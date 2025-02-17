Eneco NL verhoogt terugleverkosten voor zonnepanelen met 3 cent per kWh

De Nederlandse tak van Eneco verhoogt de terugleverkosten voor klanten met zonnepanelen met 3 cent per teruggeleverde kWh. De verhoging geldt voor klanten met een variabel contract vanaf 1 april. De verhogingen werden vorige week voor nieuwe vaste contracten ingevoerd.

Nederlandse Eneco-klanten betalen vanaf 1 april 0,1723 euro per kWh, bevestigt Eneco aan Tweakers na berichtgeving van NU.nl. Deze klanten betalen nu nog 0,1430 euro per kWh. Eneco zegt de prijzen 'voornamelijk' te verhogen vanwege 'gestegen onbalanskosten', dus als de vraag op het energienet afwijkt van het aanbod, bijvoorbeeld vanwege andere weersomstandigheden of een grotere dan verwachte vraag.

Eneco zegt de verhoging voor klanten met een variabel contract gefaseerd in te voeren over een periode van drie maanden. Klanten met een nieuw vast contract betalen sinds 10 februari meer, schrijft Energievergelijk.nl. Voor klanten met een contractduur van één jaar gelden dezelfde tarieven als voor klanten met een variabel contract. Voor klanten met een driejarig contract gaan de terugleverkosten eveneens met drie cent omhoog van 0,1530 naar 0,1823.

Overigens gaat de terugleververgoeding ook licht omhoog. Deze stijgt van 0,1730 euro per kWh naar 0,1823 euro voor een variabel of éénjarig contract, of van 0,1830 naar 0,1923 euro voor een driejarig contract. Netto krijgen deze klanten dus 2 cent minder, omdat de terugleverkosten meer stijgen dan de terugleververgoeding. Klanten krijgen alleen een terugleververgoeding als ze op jaarbasis meer terugleveren dan dat ze verbruiken.