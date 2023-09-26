Delta start uitrol van IPv6-adressen aan XGS-PON-glasvezelklanten - update

De Nederlandse provider Delta is begonnen met het uitrollen van IPv6-adressen onder klanten met een XGS-PON-glasvezelaansluiting. De provider had dit al aangekondigd, maar zei toen eerder dat dit in het vierde kwartaal zou starten.

Alle Delta-XGS-PON-klanten moeten in december een IPv6-adres hebben. Deze klanten behouden ook hun IPv4-adres. Delta heeft ook klanten op het oudere P2P-glasvezelnetwerk; deze klanten krijgen geen IPv6 maar moeten contact opnemen voor een nieuwe XGS-PON-modem. Een groot deel van de Zeeuwse coax-klanten heeft inmiddels al een IPv6-adres, zolang ze een Sagemcom-modem hebben. Coax-klanten zonder Sagemcom-modem kunnen hun modem via Delta's klantenservice om laten ruilen.

Delta heeft na KPN het grootste glasvezelnetwerk van Nederland en heeft 1,5 miljoen adressen aangesloten op het glasvezelnetwerk. Het bedrijf zei in mei IPv6-adressen uit te gaan rollen onder glasvezelklanten en zei destijds dit in het vierde kwartaal te gaan doen. IPv6-adressen zijn nodig vanwege de beperkte voorraad aan IPv4-adressen; vanwege die beperkte voorraad past Delta sinds maart Cgnat toe op IPv4-adressen. Hierbij delen klanten een IP-adres.

Update, woensdag 10.30 uur: Delta meldt aan Tweakers dat de uitrol van IPv6-adressen ook voor Caiway-klanten geldt.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 26-09-2023 16:41 94

26-09-2023 • 16:41

94

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Reacties (94)

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cobalt60 26 september 2023 17:21
Ik heb momenteel cgnat uit laten zetten bij Delta omdat ik een aantal web projectjes host en daarmee geen gedeeld ipv4 adres heb. Het enige vervelende aan het modem (Nokia) dat ik van Delta heb is dat het geen nat hairpinning ondersteunt. Dat is zwaar irritant voor mobile devices die zich soms buiten mijn LAN bevinden. Ja ik weet dat je zelf een nameserver kan draaien en het daarmee oplost, maar een simpele nat loopback op deze router zoals sommige andere routers hebben bij andere providers was wel fijn geweest.

Ik weet niet of het kan maar heb stille hoop dat dat met een Firmware Update kan.

[Reactie gewijzigd door cobalt60 op 23 juli 2024 11:04]

Dreamvoid @cobalt6026 september 2023 17:56
Nog even wachten, met IPv6 ben je van die hairpinning en split-horizon ellende af.
Martijntjeh 26 september 2023 23:22
Wordt het sowieso geen tijd dat we wereldwijd eens gaan overstappen op ipv6?
Snow_King
@Martijntjeh27 september 2023 14:35
Dat gebeurd al. Kijk maar eens bij de Google IPv6 stats. Landen zoals Frankrijk en India hebben al >50% IPv6 verkeer
thomas81 26 september 2023 17:31
Wordt het niet eens tijd dat de ACM ipv6 gaat verplichten voor providers
jdenijs 26 september 2023 16:52
Is er al een manier om een eigen router te gebruiken?

De Nokia XS-2426G-B modem die je van hun krijgt kan ik met geen mogelijkheid laten samenwerken met mijn UniFi-Security Gateway.

De bridge mode die ze hier beschrijven werkt niet.
https://www.delta.nl/zake...fi-signaal-te-verbeteren/

Ligt aan Unifi geeft de klantenservice aan..
Een eigen modem kost een vermogen.

