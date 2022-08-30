Telenet haalt gratis webruimte van 60.000 klanten deze week offline

Telenet stopt op 1 september met het aanbieden van gratis webruimte voor klanten met een internetabonnement. 60.000 klanten zouden daardoor hun webruimte verliezen, maar volgens Telenet worden die al lang niet meer gebruikt.

Telenet stopt er per aanstaande donderdag mee, schrijft persbureau Belga. Het gaat om de gratis webruimte die klanten met een Telenet-abonnement krijgen. Ook de variant waar klanten voor betalen, gaat offline. Daarvoor zouden de betalingen vanzelf worden stopgezet. De webruimtes worden offline gehaald en content wordt verwijderd. Het is niet duidelijk hoe klanten die kunnen overzetten naar een alternatieve dienst. Telenet was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.

De webruimtes waren volgens Telenet vooral bedoeld voor gebruikers om onderling bestanden makkelijk uit te wisselen. Echte hosting, zoals het beheren van een eigen website, was niet de bedoeling. Telenet zegt dat er 'tal van nieuwe, veiligere en meer geavanceerde mogelijkheden bestaan om webruimte te beheren'. Het bedrijf noemt geen hostingproviders als voorbeeld, maar WhatsApp, SharePoint, Dropbox en WeTransfer. In totaal zouden er 60.000 webruimtes zijn. Veel daarvan zijn volgens Telenet al lang niet meer actief.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 30-08-2022 12:08
132 • submitter: dsalden

30-08-2022 • 12:08

132

Submitter: dsalden

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Reacties (132)

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Ryan_ 30 augustus 2022 13:50
Hier nog een leuk overzichtje van diverse webruimtes.

Hopelijk zijn deze ook geïndexeerd op Archive.org :)
Aardedraadje @Ryan_30 augustus 2022 17:40
Heb er een stuk of 15 aangeklikt, zijn eigenlijk allemaal redirects. Ik snap de beslissing dan wel.
cadsite @Aardedraadje30 augustus 2022 18:26
Waarom?
Een redirect neemt een paar kb in en zorgt dat mensen blij zijn dat ze iets 'gratis' krijgen.
Aardedraadje @cadsite30 augustus 2022 18:36
Die paar KB zal het wel niet om gaan, maar het zijn uiteindelijk wel servers/services die je moet onderhouden, met dus hard- en/of software, met bijhorend personeel en dus ook bijhorende kosten en administratie.
dimitrivisser @Aardedraadje30 augustus 2022 20:48
60k redirects doe je met 1 server. En wat ik aan websites zie is platte HTML.
Oberon.Sedai @dimitrivisser30 augustus 2022 23:00
Idd, alleen platte html toegelaten.
Ik heb enkele jaren mijn webspace en domeinnaam opgezegd net vanwege deze beperking. Heb dat zelf gedaan via de website van Telenet. Niemand van Telenet is daar voor aangesproken. Ik kreeg wel 2 facturen, 1 van 30€ en 1 van 50€ voor het werk dat ik zelf gedaan heb. :D
Digitalism @Aardedraadje30 augustus 2022 21:01
De getroffen klanten (waaronder ikzelf) kregen anderhalf jaar geleden een mail dat de dienst zou gaan sluiten en dat we het nodige moesten doen om onze website te verhuizen. Je moest je nieuwe URL meedelen en Telenet stelde zelf de redirect in (want je hebt als klant extreem beperkte toegang tot hun server).
ro8in @Ryan_30 augustus 2022 18:04
Haha die duiven gast. Wat een goud is die website! Brengt me weer helemaal terug naar toen ik ooit een personal homepage bij xs4all met tilde username had
LeNNy @Ryan_30 augustus 2022 20:38
Leuk overzicht :) . Net even doorheen gekeken. De paardenbalsem is ook top spul, dat helpt echt tegen alles _/-\o_

http://users.telenet.be/paardenbalsem/

[Reactie gewijzigd door LeNNy op 23 juli 2024 02:14]

Alfredo 30 augustus 2022 19:03
De webruimtes waren volgens Telenet vooral bedoeld voor gebruikers om onderling bestanden makkelijk uit te wisselen. Echte hosting, zoals het beheren van een eigen website, was niet de bedoeling.
Dat komt toch niet overeen met de marketing van Telenet rond de webruimte. Zie hier bijvoorbeeld: "Zo kan je niet alleen surfen, maar ook je eigen webpagina online zetten." Of hier: "Hoe je website te bouwen in HTML?"

Telenet blijft voor business klanten overigens Linux hosting met een voorgeïnstalleerd CMS aanbieden, en een WYSIWYG website editor zoals Squarespace. Alleen betaal je daar extra voor.
Ferux @Alfredo31 augustus 2022 21:10
Inderdaad, toen ik 22 jaar geleden m'n website hierop zette, was er zelfs een lijst van Telenet die alle sites vermeldde.
sterreke 30 augustus 2022 12:10
Krijgen de klanten nu dan ook korting op hun abonnement?

