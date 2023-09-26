We Drive Solar en MyWheels gaan samenwerken voor v2g-deelauto's in Utrecht

MyWheels gaat op termijn vehicle-to-grid-deelauto's aanbieden in Utrecht. Hiervoor gaat het bedrijf samenwerken met We Drive Solar, dat al een v2g-deelautopilot in de stad heeft. Met de samenwerking kunnen de MyWheels-auto's straks energie terugleveren aan het net.

Eind dit jaar worden de eerste driehonderd MyWheels-deelauto's aangesloten op laadpalen van We Drive Solar, schrijven de bedrijven. Het gros van die eerste driehonderd auto's kunnen nog niet aan vehicle-to-grid, of v2g, doen, maar met de laadpalen van We Drive Solar kunnen de auto's 'slim' worden opgeladen, zoals wanneer er voldoende wind- en zonne-energie is.

MyWheels wil in de toekomst meer v2g-auto's aanschaffen, bevestigt het bedrijf aan Tweakers. Die nieuwe auto's zouden dan met de We Drive Solar-laadpalen energie kunnen terugleveren aan het net, om zo bijvoorbeeld netcongestie te kunnen tegengaan. Daarmee worden de auto's 'rijdende buurtbatterijen', aldus de twee bedrijven. De We Drive Solar-laadpalen ondersteunen al wel bidirectioneel laden.

We Drive Solar test al jaren v2g-deelauto's in Utrecht, eerder met Renault ZOE's en Hyundai Ioniq 5's. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondartikel over v2x en projecten als We Drive Solar. Niet gereserveerde deelauto's die bijna leeg worden aangesloten, worden in eerste instantie opgeladen tot een bereik van 50 tot 100 kilometer. De rest van het opladen en eventuele ontladen wordt afgestemd op energieverwachtingen zoals overschotten en vraagpieken. Bestuurders kunnen vooraf auto's reserveren en daarbij aangeven dat ze een langere rit willen rijden, waarbij de auto rond die tijd niet voor v2g wordt ingezet maar juist volledig wordt opgeladen.

Met de samenwerking met MyWheels wil We Drive Solar v2g op grotere schaal in gebruik nemen. Naast Utrecht willen de bedrijven v2g bijvoorbeeld ook naar Amsterdam brengen. Hier lopen op moment van schrijven gesprekken over met de gemeente.

Een Hyundai Ioniq 5 aan een We Drive Solar-laadpaal
Een Hyundai Ioniq 5 aan een We Drive Solar-laadpaal. De Ioniq 5's van We Drive Solar zijn geschikt gemaakt voor v2g. MyWheels heeft deze momenteel nog niet, maar dat staat voor 2024 wel op de planning.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 26-09-2023 16:33 61

26-09-2023 • 16:33

61

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Reacties (61)

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IamGrimm 26 september 2023 17:33
Schijt irritant al die deelauto's die een hoop laadpalen bezet houden zodat je er zelf niet bij kan. Hopelijk helpt dit alle MyWheels in elk geval een plekje te geven bij de Solar-laadpalen zodat de gewone laadpalen in de buurt niet constant vol zitten.
fvdp89 @IamGrimm26 september 2023 18:23
Dat klinkt gewoon als een situatie waarin de buurt waar jij woont meer laadpalen nodig hebt. Bij mij in Amsterdam staat MyWheels overal en heb je er bijna nooit 'last' van.

Deelauto's worden gemiddeld door veel meer mensen gebruikt dan auto's die in bezit zijn van particulieren. Als je zou kijken naar hoeveel uur ze aan de paal staan versus hoeveel kilometer ze rijden is de kans daarom groot dat ze veel beter scoren dan de gemiddelde particuliere auto.

Sterker nog: bij MyWheels krijg je 2,50 euro tegoed als je een auto die al lang aan een paal staat en vol zit er af haalt en hem ergens in de buurt neerzet. In Amsterdam kan je, als je dat probeert, bijna nooit een auto vinden. Dat komt neem ik aan doordat ze bijna nooit lang staan te kleven (maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze pas na 12 uur kleven aan de lijst worden toegevoegd oid).

Het is begrijpelijk dat een niet-gebruiker het irritant vindt als 'de halve buurt vol staat met deelauto's'. Maar als je een stap verder denkt realiseer je je dat het alternatief (alle gebruikers zouden zelf een auto hebben) voor iedereen veel, maar dan ook echt veel, slechter zou zijn. Deelauto's zijn niet de oplossing voor iedereen, maar wel voor alle mensen die hun auto niet letterlijk wekelijks (of vaker) nodig hebben.
curkey @fvdp8927 september 2023 10:42
De bezettingsgraad van de auto heeft op zich niet zoveel van doen met het bezet houden van laadpalen. Statistisch klinkt het sympathiek dat het gemiddeld beter uitkomt voor de populatie, maar de praktijk is doorgaans dat de outliers altijd de sjaak zijn.

