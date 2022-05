Glasvezel zit in de lift; aanbieders als KPN, T-Mobile en Delta maken bijna elke maand plannen en afgemaakte projecten bekend. Daardoor kun je als consument het overzicht snel kwijtraken. Dit artikel biedt een overzicht van alle eerder aangekondigde glasvezelplannen en van wat deze aanbieders tot nu toe hebben bereikt.

Nadat grote kabelaars jaren focusten op het verbeteren van koper, gaat de aandacht nu weer meer uit naar het aanleggen van glasvezel. In de afgelopen zomer zag de ACM al dat het aantal glasvezelaansluitingen flink was gestegen, een stijging die zich in de kwartalen daarna heeft doorgezet. Nu hebben ruim 4,26 miljoen woningen een glasvezelaansluiting tot in de meterkast. In het tweede en derde kwartaal van 2021 samen zijn er bijna 400.000 glasvezelaansluitingen bijgekomen, terwijl de groei in het halfjaar daarvoor niet eens 300.000 aansluitingen bedroeg.