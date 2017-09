Betalen met Android-smartphone via nfc blijft volgend jaar gratis bij ABN Amro

Klanten van ABN Amro kunnen ook in 2018 gratis betalen via nfc met hun Android-smartphone. Eerder werd gesteld dat de functionaliteit vanaf volgend jaar geld zou gaan kosten, net als bij andere banken. In ieder geval tot 1 januari 2019 blijft gebruik van de Wallet-app gratis.

ABN Amro brengt klanten hiervan op de hoogte met een notificatie tijdens het gebruik van de Wallet-app. Ook heeft de bank zijn website aangepast en daar staat nu dat het gebruik van Wallet volgend jaar gratis blijft. Zodra gebruik van de app geld gaat kosten, krijgen klanten dat te horen.

Bij de introductie gaf ABN Amro aan dat het net als andere banken geld zou gaan vragen voor nfc-betalingen, maar een bedrag werd niet genoemd. ING vraagt sinds 2015 een bedrag van 50 eurocent per maand voor mobiel betalen via nfc. SNS voerde de functionaliteit vorige maand in en vraagt vanaf volgend jaar ook 50 eurocent per maand.

Eind vorig jaar kwam de app na een testfase voor alle klanten beschikbaar. De Wallet-app werkt met smartphones die een nfc-chip hebben en op Android 5.0 of hoger draaien. Volgens cijfers van de Google Play Store hebben honderdduizend tot een half miljoen mensen de app geïnstalleerd.