Juffrouw Jannie gaat rustig eens om 10u 's ochtends de deelauto ophalen, en prikt hem om 13u weer aan de lader nadat ze haar boodschappen heeft gedaan. Geen centje pijn.

Iemand die veel rijdt en 's avonds laat thuiskomt met zijn privé-EV, vindt helaas geen plek meer, en kan 's ochtends weer gelijk een snellader opzoeken omdat de avond ervoor alles vol stond.
theseboetz @fvdp8927 september 2023 11:03
Deelauto's worden gemiddeld door veel meer mensen gebruikt dan auto's die in bezit zijn van particulieren. Als je zou kijken naar hoeveel uur ze aan de paal staan versus hoeveel kilometer ze rijden is de kans daarom groot dat ze veel beter scoren dan de gemiddelde particuliere auto.
Lijkt me dat dit alleen voor Amsterdam (en eventueel een paar andere grote steden) geldt. Op zich niet slecht natuurlijk, maar Nederland is groter dan dat.
fvdp89 @theseboetz27 september 2023 17:27
Als dit niet het geval is, dan is het bedrijfstechnisch niet rendabel. Er zullen er een paar zijn, maar dit is per definitie op termijn niet houdbaar. Gemiddeld genomen zal het dus altijd zo zijn dat een deelauto meer gebruikt wordt dan een particuliere auto. Bedenk dat particuliere auto's gemiddeld genomen iets van 98% van de tijd stilstaan.

Natuurlijk, ze staan niet 98% van de tijd aan een laadpaal, maar dan komen we ook weer bij mijn andere punt: als er in een buurt echt te weinig palen zijn dan moeten er gewoon meer palen komen. Mail sturen naar de gemeente, bellen, langs gaan, geen idee wat de snelste manier is maar de gemeente moet horen dat dit blijkbaar een issue is en er iets aan doen.
theseboetz @fvdp8928 september 2023 11:06
Ah, ik had je verkeerd begrepen. Ik dacht dat je bedoelde dat er meer gebruikers van deelauto's waren ipv gebruikers per deelauto. Meer laadpalen ben ik ook voor!
IamGrimm @fvdp8927 september 2023 13:40
Het is begrijpelijk dat een niet-gebruiker het irritant vindt als 'de halve buurt vol staat met deelauto's'. Maar als je een stap verder denkt realiseer je je dat het alternatief (alle gebruikers zouden zelf een auto hebben) voor iedereen veel, maar dan ook echt veel, slechter zou zijn.
Zo dacht ik inderdaad ook en daar zit zeker een kern van waarheid in. Echter in de praktijk blijkt het zo dat, in dit geval Utrecht, enorm aan het uitbreiden is met laadpalen en vanaf het moment dat er twee palen bij mij in de straat kwamen, er direct twee spots permanent door deelauto's worden ingenomen. Naast dat de parkeerdruk überhaupt toeneemt door het verminderen van "gewone" parkeerplekken, zijn er nu ook nog eens een of twee plekken (per straat) bezet door de auto van een bedrijf. Ik heb dan liever dat de particulieren, in dit geval de bewoners, in hun eigen straat kunnen parkeren in plaats van een bedrijf die de plekken overneemt.

Ik ben het eens met je redenatie, maar wat er feitelijk gebeurd is dat mensen met een eigen plug-in voertuig lastig kunnen laden in hun eigen woonwijk. Als de deelauto's er niet zijn, is er namelijk eigenlijk altijd wel plek voor mij en anderen omdat eigen voertuigen simpelweg vaker verplaatst worden.

[Reactie gewijzigd door IamGrimm op 23 juli 2024 05:47]

BasZer @IamGrimm27 september 2023 15:10
[...]
zijn er nu ook nog eens een of twee plekken (per straat) bezet door de auto van een bedrijf. Ik heb dan liever dat de particulieren, in dit geval de bewoners, in hun eigen straat kunnen parkeren in plaats van een bedrijf die de plekken overneemt.
ik heb een lease auto met bedrijfsreclame die ik privé mag gebruiken, dus een auto van een bedrijf kan prima een buurtgenoot van je zijn
IamGrimm @BasZer29 september 2023 10:09
Dat is een andere situatie en niet waar ik op doel. Ik heb het over specifiek deel-auto's.

Zal toch wat zijn als er overal bo-rent busjes in je wijk staan die je met een app kan huren. Kijk eens hoe gauw hun bedrijfsvloot niet meer op openbare parkeerplaatsen mogen staan.
fvdp89 @IamGrimm27 september 2023 17:42
Ik geloof je direct, en je hoort dit soort verhalen vaak, maar ook dit klinkt als matig management vanuit de gemeente. Even aangenomen dat de gemeente grip heeft op deelauto's (dat kan niet anders want die dingen hebben een parkeervergunning) moeten ze rekening houden met het aantal elektrische particuliere én deelauto's in een buurt, en daarbij een deelauto (ik roep maar wat) meetellen als drie particuliere auto's qua druk op de laadpalen. Dus als er bijvoorbeeld voor 5 particulieren met een vergunning voor een elektrische auto één paal moet staan en je hebt 10 particulieren en 2 deelauto's, dan moeten ze dat tellen als 16 particulieren ofwel 3 á 4 laadpalen (in plaats van 12 particulieren en 2 á 3 laadpalen).

