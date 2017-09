Toshiba passeert Western Digital en wil geheugendivisie verkopen aan SK Hynix

Toshiba heeft overeenstemming bereikt met een consortium dat bestaat uit investeerder Bain Capital, waar SK Hynix onder valt, om de nandgeheugendivisie over te nemen. Het consortium met Western Digital wordt daarmee gepasseerd.

Toshiba heeft laten weten dat het een memorandum van overeenstemming heeft getekend met het consortium waar SK Hynix deel van uitmaakt. Eind deze maand moet er definitieve koopovereenkomst liggen. Een memorandum van overeenstemming is een document waarmee de verkoop in principe nog niet definitief wordt beklonken, maar is wel de opmaat daarnaartoe. Toshiba zegt dat het om een niet-bindende overeenkomst gaat en dat er nog onderhandeld kan worden met andere gegadigden.

Western Digital lijkt met deze deal achter het net te vissen. Het Amerikaanse bedrijf zegt teleurgesteld te zijn, mede omdat Western Digital zich naar eigen zeggen voortdurend constructief heeft opgesteld en heeft geprobeerd om er met Toshiba uit te komen. Western Digital zegt zich volledig te blijven inzetten om de levensvatbaarheid van de bestaande joint venture tussen Western Digitals dochterbedrijf SanDisk en Toshiba te waarborgen en het goedkeuringsrecht van Western Digital te beschermen.

Toshiba en Western Digital zijn al een tijd verwikkeld in een juridisch gevecht over de overname van de geheugendivisie, waarbij de bedrijven elkaar over en weer beschuldigden. Zo stapte WD eerder naar een arbitragecommissie om te voorkomen dat Toshiba de chipdivisie van de hand doet. Western Digital zegt nu deze procedure door te zetten en een oordeel te vragen aan het International Court of Arbitration.

Mogelijk wil Western Digital met de juridische procedure de druk opvoeren om zodoende meer zeggenschap te krijgen in de joint venture. Eerder heeft Western Digital nog aangeboden zich terug te trekken uit het bod op Toshiba's nandgeheugendivisie. Als tegenprestatie wilde WD een stevigere positie in de huidige joint venture.

Toshiba heeft zijn nandgeheugenproductie op 1 april afgesplitst in een los bedrijf, Toshiba Memory genaamd, en verkoopt dit onderdeel omdat het na een reeks tegenslagen bij Toshiba's Amerikaanse nucleaire onderdeel Westinghouse in financieel zwaar weer zit. Na Samsung is Toshiba op dit moment 's werelds grootste fabrikant van nandgeheugen.