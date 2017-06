Qualcomm valt Apple aan in reactie op uitgebreide aanklacht

Chipontwerper Qualcomm valt Apple aan in reactie op de uitbreiding van de aanklacht van de iPhone-fabrikant. Volgens Qualcomm vormt technologie die de chipontwerper heeft uitgevonden 'het hart van elke iPhone'.

Volgens Qualcomm is het niet waar dat de chipontwerper alleen bijdraagt aan iPhones met zijn modems. "Apple weet dat Qualcomm de facto de r&d-divisie van de industrie is", zegt Qualcomm-topman Don Rosenberg in een statement onder meer aan Tweakers. "Qualcomms gepatenteerde uitvindingen maken niet alleen verbindingen en datatransfers op hoge snelheden mogelijk via mobiele netwerken, maar ook gps-navigatie, downloadwinkels, powermanagement en accubesparingen, mobiele video met compressie, graphics, fotografie en technologie voor gezichtsherkenning, audiokwaliteit en veel, veel meer."

Apple vindt het onterecht dat het per iPhone twee bedragen moet betalen aan Qualcomm: een voor de aanschaf van het modem en een voor het gebruik van licenties. Volgens de chipmaker valt het met die licentiekosten wel mee. "De licentiekosten per apparaat in de iPhone is minder dan wat Apple vraagt voor een enkele stekker."

Qualcomm wil het heffen van licentiekosten verdedigen, omdat het een belangrijke inkomstenbron is. Apple wil alleen betalen voor Qualcomms modems. In veel landen, waaronder in de Benelux, heeft de fabrikant de iPhone 7-serie uitgerust met modems van Intel.

De zaak speelt sinds januari, toen Apple Qualcomm aanklaagde. Qualcomm heeft volgens Apple de regels overtreden bij het in licentie geven van zijn patenten. Apple wil dat een aantal patenten ongeldig wordt verklaard. Het bedrijf uit Cupertino eiste daarbij dat Qualcomm een miljard dollar terugbetaalt en de bedragen voor de licentiebetalingen aanzienlijk verlaagt. Volgens Apple maakt Qualcomm misbruik van zijn monopoliepositie op de markt voor chips voor mobieltjes.

In reactie op deze aanklacht van Apple heeft Qualcomm in april op zijn beurt Apple aangeklaagd. De chipontwerper wil schadevergoeding voor niet nagekomen afspraken en wil dat Apple zich niet meer bemoeit met overeenkomsten tussen Qualcomm en iPhone- en iPad-fabrikanten. Ook zou Apple nationale toezichthouders hebben aangezet tot 'aanvallen' op de chipontwerper.