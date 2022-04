Dit artikel gaat over de wholesaletarieven die alternatieve partijen aan KPN betalen om van zijn odf- of vula-aanbod op het ftth-netwerk gebruik te kunnen maken. Nee, niet snel wegklikken vanwege deze termen. Dit is belangrijker dan je denkt. Indirect gaat het om hoeveel jij als consument straks wellicht moet betalen voor glasvezelinternet en de aanbiedingen van glasvezelaanbieders waaruit je kunt kiezen.

Steeds meer Nederlanders hebben de mogelijkheid om een glasvezelaansluiting te nemen. De grootste aanbieder is met afstand KPN. Die provider zet sinds enkele jaren vol in op fiber to the home. Eind 2021 had KPN 3,22 miljoen aansluitingen op zijn netwerk, maar in de praktijk zijn dat er meer. KPN zit namelijk ook in een joint venture met pensioenuitvoerder APG voor de aanleg van een netwerk: Glaspoort. Dat meldt ondertussen op meer dan 115.000 aansluitingen te zitten. De ambities van KPN en Glaspoort zijn groot. Het doel is dat eind 2026 ongeveer 80 procent van alle huishoudens een glasvezelaansluiting via KPN NetwerkNL of Glaspoort heeft.