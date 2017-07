Directeur Nokia-smartphonemaker HMD vertrekt onverwachts

De directeur van HMD Global, het bedrijf dat smartphones uitbrengt onder de merknaam Nokia, is onverwachts vertrokken. Het is onbekend waarom de topman is weggegaan. Een andere topman vervangt hem voorlopig, maar er is nog geen opvolger.

HMD heeft een kort statement online gezet over het vertrek van Arto Nummela, de directeur die HMD sinds vorig jaar leidde. Het bedrijf zwijgt over de reden van zijn vertrek. Dat is ongebruikelijk, omdat veel bedrijven om speculaties te voorkomen wel een reden opgeven voor het vertrek van topmensen.

Nummela was voor zijn aanstelling bij HMD jarenlang in dienst bij Nokia en later bij de mobiele tak van Microsoft. Het is de tweede beginnende smartphonemaker deze maand waar iemand uit de top vertrekt. Eerder vertrokken er twee mensen bij Essential, de startup van Android-bedenker Andy Rubin.

HMD heeft inmiddels de dumbphone 3310 2017 uitgebracht en is daarnaast begonnen met het leveren van de Nokia 3 en 5. De eerder aangekondigde Nokia 6 volgt later, terwijl binnenkort de high-end Nokia 8 zou volgen.