Apple maakt iPad Pro met 256GB en 512GB zeventig euro duurder

Apple heeft de prijs van alle iPad Pro-uitvoeringen die met 256GB of 512GB opslagruimte zijn uitgerust, met zeventig euro verhoogd. De prijzen van de 64GB-uitvoeringen zijn ongewijzigd. Apple heeft geen toelichting op de prijsverhoging gegeven.

De prijsverhoging is te zien op de Apple-website. Via de cache van Google zijn de oude prijzen nog te zien. Op dinsdagavond zijn de prijzen aangepast, na de presentatie van de iPhone X. De prijsverhoging van zeventig euro geldt zowel voor de iPad Pro met 10,5"-scherm als voor het 12,9"-model.

Apple heeft de prijzen van de gewone iPad met 9,7"-scherm niet aangepast. Dat model is nog altijd te koop voor 409 euro met 32GB opslagruimte, of 509 euro met 128GB flashgeheugen. Intussen is de prijs van de iPhone 7 wel verlaagd. Het kleine model is er nu vanaf 639 euro in de 32GB-uitvoering, dat was 769 euro. De grotere iPhone 7 Plus is nu te koop vanaf 779 euro, dat was 909 euro.