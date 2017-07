Google brengt release candidate uit van Android O

Google heeft zijn laatste testversie uitgebracht voor Android O. Na deze versie zal de volgende de uiteindelijke release zijn. De zoekgigant zegt nog altijd niet hoe de uiteindelijke versie van zijn nieuwe mobiele besturingssysteem zal heten.

Gebruikers in het Android Beta Program zullen de update in de komende dagen ontvangen, zegt Google. Developer Preview 4 is de release candidate van Android O en daarmee de laatste versie voor de release. Er komen ook nog kleine updates voor ontwikkelaarstools als de sdk en emulator.

Daarmee is de release van Android O bijna klaar. De release volgt volgens Google later deze zomer. Het Amerikaanse bedrijf bracht Android 7.0 Nougat vorig jaar in augustus uit en het ligt voor de hand dat deze nieuwe versie rond dezelfde periode van het jaar zal uitkomen. Android O zal eerst verschijnen als updates voor bestaande toestellen als de Google Pixel en Pixel XL.

Google heeft de uiteindelijke naam en versienummer nog niet bekendgemaakt. De nieuwe developer preview bevat een easter egg van een inktvis (octopus), waar de vorige testversie een sinaasappel had (orange). De namen van Android zijn alfabetisch en Google noemt ze naar zoetigheden, zoals nougat, marshmallow en lollipop.

De Android-versie bevat wijzigingen die van invloed zijn op apps. Zo legt Android O automatisch limieten op wat apps op de achtergrond kunnen doen. De software gaat daarbij apps beperken op het gebied van 'implicite broadcasts', 'achtergrondservices' en 'locatie-updates'.

Verder markeert 'O' de komst van notificatiekanalen, picture-in-picture, ondersteuning voor meerdere schermen, betere omgang met toetsenborden, kleurprofielen, ondersteuning voor Sony's ldac- en Qualcomms aptX- en aptX-HD bluetoothaudiocodecs en dynamische icoonvormen. Daarnaast is er Project Treble, waarmee Google het Android OS Framework lostrekt van de 'vendor implementation' voor snellere updates.