Ik heb het in het verleden wel eens gebruikt (bij proximus dan) om een (persoonlijke) website te hosten.
Wraldpyk @sterreke30 augustus 2022 12:14
Nee, gratis webruimte is niet iets wat je kocht, maar wat je cadeau kreeg bij je abonnement.
WillySis @Wraldpyk30 augustus 2022 12:18
Gratis bestaat niet. Het maakte gewoon een vast deel uit van het abonnement, maar werd niet afzonderlijk doorberekend in de factuur. Stoppen met de gratis webruimte is dus gewoon een bezuiniging.
Wraldpyk @WillySis30 augustus 2022 12:21
Het is inderdaad niet gratis, maar ze bieden het wel gratis aan je aan. Als je in een koffiezaakje geen gebruik maakt van het gratis water wat ze aanbieden, dan krijg je ook geen korting op je koffie, of als je geen gebruik maakt van de gratis toilet in de IKEA krijg je ook geen korting op je maaltijd.

Het is een service die ze aanbieden, en dus zijn ze je niets verplicht
pietje63 @Wraldpyk30 augustus 2022 12:53
Bieden ze het gratis aan, of is het onderdeel van het pakket waar je een contract voor hebt afgesloten?
leuk_he @pietje6330 augustus 2022 13:13
https://www2.telenet.be/n...ik-mijn-gratis-webruimte/ (hoef niet eens naar achive.org):
]Bij Telenet kan je genieten van diverse internetdiensten. Zo kan je niet alleen surfen, maar ook je eigen webpagina online zetten. Daarvoor krijg je als Telenet-abonnee 50 MB gratis webruimte (behalve bij een FreeSurf, BasicNet, BasicNet XL, ComfortNet en ComfortNet XL abonnement).
Ik lees dat het een onderdeel van de internet diensten is.

Maar 50 MB, is een beeeeeeeetje uit de tijd.
europatriot @pietje6330 augustus 2022 13:26
In mijn aanmelding in 2012 staat onder maandelijkse kosten; Basic Internet, Mailbox, Webruimte. Voor deze 3 items wordt een enkel bedrag genoemd. Op dat moment, was het dus geen gratis dienst.
Telenet Hotspots werd wel als
dienst genoemd bijvoorbeeld, waar je gratis toegang tot kreeg.
Ik kan niet terugvinden of er tot mijn opzegging in 2020 relevante wijzigingen zijn geweest in het contract. Op de afrekeningen die ik nog heb, wordt Webruimte en Mailbox niet genoemd.
LurkZ @pietje6330 augustus 2022 19:12
Iedereen kan zien dat het niet juist is.

Stel je deze advertentie voor:
eMail voor e70/maand.
Gratis glasvezel, Usenet en TV
Dan mogen ze alles gewoon scrappen behalve het email adres? Immers het is gratis.
dukesbury @Wraldpyk30 augustus 2022 12:39
Het is inderdaad niet gratis, maar ze bieden het wel gratis aan je aan. Als je in een koffiezaakje geen gebruik maakt van het gratis water wat ze aanbieden, dan krijg je ook geen korting op je koffie,
Het is een service die ze aanbieden, en dus zijn ze je niets verplicht
Of neem volgende vergelijking,dan gaat de redenatie "korting" misschien wel op: je bestelt een koffie in de koffiezaak, ze geven er standaard een suikertje, melkje, lepeltje en koekje bij. Sommige mensen nuttigen alles, anders enkel de koffie. Stel dat jij altijd een suikertje gebruikt... Plots krijg je er geen suikertje meer bij. De koffiezaak is niet verplicht een suikertje te geven... maar ik denk niet dat je er blij van gaat worden.... dus verplicht... neen... maar als je altijd suiker gewoon bent en plots krijg je dat niet meer... dan ga je misschien logisch vinden dat de koffie dan een paar cent goedkoper mag worden voor jou.
LA-384 @dukesbury30 augustus 2022 14:02
Ook die vergelijking gaat niet op.

We kunnen in de koffiezaak blijven, maar ipv dat ze gratis water, of melk/suiker bieden, krijg je standaard een glas water bij je koffie. Als je die niet opdrinkt, gooien ze het weg, want het zit in een glas en is dus niet te bewaren voor een ander.

Op een gegeven moment stoppen ze met het geven van een glas water bij je koffie.
Wordt het kopje koffie nu goedkoper?

[Reactie gewijzigd door LA-384 op 23 juli 2024 02:14]

dukesbury @LA-38430 augustus 2022 16:11
Op een gegeven moment stoppen ze met het geven van een glas water bij je koffie.
Wordt het kopje koffie nu goedkoper?
Ja, als het in de beschrijving van je kop koffie stond. Ik heb het in een reactie in één van de volgende reacties wat duidelijker gesteld:
Als er indertijd geadverteerd is geweest dat het inbegrepen was, dan kan je het, mijns inziens, niet zomaar schrappen. Je zou dan, als je ervan gebruik maakt "logischerwijze" een korting verwachten als compensatie, maar de realiteit is dat ze dat niet doen, ze geven tegenwoordig de mogelijkheid om je contract kosteloos op te zeggen. Ik weet trouwens niet of ze dit hier doen/gedaan hebben...

Kijk naar het recente nieuws dat bv. een content niet meer beschikbaar is, ook al heb je die in het verleden gekocht. Je kan misschien dan ook zeggen.. het spel zelf was de aankoop, niet de online ervaring... maar leg dat maar uit aan diegene die nog online spelen...

