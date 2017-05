Door Arnoud Wokke, dinsdag 30 mei 2017 18:34, 14 reacties • Feedback

Submitter: cman

Vier Belgische banken en mobiele providers Proximus, Telenet en Orange hebben itsme gepresenteerd, de marketingnaam voor Belgian Mobile ID. Met de techniek kunnen Belgen zich op sites van bedrijven en overheden aanmelden.

Om itsme te laten werken moeten gebruikers de app installeren en koppelen aan hun telefoon en mobiele nummer. Op sites kunnen ze vervolgens een melding laten sturen naar de app, waarna gebruikers het inloggen moeten goedkeuren en autoriseren met een code of vingerafdruk, blijkt op de site van itsme. De app stopt met werken als er een andere of geen simkaart in het toestel zit.

De dienst vereist dat gebruikers een simkaart hebben die kan werken met de dienst. Providers doen dat softwarematig en over-the-air, maar bij een op de vijf telefoongebruikers zal het een nieuwe simkaart vereisen.

Er zijn al enkele sites die werken met itsme. De bekendste daarvan is die van uitzendbureau Randstad, die dinsdag een optie om in te loggen met itsme heeft toegevoegd. Het initiatief heeft de steun van de federale regering en het is de bedoeling om inloggen op overheidswebsites via itsme ook mogelijk te maken. De dienst komt voort uit Sixdots, een geflopte betaaldienst van de Belgische banken en providers.