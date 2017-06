Google brengt update uit voor Glass-bril

Google heeft een update uitgebracht voor zijn augmented reality-bril Glass. Het is jaren geleden sinds de bril met ingebouwde projector een update kreeg. Met versie XE23 kunnen gebruikers bluetooth-toetsenborden koppelen aan de bril.

Google plaatste de changelog dinsdag op de eigen site en gebruikers van Glass kunnen de update over-the-air binnenhalen voor hun apparaat. De changelog vermeldt slechts een wijziging, namelijk dat gebruikers Glass kunnen koppelen aan input-apparaten die werken via bluetooth.

Het is niet het enige teken van leven rondom Glass. Android Police meldde maandag dat de MyGlass-app voor Android plotseling een update heeft gekregen. MyGlass is de app van waaruit gebruikers hun Glass kunnen beheren vanaf een Android-toestel.

Google Glass was een experimenteel product dat de zoekgigant enkele jaren geleden in beperkte oplage heeft verkocht. De bril heeft een ingebouwde speaker en projector. Daarmee kan de Glass in de bril een klein beeld tonen met onder meer notificaties of aanwijzingen voor navigatie. Er zijn veel geruchten geweest over opvolgers, maar desondanks heeft Google het experiment nooit in het openbaar een gevolg gegeven.

Het is onbekend wat de nieuwe updates betekenen. Het zou erop kunnen wijzen dat een team binnen Google weer kijkt naar de Glass en de technologie. Intussen zijn er ook geruchten dat Apple werkt aan een vergelijkbaar initiatief.