Wat mij betreft geldt volgende stelling in dit geval: het verlies dat je ervaart is enkel persoonlijk te bepalen... dus ook het al dan niet rechtvaardig zijn van een compensatie voor het verlies ervan. Helaas maakt dit het moeilijk toe te passen...
TiSneu @dukesbury30 augustus 2022 12:53
Je hebt geen webruimte nodig om te surfen - wel melk en suiker bij de koffie
joco @TiSneu30 augustus 2022 13:08
daar kun je over discussiëren of je echt wel melk en suiker bij je koffie moet hebben ;)
Blinkin @joco30 augustus 2022 13:24
Koffie is inderdaad nog steeds koffie zonder toevoegingen. Dus eens, en zal korte discussie worden imo. :+
Tsjilp @joco30 augustus 2022 13:43
Bestel dan gewoon een fristi :+
Irsu85 @TiSneu30 augustus 2022 14:20
Over die koffie, mijn vader en mijn zus zouden het daar niet mee eens zijn... (ik drink geen koffie)

Over die webruimte, dat klopt op kleine schaal inderdaad, maar op grotere schaal niet, aangezien als de wereld geen webruimte heeft, kan de wereld niet op het internet surfen
Wraldpyk @dukesbury30 augustus 2022 12:50
Ik heb nog nooit korting gekregen op mn koffie als ik 't koekje en de suiker liet liggen, weet niet of dat opgaat
Vlizzjeffrey @dukesbury30 augustus 2022 13:10
Dat zou logisch zijn als suiker en melk als aparte items op het menu zouden staan.

Ik zie mensen ook geen korting vragen op hun patat als ze er geen zout op willen, zeer vergelijkbare vergelijking met suiker in koffie.
dukesbury @Vlizzjeffrey30 augustus 2022 13:24
Dat zou logisch zijn als suiker en melk als aparte items op het menu zouden staan.
Dat zou inderdaad een oplossing zijn... of bepalen wat

Als er indertijd geadverteerd is geweest dat het inbegrepen was, dan kan je het, mijns inziens, niet zomaar schrappen. Je zou dan, als je ervan gebruik maakt "logischerwijze" een korting verwachten als compensatie, maar de realiteit is dat ze dat niet doen, ze geven tegenwoordig de mogelijkheid om je contract kosteloos op te zeggen. Ik weet trouwens niet of ze dit hier doen/gedaan hebben...

Kijk naar het recente nieuws dat bv. een content niet meer beschikbaar is, ook al heb je die in het verleden gekocht. Je kan misschien dan ook zeggen.. het spel zelf was de aankoop, niet de online ervaring... maar leg dat maar uit aan diegene die nog online spelen...

Wat mij betreft geldt volgende stelling in dit geval: het verlies dat je ervaart is enkel persoonlijk te bepalen... dus ook het al dan niet rechtvaardig zijn van een compensatie voor het verlies ervan. Helaas maakt dit het moeilijk toe te passen...

[Reactie gewijzigd door dukesbury op 23 juli 2024 02:14]

The Zep Man @Wraldpyk30 augustus 2022 12:52
Het is inderdaad niet gratis, maar ze bieden het wel gratis aan je aan.
Als het gepromoot werd als onderdeel van een abonnement, dan is het gewoon onderdeel van een abonnement en 'niet gratis'. In deze situatie kan een klant (in ieder geval in Nederland) vroegtijdig een jaarcontract openbreken omdat het nieuwe aanbod negatief uitpakt voor de klant (wel webruimte -> geen webruimte).
Zwaai Haai @The Zep Man30 augustus 2022 13:08
Dat ja. Toen bij Ziggo/Casema de webruimte opgeheven werd, of de nieuwsgroepen/usenet toegang bij Casema werd het abonnement wel maar de prijs niet. Je mocht dan opzeggen... of niet en niet zeuren gewoon hetzelfde blijven betalen.
B Tender @Wraldpyk30 augustus 2022 13:10
En die aanbiedingen van telefoon-abonnementen met een 'gratis' telefoon?

Zitten interessante dimensies in. Bijvoorbeeld als dienst en product in verschillende btw-categorieën vallen, of uiteenlopen qua timing van omzet-nemen. (Abonnements-omzet neem je elke maand een stukje, maar is er een bedrag toerekenbaar aan de telefoon wat je 100% 'neemt' op moment van leveren telefoon?

Gratis bestaat niet. Je betaalt bedrag X, en daarvoor ontvang je product/dienst A, B en C.

[Reactie gewijzigd door B Tender op 23 juli 2024 02:14]

surfin @Wraldpyk30 augustus 2022 17:41
Dus als je als koffiezaak adverteert met "koffie beker groot: €2,50 met gratis koffie" Zou je ermee wegkomen alleen de koffiebeker te leveren, zonder koffie?
mpkossen @surfin30 augustus 2022 19:40
Ja, dat vermoed ik wel. Starbucks doet dat al jaren. Je koopt een beker en kan daar gratis koffie bij krijgen, maar soms doen ze dat niet. Niemand die er geen beker om koopt.