Bovendien: die 'bedrijfsauto' wordt dus gebruikt door de buurtbewoners. Het is niet hetzelfde als een zakelijke auto van een bedrijfje in de buurt, het is een auto die door de buren wordt gebruikt. En die daardoor dus niet zelf een auto hebben.

Zolang een deelauto door meer huishoudens wordt gebruikt dan hoeveel meer druk hij op de laadpalen legt ben je als buurt netto beter uit. Als 5 huishoudens zo'n auto gebruiken en ze leggen 'maar' 3 keer zoveel druk op de palen, dan is het voordelig. Ligt die verhouding verkeerd (bijvoorbeeld omdat ze allemaal onnodig lang staan te plakken) dan moet daar iets aan gedaan worden natuurlijk. Wederom beleid dat de gemeente morgen kan inzetten in bijvoorbeeld de vorm van een plakboete of simpelweg een eis bij het verlenen van de parkeervergunningen voor deelauto's. Die gaan dit dan bedrijfsmatig gewoon oplossen.

Natuurlijk, mensen die om 20:00 thuis komen van werk zijn de sjaak. Maar dat waren ze OOK als al die huishoudens zelf een auto hadden gehad. Waren dat allemaal elektrische auto's --> alle palen bezet. Waren dat allemaal benzine auto's --> minder palen in de buurt en dus ook alle palen bezet. Autobezit is voor sommige mensen een must maar voor heel veel mensen een luxe. En het is een luxe die we ons op macroniveau niet kunnen veroorloven: we kunnen niet allemaal een auto hebben omdat dat niet past.

Dat geldt voor parkeerplaatsen, voor files en ook voor laadpalen. Alle maatregelen die leiden tot minder auto's in je buurt zijn gunstig voor iedereen, ook (ik zou zelfs zeggen JUIST) voor de autobezitters. Dus zolang de buurt niet vol staat met onrendabele deelauto's van een bedrijf dat failliet aan het gaan is ligt het ook in de situatie die jij schetst niet aan de deelauto's, het ligt aan het tekort aan laadpalen.
fvdp89 @Accretion27 september 2023 08:47
Met die redenering kan je ook stellen dat particulieren die publieke laadpalen gebruiken niet handig zijn, dus dat argument gaat niet op. Het gaat er om dat met deelauto's veel meer mensen indirect gebruik maken van een parkeerplek of laadpaal. Dat is toch winst voor iedereen, of niet?

Ten aanzien van je tweede punt: ik neem inderdaad aan dat MyWheels daar boetes voor zou krijgen als dat aan de orde is of gaat zijn waar zij opereren. Dan is het aan hen om te zorgen dat ze niet blijven kleven, ik vermoed dat ze dan gewoon sneller mensen geld gaan geven om dat voor hen te doen of het bedrag verhogen. Dat kan zich misschien vertalen in marginaal hogere verhuurtarieven om te compenseren, maar dit zijn allemaal gewoon bedrijfsmatige beslissingen.

En ik bedoelde met mijn voorbeeld van Amsterdam niet dat Amsterdam het enige is dat telt, maar het is het enige waar ik uitgebreide ervaring mee heb. Maar wat voor Amsterdam geldt, geldt overal:
- Het is positief als mensen auto's delen, want dan zijn er minder auto's nodig.
- Een systeem waarbij de klanten van deelauto's ze ook weer van de lader halen kan overal werken waar deelauto's überhaupt rendabel zijn (dus nee, niet buiten de bebouwde kom oid maar ja, wel in een gemeente met zeg 1000 inwoners of meer).
- Als alle laadpalen de hele tijd bezet zijn dan ligt dat niet aan teveel deelauto's (of teveel elektrische auto's), maar aan te weinig laadpalen. Oplossing: stuur je gemeente een brief dat ze er meer bij moeten plaatsen.
ZpAz @IamGrimm26 september 2023 20:57
Als mensen die deel auto niet (konden) gebruiken, en ze hadden eigen elektrische auto's, dan staan dezelfde palen vol lijkt me.
ApexAlpha 26 september 2023 17:23
Dit is eigenlijk waar ik nog op wacht voordat ik elektrisch ga rijden: V2G.

Een simpele maar degelijke elektrische auto met een LFP batterij die als ie stilstaat mijn hele huis kan voorzien van elektriciteit.

Mooi initiatief en ook een logische: nu zijn de stilstaande auto's ook geld waard voor het bedrijf.
Scriptkid @ApexAlpha26 september 2023 17:44
Volgensmij werkt v2g dat niet en moet je v2x hebben of v2h.

Of het moet zijn dat je 1:1 saldeerd met v2g .

