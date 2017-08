Google brengt Android 8.0 Oreo uit voor Pixel- en Nexus-apparaten

Google heeft Android 8.0 Oreo officieel aangekondigd en de system images voor zijn Pixel- en Nexus-apparaten online gezet. Gebruikers kunnen het nieuwe besturingssysteem handmatig installeren. De over-the-air-update volgt later.

De images zijn te downloaden via de Android-website. Bij handmatige installatie gaan alle gegevens op het toestel verloren en er moet dus eerst een back-up worden gemaakt. Android 8.0 Oreo is nu beschikbaar voor de Pixel, Pixel XL, Nexus 5X en 6P, de Nexus Player en de Pixel C-tablet.

Google zegt dat Android 8.0 Oreo momenteel wordt getest door telecomaanbieders en binnenkort via een ota-update naar de Google-hardware komt. Verder stelt de maker van Android dat Oreo voor het einde van het jaar naar smartphones van partners komt. Het gaat daarbij onder andere om Essential, General Mobile, de Nokia-toestellen van HMD, Huawei, HTC, LG, Motorola, Samsung en Sony. Waarschijnlijk zullen de smartphonefabrikanten zelf binnenkort bekendmaken wanneer welke toestellen de update krijgen.

Google presenteerde de nieuwe Android-versie tijdens de zonsverduistering die in de Verenigde Staten te zien was om 20:40 uur Nederlandse tijd. Het is de tweede keer dat Google een merknaam koppelt aan zijn besturingssysteem voor smartphones. Alle Android-versies zijn genoemd naar lekkernijen en bij versie 4.4 werd de merknaam KitKat gebruikt.

In de nieuwe Android-versie zit onder andere picture-in-picture, wat het kijken van video's of videochatten tijdens het gebruik van een andere app mogelijk maakt. Ook krijgt Android 8.0 'meldingsstipjes' bij app-iconen die aangeven dat er voor die app een notificatie is. Door het icoon lang in te drukken worden de notificaties getoond.

Daarnaast belooft Google betere bescherming tegen malware en ook zouden de prestaties en accuduur verbeterd moeten zijn. Zo legt Android Oreo automatisch limieten op wat apps op de achtergrond kunnen doen. Verder is er ondersteuning voor meerdere schermen, betere omgang met toetsenborden, kleurprofielen en ondersteuning voor Sony's ldac- en Qualcomms aptX- en aptX-HD bluetoothaudiocodecs. Met Project Treble trekt Google het Android OS Framework los van de 'vendor implementation', wat ervoor moet zorgen dat meer smartphones sneller updates krijgen.

Tweakers publiceerde in maart een preview van Android O, op basis van de ontwikkelaarsversie. Binnenkort publiceert Tweakers een uitgebreide review van de definitieve versie van Android 8.0.