Mensen kopen ook geen auto voor de gratis TV die ze er bij krijgen.
TheVivaldi @Wraldpyk30 augustus 2022 12:25
Het wordt ook niet gratis aangeboden, want gratis bestaat niet volgens de meeste tweakers. ;)
Sine @TheVivaldi30 augustus 2022 13:17
TANSTAAFL

En dat denken niet alleen (de meeste) tweakers ;)
System @TheVivaldi30 augustus 2022 13:51
Hoeft ook niet, als het wettelijk gratis is volstaat het. :)
Bulkzooi @WillySis30 augustus 2022 13:29
Gratis bestaat niet. Het maakte gewoon een vast deel uit van het abonnement, maar werd niet afzonderlijk doorberekend in de factuur. Stoppen met de gratis webruimte is dus gewoon een bezuiniging.
Webruimte bestaat ook niet. Of is dat Belgisch?

Lol, hetzelfde als die Rutte; die wil ook maar niet beseffen dat de Cloud eigenlijk gewoon een computer van iemand anders is.

Overigens, in contractrecht noemt gratis om niet, vak-slang voor zonder tegenprestatie.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 23 juli 2024 02:14]

rvt1 @sterreke30 augustus 2022 12:15
"Het gaat om de gratis webruimte die klanten met een Telenet-abonnement krijgen. Ook de variant waar klanten voor betalen, gaat offline. Daarvoor zouden de betalingen vanzelf worden stopgezet."

Je kreeg het al "gratis", dus je krijgt geen korting en als je betaalde stopt nu de betaling.
Sir_Eleet @sterreke30 augustus 2022 13:35
Wat denk je zelf? Elk excuus wordt misschien wel aangewend om de prijzen te verhogen, ondanks woekerwinsten, maar als de kosten dalen moet je echt geen prijsverlaging verwachten. De besparing zal eerder uitgekeerd worden als een bonus voor de CEO.
System @sterreke30 augustus 2022 13:52
Als je zo hard wil bezuinigen, waarom zit je dan nog bij Telenet en niet bij Orange?
sterreke @System30 augustus 2022 17:37
Ik zit al lang bij orange :)
lenwar @sterreke30 augustus 2022 14:03
Ja, ze krijgen de volledig gespecificeerde waarde van de dienst als korting. 0 euro per maand om precies te zijn.

Afhankelijk van hoe de dienstverlening is opgenomen in het contract is het natuurlijk wel een aanpassing in het contract, dus mogelijkerwijs kunnen klanten nu wel zonder opzegtermijn opzeggen als zij dat willen. Ik had elders al begrepen dat het elf maanden geleden was aangekondigd dat ze er mee stoppen, dus mogelijk geldt het dan niet. (geen idee hoe regelgeving hier omheen is)

Ik zat net even te kijken waar we het nou precies over hebben, maar het gaat om 50MB per aansluiting (in totaal dus grofweg 3TB potentiële ruimte). Ik zou niet eens weten wat ik er mee zou moeten :) Maar goed. Dat ben ik.
Het had misschien chiquer geweest als ze in de eerste instantie nieuwe klanten geen webruimte hadden gegeven en het deels laten uitbloeden (geen idee hoeveel verloop in is bij ISPs in België), en/of klanten die het nooit hebben gebruikt in eerste instantie weg zouden halen.

Aan de andere kant. Nu zijn ze er gelijk vanaf, en ze hebben het heel ruim van te voren aangekondigd. En het is natuurlijk ook niet praktisch om voor een handje vol klanten zo'n platform in de lucht te houden.
jurroen @sterreke30 augustus 2022 17:07
Verwacht je ook korting als je een 500Mbit abonnement hebt maar deze en vorige maand gemiddeld maar 100Mbit hebt verbruikt?
Bender @sterreke30 augustus 2022 12:21
Krijg je dit jaar 1 euro per maand korting, is er volgend jaar 2 euro prijsverhoging.

Dus nee, korting ga je niet krijgen.

Edit: Bijzonder dat ik gedownmod wordt, omdat mensen het er niet mee eens zijn met het beleid van deze provider? Dont shoot the messenger!

[Reactie gewijzigd door Bender op 23 juli 2024 02:14]

mphilipp @Bender30 augustus 2022 13:03
Precies wat ik ook al wilde zeggen. Sommige mensen worden volgens mij wakker met het woord korting in hun mond. Die hebben dus niet door dat alles wat 'gratis', 'cadeau', 'kado' of als 'service' wordt bestempeld uiteindelijk toch door de klant betaald wordt. Tenzij de CEO een rode jurk, een gouden staf en een mijter op heeft. Maar ik heb het uit betrouwbare bron dat die gast niet eens bestaat.
jbijnens @mphilipp30 augustus 2022 15:02
Bij Telenet bestaat wel meer niet.

[Reactie gewijzigd door jbijnens op 23 juli 2024 02:14]

Jester-NL @sterreke30 augustus 2022 12:15
Ook de variant waar klanten voor betalen, gaat offline. Daarvoor zouden de betalingen vanzelf worden stopgezet.
En voor de rest: de dienst was gratis... de klanten zullen dus voor dat bedrag gecompenseerd worden, denk ik ;)
jbijnens @Jester-NL2 september 2022 20:18
Gratis? € 3 per maand. Voor domain registratie en e-mail forwarding.
Keypunchie
30 augustus 2022 12:15
Het is logisch dat dit soort diensten verdwijnen. Ooit was het standaard dat je je “eigen website” bij je provider had en e-mail via je je provider liep en je gebruikte de portal van je provider.