V2g leverd aan het grid en nuet direct aan je huis toch
ApexAlpha @Scriptkid26 september 2023 18:07
Er is geen verschil tussen het grid of je huis. Als je de laadpaal achter je meter aansluit ipv ervoor ben je er toch?
Scriptkid @ApexAlpha26 september 2023 18:40
Ja en nee.,

Achter meter is ander tarief dan niet door de meter.

Niet door de meter en alleen op je huis terug leveren is een 1:1 wegstrepen omdat je het simpleweg zelf verbruikt zonder dat de beheerder het ziet.

Bij achter de meter heb je in en export belasting als je dadelijk niet meer mag salderen en een ander tarief voor export dan voor import.

Het idee van v2g is dat jelaad voor 1 cent en ontlaad voor 20 cent. Dus de winst is voor jouw tussen aanbod en vraag , enige reden dat je vandaag voor pv kiet speeld is door salderings regeling. Over positief terug geleverd krijg je toch ook geen 38 cent.

Bij ee. Eigendoms auto is het dus de vraag of de slijtage gedekt wordt door de magere winst.

Bij v2x of h is dat anders omdat je 1:1 saldeert als het goed is door niet door de meter te gaan met opladen en aan huis leveren. Daarnaast laad je pv de battrij ook binnen door .

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 23 juli 2024 05:47]

ApexAlpha @Scriptkid26 september 2023 19:09
Al deze verschillen zijn puur administratief. Een stopcontact in je huis achter je meter is hetzelfde 'grid' als een aansluitpunt buiten je huis en voor je meter.

Het maakt de daadwerkelijke elektriciteit die de auto levert niets uit waar je het aansluit, of het nu naar je huis (v2h) of naar buiten je huis (v2g), of direct een ander apparaat in (v2l) of wat dan ook (v2x) boeit de auto niet. Als het maar 50Hz, wisselstroom en rond de 230 volt is.

Vanuit het perspectief van de auto is v2g, v2h, v2l en v2x dus allemaal hetzelfde. Dit zijn dan ook vooral marketing termen.

Waar ik op doel is gewoon dat mijn auto stroom kan terug leveren op momenten dat ik dat nodig heb of wil, liefst automatisch gestuurd door een slimme laadpaal met een stekkertje in de P1 poort van mijn meter.

[Reactie gewijzigd door ApexAlpha op 23 juli 2024 05:47]

Scriptkid @ApexAlpha27 september 2023 06:36
Tuurlijk kan en werkt dat maar je betaald andere tarieven voor of achter de meter.
slijkie @ApexAlpha26 september 2023 19:06
Je wilt dus V2H. Leuk dat V2G. Maar wil jij voor een paar cent cycles doneren aan de grid? LFP hebben welliswaar meer cycles maar dan alsnog haal je de degradatie er nevernooit uit.

Maar je eigen stroombehoefte voorzien snap ik absoluut.
Atomstar 26 september 2023 17:44
Toevoeging: klanten ontvingen het bericht dat We Drive Solar abonnementen worden stopgezet. ‘Bundelen’ betekent dus verder gaan als MyWheels. Op zich goed want groter aanbod van auto’s, echter had WDS lagere prijzen (0.25ct/km vs 0.30ct/km en 1-2e/u ipv 3e/u voor een Kona).

“ Wat betekent dit voor jou:
Per 1 oktober 2023 zeggen we jouw We Drive Solar abonnement op. Je kunt nog reserveren tot en met 31 oktober 2023.


Exclusief aanbod voor We Drive Solar klanten:
Natuurlijk wil je graag blijven rijden in het mooiste wagenpark van Utrecht. Voor alle We Drive Solar klanten werken we daarom aan een exclusief MyWheels abonnement, zodat je op een fijne manier kunt instappen.”
Wesco @Atomstar26 september 2023 21:36
Bij We Drive Solar had je een verplicht maandabonnement van minimaal € 89 dacht ik, waarvoor je dan een aantal huur-eenheden kreeg.
Bij Mywheels kun je ook zonder maandabonnement huren, of met twee verschillende maandabonnementen krijg je dan korting op het uur-tarief.
Ik denk dat het lastig was voor We Drive Solar om de deelauto’s rendabel te krijgen, en dan is de schaalgrootte en flexibiliteit van Mywheels een goede oplossing. Dus dit lijkt me een goede samenwerking. Overigens kunnen de elektrische auto’s van Mywheels natuurlijk aan alle laadpalen opladen.
Atomstar @Wesco27 september 2023 20:29
Dat klopt, vanaf 99 euro/maand waarmee je 96 credits krijgt. Overdag is het 2 credits/uur, 's nachts 0.5 credits/uur. Je moet dus minimaal 50u/maand een auto lenen om dit op te maken. Je kunt (kon) dan wel je uren middelen over een kwartaal.

