Telenet haalt gratis webruimte van 60.000 klanten deze week offline

Telenet stopt op 1 september met het aanbieden van gratis webruimte voor klanten met een internetabonnement. 60.000 klanten zouden daardoor hun webruimte verliezen, maar volgens Telenet worden die al lang niet meer gebruikt.

Telenet stopt er per aanstaande donderdag mee, schrijft persbureau Belga. Het gaat om de gratis webruimte die klanten met een Telenet-abonnement krijgen. Ook de variant waar klanten voor betalen, gaat offline. Daarvoor zouden de betalingen vanzelf worden stopgezet. De webruimtes worden offline gehaald en content wordt verwijderd. Het is niet duidelijk hoe klanten die kunnen overzetten naar een alternatieve dienst. Telenet was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.

De webruimtes waren volgens Telenet vooral bedoeld voor gebruikers om onderling bestanden makkelijk uit te wisselen. Echte hosting, zoals het beheren van een eigen website, was niet de bedoeling. Telenet zegt dat er 'tal van nieuwe, veiligere en meer geavanceerde mogelijkheden bestaan om webruimte te beheren'. Het bedrijf noemt geen hostingproviders als voorbeeld, maar WhatsApp, SharePoint, Dropbox en WeTransfer. In totaal zouden er 60.000 webruimtes zijn. Veel daarvan zijn volgens Telenet al lang niet meer actief.