Dat is allemaal niet meer van deze tijd.

De providers verdienen nu via ‘multi-play’, het verhuren van extra hardware (wifi) en zo hier en daar door reseller van abonnementen voor streamingsdiensten te zijn.
Andros
@Keypunchie30 augustus 2022 13:02
Je staat er soms nog van te kijken hoeveel mensen en zelfs bedrijven jarenlang hun provider e-mailadres gebruiken. Genoeg busjes van werklui waar schrijnwerkerij(naam)@telenet.be op staat. Ook een reden dat die mensen nooit van provider veranderen omdat ze zichzelf door zo'n dienst hebben vastgebonden aan een provider, ook al zijn ze van de rest van de diensten niet tevreden.
Keypunchie
@Andros30 augustus 2022 13:36
Ja, ontzettend onverstandig om dat te doen. Mooie 'vendor lock-in' voor Telenet, maar voor hun zit daar ook het grote geld niet.
Polderviking @Keypunchie30 augustus 2022 19:25
Dat is met een Google of Microsoft mailadres natuurlijk niet ander, die vendor lock-in.
Die lock-in is er alleen op een ander niveau.

En of je nou met @casema mailt of @gmail als bedrijf vind ik het allebij best goedkoop/amateuristisch ogen.
Aangezien een beetje hostingboer voor een habbekrats je gewoon je @eigedomein mailadres geeft.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 23 juli 2024 02:14]

!mark @Polderviking31 augustus 2022 00:28
Mwah dat vind ik persoonlijk niet per se lock-in, bij zowel Microsoft als Google kun je in ieder geval als consument alle andere diensten bij hun opzeggen (zoals Office365) en gewoon gratis toegang houden tot je Emailadres.

Als je je internetabonnement bij de provider opzegt dan is die mogelijkheid er niet en is het Emailadres ook echt gewoon weg. Vooral handig bij een eventuele verhuizing als je huidige provider daar niet kan leveren :z
Polderviking @!mark31 augustus 2022 11:34
Maar het mailadres houd je wel bij je hoster.
Dus als je wil switchen moet je van mailadres switchen.

Alleen met een eigen domein ben je wat dat betreft eigenlijk volledig vrij.
Domein zelf kan je verhuizen. En je kan ook je mail overal waar je wil termineren.
dasiro @Keypunchie30 augustus 2022 18:59
integendeel, die zorgt ervoor dat klanten blijven voor andere diensten, want doordat elke provider de prijs van individuele producten dusdanig hoog zet loont het nooit om verschillende diensten bij verschillende providers af te nemen. tientallen jaren met een @provider adres en een onbekend aantal accounts die dat als enige aanknopingspunt hebben zorgen ervoor dat de dienst waarvan het deel uitmaakt blijft afgenomen worden, hetzij enkel internet, of multiplay
capronicus @Andros30 augustus 2022 15:11
En dat dan nog aangekoppeld in windows live mail.
recent nog zo iemand over de vloer gehad, blij dat mailstore nog goed met live mail omkan, wat een miserie anders.
miitjohn @Andros30 augustus 2022 15:18
Het gratis email is een mes dat langs twee kanten snijd.
Dat het een extra puntje is op de pro/contra lijst om van provider te wisselen ga ik niet betwisten, maar dat valt volgens mij best wel mee.

Providers dienen bij stopzetting van je contract sowieso ruime tijd een forward te geven (bron: https://tweakers.net/nieu...r-blijven-doorsturen.html)

Als uiteindelijk een email adres niet meer bestaat denk ik niet dat je hierdoor informatie of opdrachten gaat verliezen. Mensen weten je toch te vinden via telefoon of andere kanalen als ze je nodig hebben. In deze lijkt mij vindbaarheid via google veel belangrijker (er zijn ook veel ondernemers met een domain & website maar toch een email van de provider)

En die busjes worden toch om de zoveel jaar vervangen , waarbij de meeste hun reclame nog eens in stickers hebben, dus ook niet onmogelijk om dat aan te passen
TgR_KILLER @Andros30 augustus 2022 16:23
Mijn ouders zijn er daar 1 van, gebruiken nog steeds @casema.nl xD

Maar goed, buiten dat, vind ik een @telenet.be als domein zakelijk net zo vreemd als een @gmail of @hotmail en dat zie ik ook nog erg vaak bij de kleine bedrijfjes...
sebastienbo
@Keypunchie30 augustus 2022 15:03
Mja maar de vraag is of het dan normaal is dat de prijs niet verlaagd?

Uiteindelijk worden die extra diensten verrekend in het business tarief die hoger is dan het consumenten tarief.
Keypunchie
@sebastienbo30 augustus 2022 15:51
Normaal? Dit hangt er helemaal van af. Prijsstelling heeft met veel te maken en maar een deel is de daadwerkelijke kosten.

Ik vermoed dat 95%+ van de gebruikers van Telenet geen gebruik van deze functie maakten. Blijkbaar was de waarde van de dienst van Telenet al overeenkomstig hun abonnementsgelden, ook zonder deze dienst.

Natuurlijk zouden die graag een verlaging van kosten hebben, maar het zou economisch niet rationeel zijn.