Schaalgrootte helpt inderdaad, maar zoals ik schreef lijkt MyWheels hogere prijzen te hanteren, dat helpt natuurlijk ook ;)
JottemJ 26 september 2023 17:18
Er staat onder de afbeelding dat de Ioniq 5 V2G ondersteunt, dat is niet het geval voor de reguliere productiemodellen. Dit is enkel een beperkt aantal stuks die ingezet worden door we drive solar samen met Hyundai als test.
prld 26 september 2023 19:04
Aan een ev expert hier, waarom mag/kan wedrivesolar kunststof kasten gebruiken? Moet dat niet voldoen aan staal of rvs? Of zie ik het verkeerd en is het een soort van staal/rvs?

[Reactie gewijzigd door prld op 23 juli 2024 05:47]

Hayertjez @prld26 september 2023 19:47
WeDriveSolar heeft zeker 2 of zelfs 3 kasten. Eentje is inderdaad van kunstof aan de buitenkant. Wat is de reden dat het staal of RVS zou moeten zijn? Niet geleidend materiaal is ook een voordeel zou ik zeggen
prld @Hayertjez26 september 2023 20:13
Ik dacht dat de norm voor buitenkasten vaan aan staal of rvs moesten voldoen. Maar als ze voldoen aan de IK klasse dan moet dat wel goed zijn
page404 26 september 2023 17:03
Utrecht is een goeie plek voor dit soort alternatieven aangezien zij het meest inefficiënte OV van alle grote steden hebben. Ben benieuwd of het makkelijk wordt de auto ergens anders achter te laten. Anders kan je ze alleen binnen Utrecht gebruiken.
DDX @page40426 september 2023 17:10
Utrecht is toch een centraal knooppunt voor de treinen, alle kanten kan je uit ?
youridv1 @DDX26 september 2023 17:20
Ja, maar het busnetwerk in utrecht en naar sommige omliggende steden is niet al te best. Dat is een goede usecase voor zo'n auto.
Als voorbeeld: Als je vanuit Utrecht CS naar Vianen moet dat heb je tig bussen om uit te kiezen waarvan sommige nauwelijks tussenstops maken, maar wil je naar Nieuwegein dan zijn er alleen bussen die om de haverklap stoppen en uuuuuren doen om je uiteindelijk te brengen waar je wilt zijn.

Het lijkt me namelijk dat je deze auto's niet als alternatief voor de trein gebruikt, maar als alternatief voor de bus vanaf utrecht naar een nabijgelegen stad of binnen utrecht.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 05:47]

itsgreen @youridv126 september 2023 17:24
Wil niet derailen, ha, maar er gaat toch een tram naar Nieuwegein?
aadje93 @youridv126 september 2023 17:23
ja, er ligt een sneltram naar Nieuwegein, nogal logisch dat er dan weinig bussen naar city plaza gaan :+ Vanaf city plaze kun je dus weer met de bus verder.
youridv1 @aadje9326 september 2023 17:25
Ja en vanaf city plaza zuigt de busverbinding ook, dus dan is zo'n auto stukken makkelijker vanuit utrecht.

Maar er liggen nog heel veel meer plaatsen rondom utrecht waar je vanaf city plaza of vianen bijvoorbeeld ook niet zo snel bent. En als je naar ijsselstein moet is er ook alleen maar een verbinding van een minuut of 50. Lexmond, Meerkerk etc zijn ook niet geweldig. Dan pak ik liever zo'n auto uit dit artikel, dan ben je er 3x zo snel.

Lijkt mij dan dus top als je naar bijv ijsselstein moet of een plek in nieuwegein waar je alleen met een bus als de 74 kunt komen om gewoon vanaf CS direct zo'n autootje te pakken.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 05:47]

aadje93 @youridv126 september 2023 17:31
ijsselstein, diezelfde sneltram kom je door een groot deel van ijsselstein waar je als OV'er moet zijn en anders gewoon een vouwfietsje mee als je het te ver lopen vind....


Ja met elke auto ben je sneller dan OV, dat is nu eenmaal de concessie van OV, hij stopt niet voor je deur. Dan heet het Taxi en ben je nog duurder uit. Maar als je er een fiets bij neemt kun je echt heel goed rondom Utrecht terecht, en je moet gewoon accepteren dat er iets langere reistijd is. Heb het jaren gedaan voor studie in Utrecht van voorbij IJsselstein waarbij ik dus met fietsje een stuk pakte en toen bus -> tram -> bus (utr) en stukje lopen voor ik er was.

[Reactie gewijzigd door aadje93 op 23 juli 2024 05:47]

youridv1 @aadje9326 september 2023 17:32
Die "sneltram" doet bijna 40 minuten over een stuk van niks.
en je moet gewoon accepteren dat er iets langere reistijd is.
Waarom moet ik dat accepteren? Het nederlandse OV is zo ontiegelijk duur dat gewoon een goedkoop autootje bezitten of een speed pedelec / scooter ofzo gewoon voordeliger én sneller is. Waarom zou ik iets van het matige OV netwerk in de provincie utrecht moeten accepteren voor de prijs die ze rekenen?