Had ik dit geweten was ik nooit overgestapt.
ernstoud
@jdenijs26 september 2023 21:28
Zaram SFP voor iets van EUR 130,- en klaar.
DLGandalf @ernstoud27 september 2023 22:55
ik heb nu een sfp voor 10eu, maarja, gelukkig ook geen XGS-PON en diens proprietary technieken.
ernstoud
@DLGandalf27 september 2023 23:16
Ja, een AON SFP (1Gbps.) kost een tientje bij fs.com, een 10Gbps. XGS-PON is veel complexer. Bevat een SOC, dram, flash, firmware etc., en moet gecertificeerd zijn bij voorkeur. Het enige aanbod bij fs.com kost richting EUR 250,-

En aanbod is klein, vraag hoog. Dan weet je het wel.
Dreamvoid @jdenijs26 september 2023 17:01
Als de Delta router gewoon Prefix Delegation doet, dan zullen downstream routers dat gewoon automatisch oppakken lijkt me?
RobertMe
@Dreamvoid26 september 2023 18:17
De vraag is of de router de prefix delegate middels DHCP-PD. Of dat die aan de LAN kant alleen SLAAC doet en daadwerkelijke prefixes & routes uitdeelt. Immers zijn het twee verschillende protocollen die gebruikt worden om enerzijds een IPv6 adres te krijgen op een PC vs wat een router / gateway gebruikt om bij de ISP een volledige prefix op te halen waarvan die "stukjes" (/subnets) dan weer via het eerste protocol bekend maakt aan LAN devices.

Toevallig dat on het IPv6 topic op het forum afgelopen dagen ook een vraag langs kwam van iemand met een eigen router achter een Ziggo modem (non-bridged) maar geen IPv6 connectiviteit heeft ondanks dat de eigen router wel een IPv6 adres krijgt toegekend en via DHCP-PD ook een prefix kan ophalen (en clients ook een IPv6 krijgen via SLAAC). Op basis van de reacties iets met het modem dat niet weet hoe het via PD verkregen subnet te routeren / dat dat zich op een LAN poort bevindt.
Xbeek @jdenijs26 september 2023 17:25
Heb zelfde probleem…
Heb zojuist 2 Nokia modems (XS-010X-Q) met 10Gb lan uitgang uit de VS ontvangen.
Ga er vrijdag 1 proberen te installeren mbv Delta klantenservice.
Heb 2e gekocht vanwege hoge transportkosten, als het werkt zet ik die op v&a.
jdenijs @Xbeek26 september 2023 18:03
Mdv de klantenservice van Delta? Nou succes…