Om het wat simpeler te zeggen:
Mensen zijn blijkbaar bereid 50 euro (ik zeg maar wat) te betalen voor alleen "internet" en negeerden de toevallige opslagruimte die erbij zat.

Waarom zou de provider dan de prijs verlagen bij het afstoten van een grotendeels ongebruikte dienst? De anderhalve man en paardekop die het echt dwars zit, die staat het vrij om over te stappen.
svennd @Keypunchie30 augustus 2022 15:58
Omdat het omgekeerde verhaal blijkbaar wel mag. Jullie krijgen een ongevraagde upgrade en enkele maanden later dien je ook meer te betalen. Ik betaal al 10% meer dan m'n initiële kost, terwijl m'n gebruik/verbruik niet verhoogd is.
Keypunchie
@svennd30 augustus 2022 16:20
Marktwerking... Het staat je vrij om je contract op te zeggen en over te stappen naar een andere provider.

(Ik zeg er niet over dat het LEUK is. Er is een reden dat iedereen een hekel aan zijn provider heeft).

Maar, zeg je dan "de hele markt verhoogt de prijzen". Ja, dat is het nadeel van een markt waarin concurreren lastig is (ivm. met hoge investeringskosten voor een netwerk). Daar bestaat kans op (stille) collussie. Helaas is de stap dan: klacht bij toezichthouder indienen, als je prijsafspraken vermoed.

Kortom, is het normaal? Het is in ieder geval niet raar.

Is het klantvriendelijk? Nee, maar in de geconsolideerde business van internetprovider is klantvriendelijkheid helemaal geen waardevolle propositie. De meeste klanten hebben immers nooit contact.
sebastienbo
@Keypunchie30 augustus 2022 18:40
[quote]
Normaal? Dit hangt er helemaal van af. Prijsstelling heeft met veel te maken en maar een deel is de daadwerkelijke kosten.

Ik vermoed dat 95%+ van de gebruikers van Telenet geen gebruik van deze functie maakten. Blijkbaar was de waarde van de dienst van Telenet al overeenkomstig hun abonnementsgelden, ook zonder deze dienst.

Natuurlijk zouden die graag een verlaging van kosten hebben, maar het zou economisch niet rationeel zijn.

Om het wat simpeler te zeggen:
Mensen zijn blijkbaar bereid 50 euro (ik zeg maar wat) te betalen voor alleen "internet" en negeerden de toevallige opslagruimte die erbij zat.

Waarom zou de provider dan de prijs verlagen bij het afstoten van een grotendeels ongebruikte dienst? De anderhalve man en paardekop die het echt dwars zit, die staat het vrij om over te stappen.
[/quote

Vanuit commercieel perspectief had dit uiteraard een meerwaarde. Een e-mail adres en web space hoorde er gewoon bij. Maar stel dat een "club" sandwich ook zo vanzelfsprekend zou zijn. Iedereen koopt het zonder beslist te hebben dat er sla, tomaat, ei, komkommer, hesp, kaas en mayonnaise op zou moeten zitten. Zo noemt het product nu éénmaal. Wat als plotseling geen ham meer word gegeven bij een broodje "club"
Keypunchie
@sebastienbo30 augustus 2022 19:59
Als je je in de analogieën wil verliezen, het is eerder dat een toko van oudsher een kwak mayo naast het broodje legde, waar 95% van de klanten niks mee deden en ze stoppen daar nu mee.

Maar goed, analogieën hebben beperkt zin.
lenwar @Keypunchie30 augustus 2022 14:23
Nou ja. Dit dus.
Hetzelfde zouden ze kunnen doen voor bijvoorbeeld een mailbox, modem/router, usenet-servers, of misschien zelfs zaken als DNS-servers (al kan die laatste wat gevoelig liggen natuurlijk aangezien je dan de facto bent aangewezen aan paar derde partijen en je DNS wel als een integraal onderdeel van je internetverbinding kan zien natuurlijk. Ik probeer hier overigens geen discussie over op te starten. Ik ben gewoon even 'hardop' aan het denken).
Dus eigenlijk dat de ISP gewoon puur en alleen een internetpijp levert en de rest mag je zelf regelen.

Ofwel: Voor de rest is alles optioneel, maar dan wel onder eigen verantwoordelijkheid. Dus de ISP kan wel optioneel een voorgeconfigureerde/beheerde modem/router leveren, eventueel een mailbox, enz, enz, maar je bent dan niet verplicht die af te nemen zoals nu veelal het geval is in meer of mindere mate. (variërend van de huurbruikleen van een modem/router(KPN/Ziggo), tot gratisF-secure (KPN/Freedom) of gratisdomeinnamen/vast ipadres (Freedom)
surfin @lenwar30 augustus 2022 17:48
Was het niet zo dat we een aantal jaar geleden daar naartoe zijn gegaan? De ISP moet volgens mij ook andere, niet bruikleen modems etc ondersteunen accepteren. Poos terug eens naar gekeken, lullige toen was dat er nog niet echt veel aanbod was voor glas en eigen modem.
System @Keypunchie30 augustus 2022 13:54
Die email bieden ze u aan om u te hechten aan het eco systeem.
Dan kan je niet zomaar switchen zonder problemen.
Zelfde met die wifi extenders die enkel bij de specifieke provider werken.
Ik moet van mijn provider enkel een modem en decoder voor tv. Voor de rest moet het gewoon zo goedkoop moeilijk.
sambalbaj 30 augustus 2022 12:17
Is dit al eerder aangekondigd naar die klanten en hadden ze al tijd om de boel over of om te zetten?

