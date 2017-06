Door Arnoud Wokke, maandag 5 juni 2017 20:59, 18 reacties • Feedback

Apple heeft een iPad Pro met 10,5"-scherm gepresenteerd. Het scherm heeft bovendien een refreshrate van 120Hz, tegenover 60Hz van vorige tablets. De refreshrate is bovendien dynamisch, waardoor de accu gespaard kan worden.

Het scherm van de 10,5"-tablet kan tot 600 nits en heeft ondersteuning voor hdr. De bezels van de iPad Pro met 10,5"-scherm zijn 40 procent kleiner dan die van de variant met 9,7"-scherm, waardoor de behuizing ongeveer even groot is. Volgens Apple is het formaat wel beter voor een fullsize onscreen-toetsenbord. Ondanks de kleine bezels heeft de tablet een Home-knop met vingerafdrukscanner. Er gingen geruchten dat die weg zou zijn.

De soc is een A10X, met zes processorkernen. Daarbij gaat het om drie kernen voor prestaties en drie voor energiezuinigheid. Apple bleef op de vlakte over exacte details, maar claimde dat tegenover de A9X-soc de gpu tot 40 procent beter presteert.

De iPad Pro met 10,5"-scherm krijgt dezelfde camera's als de iPhone 7. Bovendien kondigt Apple ondersteuning voor usb 3.0 aan, waardoor het onder meer mogelijk wordt om de tablet sneller op te laden.

De tablets komen uit met iOS 10. Dit najaar komt iOS 11 uit met een nieuwe interface voor multitasking, drag and drop voor afbeeldingen en tekst en een breder dock met meer opties en een ruimte waarin iOS voorspelt welke apps de gebruiker wellicht zal willen gebruiken. Ook zal de dock met een veeg omhoog altijd beschikbaar zijn. Apple voegt bovendien een bestandsbeheerder toe voor iPads.

Daarnaast komt er een app Markup voor Apple Pencil. Daarmee kunnen gebruikers op screenshots aantekeningen maken om te delen of internetpagina's met aantekeningen opslaan als pdf. Er is een documentscanner om bij foto's van documenten de tekst recht te zetten.

De iPad Pro met 12,9"-scherm krijgt een update met de nieuwe onderdelen. Beide tablets komen volgende week uit. De goedkoopste versie kost 649 dollar en heeft 64GB aan opslag. De duurste varianten hebben 512GB aan opslag.