Mocht het toch gelukt zijn, zou je me dan een dm willen sturen wellicht heb ik wel interesse in die andere XS-010X-Q
webafast @jdenijs26 september 2023 20:12
Ik heb mijn eigen ont Huawei HN8010Ts geïnstalleerd via de chat van Delta. Binnen 45 minuten was ik online.
dannyvdmoo @webafast3 oktober 2023 08:55
klopt IK OOK met eigen modem
Xbeek @jdenijs26 september 2023 22:19
Zal je op de hoogte houden!
dannyvdmoo @Xbeek16 oktober 2023 13:03
waarom uit usa ..heb er ook 1 liggen voor je...
Yero @jdenijs26 september 2023 17:28
In dit topic kun je daar wellicht meer over vinden. Via de community wordt aan een eigen oplossing gewerkt, via een inkoopactie (voor XGS-PON, weet niet helemaal zeker of dat direct aansluit op jouw modemprobleem).
Frederik vd bal @jdenijs26 september 2023 17:03
Ik lees mee, dit heb ik thuis ook nog niet aan de gang.
Nu ben ik verplicht om Delta af te nemen voor een jaar maar deze gebruik ik nu niet en zal ook zo snel mogelijk opgezegd worden hierdoor.
kwad @jdenijs28 september 2023 11:23
Ik weet niet of je de link al gevonden had maar ik heb het nu al een paar maanden werkend draaien dankzij de post van robbertwebbe: https://unifi-forum.nl/on...n-netwerk.3845/post-45386
Als je de stappen exact volgt dan werkt het. Ik was wel wat huiverig voor het bestellen van de Huawei XGS-PON ON in Polen maar die werd een paar dagen na bestelling netjes thuis afgeleverd.
ricosuave @jdenijs1 oktober 2023 08:20
Ik kwam daar ook pas achter toen ik het modem aan het installeren was.
Ik kon mijn abonnement nog opzeggen, maar met veel gezeur, omdat de twee weken bedenktijd al voorbij zouden zijn. Delta heeft zelf maandenlang de dienst niet kunnen leveren.
Anyway, ze raden een ander modem aan, of zelf onderzoek doen op Internet, maar bieden geen garantie dat het werkt (of blijft werken).
Vreemde keuze voor deze setup vind ik. Veel mensen zullen al eigen apparatuur hebben die niet werkt op deze manier. Een eigen IP en bridge mode zou niet zo lastig moeten zijn.
Ook het feit dat je je tv's op andere fysieke poorten dan je internet aan moet sluiten is niet echt klantvriendelijk vind ik.
magic45 26 september 2023 16:52
En wat als ik mijn eigen modem/router gebruik? Ik heb de SFP in een firewall zitten hier...
Kecin @magic4526 september 2023 17:55
Hier even lezen. Kan allemaal:
forumtopic: [Delta XGS-PON glasvezel] Eigen router installeren (deel 2)
kodak @magic4526 september 2023 17:51
Het bedrijf stelt als eis dat je van hun nieuwere xgs-pon netwerk gebruik moet maken. Daarnaast gaat hoe dan ook op dat er per netwerk specificaties zijn waaraan je modem moet voldoen. Je zal dus moeten controleren of beiden voor jou op gaan.
Verwijderd @magic4526 september 2023 17:01
Op xgspon? Dan schijnt het te werken
kodak 26 september 2023 18:03
Dat klanten van xgs-pon ipv6 krijgen is natuurlijk nieuws, maar mij valt vooral op dat klanten op de 'oudere' glasvezelnetwerken kennelijk over kunnen op xgs-pon. Ik zie dan niet wat er redelijk aan is om die klanten dan opzettelijk op het oudere netwerk te houden. Slechts bedrijfseconomisch lijkt mij daarbij in iedergeval niet redelijk.
RobertMe
@kodak26 september 2023 18:24
Zullen vast ooit over stappen. Ook als je een Caiway <=> Delta swap doet (bv eind contract voor nieuwe klanten korting), of als je overstapt naar 2Gbit/s en je zit nog op AON wordt je over gezet naar XGS-PON. En op termijn zullen ze vast wel eens de laatste klanten over zetten die tegen die tijd dus nog steeds 0 aanpassingen in het abo gedaan hebben.
"Zomaar" downtime veroorzaken worden klanten natuurlijk ook niet blij van. Een aanpassing in het abo geeft dan mooi de mogelijkheid om zo'n aanpassing te doen.

Zo vervangt Ziggo ogenschijnlijk ook oude modems als je een wijziging in het abo doet. Maar geforceerd zonder aanpassing een nieuw modem opsturen komt ook minder voor.
CriticalHit_NL @kodak26 september 2023 18:09
De oudere netwerken maken nog gebruik van modems die voorlopig wel in bridge gezet kunnen worden (tenminste, dat titanium modem dan) en dat je dan geen ellende hebt met dubbele NAT's en dergelijke, daar buiten las ik toch wel het een en ander aan klachten hier en daar omdat het XGS-PON netwerk soms willekeurig weg kan vallen voor korte periodes, zal wel komen doordat XGS-PON het signaal moet delen met de andere aanwezige klanten op het netwerk in de wijk? Dat weet ik niet precies overigens, de oude netwerken hebben modems die niet met het XGS-PON signaal overweg kunnen, mijn modem op het P2P netwerk ondersteund anders wel IPv6...

Zou niet weten waarom het technisch niet mogelijk is om gewoon IPv6 uit te delen ook aan de oudere bestaande klanten die voornamelijk op die netwerken zitten en dus Delta geholpen hebben groot te worden.

