'Apple A10X-soc uit iPad Pro is eerste processor die TSMC op 10nm maakt'

De eerste apparaten met een 10nm-soc uit de fabrieken van TSMC zijn verschenen. Het gaat om de A10X-soc van Apple in de nieuwe iPad Pro-modellen. Bij de A10 voor de iPhone 7 de 14- 16nm-procedé's van Samsung en TSMC.

Mede door de stap naar TSMC's 10nm-FinFet-procedé is de A10X 45 procent kleiner dan zijn voorganger A9X, claimt TechInsights. De die size komt uit op zo'n 96 vierkante millimeter, tegenover 146 vierkante millimeter van de A9X.

De MediaTek Helio X30 zou de eerte soc worden op TSMC's 10nm-procedé. De A10X is niet de eerste mobiele soc op 10nm. Die eer ging eerder dit jaar naar de Exynos 9 Octa van Samsung en Qualcomm Snapdragon 835, die beide uit de fabrieken van Samsung komen.

De gpu van de A10X lijkt vrijwel ongewijzigd ten opzichte van de A9X, claimt Anandtech. Wel heeft Apple de l2-cache vergroot, van 3MB in de A9X naar 8MB in de A10X. Er is net als bij de A9X geen l3-cache. De A10X heeft drie Fusion-processors met ieder twee kernen. Die draaien op maximaal 2,36GHz.

Apple gebruikt de A10X in de iPad Pro-modellen die deze maand zijn uitgekomen. Daarbij gaat het om de tweede generatie van zijn 12,9"-iPad en een nieuw schermformaat van 10,5". Vermoedelijk gebruikt Apple in de volgende iPhone de volgende generatie van zijn soc, die vermoedelijk de naam A11 meekrijgt.