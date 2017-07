Qualcomm eist Amerikaans importverbod op iPhones met Intel-modems

Chipmaker Qualcomm eist in een aanklacht tegen Apple een importverbod van iPhones met een Intel-modem. Volgens de chipontwerper gebruikt Apple zes patenten in de iPhones waarop het bedrijf uit Cupertino geen licentie heeft.

Qualcomm wil dat de Amerikaanse International Trade Commission een onderzoek begint naar patentinbreuk door Apple. Van de zes genoemde patenten hebben de eerste twee van doen met een envelope tracker om het stroomverbruik van een modem in te perken, een derde gaat eveneens over de rol van het modem bij het verlengen van de accuduur. De vierde handelt over 'scatter loading' bij een systeem met meerdere processors, de vijfde en de zesde gaat het eveneens om de processor.

Het gaat in alle gevallen om recente patenten en een licentie is niet nodig voor de implementatie van standaarden als wifi en 4g. Wie modems afneemt van Qualcomm, krijgt automatisch een licentie op de patenten. Apple maakte al eerder juridisch bezwaar tegen die bundeling van een product, het modem, en de licenties.

Qualcomm wil dat naast de handelcommissie ook een rechtbank in de Amerikaanse staat Californië de zaak gaat onderzoeken. Het is onbekend of de rechtbank de zaak in behandeling neemt. Een importverbod zou in de praktijk weinig effect hebben. Apple levert zijn iPhones in de VS met Qualcomm-modems, omdat die van Intel niet goed overweg kunnen met de cdma-netwerken van provider Verizon Wireless. Modellen in Europa hebben wel het Intel-modem aan boord.

Apple en Qualcomm hebben al een paar maanden een juridisch gevecht. Apple klaagde Qualcomm aan in januari, Qualcomm sloeg enkele weken geleden terug. Het is niet de enige strijd met een toeleverancier die Apple voert. Gpu-ontwerper Imagination is sinds dit voorjaar mikpunt van Apples juridische afdeling en overweegt een bedrijfsverkoop.

Intel-modem in iPhone 7