[Reactie gewijzigd door CriticalHit_NL op 23 juli 2024 11:04]

kodak @CriticalHit_NL26 september 2023 18:28
Ik vermoed dat het vooral het gebrek aan ondersteuning van de standaard modems van het oude netwerk is icm als bedrijf geen zin hebben iedereen modems te leveren die wel voldoen. Beiden lijkt me niet het probleem voor de klant te maken. Zeker niet als je als bedrijf stelt dat klanten kunnen vragen omgezet te worden terwijl je wel lekker door blijft incasseren voor die gebreken.
ISaFeeliN 26 september 2023 17:54
Toch jammer van die IPv4 schaarste. Ik heb de afgelopen 30 jaar bij een aantal hosters gewerkt, en daar zitten de ongebruikte IPv4 blokken dat kan ik je wel vertellen. Zelfs bij een kleine hoster met maar een /19 gebruikten we hooguit ~15% van die ruimte. Dan worden al die kleine toko's opgelapt door de grotere jongens, en daar verzamelen dan zich al die netwerken. Daar zit echt heel veel ..
Dreamvoid @ISaFeeliN26 september 2023 18:13
Bijna alle IPv4 ruimte komt op termijn terecht bij cloud/hosting kant van het internet.

1 voor 1 gaan de providers en mobiele netwerken over naar IPv6, en hebben daarna nog maar een klein IPv4 pooltje nodig voor een beetje CG-NAT/NAT64, de vrijgespeelde IPv4 space gaat vervolgens linea-recta naar de hosting bedrijven.

Idem met bedrijven die langzaamaan al hun kleine on-premise servers naar de cloud schuiven, al die overbodige allocaties worden verpatst (of verhuurd) aan de hosting bedrijven.

Het lijkt vaak alsof ze ruimte zat hebben, maar die hosting toko's groeien met 20+ procent per jaar, ze hebben wel een voorraadje ongebruikte ruimte maar met zo'n groeitempo ga je daar hard doorheen.

[Reactie gewijzigd door Dreamvoid op 23 juli 2024 11:04]

Snow_King
@ISaFeeliN27 september 2023 14:37
Wij hebben als hoster ook echt nog wel ruimte om wat IPv4 space terug te geven als we heel veel tijd daar in zouden stoppen.

Maar het feit is dat 4.3 miljard adressen gewoon te weinig is om alle devices een adres te geven (zonder NAT!!).

IPv4 is gewoon niet toereikend in adresruimte.
strandbal 26 september 2023 16:47
Ik vraag me twee dingen af:

- Hoe zit het met Caiway?
- Ik heb nu dus de keuze tussen mijn huidige AON bridged modem houden maar dan IPv4 only (en de kans hebben dat ze me op CGNAT gooien...) of overstappen op XGS-PON en een modem krijgen wat niet te bridgen is als ik IPv6 wil?
CriticalHit_NL @strandbal26 september 2023 18:28
CGNAT zou je niet moeten krijgen als je port forwards in had gesteld die niet meer zouden werken nadat ze dit zouden activeren, alleen vreemd dat hieronder iemand zich meld waarbij dit wel gebeurde.

Zie: https://www.zeelandnet.nl...lasvezel/page2#post261476

Maar er zou in de mijndelta pagina een knop komen om CGNAT uit te zetten maar die zie ik zelf nog niet terug.

Ik heb zelf wel een paar portforwards enkel naar specifieke adressen, volgens deze http://ip.bieringer.net/cgn-test.html?redirect=1 (http pagina, niet https gebruiken) test pagina kleurt alles tot dusver groen dus ik denk dat CGNAT er bij mij niet actief is.
ernstoud
@CriticalHit_NL26 september 2023 21:27
Dat gerucht dat je geen cgnat zou krijgen als je port forwards had, is de wereld ingekomen door een post van iemand met fantasie op Zeelandnet.

