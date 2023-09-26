Delta start uitrol van IPv6-adressen aan XGS-PON-glasvezelklanten - update

De Nederlandse provider Delta is begonnen met het uitrollen van IPv6-adressen onder klanten met een XGS-PON-glasvezelaansluiting. De provider had dit al aangekondigd, maar zei toen eerder dat dit in het vierde kwartaal zou starten.

Alle Delta-XGS-PON-klanten moeten in december een IPv6-adres hebben. Deze klanten behouden ook hun IPv4-adres. Delta heeft ook klanten op het oudere P2P-glasvezelnetwerk; deze klanten krijgen geen IPv6 maar moeten contact opnemen voor een nieuwe XGS-PON-modem. Een groot deel van de Zeeuwse coax-klanten heeft inmiddels al een IPv6-adres, zolang ze een Sagemcom-modem hebben. Coax-klanten zonder Sagemcom-modem kunnen hun modem via Delta's klantenservice om laten ruilen.

Delta heeft na KPN het grootste glasvezelnetwerk van Nederland en heeft 1,5 miljoen adressen aangesloten op het glasvezelnetwerk. Het bedrijf zei in mei IPv6-adressen uit te gaan rollen onder glasvezelklanten en zei destijds dit in het vierde kwartaal te gaan doen. IPv6-adressen zijn nodig vanwege de beperkte voorraad aan IPv4-adressen; vanwege die beperkte voorraad past Delta sinds maart Cgnat toe op IPv4-adressen. Hierbij delen klanten een IP-adres.

Update, woensdag 10.30 uur: Delta meldt aan Tweakers dat de uitrol van IPv6-adressen ook voor Caiway-klanten geldt.