WD brengt Gold-hdd van 12TB uit voor 689 euro

Western Digital heeft een 12TB-hdd toegevoegd aan zijn WD Gold-serie voor enterprise-toepassingen. De met helium gevulde sata-hdd is voorzien van 256MB cachegeheugen en heeft een toerental van 7200rpm.

WD bood al hdd's met capaciteiten tot 10TB aan in zijn Gold-serie, daar is nu een 12TB-variant aan toegevoegd. De hdd staat voor een prijs van 689 euro op de website van de fabrikant. De 3,5"-hdd's in de Gold-serie zijn bedoeld voor continu gebruik en hebben een mtbf van 2,5 miljoen uur. Bij de WD Red-hdd's die bedoeld zijn voor in nas-apparaten is dat bijvoorbeeld 1 miljoen uur.

De fabrikant geeft vijf jaar garantie op de WD Gold-hdd's. Net als andere harde schijven met een hoge capaciteit wordt er gebruikgemaakt van helium. Omdat helium een lagere dichtheid heeft dan lucht, hebben de platters en de koppen minder last van wrijving, waardoor er minder warmteontwikkeling optreedt. Dat maakt het gebruik van meer platters mogelijk.

Eind vorig jaar kondigde WD al een 12TB-hdd aan voor de zakelijke markt onder de HGST-merknaam. Ook Seagate heeft al 12TB-hdd's uitgebracht. Op dit moment zijn er geen hdd's met een opslagcapaciteit groter dan 12TB, maar zowel Toshiba, WD als Seagate hebben aangegeven met 14TB- of 16TB-hdd's te komen.