leveren, perfect! Maw accu's gezien we savonds vaak het eea pas afnemen. Of pak een airco die je overdag aan zet en het verbruik ervan deels weg streept. In de winter kun je dan ook nog goedkoper stoken ivm warmte transport.

Lever je terug om je rekening naar 0 te krijgen, foute gedachte! Dat gaat uiteindelijk tegenvallen!
migjes
@hydex17 februari 2025 20:01
oke, hier iemand die bij eneco zit en je meer kan uitleggen als eneco zelf.
je moet een sukkel zijn om bij de helpdesk van eneco te werken. (sorrie als je er werkt.)
(eneco maakt zooi van hun jaar afrekening, echt zooi.
de zooi is een ander verhaal, ik ben blij dat ik per jaar betaal, dus eerst een klacht dan pas betalen.
dit is zwaar nodig bij die club.)

grofweg een uitleg:
je betaald 17ct per kWh aan elektra.
hier komt 10ct aan belasting boven op.
en op dat totaal bedrag betaal je 21% BTW.
dus betaal je grofweg 0,32€/kWh.
dit voor iedere kWh die je afneemt van het net.

je levert stroom laten we zeggen 2000W voor een uur lang.
je huis gebruik 1000W en dat ook een uur lang. (niet realistische getallen maar lekker simpel.)
dan heb je dus 1000W rechtstreeks gebruik (1000W 1 uur lang is 1kWh.), en die zijn gewoon 100% van de 0,32€/kWh waard.
de andere 1000W een uur lang, die zijn maar 0,32€/kWh waard - 0,1823€/kWh.
dus grofweg de helft. (zonder precies te rekenen en dit is nog met salderen zo als we nu kennen.)

(nu heb ik zelf afgelopen jaar 54% van mijn eigen opgewekte stroom rechtstreeks gebruikt.
afgerond 50% is dus zelf gebruikt en dus ook 100% vergoed voor 0,32€/kWh.
de andere 50% daar heb ik een boete op gehad, hoeveel ik heb geen flauw benul.
(ja ik kan hem narekenen, maar dit is echt zo stom en ze hebben hun eigen regels niet gevolgd, echt eneco is dom, of heel erg sim voor zich zelf.)
de theorie is wat je huis uit gaat is minder waard als wat je zelf gebruikt.
dat snap ik geheel, maar volg dan wel je eigen regels en wees eerlijk, en dat is eneco dus niet.)

dus welk gedeelte wil je eigenlijk weten?
stel de vraag en ik antwoord wel (geef me even kans, kost tijd). ;)

[Reactie gewijzigd door migjes op 17 februari 2025 20:10]

xONet @hydex17 februari 2025 18:01
De ANWB rekent geen terugleverkosten (dynamische tarieven).
RoJoTweak @xONet17 februari 2025 20:30
Logisch het is ook een verkapte manier om de minder winst te compenseren van de energiecowboys op vaste of variabele contracten. Toen de cowboys veel winst maakte over de zonnepaneel houders gingen zij er met de winst vandoor.
audiojunk 17 februari 2025 15:56
Kassa voor Enoco, eerst geld vangen voor de geleverde kWh en vervolgens deze kWh weer verkopen voor een top prijs.
gorgi_19 @audiojunk17 februari 2025 16:00
Op het moment dat er teruggeleverd wordt, gebeurd dit massaal en is de stroomprijs laag, of zelfs negatief. Dat 'kassa'-gedeelte voor Eneco valt dus wel mee.
Pyramiden @gorgi_1917 februari 2025 16:20
Hoe zit het met de mensen in je straat zonder zonnepanelen? Delen die delen volgens mij niet in de lage stroomprijs, want met hun vaste contract mogen ze gewoon het hele jaar de volle mep aftikken.

