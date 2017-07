Ondersteuning voor weergave accuniveau bluetooth-apparaten duikt op in Android

Google heeft ondersteuning voor het tonen van het accuniveau van bluetooth-apparaten toegevoegd aan Android. Hoewel deze functie op verschillende toestellen al wel aanwezig was, miste hij in toestellen met stock Android.

De toevoeging werd opgemerkt door XDA Developers. De site schrijft dat de toevoeging aan aosp niet voor iedereen nieuw is aangezien bepaalde versies van het besturingssysteem de functie al langer bezitten, waaronder die van Samsung en LG. Voor andere gebruikers, met toestellen van onder meer Google, Motorola en Sony, is de functie wel een vernieuwing.

Er is wel een app om de functionaliteit na te bootsen, maar die zou door verschillende beperkingen een geringe toevoeging leveren. De ondersteuning door Google gebeurt in de vorm van verschillende api's, waardoor gebruikers bijvoorbeeld kunnen zien wat het batterijniveau van een met een Android-toestel verbonden wearable is.

XDA schrijft dat de functie mogelijk pas geïmplementeerd wordt in Android 8.1. De derde developer preview van Android O, die begin juni uitkwam, bevatte namelijk alle 'final api's' voor de nieuwe versie van Googles mobiele besturingssysteem.