Aantal mobiele klanten Orange België stijgt

Het aantal mobiele klanten van Orange in BelgiŽ is afgelopen maanden met 21.000 gestegen. Dat is fors hoger dan de stijging van 3.000 in de drie maanden ervoor. Volgens Orange komt dat mede doordat meer mensen van prepaid naar een abonnement gaan.

Orange noemt in zijn kwartaalcijfers een aantal redenen voor de stijging. Zo denkt het dat zijn abonnementen aantrekkelijk zijn, een nieuwe abonnementsvorm voor het kopen van een smartphone op afbetaling, het grotere aantal klanten dat vaste en mobiele diensten combineert en meer klanten die van prepaid naar abonnement gaan. Bovendien zijn er minder klanten weggegaan afgelopen periode.

In totaal heeft Orange nu 64.000 klanten voor zijn Internet+TV-abonnement, dat mobiele en vaste diensten combineert. De provider wil dat er voor het einde van het jaar 100.000 klanten zijn die een dergelijk abonnement afnemen. Er kwamen afgelopen kwartaal 15.000 abonnees bij voor dat abonnement.

Mede dankzij het gecombineerde abonnement zijn klanten bij de provider wel duurder uit. Een abonnee betaalde vorig jaar gemiddeld 29 euro aan de provider, inmiddels is dat opgelopen naar 29,30 euro. Het dataverkeer op het mobiele netwerk steeg met bijna 62 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Orange België haalde afgelopen half jaar een omzet van 617 miljoen euro, een stijging van 1,4 procent. De brutowinst op ebitda steeg afgelopen zes maanden met 8,4 procent naar ruim 157 miljoen euro.