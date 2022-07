Telenet en Fluvius gaan Vlaamse huishoudens op glasvezel aansluiten

Telecomprovider Telenet en netbeheerder Fluvius zijn definitief een samenwerking aangegaan om glasvezelaansluitingen naar Vlaamse huishoudens te brengen. Het doel is om in 2038 78 procent van Vlaanderen van een fiber-to-the-homeverbinding te voorzien.

De twee bedrijven richten daarvoor een joint venture op die NetCo heet. Telenet krijgt daarin een aandeel van 66,8 procent en Fluvius neemt een belang van 33,2 procent, schrijven de bedrijven in een persbericht. De bedrijven verwachten twee miljard euro te investeren in de samenwerking en in de aanleg van de verbindingen. Het doel van het samenwerkingsverband is om het bestaande hybride glasvezel-coaxnetwerk om te bouwen naar een fiber-to-the-homenetwerk. NetCo wil in 2038 78 procent van de Vlaamse huishoudens van een dergelijke verbinding voorzien.

Het bedrijf gaat het bestaande hfc-netwerk ook voorzien van Docsis, al geeft het daar verder weinig details over. Het gaat om de hfc-netwerken die om wat voor reden dan ook niet kunnen worden vervangen door glasvezel.

Het zat er al aan te komen dat Fluvius en Telenet zouden samenwerken aan het project. In oktober vorig jaar tekenden de bedrijven al een niet-bindende overeenkomst. Die wordt nu definitief gemaakt.