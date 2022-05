Telenet en Fluvius gaan samenwerken voor snellere glasvezeluitrol in Vlaanderen

Telecombedrijf Telenet en netbeheerder Fluvius hebben een niet-bindende intentieovereenkomst ondertekend om samen een infrastructuurbedrijf op te richten. De nieuwe samenwerking moet ervoor zorgen dat er sneller glasvezelverbindingen beschikbaar komen in Vlaanderen.

De twee bedrijven hebben in het afgelopen jaar onderhandeld over de samenwerking en maken nu bekend dat ze een niet-bindende samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend. In deze samenwerking wordt een nieuw bedrijf opgericht onder de naam NetCo, waar bestaande internetnetwerken van de twee bedrijven worden ondergebracht.

Op dit moment exploiteert zowel Telenet als Fluvius een eigen netwerk in delen van Vlaanderen. Samen zeggen ze heel Vlaanderen en delen van Brussel te kunnen bedienen. Het is de bedoeling dat op het netwerk van beide bedrijven flink geïnvesteerd wordt om glasvezel beschikbaar te maken. In andere delen blijft het NetCo-netwerk gebruikmaken van coax om snellere internetverbindingen te kunnen aanbieden.

Telenet en Fluvius willen in het voorjaar van 2022 een volgende stap zetten in de samenwerking. Dan moet er een bindende overeenkomst komen. De bedrijven geven aan dat ze tot die tijd niet verder zullen communiceren over de samenwerking.