En zelf cgnat kunnen uitschakelen via de portal is maanden geleden toegezegd maar nooit gerealiseerd.
raxxer @ernstoud4 oktober 2023 14:56
https://www.delta.nl/klan...n-wifi/wifi-instellingen/

Controleer of je modem of router een WAN IP-adres heeft dat begint met 100.x. Als dat zo is zal je internetfunctie aangepast moeten worden naar Dynamisch IP. Dit kan je instellen op de Mijn-omgeving als onderdeel van de internetopties. Neem contact met ons op als deze optie ontbreekt.
Dreamvoid @strandbal26 september 2023 16:54
De vraag is ook of je IPv4 bridging in de praktijk nog zo hard nodig als je IPv6 hebt. Je IPv6 wordt namelijk netjes gerouteerd naar achterliggende routers via Prefix Delegation, en of het stukje overgebleven IPv4 nou achter 1 of 2 lagen NAT hangt, dat maakt uiteindelijk niet zoveel uit.
strandbal @Dreamvoid26 september 2023 16:59
Daar heb je op zich wel een punt, als ik het andere endpoint waar ik een S2S VPN mee draai ook over krijg op IPv6 kan ik me beter daar op focussen... We blijven hopen :)
Scriptkid @Dreamvoid27 september 2023 07:22
En toch met chello hier heeft ipv6 dual stack enorme problemen. Ga ik terug naar ipv4 stack is alles opgelost.
Ga ik weer naar dual stack dan heb ik weer problemen met start vertragingen bij laden van sites.
Dreamvoid @Scriptkid27 september 2023 12:15
Normaal gesproken moet IPv6 sneller zijn, wat zijn precies de issues?
Scriptkid @Dreamvoid27 september 2023 16:37
Daar waar ip6<->ip6 is het snel idd net als de tweakers site.

Als ik echter ipv4 sites probeer duurt het +- 2sec extra voordat er iets gebeurd.

Teams calls vallen af en toe weg, zelfde met powershell sessies of ze connecten niet eens.
Dreamvoid @Scriptkid27 september 2023 17:49
IPv4 gaat nog steeds over IPv4 bij Delta, toch? Dual Stack?

[Reactie gewijzigd door Dreamvoid op 23 juli 2024 11:04]

MightyPig @strandbal26 september 2023 17:15
Ik zelf zit bij Delta. Ik kwam er ook achter dat ik op cgnat gegooid was toen me port forward niet meer werkte. Contact opgenomen en nu heb ik gratis weer mijn eigen ipv4 adress gekregen.
dolopfriet @strandbal27 september 2023 00:12
Je kan ook voor Solcon kiezen bij Deltafiber . Dan krijg je een xgs-pon mediaconverter en kan er iedere router op aangesloten worden.
The Zep Man
26 september 2023 16:44
"Alle DELTA-klanten ontvangen een /56 IPv6 prefix."

Dus voldoende adresruimte voor 256 /64 publiek routeerbare IPv6-netwerken. Kleinere netwerken wil je niet, want daarmee werken veel IPv6-handigheidjes niet.

Verder zou prefix delegation niet werken op de modems van Delta. Daar wordt aan gewerkt om het wel mogelijk te maken.

Vuistregel van wat een ISP kan leveren:
  • /64 = Budget (crap) ISP. Vegelijk dit voor IPv4 in een wereld waarin NAT niet bestaat met een ISP die een enkel /24 netwerk zou toestaan, en niet meer dan dat.
  • /56 = Normale ISP's. Wordt aanbevolen voor nieuwe verbindingen.
  • /48 = 'Luxe' ISP's. Was ooit de algemene aanbeveling. Wordt nu aanbevolen voor enthousiastelingen. met /52 heb je voldoende adresruimte om het maximum aan VLAN's aan te maken (4096-2) met ieder een /64 IPv6-netwerk. Doe daar nog vier bits bij, en je kan 4096 VLAN's 16x gebruiken. :P

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 11:04]

Shaggy_NL @The Zep Man26 september 2023 19:25
Ziggo Consumenten = /56 (DHCP / SLAAC)
Ziggo ZZP = /56 (DHCP / SLAAC)
Ziggo MKB = /48 (Statisch) (met dank aan Snow_King)
KPN = /48 (DHCP / SLAAC)
Freedom Internet = /48 (DHCP?)