Of komt dit nu 2 dagen van te voren als nieuws?
SluttyHo @sambalbaj30 augustus 2022 12:25
1) Ja
2) Nee
smoor @sambalbaj30 augustus 2022 12:25
dit is reeds een jaar of half jaar geleden of zo aan de klanten bericht.
ze hebben zelfs de datum die ze eerst hadden opgegeven enkele maanden verschoven.
TFHfony @sambalbaj30 augustus 2022 12:28
Vorig jaar oktober al aangekondigd. Hier ook een info pagina:
https://www2.telenet.be/n...e-en-webruimte-verdwijnen

T.net is wederom niet erg compleet met het artikel.
Technoid @TFHfony30 augustus 2022 13:48
Oud nieuws dus op Tweakers als nieuw verschenen
TheVivaldi @sambalbaj30 augustus 2022 12:28
Ze hebben dit 11 maanden geleden al aangekondigd.
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211012_94449717

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 02:14]

Jimbolino 30 augustus 2022 12:26
Dit heeft ziggo een aantal jaar geleden ook gedaan.
Pats boem websites weg, geen backup, geen mogelijkheid om het terug te halen, niks.

Vind het jammer dat dit soort bedrijven niet samenwerken met organisaties als archive.org.
Lijkt me niet zo veel moeite om toch wat internetgeschiedenis te bewaren...
StevieBe1 @Jimbolino30 augustus 2022 12:35
Ook bij ziggo was dit ruim van te voren aangekondigd, de webspace's werden ook nog eens veel langer in de lucht gehouden.
LurkZ @StevieBe130 augustus 2022 19:04
Aankondigen via het opgedrongen emailadres dat de meeste klanten nooit gebruiken.
dion_b Moderator Harde Waren
@LurkZ31 augustus 2022 12:24
Aangekondigd via het emailadres dat Ziggo van jou kende en voor alle andere communicatie ook gebruikte. Als je een andere had en die niet doorgegeven had aan Ziggo is het niet gek dat je dit - en meer - miste.
sebastienbo
@StevieBe130 augustus 2022 15:05
Werd de dienst dan niet goedkoper als ze er bepaalde diensten uithalen?
svennd @Jimbolino30 augustus 2022 15:59
Absoluut, ik snap ook niet wat hier nu de grote winst van is, die websites kunnen vermoedelijk of 2 huidige generatie servers draaien ...
Keypunchie
@svennd30 augustus 2022 16:24
De onderhoudskosten. Die 2 servers zijn buitenbeentjes in je landschap. Al het onderhoud dat je moet plegen en/of rekening die je er mee moet houden wordt op geen enkele manier terugverdiend.

Je gaat er geen klant mee verdienen, alleen maar lastige belletjes van die paar Tweakers die er wel gebruik van maken.

Kortom: je stroomlijnt je operatie er mee en voorkomt toekomstig gedoe.
Verwijderd 30 augustus 2022 12:16
Ik dacht de ouderwetse web ruimte. Zoals vroeger aanbieder.nl/users/familie_de_vries/homepage.html dat waren toch mooie tijden :+
lenwar @Verwijderd30 augustus 2022 13:52
Van die sites van "Hallo, Ik ben Floor en dit is mijn hamster" (Alle tekst gecentreerd, in comic sans ;-) )

Edit: En niks ten nadele van Floor overigens!! Zij was één van de mensen die deze precursor van web 2.0 (de internetrevolutie die iedereen liet bijdragen aan het internet en niet alleen 'the happy few' en wat bedrijven) groots heeft gemaakt.
Alleen Floor... Serieus? Comic Sans in het roze met een cyaan achtergrond? ;-) Ik heb zelf ooit een Geocities (gratis 5MB web space) site gehad. Ik heb alleen geen idee meer welke Virtual Neighborhood ik had. M'n nummertje op het einde was in elk geval 5545, maar wat er allemaal voor zat. Geen idee.

[Reactie gewijzigd door lenwar op 23 juli 2024 02:14]

Theo.H @lenwar30 augustus 2022 14:21
Of de opmerking. This site is still under construction ;-)
Blokker_1999
@Theo.H30 augustus 2022 14:58
met een jpeg erop van een verkeerskegel naast een zwart/gele houten wegblokkering.
Polderviking @Blokker_199930 augustus 2022 19:33
Geocities for life.
nicolaasjan @lenwar30 augustus 2022 16:08
Wat dacht je van Tweakers.net in Comic Sans. :)

Gemaakt m.b.v. uBlock Origin:
tweakers.net##*:style(font-family: "Comic Sans MS" !important; src: local(Comic Sans MS) !important;)
Jeanski @nicolaasjan31 augustus 2022 11:58
You have been promoted to tweakers.net Lead Designer
pjottum @lenwar30 augustus 2022 14:13
Moving gifje ook
nst6ldr @lenwar30 augustus 2022 14:22
Javascript klok die achter je cursor aanvliegt
Arjenc @lenwar30 augustus 2022 14:32
en je 'oeps not found' 404 pagina's
armageddon_2k1 @lenwar30 augustus 2022 14:12
<marquee> element FTW
batjes @armageddon_2k130 augustus 2022 15:12
<blink>

