Ongeveer 80 procent van de Belgen gebruikt authenticatieapp itsme

Ongeveer 80 procent van de volwassen Belgische bevolking, ofwel 6,5 miljoen Belgen, gebruikt authenticatieapp itsme om zich te identificeren op het web of om digitaal documenten te tekenen. Dat stelt de app naar aanleiding van zijn vijfjarig bestaan.

Tijdens het afgelopen jaar kwamen er volgens itsme ongeveer 3,3 miljoen nieuwe gebruikers bij en dat was volgens het bedrijf meteen ongeveer een verdubbeling van het aantal gebruikers. Itsme verwijst naar de uitrol van de CovidSafeBE-app in juni 2021 als één van de belangrijkste factoren voor de toename van het aantal gebruikers.

Bovendien zou minstens 99 procent van de accounts actief zijn volgens Itsme. Het bedrijf beschouwt een account als actief van zodra de gebruiker zich minstens een keer per jaar, via de authenticatieapp, online heeft geïdentificeerd op een website of app. Volgens itsme bieden ongeveer 800 entiteiten de mogelijkheid aan aan gebruikers om zich te identificeren via itsme. Elke maand worden er naar verluidt minstens 25 miljoen transacties vervolledigd in België via itsme.

Itsme werd in 2017 gepresenteerd door de Belgische banken Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC/CBC en ING België en mobiele providers Proximus, Telenet en Orange. De dienst kwam voort uit Sixdots, een geflopte betaaldienst van de Belgische banken en providers. De identificatie-app laat Belgen veilig actief zijn op het internet zonder kaartlezers en wachtwoorden. Via de app kunnen gebruikers zich aanmelden bij websites, digitale transacties goedkeuren en officiële handtekeningen plaatsen. Dit gebeurt aan de hand van een persoonlijke code van vijf cijfers die altijd dezelfde is, of met een vingerafdruk.

Begin dit jaar maakte de gemeente Rotterdam bekend dat het medewerkers en burgers de mogelijkheid gaat geven om zich via itsme te identificeren. Itsme voldoet aan de vereisten om als Europees inlogmiddel te dienen, op basis van de Europese eIDAS-verordening, die sinds september 2018 van kracht is