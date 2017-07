SoundCloud ontslaat 40 procent van personeel en sluit kantoren

Muziekdienst SoundCloud gaat 40 procent van zijn personeel ontslaan om kosten te besparen. Ook gaan de kantoren in onder meer Los Angeles, Londen, San Fracisco en Sydney dicht. De maatregelen moeten SoundCloud zelfstandig houden en winstgevend maken.

De directeur van SoundCloud zegt dat alleen de kantoren in Berlijn en New York open blijven. De sluiting van kantoren en ontslag van 173 mensen is nodig om ervoor te zorgen dat SoundCloud als zelfstandig bedrijf succesvol kan worden, zo meent hij. Dat is een nieuwe strategie voor de muziekdienst, die afgelopen tijd in gesprek was over een overname. Onder meer Twitter en Spotify zijn in verband gebracht met de dienst.

De ontslagen en het sluiten van kantoren heeft geen invloed op de diensten van SoundCloud, claimt de topman. SoundCloud is nu beschikbaar in 190 landen en het heeft ook een eigen streamingdienst met Go, die sinds dit voorjaar in Nederland beschikbaar is.