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 05:47]

aadje93 @youridv126 september 2023 17:37
het traject is inderdaad ~17km dacht ik naar zenderpark ijsselstein, maar je kunt dus ook bus 295 pakken vanaf centraal dan ben je er iets vlotter en kom je langs "het andere" hoekje van IJSselstein, meer de zuid-oostelijke hok ipv westkant waar de tram langs gaat (clinckhoef etc)

Nee, om 16:00uur smiddags met de auto ben je lekker vlot in Zenderpark van CS :+
youridv1 @aadje9326 september 2023 17:41
in de spits niet nee, maar op letterlijk elk ander moment van de dag zou een leen autootje veel fijner zijn dan het OV
Keypunchie @youridv126 september 2023 18:49
Ik heb jarenlang dagelijks ge-oV’d tussen Utrecht en Nieuwegein (van Croeselaan naar omgeving Blauwe Brug en was te lui om te fietsen). Ik had de keuze tussen 2 bussen, en een tram.

Utrechts OV kan beter, maar om te zeggen dat het slecht is? Zowel stad als streekvervoer kan ermee door, in mijn ervaring.

Utrecht is eerder een goeie optie, omdat je eigenlijk 99% van de tijd zonder auto kan.

Fietsers zijn koning in Utrecht, het OV is een goeie ondersteuning/achtervang, en alleen voor die handvol keer dat een auto echt de oplossing is, kun je dus mooi zo’n “deelwagen” huren.
youridv1 @Keypunchie26 september 2023 19:42
Jij zegt:
Utrechts OV kan beter, maar om te zeggen dat het slecht is?
Maar ik zei:
Ja, maar het busnetwerk in utrecht en naar sommige omliggende steden is niet al te best.
Lijkt me dat we het redelijk met elkaar eens zijn.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 05:47]

page404 @Keypunchie26 september 2023 21:30
Vanaf croeselaan zit je natuurlijk vlakbij het knooppunt met alle stads- en streekbussen. Als je in Overvecht woont of in Leidsche Rijn, moet je wel altijd eerst naar CS.
Van Vleuten naar Overvecht kan je zomaar een uur onderweg zijn. En dat is het scenario waarin er niet 3 bussen achter elkaar uitvallen! Helaas is dat wel de realiteit op dit moment.
Keypunchie @page40426 september 2023 21:51
Van Vleuten naar Overvecht zou ik zelf de trein pakken...

[ed.]Even aangenomen dat je niet per se in Overvecht-Noord moet zijn, hoewel Overvecht volgens mij gewoon OV-fiets verhuur heeft (maar dan is wellichtf fiets in de trein, of de hele route fietsen (tis 10km), ook een idee).

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 23 juli 2024 05:47]

AvWijk @page40427 september 2023 03:19
Gelukkig is er TIER (deelfiets). Het trage Utrechtse busnetwerk (en tram nieuwegein) is niet te doen. Dat krijg je als een stad dorpsmentaliteit heeft en nooit geinvesteerd heeft in een grootstedelijk metronetwerk.

[Reactie gewijzigd door AvWijk op 23 juli 2024 05:47]

page404 @AvWijk27 september 2023 13:02
Hahaha dat zouden precies mijn woorden geweest kunnen zijn. Dorpsmentaliteit is echt het juiste woord :)
AvWijk @page40427 september 2023 15:01
Yes, dat zie je hier ook bij nieuwe wijken, bijv Merwede. Geen enkele aansluiting op OV en vooraf geen infrastructuur ervoor geregeld. Vervelend als je slecht ter been bent. Alleen mW zuid heeft een goed busknooppunt, en die snelheid en efficiëntie verdwijnt natuurlijk weer als het ding overal stopt.

[Reactie gewijzigd door AvWijk op 23 juli 2024 05:47]

AvWijk @page40427 september 2023 03:17
Helemaal eens. In Utrecht maar traag binnenstedelijk bus-OV, dat uiteraard ook 's nachts dus niet gaat. Daarom hoop ik ook dat bijvoorbeeld TIER gaat uitbreiden naar omliggende gemeentes, kan kom je het snelst van zuid-noord en oost-west. Winnaar blijft een (deel)scooter natuurlijk, en laat onze wijze soclialistische gemeente die optie er juist uitgegooid hebben. Heb gelukkig een eigen scooter.

Ik wacht idd ook nog op 'free floating' deelauto's zoals dat bij deelfiets TIER ook gewoon kan.
Maar liefst deelvervoer uitbreiden in randgemeentes waar het OV het beroerdst is en er geen snelle trein/tram rijdt.

[Reactie gewijzigd door AvWijk op 23 juli 2024 05:47]

IamGrimm @AvWijk27 september 2023 13:46
De SP heeft geen zetel in de gemeenteraad van Utrecht dus dat "socialistische gemeente" gezever is onzin. Overigens zijn de deelscooters een plaag op gewone infrastructuur en worden die dingen overal neergeflikkert. Wat mij betreft goed dat ze er niet zijn. Ze hebben hetzelfde probleem als al het ander enkel-vervoer, ze zijn mega inefficiënt. Utrecht, en andere grote steden, hebben meer aan algemeen OV.

