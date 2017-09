Voorzitter Europese Commissie wil sterkere Cyber Protection Agency EU - update

De voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker heeft in zijn State of the Union verklaard dat de Europese organisatie voor de bestrijding van internetcriminaliteit versterking krijgt. Daarnaast wil hij een inlichtingendienst op EU-niveau.

Om zijn oproep voor een sterkere European Cyber Protection Agency kracht bij te zetten, meldde Juncker in zijn State of the Union dat er dagelijks vierduizend ransomwareaanvallen per dag zijn en dat 80 procent van de Europese bedrijven minstens een incident met betrekking tot internetveiligheid heeft ervaren.

De organisatie moet volgens Juncker de EU beter beschermen tegen internetaanvallen. Hij stelt dat Europa hier op dit moment niet goed op voorbereid is. Details over de veranderingen bij de organisatie gaf hij niet. In de toelichting op de State of the Union staat dat het om een uitbreiding van de overkoepelende organisatie voor Europese internetbescherming gaat: Enisa, dat staat voor European Union Agency for Network & Information Security. Eind 2018 moet het voorstel voor de versterking van Enisa gereed zijn; dan moet blijken in hoeverre het om meer mankracht en/of uitbreiding van de bevoegdheden gaat.

Juncker riep verder op een nieuwe Europese inlichtingendienst op te richten. Deze dienst moet ervoor zorgen dat gegevens over terroristen automatisch gedeeld worden met en tussen inlichtingendiensten en politie-eenheden van lidstaten.