Eneco kan dus zo goed als gratis de stroom van zonnepaneleneigenaren krijgen, daarnaast vangen ze ook nog een terugleververgoeding, en vervolgens kunnen ze die goedkope stroom met een vlezige marge doorverkopen aan mensen zonder zonnepanelen.
Scriptkid @Pyramiden17 februari 2025 17:18
Ook dat klopt niet want die zelfde vaste contracten betalen heel weining in de winter als jouw variable contract ver boven de 40 cent zit.

Een vast contract is het gemiddelde van een variable contract dus aan het eind van het liedje veranderd er niks als je je verbruik niet aanpast.
DataMan @Pyramiden18 februari 2025 07:18
Onzin. Dan moet degene zonder panelen een dynamisch contract afsluiten, dan delen ze wel degelijk mee.
AndreC238 @gorgi_1917 februari 2025 16:15
Dat klopt, maar de terugleverkosten is altijd hetzelfde. Dat is al winst dus, of op zn minst minder uitgave waar het de consument dus wel geld kost
Loy @AndreC23817 februari 2025 16:18
Maar de kosten voor een kWh zijn in de winter een hoger, terwijl je 'm voor dezelfde prijs in de zomer koopt of teruglevert (of niet als je die kWh zelf direct verbruikt).

Dat verschil is wat men af wil dekken en waarom salderen niet meer houdbaar is.
dutchminator @gorgi_1917 februari 2025 16:06
Valt enorm mee in de winter
gerre1 17 februari 2025 15:59
Als ik het goed begrijp betaal je dus per kWh dat je op het net zet in NL? Kan er dan nog gesaldeerd worden? Want als dit niet kan, steek je toch liever de extra elektriciteit (bij wijze van spreken) in de grond? (als je thuisbatterijen al vol zijn).
Is er een mogelijkheid om je zonnepanelen zo te sturen om deze (gedeeltelijk) plat te leggen indien dit scenario gebeurd?

Belg hier :) dus niet op de hoogte van alle NL regels
Vrietje @gerre117 februari 2025 16:04
Praktisch gezien pakt Eneco gratis je stroom af en verkoopt die lekker door . Zogenaamd onder kosten. Laat Eneco nu maar bewijzen dat de kosten werkelijk zo hoog zijn per kWh.
bzuidgeest
@Vrietje17 februari 2025 16:54
Je bent niet verplicht om terug te leveren.... Dus ze pakken niets af. Het tarief kan hoogstens ongunstig zijn.
Scriptkid @gerre117 februari 2025 17:23
Ja dat is wat ik ook heb gebouwed maar nog niet nodig ivp nogsteeds 4 cent verdienen op terug leveren.

Bij mij zit er een shelly op elke micro omvormer die de stroom meet die er door gaat.

Ik heb 1x 2kwh (4panelen510W) en 1x 1kwh (2 panelen 510W).

De Shelly heeft een API en omdat je max 2kwh schakeld hoef je niet langzaam te schakelen en kun je power side gewoon disconnecten (iets wat je niet met een 8kwh 3 fase omvormer moet doen).

Mijn automation kijkt gewoon naar de P1 meter en als er meer dan 1 Kwh terug gaan schakeld hij panelen uit en bij vraag weer in. zo spelen de EVCC voor de auto en de automation samen om Demand driven te draaien.

Mijn 5.6 KWH 3 phase omvormer draait altijd omdat die niet software matig kan schakelen ,
jaquesparblue 17 februari 2025 17:10
Gelegaliseerde diefstal. En de ACM stond er bij en keek er naar.

Ze kunnen natuurlijk ook gewoon investeren in opslag infrastructuur om in piek momenten, tegen dikke winsten, terug het net in te vloeien. Maar waarom moeilijk doen als ze het geld gewoon kunnen opeisen?
sanane @jaquesparblue17 februari 2025 17:35
Ik zweer dat ACM een corrupte bende is. Maar helaas kan ik het niet bewijzen. Ze doen letterlijk niks in het voordeel van de consument.
geerttttt @sanane17 februari 2025 18:01
Dat vind ik ook heel raar. Je zag het toen al toen energiebedrijven omvielen en de klanten van deze energiebedrijven automatisch over gingen naar Eneco voor 1 maand met dure tarieven. Sloeg nergens op, bovendien werd je dubbel genaaid als je contract net sinds de zomer liep en je dus ook niet meer dat kon salderen.