[Reactie gewijzigd door IamGrimm op 23 juli 2024 05:47]

IamGrimm @AvWijk29 september 2023 10:07
Het woord "socialistisch" heeft nog gewoon een betekenis hoor. GroenLinks is dat niet.
GL is de grootste, gevolgd door D66 en VVD.

Goed, heeft weinig zin om politiek te gaan kleppen met iemand die roeptoetert dat Utrecht socialistisch is, dan snap je dus iets niet helemaal aan hoe de vork in de steel zit.
IamGrimm @AvWijk29 september 2023 11:48
Dat is het leuke aan nu, je mag iets vinden en dan is het schijnbaar waar. Zo werkt het natuurlijk niet. In jouw ogen mag het zo zijn, zo is het in de werkelijkheid niet. VVD is een neoliberale rechtse partij die weinig verder van socialisme af kunnen zitten.

Je kan door je mening inderdaad de betekenis van een woord omvormen waardoor je gehele wereldbeeld naar de klote gaat, maar uiteindelijk is er gewoon een definitie voor. We hebben één betekenisvolle socialistische partij in Nederland en dat is de SP.

Links is niet per definitie socialisme en zeggen dat het wel zo is in jouw ogen maakt het niet waar.

Oh en waar komt dat "woord Russisch" vandaan? Ik heb dat niet genoemd en daarnaast komt de SP van origine van het Chinese Maoistische socialisme, dus ook daar raak je kant noch wal.

Maargoed, om terug on topic te komen: Leenscooters en fietsen zijn slechte ideeën en werken in voordeel van het "gewone alledaagse dingen as a service" fenomeen waar we echt niet blij mee moeten zijn. Als je het hebt over "socialistisch globalisme" kan ik wel meespelen: Dan is dit as a service rechtstreeks een "you will own nothing" dingetje waar je dan volgens mij op tegen zou moeten zijn, als het praktische argument van volle stoepen je niets doet.
AvWijk @IamGrimm29 september 2023 11:54
Laat ik maar alleen ingaan op je laatste paragraaf. Als je hier in Utrecht zou wonen, dan zou je snappen dat die dingen echt wel een uitkomst zijn als je binnenstedelijk openbaar vervoer zó matig is.. Ik praat over reistijdverschillen van soms 3 kwartier met een (deelfiets) vd de bus. De troep op je stoep is simpelweg al opgelost door bepaalde parkeerzones in te stellen. Dat wordt dus nu al gedaan, en je snapt dat ik dus niet automatisch tegen deelvervoer ben. Integendeel. Een stad plant niet bewust zulk slecht OV, dan is deelvervoer een welkom lapmiddel als alternatief op een jarenlang miljardenplan om hier een keer een goede metro te graven.. Zie ik niet gebeuren binnen 100 jaar.

[Reactie gewijzigd door AvWijk op 23 juli 2024 05:47]

IamGrimm @AvWijk29 september 2023 14:53
Ik woon in Utrecht. Er staan al teveel apparaten en fietsen op straat, een eigen fiets gaat af en toe nog in een fietsenrek in de buurt of schuur.

Neem die Felix scooters, die staan vaker stil dan niet en ook nog eens regelmatig in de weg. Er is geen stad waar ik geweest ben waar deelscooters, stepjes, of fietsen niet enorm het straatbeeld vervuilen omdat niemand een fuck geeft om een fiets die niet van henzelf is en dus maar overal parkeren, tenzij ze vaste standplaatsen hebben (wat niemand wil).

Ik ben het ook niet met je oneens over het OV in Utrecht, ik denk gewoon niet dat deelvoertuigen de oplossing er voor zijn. Althans, ik denk dat ze een ander vervelend probleem oproepen.

[Reactie gewijzigd door IamGrimm op 23 juli 2024 05:47]

Roel1966 26 september 2023 23:20
Voor zover mij bekend bestaat dit (nog) niet hier in mijn gemeente voor zover mij bekend dan, maar op zich vind ik het zeker geen verkeerd initatief. Alleen vraag ik mij af hoe gecontroleerd word of iemand daadwerkelijk een rijbewijs heeft. Ja je zal je wel via een app moeten aanmelden ga in vanuit en dan moeten aantonen dat je een rijbewijs hebt. Alleen stel dat je rijbewijs ingevorderd is dan vraag ik mij af of daar dan controle op is.

En tja qua v2g zou ik er hier niets aan hebben omdat we geen garage of oprit bij het huis hebben en eveneens geen parkeerplaatsen vóór het huis zijn. Dichtsbijzijnde parkeerplaats in de straat ligt op pak weg 40 meter van ons huis althans aan onze kant van de straat dan. Dus ja in het centrum van een stad kan dit een probleem zijn.
Scriptkid @Roel196627 september 2023 07:02
Dat is toch een non discussie.