Oh die oude IE/Netscape strijd van blink en marquee, wat een feest toen dat allebei in Firefox (en latere IE's) werkte en je het in de <title> tag kon zetten 8-)
densy 30 augustus 2022 12:26
Een volgende in het rijtje van ISPs die een hele lading websites offline gaat trekken. Voor Telenet misschien geen commerciële waarde meer, maar het vertegenwoordigd wel historische waarde. Hopelijk zijn er mogelijkheden om deze sites te archiveren. Het Internet Archive bestaat maar de vraag is of dat compleet is.
gorgi_19 @densy30 augustus 2022 12:39
Wat is de historische waarde van enkele hobbysites, waar nauwelijks tot niks meer mee gebeurde?
Andros
@gorgi_1930 augustus 2022 13:06
Zie het als een digitale versie van een tijdcapsule, de schoenendoos met voorwerpen die 30 jaar in de grond wordt begraven. Over x jaar kunnen mensen zich verwonderen waar hun gekke voorouders rond de eeuwwisseling zich allemaal mee bezig hielden :) . Ik ben ook eens benieuwd of al onze huidige digitale informatie tegen dan nog terug te vinden is. Soms is het al lastig om een tv-serie van 20 jaar geleden te pakken te krijgen, laat staan dat mensen hun eerste digitale foto's nog ergens hebben, als de harde schijf/cd daarvan al niet stuk is. Dat gebeurt met analoge fotoboeken bv een stuk minder.
batjes @Andros30 augustus 2022 15:21
Gelukkig hebben we daar het internet archief voor :)

Voor oude media content is piraterij belangrijk, zal je verbazen hoe veel antieke content er door verzamelaars op (private) trackers neergezet wordt. Ik ben de afgelopen 10 jaar al een paar keer pre-2000 content tegengekomen in de piraterij wereld, die gewoon helemaal nergens anders terug te vinden is.

Maar goed, lekker verbieden, geld verdienen voor een klein groepje is belangrijker dan het behouden van informatie voor de mensheid.
Jimbolino @batjes31 augustus 2022 11:19
als ze allemaal in archive.org staan is het geen probleem, echter is dat niet het geval met de meeste hobby sites
densy @gorgi_1930 augustus 2022 14:02
Voor mij simpelweg omdat het een reflectie is van waar mensen in een bepaalde periode interesse in hadden. Wellicht dat we nu de waarde er nu niet direct van inzien, maar over een bepaalde tijd wel. Dan kan het voor een onderzoek een interessante archeologische bron zijn. Een site over iemands persoonlijke hobby, een fansite voor een bepaalde game kunnen interessante bronnen zijn.

Die laatste categorie is in mijn onderzoek naar gamegeschiedenis in Nederland een interessante bron die nuttig kan zijn om een verhaal te kunnen vertellen over de beleving rond een bepaalde game.

Dat een ISP keuzes moet maken kan ik begrijpen. Ik pleit er voor om dat wat doordachter te doen dan zomaar de stekker er uit te trekken. Er is expertise en software beschikbaar om dit beter te doen.
sebastienbo
@gorgi_1930 augustus 2022 15:06
Als ik mij niet vergis gaat het om de zakelijke websites.
jeroen79 @gorgi_1930 augustus 2022 13:13
Het is een deel van onze cultuur net zoals mode, muziek, boeken, etc.
Technoid @densy30 augustus 2022 13:49
https://archive.org/web/
phex 30 augustus 2022 12:17
In de beginfase van het consumenten internet was het een beetje vaste prik: je eigen gemaakte website online zetten bij je provider.

Maar tegenwoordig is de toegevoegde waarde daarvan minimaal. Het is meer werk alles te uploaden dan een online blog/site tool in te richten.

Dus ik snap dat het voor een internet provider niet echt meer uit kan om voor een handje vol mensen dit online te houden.
kondamin @phex30 augustus 2022 19:47
Ja en dat is jammer, hoeveel oude blogs draaien er nu niet op wordpress 2 en genereren meer aan spam en phising terwijl het even goed een dood eenvoudige html pagina kon zijn.
woutervh 30 augustus 2022 13:11
60 000 gebruikers x 50MB = 3TB aan gegevens. Lijkt me niet onoverkomelijk om dat in de lucht te houden voor een ISP...
Loller1 @woutervh30 augustus 2022 13:52
Dat is juist het probleem: het was het ook niet waard om nog resources aan te besteden.
TFHfony @woutervh30 augustus 2022 13:52
Die hoeveelheid data zal niet het probleem zijn. Maar je zal ook vanuit security oogpunt de webserver software met regelmaat moeten upgraden, idem met het OS en andere software op die servers draait. En op d'n duur wellicht de servers een keer moeten vervangen. Dat zal waarschijnlijk een grotere impact hebben dan die max 3TB aan data en het bijbehorende dataverkeer.
Maar de gebruikers zijn vorig jaar al geïnformeerd, dus die hebben alle tijd gehad om de boel elders onder te brengen.

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