Alphabet toont opvolger van Google Glass-bril voor gebruik in werkplaats

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft de Glass Enterprise Edition gepresenteerd. Dit is een doorontwikkeling van de Google Glass, die in 2013 beschikbaar kwam voor consumenten. De nieuwe augmented reality-bril is bedoeld voor zakelijk gebruik in fabrieken en werkplaatsen.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de originele Google Glass, zijn een betere camera met een resolutie van 8 in plaats van 5 megapixel, een langere accuduur, een snellere wifi-verbinding, een snellere processor en een rood lampje dat aangaat op het moment dat er een video wordt opgenomen. Daarnaast is de elektronica van de nieuwe bril in een modulair opzetstuk verwerkt; deze zogeheten Glass Pod kan worden afgenomen en op elk willekeurig frame worden gemonteerd, zoals veiligheidsbrillen.

De Glass Enterprise Edition toont werknemers instructievideo's, animaties, en plaatjes aan de rechterkant van hun gezichtsveld. Hierdoor hoeven de gebruikers niet te stoppen met werken op het moment dat ze informatie via de bril raadplegen. Het onderzoeksbedrijf X, dat is ontstaan als Google X en een dochter is van Alphabet, heeft bekendgemaakt dat de bril in gebruik is in werkplaatsen bij onder meer General Electric, Boeing, DHL en Volkswagen. De bril is nu breed beschikbaar; bedrijven kunnen zich aanmelden als ze het hulpmiddel willen gebruiken. Er kan op maat gemaakte software van verschillende partners worden gebruikt, zodat de bril geschikt is voor allerlei typen werkplaatsen en werkzaamheden. Medewerkers van General Electric maken bijvoorbeeld al gebruik van de bril. Ze stellen dat het gebruik van de augmented reality-bril ervoor heeft gezorgd dat er minder fouten zijn gemaakt bij het in elkaar zetten en overzetten van motoren. Volgens X is de productietijd van de machines van het Amerikaanse agrarische bedrijf AGCO zo'n 25 procent sneller geworden, bijvoorbeeld omdat medewerkers niet meer heen en weer hoeven te lopen om checklists en handleidingen te bekijken. Bij DHL krijgen medewerkers via de bril in real-time visuele instructies over waar producten op karretjes moeten worden geplaatst. Ook in de medische sector blijkt de bril goed te werken; dokters hoeven door de bril en speciaal op maat gemaakt software minder tijd te spenderen aan de patiëntenadministratie. Artsen hoeven geen notities meer te maken tijdens patiëntgesprekken.

In april 2014 begon Google met de ontwikkeling van de bril Enterprise Edition, die toen al werd getest door Boeing en naar verluidt erg goed werd ontvangen. In 2013 werd er al een eerdere zogenaamde Explorer Edition getest. Google besloot te gaan werken aan versie van Glass die geheel los zou komen te staan van de eerdere consumentenversie. In januari 2015 werd de verbeterde Enterprise Edition naar enkele bedrijven gestuurd, onder de voorwaarde dat ze niks mochten zeggen over het bestaan en gebruik van de bril. De bril is dus al ruim twee jaar in gebruik bij meerdere bedrijven; er zijn enkele honderden exemplaren van de Enterprise Edition verkocht.

Astro Teller, die X-divisie van Alphabet leidt, zegt dat het project behoorlijk van de rails liep toen men zich richtte op consumentenapplicaties. Google Glass was een experimenteel product dat de zoekgigant enkele jaren geleden in beperkte oplage aan consumenten heeft verkocht. Deze bril heeft een ingebouwde speaker en projector. Daarmee kan de Glass in de bril een klein beeld tonen met onder meer notificaties of aanwijzingen voor navigatie. Google kreeg veel kritiek; er zouden teveel privacy- en veiligheidsbezwaren aan de bril kleven. Begin 2015 liet Google weten te stoppen met de productie van de augmented reality-bril voor consumenten. De technologie is doorontwikkeld voor de Glass Enterprise Edition.