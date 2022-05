ACM gaat meer opletten of bedrijven glasvezelkabelaanleg op tijd melden

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt waarschuwt telecombedrijven voor boetes als ze particuliere grondeigenaren niet op tijd melden dat ze kabels gaan aanleggen op hun terrein. De ACM zegt hier nu meer op te gaan letten vanwege de toegenomen uitrol van glasvezel.

Wanneer een telecombedrijf glasvezel komt aanleggen, zijn grondeigenaren volgens de ACM verplicht om de bedrijven hier toegang voor te verlenen. Deze telecombedrijven moeten dit dan wel op tijd melden.

De toezichthouder zegt dat grondeigenaren dan kunnen afspreken waar, wanneer en hoe de kabel aangelegd gaat worden. Grondeigenaren krijgen daarbij de kans om te betwisten of die kabel daadwerkelijk in hun grond moet komen te liggen. Daarnaast weet de grondeigenaar dan ook waar hij of zij moet aankloppen in het geval van schade.

Netwerkbedrijven kunnen grondeigenaren opzoeken via het kadaster. In de komende jaren wordt er steeds meer glasvezel aangelegd, waarbij ook meer moet worden gegraven. Daarom zegt de ACM er nu meer op te gaan letten. De autoriteit gaf KPN en de Gelderse aanlegger UBR in oktober een boete van elk zevenduizend euro voor het niet op tijd melden van graafwerkzaamheden voor kabelaanleg.

Update, 10:56 uur: Telecombedrijven en grondeigenaren hebben volgens de telecommunicatiewet vier weken de tijd om af te spreken hoe, waar en wanneer de kabel aangelegd gaat worden. Lukt dit niet, dan geeft de aanbieder zelf aan hoe, waar en wanneer de kabel wordt aangelegd. Mocht de grondeigenaar het hier niet mee eens zijn, dan kan hij binnen twee weken de ACM vragen naar de zaak te kijken. Met dank aan ehtweak.