Gerucht: sommige bestuursleden Toshiba willen geheugendivisie niet verkopen

Sommige bestuursleden van Toshiba willen de nandgeheugendivisie niet meer verkopen. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal. Het is nog altijd niet duidelijk wie de tak van Toshiba overneemt als de verkoop doorgaat.

Het bestuur is het niet eens over welk bod het beste is, meldt de zakenkrant. Sommige bestuursleden willen de tak niet verkopen, omdat de divisie veel omzet genereert. Die bestuursleden zouden bij een verkoop voor het hoogste bod willen gaan. Dat is naar verluidt van Foxconn-moederbedrijf Hon Hai. De Japanse overheid is echter bang dat geheimen over de technologie bij een overname door het Taiwanese bedrijf in Chinese handen vallen.

Een andere bieder is Western Digital, die vorig jaar SanDisk overnam. Toshiba en SanDisk hadden een joint-venture op het gebied van nandgeheugen. De derde bieder is een consortium met daarin onder meer Japanse banken en Apple.

Toshiba splitst zijn nandproductie af in een los bedrijf Toshiba Memory en verkoopt een deel omdat het in financieel zwaar weer zit na een reeks financiële tegenslagen. In maart moest Westinghouse, Toshiba's nucleaire tak in de VS, faillissement aanvragen. Na Samsung is Toshiba op dit moment 's werelds grootste nandgeheugenfabrikant.