De ACM deed niks.

Terugleverkosten die zomaar verzonnen worden, de ACM doet niks.

Ik zie het al aankomen, straks hebben energiebedrijven extra inkomsten doordat de salderingsregeling weg is, en blijven ze toch (deels) terugleverkosten heffen, en de ACM doet wederom niks.

Bizar.
lenwar
17 februari 2025 15:56
Het wordt echt hoog tijd dat de salderingsregeling (in z'n huidige vorm) tot een einde komt. In elk geval het stuk dat de stroomhandelaren (als Eneco, Vattenfall, enz.) moeten vergoeden. Dan zijn we direct van dit gezeur af. Laat ze gewoon de 'huidige spotprijs' (dus wat zij er voor krijgen op de spotmarkt) minus een beetje winst/kosten voor hen, en klaar.

Uiteraard worden onze stroomrekeningen dan wat minder voorspelbaar, maar dit is ook vervelend.
wow7 @lenwar17 februari 2025 16:11
Nee de saldering moet gewoon blijven ook in zijn huidige vorm , dan kan ik net zo goed zeggen dat al die zonneparken per direct worden gesloten want die drukken de consument uit de markt want die betalen helemaal geen teruglever boete en verdienen dik over de rug van de consument , die verkopen dik energie aan de Eneco voor 5 jaar vast "Eneco gaat de stroom van Eekerpolder de komende vijf jaar afnemen." , of ik wil ook die vergoeding die ze betalen aan die zonneparken zonder bijkomstige boetes want dat betalen ze ook niet.

Het word grondig tijd dat de ACM hier naar gaat kijken , het word een oneerlijke en op zijn zachts gezegd een dubious verdien model , en nu snap je ook waarom.
TomONeill @lenwar17 februari 2025 18:58
We zijn er dan niet vanaf hoor. Die "terugleverkosten' zullen ook na de salderingsregeling blijven en helaas ook legaal. Moet de energieboer het wel kunnen verantwoorden waarom de kosten zijn wat ze zijn, maar volgens mij controleert niemand dat actief. We gaan straks allemaal betalen.
DataMan @TomONeill18 februari 2025 07:25
De ACM moet dat controleren, maar als zoveel instanties: tekort aan menskracht met de juiste kennis.

Uiteindelijk is het simpel: hoe minder je teruglevert (en dus zelf gebruikt of opslaat), hoe beter, want dan zijn de terugleverboete over die kWh 0.

Ik maak me meer zorgen over de torenhoge vaste vergoedingen die we gaan betalen, want hoe je het ook bedenkt, de onbalans kosten en de enorme investeringen die daar mee gepaard gaan moeten op een manier worden gefinancierd. Uiteindelijk zijn wij dat allemaal, of het nu aan de energieleverancier is die netwerkkosten die ze betalen aan netbeheerders is, of aan de netbeheerder zelf, of via de belastingen: geld is niet gratis.
DataMan @lenwar18 februari 2025 07:21
Ik neem aan dat je hebt meegekregen dat de salderingsregeling per 1 januari 2027 wordt afgeschaft?

En wat je beschrijft heet ‘dynamisch contract ‘ en bestaat al.
Balance 17 februari 2025 15:57
Eigenlijk gek dat deze terugleverkosten dan ook niet dynamisch zijn. Als het om onbalans gaat, verwacht je dat dat op een zonnige weekend ochtend in juni een veel groter probleem is dan tegen het eind van de middag op een werkdag in april.
Wouterie @Balance17 februari 2025 16:03
Dat is bij een dynamisch contract, niet bij een variabel of vast contract. Bij een dynamisch contract betaal/krijg je de marktprijs +- leveringskosten, belastingen etc.
stuko 17 februari 2025 16:22
Het zal toch ook niet weer Eneco zijn die hiermee komt...