[Reactie gewijzigd door Shaggy_NL op 23 juli 2024 11:04]

Tozz @Shaggy_NL26 september 2023 20:37
Dit klopt niet. Ziggo levert hier een /56
Shaggy_NL @Tozz26 september 2023 20:51
Oh wauw, je hebt helemaal gelijk. Maar goed dat ik dit altijd in stel aan de hand van m'n aantekeningen. Dit was slechts uit mijn hoofd. KPN klopte wel.
The Zep Man
@Shaggy_NL26 september 2023 20:57
Freedom Internet = /48
Snow_King
@Shaggy_NL27 september 2023 11:14
Ik heb bij Ziggo Zakelijk Pro een vaste /48
Shaggy_NL @Snow_King27 september 2023 12:40
Dank, lijstje aangepast.
Dreamvoid @The Zep Man26 september 2023 17:54
/64 zie je eigenlijk alleen op mobiele netwerken, elke telefoon op KPN krijgt bv een /64. Dat wordt gebruikt voor oa personal hotspot.
Joseph 26 september 2023 17:02
T-Mobile Odido, lezen we mee?

Er zijn vele verzoeken geweest op hun forum, steevast worden ze afgedaan met 'niets over bekend, sorry!'. (Dat is een topic, maar er zijn er velen)

De ACM zou de levering van deze stack moeten gaan verplichten. (gaat natuurlijk nooit gebeuren, maar een mens kan dromen)
laurxp @Joseph26 september 2023 17:12
Een mogelijke oplossing voor de ACM zou zijn om voor het gebruik van de term "internet" (of "breedband") in reclame's IPv6 verplicht te stellen. Zonder IPv6 heb je namelijk geen toegang tot het gehele internet, dus zou je het kunnen zien als misleidende reclame.

Ik denk dat een groot verschil tussen Delta en Odido is dat Delta al gebruik maakt van CGNAT. Als je tóch al CGNAT moet gaan uitrollen vanwege IPv4-tekorten, is het relatief eenvoudig om de hele stack aan de ISP-kant IPv6-only te maken, met translatie van IPv4 naar IPv6 in de klantrouter en terug naar IPv4 in de CGNAT appliance van de ISP. En dan is het uiteraard triviaal om IPv6 ook beschikbaar te maken voor de klant. Dit heet 646XLAT en is bij een aantal providers al in gebruik.

[Reactie gewijzigd door laurxp op 23 juli 2024 11:04]

Dreamvoid @laurxp26 september 2023 17:20
Idd, het ontbreken van IPv6 aan de client kant begint inmiddels echt vervelend te worden, zeker nu steeds meer hosting bedrijven flinke meerprijzen rekenen voor IPv4 servers.
straat @laurxp26 september 2023 21:57
Odido maakt ook gewoon gebruik van CGNAT hoor. Zonder ipv6. (Voormalig tele2 mobiel)
Cilph @straat27 september 2023 10:28
...op het VASTE netwerk?
Calypso @Joseph26 september 2023 18:26
Eerlijk gezegd mag het van mij nog wel even wegblijven bij Odido. Ze zijn namelijk vrij aggressief in het benaderen van potentiele klanten hoor ik van veel kanten (en in het verleden ook zelf ervaring mee met mobiel), en sinds een paar maanden kunnen ze hier ook leveren. Toen ik echter bij het eerste wervende telefoontje meteen zei "Geen IPv6, dan denk ik er nog niet eens over na" was het meteen klaar en is stil gebleven.

Terwijl ze hier de buurman nog elke paar weken een keer bellen. Ondanks aangeven dat-ie er geen interesse in heeft.

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