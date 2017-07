Aantal betalende Spotify-gebruikers stijgt met 20 miljoen binnen een jaar

De Zweedse muziekstreamingdienst Spotify heeft bekendgemaakt inmiddels 60 miljoen betalende gebruikers te hebben, een stijging van 20 miljoen binnen een jaar. In totaal heeft het bedrijf 140 miljoen gebruikers, waardoor iets meer dan de helft gebruikmaakt van de gratis versie.

In september van vorig jaar claimde de dienst nog veertig miljoen betalende gebruikers te hebben, waardoor het aantal gebruikers van de Premium versie met de helft is toegenomen. Begin maart maakte het streamingbedrijf bekend dat het de 50 miljoen betalende gebruikers was gepasseerd. De meest recente gebruikersaantallen van concurrent Apple Music komen neer op 27 miljoen betalende gebruikers.

De diensten hanteren allebei dezelfde prijzen voor verschillende abonnementsvormen, waaronder abonnementen voor gezinnen en studenten. Die laatste variant maakte Spotify in april beschikbaar in Nederland en België.

Recentelijk kwamen er berichten naar buiten dat Spotify licentiedeals afsluit met verschillende grote platenmaatschappijen, waaronder Sony en Warner. Persbureau Reuters meldde onlangs op basis van eigen bronnen dat Spotify voor het einde van dit jaar naar de beurs wil gaan.