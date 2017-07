Google wil Android-gebruikers 'beter beschermen' tegen nadelen SafetyNet

Google wil meer gaan doen om gebruikers van Android te beschermen tegen de nadelen van SafetyNet. Dat is de methode om apps te blokkeren op apparaten waarop gebruikers roottoegang hebben. Onder meer Netflix gebruikt SafetyNet.

Zo geeft Google als voorbeeld dat video's met drm wel zouden moeten kunnen afspelen als de hardware ook met roottoegang bescherming kan bieden tegen kopiëren, blijkt in een ama -sessie op Reddit van het ontwikkelteam van Android O. Als dat zo is, dan is er geen reden voor een app om gebruikers met roottoegang te blokkeren, zegt Xiaowen Xin van Google.

SafetyNet is een onderwerp van discussie, zeker sinds Netflix bij apparaten met roottoegang niet meer zichtbaar is in de Play Store. De dienst werkt nog wel op smartphones en tablets waar de app al op stond. Het is voor het eerst dat Google openlijk erkent dat SafetyNet ongemak veroorzaakt bij fanatieke Android-gebruikers. Xin zegt dat Google met SafetyNet gebruikers wil beschermen die niet weten dat hun beveiliging is gecompromitteerd.

In de ama-sessie zegt Google verder dat Android al langer schermen met variabele refreshrate ondersteunt. Dat heeft de zoekgigant niet eerder bekendgemaakt. De iPad Pro van Apple is het eerste product op westerse markten die een scherm heeft dat tot 120Hz kan, maar op de Japanse markt verschenen vorig jaar al smartphones van Sharp met een 120Hz-scherm en die ondersteuning zit vanwege de release van de eerste 120Hz-smartphones in Japan in Googles mobiele besturingssysteem.