Zelfde als je prive auto als je staande gehouden word door de politie heb je een probleem. En bij een ongeluk is je probleem nog groter gezien je verzekering moeilijk gaat doen.

Wedrive is geen politie

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 23 juli 2024 05:47]

Roel1966 @Scriptkid27 september 2023 18:00
En bij een ongeluk is je probleem nog groter gezien je verzekering moeilijk gaat doen.
Dat is juist het punt dat Wedrive de eigenaar is en de auto onder hun verzekering valt. Als dan iemand met een ingevorderd rijbewijs rijd en een ongeluk veroorzaakt is Wedrive de pineut.

Trouwens, ehm, begrijp mij goed, mijn rijbewijs is niet ingevorderd, sterker nog, heb geloof ik in al die 37tig jaar dat ik het rijbewijs heb net 2 parkeerbonnen gehad.
Scriptkid @Roel196627 september 2023 23:20
volgensmij zijn ze dan wel gewoon verzekerd voor schade aan 3de maar niet aan de weshare
auto en is het joy riding en is de persoon of zijn ouders in geval van minderjarig aansprakelijk.
Schade die (je) kinderen bij joyriding zonder geweldpleging veroorzaken aan derden, valt onder de WA-dekking van de autoverzekering.
Heeft een jeugdige joyrider de auto mét geweld bemachtigd, dan valt schade aan anderen onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) van de ouders.

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 23 juli 2024 05:47]

Martijntjeh 26 september 2023 23:54
Goed plan
Quickdeal 26 september 2023 23:55
Een deelauto als share now of mywheels is prima en zeker goed in nood als je even geen auto hebt ter beschikking en echt even moet voor die last-minute afspraak of reis. Zelf het ook mogen gebruiken in dit soort nood situaties, Mywheels heeft wel een goede servicedesk met hulp en vergoeding in vorm van rijcredit of terug betaling in geval van problemen etc. Maar er zijn 2 hele grote issues, in Groot Amsterdam zie ik eerder heel veel jongeren die net of stiekem zo`n auto huren op iemand van het groepje en vormen een groot gevaar op in het verkeer. Ze kunnen niet goed rijden, veroorzaken ongelukken, doen lachgas en andere middelen op een macdonalds parkeerplaats, en laten die auto`s als een shithok achter.

Verder Kan je in amsterdam helaas bijna niet meer parkeren voor de normale autorijders. Mede door Halsema en haar enge vriendtjes die de hele stad lopen te slopen met hun anti-auto agenda...
- Parkeer vakken worden gesloopt voor scooter/fietsplekken
- Parkeer vakken worden gesloopt voor ongevraagde nutteloze plantbakken
- Parkeer vakken worden misbruikt door die Playmobil voertuigen als biro`s en soortgelijke... zet dat ding lekker in je broekzak of pleur het op stoep man.
- Grootste ergernis, Parkeer vakken worden massa omgedoopt voor elektrische dan wel deel vakken.
Je kan gewoon niet als normale burger nog last-minute denken ik rij even binnenstad in en parkeer waar ik moet zijn zonder al deze bovengenoemde gepruts over je heen te krijgen. je moet gewoon 10 minuten extra rekenen als je geen risico wilt nemen en een normale parkeerplek vinden dat nog binnen fatsoenlijke loopafstand is van jou afspraak etc.

Het is goed leuk bla bla elektrisch rijden en deel rijden maar totaal niet goed voor de grote massa die een normaal leven willen. Als jij als blije tesla rijder je bak kan opladen aan je voordeur prima, maar begrijp dat niet iedereen hierop zit te wachten...
Scriptkid @Quickdeal27 september 2023 07:05
Je moet ook niet de binnen stad in rijden maar op de penr gaan staan en last mile via. Ov doen.

Autos is steden is een achterhaald concept. Er is letterlijk geen enkele stad ter wereld waar het werkt.
curkey @Scriptkid27 september 2023 10:48
Weinig mensen gaan voor de lol het centrum in met de auto. Ik niet althans.

De P+R is beperkt bruikbaar; voor funshoppen en wat stappen is het prima, maar als je mensen bij je hebt die slecht ter been zijn, of je hebt grotere spullen bij nodig, of een kinderwagen etc, dan word je niet blij van de pendeldiensten. 's Avonds laat na sluitingstijd van de kroegen is zo'n P+R ook nog wel eens een dingetje qua bereikbaarheid en veiligheid.

Wie bedacht heeft dat de auto in de stad een achterhaald concept is, heeft een wel heel erg generaliserende uitspraak gedaan.
Doolman @Quickdeal27 september 2023 11:41
Auto's in het centrum van een grote stad is altijd al waardeloos geweest en zal dat blijven. Auto's staan het grootste gedeelte van de dag stil, claimen ontzettend veel ruimte en zijn - zeker in het centrum - niet de meest efficiënte vervoerswijze.
Het creëren van meer wegen, meer parkeerplekken etcetera gaat het probleem dan ook niet oplossen maar juist vergroten.

De auto heeft zijn nut, maar niet overal en altijd.

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