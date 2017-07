App toont voorkeuren en stemming gebruikers bij herkennen gezicht

Het Amerikaanse augmentedrealitybedrijf Blippar heeft de functie Halos gepresenteerd. Daarmee kunnen gebruikers voorkeuren van bijvoorbeeld muziek invoeren, waarna andere gebruikers die zien als ze hun gezicht scannen in de Blippar-app.

De Halos-functie is in bèta maar intussen wel beschikbaar voor alle gebruikers, zegt het bedrijf. Wie de app gebruikt, kan het eigen gezicht inscannen en daarna items toevoegen. Daaronder zijn muzieknummers, YouTube-video's, maar ook eigen foto's en de stemming waarin je bent.

Als andere Blippar-gebruikers je gezicht scannen, zien ze daarbij wat je hebt ingevuld. Blippar heeft al sinds vorig jaar een database opgebouwd met gezichtscans van bekende mensen en op basis daarvan komt het ook met 'look alike', een functie om te kijken op welke beroemdheid gebruikers het meeste lijken.

Blippar is sinds 2014 de eigenaar van het Nederlandse Layar en het heeft momenteel een kantoor in het Amerikaanse Mountain View. Augmented reality is momenteel een belangrijk item in de techindustrie. Google toonde onlangs een opvolger voor zijn Glass-bril, Microsoft werkt al enige tijd aan de Hololens en is onder meer in gebruik bij de Nederlandse politie. Apple brengt dit najaar iOS 11 uit met ARkit, een toolbox voor ontwikkelaars om ar-apps voor iPhones te maken.