Utrecht gaat accu's van 500 deelauto's gebruiken om netcongestie tegen te gaan

De accu's van vijfhonderd deelauto's in Utrecht worden vanaf volgend jaar ingezet om het stroomnet te ontlasten. De accu's kunnen tijdelijk energie opslaan en terugleveren aan het net wanneer er veel vraag naar stroom is. Het project gaat in maart van start.

Het project wordt opgezet door MyWheels, Renault en We Drive Solar in samenwerking met de gemeente Utrecht. De vijfhonderd deelauto's moeten samen 'tien procent van de benodigde flexibiliteit' bieden om 'zonne- en windenergie over dag en nacht in evenwicht te brengen' in de regio Utrecht, meldde projectdeelnemer MyWheels op woensdag. De deelnemende auto's omvatten Renault 5- en 4 E-Tech-EV's. Het bedrijf zegt tegen Tweakers dat de totale accucapaciteit van de autovloot maximaal 5MW betreft.

Volgens de initiatiefnemers is dit het eerste grootschalige 'vehicle-to-grid'-deelautoproject binnen Europa. Met het initiatief kunnen de accu's in de genoemde auto's tijdelijk energie opslaan van het lokale net. Die kan vervolgens via bidirectionele laadpalen teruggeleverd worden tijdens de piekuren. Zo moet ook op meer momenten van de dag duurzame energie, bijvoorbeeld van zonnepanelen, beschikbaar zijn voor gebruikers.

Het Nederlandse stroomnet zit op steeds meer plaatsen vol. Dat geldt ook voor Utrecht. Deze maand nog waarschuwde netbeheerder Stedin dat het Utrechtse elektriciteitsnet overbelast dreigt te raken, omdat het gebruik van elektriciteit hard stijgt. Om dat tegen te gaan werden grootgebruikers met een aansluiting van 1MW of meer vanaf 15 november verplicht om 'flexibel vermogen' aan te bieden. Daarmee wordt tijdens piekmomenten aan ze gevraagd om minder stroom te gebruiken of meer terug te leveren.