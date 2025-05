Delta rondt glasvezelupgrade naar XGS-PON af en introduceert 2Gbit/s-abo

Delta zegt zijn volledige glasvezelnetwerk te hebben geüpgraded naar XGS-PON en kondigt een nieuw glasvezelinternetabonnement aan met symmetrische snelheden van 2Gbit/s. De provider heeft 1,2 miljoen adressen op het glasvezelnetwerk aangesloten en wil groeien naar 2 miljoen.

Het 2Gbit/s-abonnement is volgens Delta beschikbaar op alle 1,2 miljoen glasvezelaansluitingen en biedt een upload- en downloadsnelheid van 2Gbit/s. Het abonnement is het snelste internetabonnement dat Delta nu aan alle glasvezelklanten aanbiedt en kost 60 euro per maand, 7,50 euro meer dan het 1Gbits-abonnement. Er is ook een goedkoper 150Mbit/s-abonnement dat 45 euro per maand kost.

De van oorsprong Zeeuwse provider startte in 2021 met de uitrol van XGS-PON. De provider sprak toen over 10Gbit/s- en 8Gbit/s-abonnementen, maar die zijn nog niet voor alle klanten beschikbaar. In de praktijk is rond de 8Gbit/s het maximaal haalbare bij XGS-PON, vanwege overhead die bij dergelijke PON-technieken noodzakelijk is.

Delta wil, net als Open Dutch Fiber, tot 2025 2 miljoen woningen op glasvezel hebben aangesloten. KPN wil een jaar later 6,7 miljoen huizen hebben aangesloten. Anders dan ODF en KPN biedt Delta echter 2Gbit/s-abonnementen aan, terwijl bij de andere twee concurrenten 1Gbit/s momenteel de max is. Na XGS-PON is 25GS-PON de volgende stap bij de glasvezeltechniek. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over een test van KPN met 25GS-PON, waarbij snelheden tot 20Gbit/s mogelijk zijn.