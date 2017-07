Keuringsrapport wijst op bestaan 3g-variant Nokia 3310 2017

Een rapport van de Amerikaanse keuringsinstantie FCC wijst erop dat HMD een 3g-variant gaat uitbrengen van zijn dumbphone Nokia 3310 2017. De huidige versie werkt alleen op 2g-netwerken, maar in sommige landen hebben providers die netwerken al uit de lucht gehaald.

Daardoor kunnen klanten van sommige providers in die landen geen gebruik maken van de telefoon, omdat hij naast 2g geen andere mobiele netwerken ondersteunt. De FCC zette een keuringsrapport online van de TA-1036 van HMD, het bedrijf dat de Nokia-smartphones uitbrengt. De 3310 2017 heeft als typenummer TA-1030, waardoor het erop lijkt dat een variant is op die telefoon.

Het is nog onbekend of een eventuele 3g-versie in de Benelux zal uitkomen. Hoewel providers de hoeveelheid spectrum voor 2g flink hebben ingeperkt om ruimte te maken voor 3g en vooral 4g, zijn de netwerken nog operationeel. Tele2 vereist dat nieuwe klanten een 4g-toestel hebben en laat dus de nieuwe 3310 sowieso niet toe.

HMD bracht de 3310 vorige maand uit in de Benelux. De telefoon is een variant op de gelijknamige telefoon uit 2000. Er zijn veel verschillen. Zo is het scherm van de nieuwe versie groter en kan hij kleuren weergeven en zit er op de nieuwe versie een microusb-poort en 3,5mm-aansluiting. Bovendien heeft HMD de nieuwe 3310 voorzien van een camera.