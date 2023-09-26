We Drive Solar en MyWheels gaan samenwerken voor v2g-deelauto's in Utrecht

MyWheels gaat op termijn vehicle-to-grid-deelauto's aanbieden in Utrecht. Hiervoor gaat het bedrijf samenwerken met We Drive Solar, dat al een v2g-deelautopilot in de stad heeft. Met de samenwerking kunnen de MyWheels-auto's straks energie terugleveren aan het net.

Eind dit jaar worden de eerste driehonderd MyWheels-deelauto's aangesloten op laadpalen van We Drive Solar, schrijven de bedrijven. Het gros van die eerste driehonderd auto's kunnen nog niet aan vehicle-to-grid, of v2g, doen, maar met de laadpalen van We Drive Solar kunnen de auto's 'slim' worden opgeladen, zoals wanneer er voldoende wind- en zonne-energie is.

MyWheels wil in de toekomst meer v2g-auto's aanschaffen, bevestigt het bedrijf aan Tweakers. Die nieuwe auto's zouden dan met de We Drive Solar-laadpalen energie kunnen terugleveren aan het net, om zo bijvoorbeeld netcongestie te kunnen tegengaan. Daarmee worden de auto's 'rijdende buurtbatterijen', aldus de twee bedrijven. De We Drive Solar-laadpalen ondersteunen al wel bidirectioneel laden.

We Drive Solar test al jaren v2g-deelauto's in Utrecht, eerder met Renault ZOE's en Hyundai Ioniq 5's. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondartikel over v2x en projecten als We Drive Solar. Niet gereserveerde deelauto's die bijna leeg worden aangesloten, worden in eerste instantie opgeladen tot een bereik van 50 tot 100 kilometer. De rest van het opladen en eventuele ontladen wordt afgestemd op energieverwachtingen zoals overschotten en vraagpieken. Bestuurders kunnen vooraf auto's reserveren en daarbij aangeven dat ze een langere rit willen rijden, waarbij de auto rond die tijd niet voor v2g wordt ingezet maar juist volledig wordt opgeladen.

Met de samenwerking met MyWheels wil We Drive Solar v2g op grotere schaal in gebruik nemen. Naast Utrecht willen de bedrijven v2g bijvoorbeeld ook naar Amsterdam brengen. Hier lopen op moment van schrijven gesprekken over met de gemeente.