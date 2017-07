'Wearables-maker Jawbone is failliet'

Het Amerikaanse bedrijf Jawbone, dat afgelopen jaar onder meer bekend was van fitnesstrackers en bluetooth-speakers, is naar verluidt failliet. De directeur heeft een nieuwe startup opgericht voor het maken van medische apparatuur, waar veel oud-medewerkers nu werken.

Jawbone heeft het faillissement niet bevestigd, maar onder meer The Information, The Verge en Business Insider hebben van eigen bronnen te horen gekregen dat Jawbone op de fles is. Het ging al langer niet goed bij de fabrikant en Jawbone zou vorig jaar al gestopt zijn met het maken van hardware.

De directeur heeft een apart bedrijf opgericht met de naam Jawbone Health Hub. Die zou onder meer de garantie kunnen gaan uitvoeren voor Jawbone-producten en richt zich op medische apparatuur die op het gebied van functionaliteit overeen komen met de fitnesstracker van de fabrikant. Een gerucht over deze wijziging in strategie ging al eerder.

Jawbone is niet de eerste maker van wearables die de handdoek in de ring gooit. Smartwatchfabrikant Pebble verkocht zichzelf uit noodzaak aan Fitbit eind vorig jaar. De waarde van Jawbone werd op het hoogtepunt geschat op drie miljard dollar.