Ik zat een paar jaar terug bij Welkom Energie, die ging op de fles en Eneco nam hun klantenportefeuille over. Allervriendelijkst zorgden zij persoonlijk (kuch) dat ik stroom en gas zou behouden zonder uitval. Voor het gas hoefde ik slechts 3,67 euro per kuub over te maken. We gingen van +/- 1.200 euro aan gas naar 5.000 euro aan gas per jaar.

Toen ik daarover belde werd me verteld dat het ontzettend duur gas was in de markt, en ze voor de Welkom Energie klanten geen beter aanbod konden maken. Ze maakten dat jaar een krappe 400 miljoen euro winst.

Al zou het gratis zijn, Eneco krijgt mij nooit weer als klant :(
DD-IRM @stuko17 februari 2025 16:42
Inderdaad. Ik zat in hetzelfde schuitje, kreeg hetzelfde antwoord. Maar op mijn vraag waarom nieuwe Eneco klanten (niet zijnde de overgenomen Welkom klanten) maar € 1,80 de kuub moesten betalen bleef het ijzig stil.
Dit heeft volgens mij nog tot vragen geleid bij Radar of Kassa, waar de persoon van de ACM met droge ogen beweerde dat dit marktconform was. Dan weet je ook direct aan welke zijde ze staan.
Mijn geluk was dat ik de gasstand pas per 20 november op hoefde te geven (vanwege de analoge gasmeter) en per 6 december daar weg kon.

Ontopic: ik krijg sterk de indruk dat het hele onbalans kosten gedoe aangedikt wordt om daar gemakkelijk meer winst uit te melken. En het verbaast me dan ook niet dat Eneco (of Budget) hier als een van de eerste de kosten verhoogt onder het mom van...
geerttttt @DD-IRM17 februari 2025 18:47
Ik zat ook hierin. Echt crimineel was dat gewoon, en dat ACM dat toeliet was bizar. Het was vrij duidelijk dat Eneco gewoon een enorme poot aan het uitdraaien was. En dat je geen eigen leverancier mag kiezen was ook bizar.

Normaal kun je binnen 14 dagen overstappen maar nu moest je een maand klant blijven.
stuko @geerttttt17 februari 2025 19:36
Die hebben het maximaal uitgeknepen destijds, hier was de marktwerking toch niet helemaal waar het voor bedoeld was. Veel andere aanbieders namen geen klanten meer aan, dus ik heb daar tegen mijn zin een jaar gezeten gok ik. Hebben ze toch mooi een jaar lang omzet van me gehad :+ De rest van mijn leven ben ik hun beste promoter |:(
geerttttt @stuko17 februari 2025 21:22
Ik kon nog net snel een powerpeers contract nemen voordat die ook stopten. Heb toen een jaarcontract afgesloten. Had ik achteraf beter 5 jaar kunnen aansluiten, maarja, ik had toen niet durven verwachten dat er een terugleverboete zou komen, en slechte ervaringen met vaste contracten;)
MPAnnihilator 17 februari 2025 19:44
Kunnen we het teveel aan stroom ( dus ook als batterijen, boiler en EV auto vol zitten ) , niet gewoon ergens anders kwijt ipv terugleveren aan het net ? Dan kunnen de netbeheerders toch geen kosten aanrekenen ( die ze zogezegd hebben om het net te voorzien voor veel teruglevering ), of zie ik iets over het hoofd ?
Groningerkoek @MPAnnihilator17 februari 2025 21:51
Zolang jij dat aan jouw kant van de meter ergens kwijt kunt hoef je er niets voor te betalen. Of je voor Jan lul een motor laat draaien, of het in een accu zet voor de avond mag je zelf weten.

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